Tổng Thống Đài Loan: Không Đổi Chính Sách Với Hoa Lục

TAIPEI - Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố: nguyên trạng của chính sách về lục địa được duy trì sau thất bại trong cuộc bầu cử địa phương vừa qua.Bà Thái khẳng định với đoàn chuyên viên của National Committee on American Foreign Policy (bản doanh Washington) gồm ĐS Susan M. Elliot và cựu chủ tịch Raymond Burghardt của American Institute in Taiwan “Đảo quốc cũng không muốn thấy các trao đổi có điều kiện chính trị ở cấp quốc gia và thành phố”.Các nhà phân tích đã nhận xét: chính quyền Thái mất hậu thuẫn vì các chính sách nội trị, không vì hệ tư tưởng.Taiwan Affairs Office loan báo kết quả bầu cử địa phương ám chỉ dân chúng Taiwan muốn cải thiện quan hệ với lục địa.TT Thái khẳng định “Chúng tôi chấp nhận sự bất mãn của cử tri phản ảnh qua lá phiếu, nhưng chúng tôi không nghĩ là có chọn lựa của đa số hay ý nguyện thay đổi chính sách về lục địa – do đó, lập trường của chính phủ là duy trì nguyên trạng”.Theo lời bà Thái, cuộc bầu cử vừa qua cũng chứng tỏ rằng các tài sản dân chủ vẫn phát triển, là sự khác biệt lớn nhất với Lục Địa.Bà khuyến cáo: không muốn các điều kiện tiên quyết có ý nghĩa chính trị - bà muốn nhắc tới “đồng thuận 1992” mà mỗi bên diễn giải khác nhau.Khi đắc cử TT năm 2016, TT Thái xác nhận: không chấp nhận nguyên tắc “Một Trung Hoa.” Trung Cộng tăng áp lực, buộc các công ty đa quốc gọi Taiwan là 1 tỉnh của Hoa Lục, hay bằng tên “Taiwan, China.”