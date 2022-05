Phóng sự





Các cháu thiếu sinh quân trong quân phục Hải Quân diễn hành rất đẹp.





Thứ bảy ngày 14/5/2022, kỷ niệm 50 năm chiến thắng Bình Long- An Lộc ở trụ sở Quốc Dương, thành phố Westminster. Bãi đậu xe không còn chỗ, mọi người đứng xếp hàng để vào cửa, hội trường không còn một chỗ ngồi. Người già, người trẻ đều mặc quân phục: Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Hải Quân, Bộ Binh, Không Quân liên đoàn 81, Biệt Kích Nhảy Dù, sư đoàn 5, sư đoàn 18, pháo binh, địa phương quân, v.v. Hai xướng ngôn viên là Diệu Quyên và Sean Lê rất dễ thương.





Captain Tallman nói về ba của mình, Thiếu Tướng Richard Tallman đã tử trận ở An Lộc.





Máu đã đổ rất nhiều cho chiến thắng Bình Long – An Lộc. Tướng Lê Văn Hưng và các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa được ghi vào sử sách, nhưng cũng có một số chiến sĩ đồng minh đã hy sinh trong trận chiến này, trong đó có Thiếu Tướng Richard Tallman, sinh ở Mỹ, hy sinh ở trận chiến An Lộc, và hôm nay con trai của ông, cháu nội của ông và các cháu của ông từ tiểu bang khác đến đây để nghe ban tổ chức vinh danh người thân của mình.





Các cựu quân nhân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa từ khắp nơi như Seattle, Nebraska, Arizona, Portland, Oregon, Florida, Texas, Washington D.C, San Diego, San Bernardino, Riverside, San Jose, San Francisco, v.v., về tham dự đại hội này. Có thể nói đây là đại hội đông người nhất từ đầu năm 2022 đến giờ. Thế hệ thứ nhất cũng đã lớn tuổi từ 65 đến hơn 90 tuổi, thế hệ thứ hai có một số là quân nhân Mỹ, cấp tá. Họ rất hãnh diện về cha ông của mình là chiến sĩ nên vào lính. Một đoàn thiếu sinh quân diễn hành rất đẹp, mặc quân phục Hải Quân, chào cờ và một phút mặc niệm vô cùng cảm động. Hồn thiêng của các chiến sĩ như còn ở đây, về đây phù hộ cho những người đã từng tham gia cuộc chiến ở Việt Nam mong có ngày trở về khi quê hương thật sự có Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo.





Không Quân Nguyễn Văn Chuyên, người đã từng lái máy bay đến trận chiến An Lộc, kể nghe đồn rằng sau khi chiến thắng An Lộc, có một chai Champagne từ trên trực thăng thả xuống trận chiến cho tướng Lê Văn Hưng. Không Quân Nguyễn Văn Chuyên nói về các chiến sĩ nằm xuống, nói về đồng bào vượt biên đã chết trong rừng sâu núi thẳm, chết trên mặt biển trên đường tìm Tự Do. Không Quân Nguyễn Văn Chuyên nhắc về những vị tướng đã tử tiết, những gương hy sinh và lòng dũng cảm của họ vẫn còn mãi mãi trong lòng mọi người.





Nhà bình luận Nguyễn Tường Tuấn, từng là đại đội trưởng Trinh Sát của sư đoàn 5 bộ binh, ca ngợi những chiến sĩ đã nằm xuống cho quê hương, đất nước, ca ngợi những người mẹ của lính, những người vợ lính đã hy sinh cho chồng, cho con, những người yêu của lính chung thủy thăm tù khi các chiến sĩ bị bắt đi cải tạo, v.v.





Giọng nói của Nguyễn Tường Tuấn vô cùng xúc động khi kể về một phụ nữ có người yêu hy sinh ở trận An Lộc.

Trong các cuộc họp của quân nhân, ít có ai đọc diễn văn dài tràn giang đại hải, mà phát biểu ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Ở đại hội này cũng vậy, bác sĩ Nguyễn Nam Hùng, trưởng ban tổ chức, cựu quân nhân Đặng Đình Quế và nhiều quan khách khác phát biểu ngắn gọn nhưng làm nhiều người xúc động.





