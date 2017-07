Miến Điện Không Cho LHQ Vào Điều Tra Vi Phạm Nhân Quyền, Liên Quan Tới Tố Giác Đàn Áp, Kỳ Thị Dân Thiểu Số Rohingya

NAYPIDAW - Chính quyền Myanmar dưới quyền lãnh đạo của cố vấn tối cao Aung Swan Suu Kyi loan báo: sẽ ngăn đoàn điều tra LHQ tìm hiểu các vi phạm nhân quyền, gồm tra tấn, cưỡng hiếp, hành quyết, với dân thiểu số Rohingya theo đạo Hồi, theo tường thuật của Reuters và đài Á Châu Tự Do (RFA).Viên chức cho biết: sẽ không cấp chiếu khán nhập cảnh cho chuyên viên điều tra LHQ.Ngoại trưởng Kyaw Zeya phát biểu tại QH hôm Thứ Năm “Không có lý do để cho họ đến đây – các phái bộ ngoại giao ngoài nước đã đuợc lưu ý”.Khi LHQ công bố ý định điều tra hồi Tháng 3, Myanmar đã nói sẽ không hợp tác.Cố vấn Suu Kyi là khôi nguyên Nobel Hoà Bình lập luận: cuộc điều tra của LHQ sẽ tạo ra không khí thù địch hơn giữa các cộng đồng.Dân thiểu số Rohingya sống tập trung tại tỉnh bang Rakhine không sống nổi với chính quyền lân bang Bangladesh, bỏ chạy sang Myanmar, bị từ chối, trở thành vô quốc tịch – không chỉ bị dân Phật giáo Myanmar kỳ thị và xua đuổi, người Rohingya thường bị lực luợng an ninh Myanmar tấn công.1 phúc trình về nhân quyền LHQ công bố hồi Tháng 2 ghi: các vụ bắn giết và cưỡng dâm tập thể của binh lính Myanmar có thể tạo thành tội ác chống nhân loại và tội diệt chủng.