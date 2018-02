Xe Tăng TQ Ào Ạt Vào Cam Bốt

(Xem: 216)

Bản tin VTV ghi rằng theo Tổng cục Thống kê VN, trong tháng 1/2018, riêng kim ngạch xuất cảng điện thoại và linh kiện đạt 4,2 tỷ USD, tăng 80,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất cảng tháng 1/2018 ước tính đạt 19,0 tỷ USD, giảm 3,3% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất cảng tháng 1 tăng mạnh với mức 33,1%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 31,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 33,7%. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất cảng tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện đạt 4,2 tỷ USD, tăng 80,7%; hàng dệt may đạt 2,3 tỷ USD, tăng 7,6%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 2,2 tỷ USD, tăng 37,9%; giày dép đạt 1,3 tỷ USD, tăng 11,5%...