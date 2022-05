S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến – Mũ Cối

Trong hai đoạn video, lính dù Nga dùng súng bắt họ đi dọc theo một con phố ở Bucha, ngoại ô Kyiv. Một số người Ukraine bị bắt đang khom lưng, người sau giữ thắt lưng của những trước. Những người khác thì 2 tay ôm đầu. “Xích qua bên phải coi, đồ chó!” một trong những người lính ra lệnh cho họ. Các đoạn video được camera an ninh và một nhân chứng ở một ngôi nhà gần đó quay vào ngày 4 tháng 3 năm 2022, và trang The New York Times đã có được, là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy những người dân Ukraine đã bị quân lính Nga giam giữ trước khi hành quyết.