Các cháu thiếu sinh quân trong quân phục Hải Quân diễn hành rất đẹp, khuôn mặt nghiêm trang, là vị thành niên nhưng các em được huấn luyện thao diễn, cho nên khuôn mặt các em chững chạc, xinh đẹp, oai nghiêm và trưởng thành trước tuổi giữa công cộng, những màn trình diễn đẹp được khen bằng tràng pháo tay muốn vỡ hội trường.





Các ca sĩ rất nổi tiếng hát những bài về lính hào hùng. Ca sĩ Hương Lan được mời hát đầu tiên, cô có một giọng ngâm thơ oai hùng, não nuột. Ca sĩ Phương Hồng Quế, Công Thành và Lynn, ban tù ca Xuân Điềm được hoan hô một cách nhiệt liệt.





Ban tổ chức rất chu đáo, tận tình đưa đón khách từ nhiều nơi về đây hội tụ. Nhà văn Phạm Gia Đại đón bằng hữu, hội ngộ, và thăm viếng Little Saigon.





Ban tổ chức tiếp đón khách rất chu đáo.





Khách tham dự đại hội kỷ niệm 50 năm chiến thắng Bình Long- An Lộc đều được tặng quyển báo bằng tiếng Anh là “Heroic Battle of An Loc”. Hình bìa chụp các chiến sĩ ngồi trên xe thiết giáp cười tươi sau chiến thắng, và những phù hiệu của các binh chủng Biệt Động Quân, Nhảy Dù, sư đoàn 5, sư đoàn 18, sư đoàn 9, liên đoàn 81 Biệt Kích Nhảy Dù.





Trong buổi lễ 50 năm chiến thắng Bình Long- An Lộc, chúng tôi gặp nhiều chiến sĩ sinh hoạt tích cực trong cộng đồng như đạo diễn Nguyễn Ngọc Chấn, sinh viên Võ Bị Đà Lạt, ông Nguyễn Minh Chánh chủ tịch Biệt Động Quân, Ngô Văn Quý- nhà truyền thông, nhà văn Phạm Gia Đại, ban tù ca Xuân Điềm. Nơi nào có hát nhạc đấu tranh là có nhạc sĩ Xuân Điềm. Nhạc sĩ Xuân Điềm đi Mỹ theo diện H.O, vừa định cư ở Hoa Kỳ, ông làm việc ngay. Ông sáng tác nhạc đấu tranh và đi trình diễn khắp nơi cùng với ban nhạc của ông. Ông bà mình thường nói: đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn, nơi nào có ban tù ca Xuân Điềm trình diễn là nơi đó có ca sĩ Thanh Liễu, phu nhân của nhạc sĩ Xuân Điềm.





Chúng tôi rất cảm phục những người tù liên tục tranh đấu cho Việt Nam có Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo. Trong đại hội có đầy đủ các khuôn mặt hoạt động tích cực trong cộng đồng miền Nam California: Bội Tú, Thanh Hà, cựu chủ tịch hội ái hữu Trưng Vương, cựu nữ sinh Trưng Vương tha thướt trong chiếc áo dài rất đẹp, hội Chu Văn An, hội ái hữu Petrus Ký, hội ái hữu Lê Văn Duyệt, Hồ Ngọc Cẩn, v.v.





Khách về từ bốn phương trời, người về từ Nebrasca, Seattle, Portland, Arizona, v.v. Cô em gái của tướng Lê Văn Hưng hiện diện, khi nghe nhắc về anh hùng tử tiết trong 5 vị tướng, nhắc đến tướng Lê Văn Hưng, cô vô cùng xúc động, mắt cô ươn ướt.





Cháu nội của Thiếu Tướng Richard Tallman.





Chúng tôi nói chuyện với cháu nội của Thiếu Tướng Richard Tallman. Ông rất hãnh diện vì có ông nội oai hùng hy sinh ở chiến trường. Lúc đó ông còn bé lắm nhưng hình ảnh của ông nội vẫn ở trong trái tim ông. Phu nhân và các con của ông ngồi cùng bàn, khi bố nói chuyện với ký giả, 3 đứa bé chăm chú lắng nghe bố nói, trong khi đó người vợ của ông chụp hình chúng tôi với phu quân của bà.





Cháu nội của Thiếu Tướng Richard Tallman nói:





– Tôi vô cùng cảm động khi gia đình tôi được mời đến tham dự đại hội hôm nay. Gia đình của chúng tôi người nào cũng đi lính: ông nội tôi, ba tôi và tôi. Tôi chưa bao giờ gặp ông nội, tôi chỉ nghe gia đình kể về ông nội là một anh hùng. Cả gia đình tôi 21 người ai cũng thương ông nội tôi. Hôm nay, đến đây dự đại hội, nghe các chiến sĩ nói về ông nội tôi, tôi cảm động và biết ơn cộng đồng Việt Nam vẫn không quên ông nội của chúng tôi.





Cháu nội của Thiếu Tướng Richard Tallman cấp bậc thiếu tá, đang ở Washington D.C, ba ông đang ở Colorado.





Khi ban tổ chức vinh danh Thiếu Tướng Richard Tallman đã tử trận ở An Lộc lúc 47 tuổi, chúng ta cũng không quên các tướng Mỹ đã tử trận ở Việt Nam: Thiếu Tướng George W. Casey tử trận ngày 7/7/1970 ở Lâm Đồng lúc 48 tuổi, Thiếu Tướng William R. Bond chết ở Bình Thủy ngày 4/1/1970 lúc 51 tuổi, Thiếu Tướng John A. B. Dilard chết ở Pleiku ngày 12/5/1970 lúc 50 tuổi, Thiếu Tướng Keith L. Ware chết ở Lộc Ninh ngày 13/9/1968 lúc 52 tuổi.





Tham dự buổi lễ có nghị viên Nguyễn Mạnh Chí, thành phố Westminster. Người trẻ này hoạt động trong Công Giáo lúc còn là sinh viên, cho biết cảm tưởng của mình như sau:





– Tôi rất cảm động khi nghe các bác, các chú kể về trận Bình Long- An Lộc, và nói về sự hy sinh của các bác, các chú trong trận chiến này để cho người trẻ chúng tôi noi gương theo. Sự hy sinh oanh liệt của các bác, các chú đi vào lịch sử. Nhiều người trẻ chúng con đi lính để trả ơn nước Mỹ đã giúp đỡ Việt Nam, nhiều chiến sĩ Mỹ đã hy sinh ở Việt Nam vì lý tưởng Tự Do, Dân Chủ.





Chiến sĩ Hoa Kỳ người Mỹ gốc Việt, thế hệ thứ hai tiếp bước cha ông.





Trung tá John Paul Vann đến Việt Nam chiến đấu nhưng về Mỹ hưu trí, rồi trở sang Việt Nam làm cố vấn trưởng cho quân đoàn 2 và chết ở Kontum ngày 9/6/1972. Đặc biệt, trung tá John Paul Vann giúp truyền thông rất nhiều trong các phương tiện di chuyển từ quân đoàn ra mặt trận. Ông nói được tiếng Việt thông thạo và được tướng Ngô Du, tư lệnh lúc bấy giờ tin tưởng.





Trong buổi lễ 50 năm chiến thắng Bình Long- An Lộc, ban tổ chức đã vinh danh và cầu nguyện cho tất cả chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh Hoa Kỳ, Úc, Tân Tây Lan, Đại Hàn, v.v. Những người trẻ vì lý tưởng Tự Do đã đến Việt Nam hy sinh mạng sống của mình ở đất nước bạn.





Xin vong linh của tất cả chiến sĩ đã hy sinh phù hộ cho Việt Nam sớm có Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và bảo toàn lãnh thổ, lãnh hải.





Ra về đồng hương khen ban tổ chức thật công phu, những bao cát chồng chất gần khán đài trông giống chiến hào năm xưa, làm cho chiến sĩ và gia đình chiến sĩ hồi tưởng lại những tiền đồn heo hút, những trái pháo đổ xuống tiền đồn. Chiến tranh nào cũng tàn khốc, các chiến sĩ ngã xuống để lại mẹ già con dại, hoặc để lại người yêu bé nhỏ.

Tiếng hát của các ca sĩ Hương Lan, Phương Hồng Quế, Công Thành và Lynn, ban tù ca Xuân Điềm làm cho nhiều người thổn thức nhớ về quá khứ, một quá khứ đau thương.





Xin đừng có chiến tranh để mọi người được sống an vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình.

Mong lắm thay!

– Kiều Mỹ Duyên

(Orange County, 16/5/2022)