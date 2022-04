Cái Miệng Hại Cái Thân/ Loose Lips Sink Ships

Bình luận chiến sự Ukraine





The Week ngày 12/4/2022 đi một bài báo nhan đề, “Biden nên ngậm miệng lại” (Biden needs to keep his mouth shut) tác giả nói rằng trong bài phát biểu tại Des Moines ngày 12/4/2022 ông Biden nói rằng Nga phạm tội diệt chủng (genocide) tại Ukraine.

Theo tác giả, đây là lời cáo buộc hết sức nghiêm trọng khiến Nga có thể bị truy tố ra tòa án quốc tế và LHQ có nghĩa vụ phải can thiệp. Phải mất một thế kỷ Hoa Kỳ mới công nhận cuộc diệt chủng tại Armenia. Cũng vì tính cách nghiêm trọng của cáo buộc diệt chủng, khiến Hoa Kỳ không dám công nhận cuộc diệt chủng của Rwandan Hutus đã giết 800,000 người sắc tộc Tutsis năm 1994.

Mới đây ông Biden đã lỡ miệng nói rằng ông Putin phải ra đi, không thể nắm quyền ở Nga khiến Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phải ra sức biện minh. Tác giả nói rằng hai bên còn đang giao chiến, dù có những bằng chứng về tội phạm chiến tranh nhưng ông Putin khác xa Đức Quốc Xã. Vì lợi ích của chính mình và của tất cả chúng ta, ông Biden nên ngậm miệng lại. Tác giả trích dẫn câu châm ngôn “Loose lips sink ships”.

Còn AP trong một bài viết ngày 13/4/2022, tác giả nói rằng khi ông Biden nói từ trái tim mình nhưng không nói vì quyền lợi hay cho nước Mỹ. (When Biden 'speaking from his heart' doesn't speak for US). Bài báo cũng trích dẫn nhận xét của Bà Kathleen Hall Jamieson, giám đốc Annenberg Public Policy Center tại Đại Học Pennsylvania: “Obama là người tự kiểm soát lời nói của mình rất cao. Còn Biden thì không. Khoảng cách về sự suy nghĩ và lời phát biểu của Biden không rộng” (Tức nghĩ sao thì nói vậy, không cần biết đúng sai). Với bề dầy kinh nghiệm về ngoại giao, Biden đã nhiều lần lỡ miệng. Bài báo cũng nhắc nhở tổng thống là, “Là tổng thống Hoa Kỳ ông không thể nổ súng trước rồi suy nghĩ về điều mình nói sau này. Bởi vì người dân sẽ nổ súng theo lời truyên bố của ông.”

Theo The Hill, tổng thống Macron của Pháp bác bỏ cáo buộc của ông Joe Biden và yêu cầu không nên gia tăng hành động cũng như gia tăng cường điệu để tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến. Còn Nga thì nói rằng không thể chấp nhận lời nói của vị tổng thống Hoa Kỳ là quốc gia đã phạm nhiều tội ác mới đây mà ai cũng biết.

Ông Biden đã nói theo lời của ông Zelensky cách đó một tuần lễ. Theo tôi, ông Biden quá phẫn kích và bị ông Zelensky dẫn dắt. Hiện nay ảnh hưởng của ông Zelensky lớn hơn cả tổng thống Hoa Kỳ. Hình ảnh vợ của ông Zelensky cũng qua mặt luôn Nữ Hoàng Anh và Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ. Ông Biden quên mất rằng Hoa Kỳ có trách nhiệm an ninh toàn thế giới trong chiến lược toàn cầu chứ không phải chỉ chú tâm vào một quốc gia nào đó. Rõ ràng Ukraine không phải là quyền lợi sinh tử hay an ninh của Hoa Kỳ. ông Joe Biden đã tố “hết láng” vào cuộc chiến Ukraine, viện trợ thêm 800 triệu Mỹ kim vũ khí, đứng mũi chịu sào cho cả khối NATO với 30 thành viên là các quốc gia hùng mạnh nhất hành tinh này. Chúng ta chờ xem Ukraine có phải là “tấm huy chương” cho ông Biden không?

Chính ra ông Joe Biden phải hết sức dè dặt lời nói vì từ năm 2001 tới 2021, Hoa Kỳ đã mở ra năm cuộc chiến Kosovo, A Phú Hãn, Iraq, Lybia và Syria với số thường dân vô tội chết oan rất cao. Iraq 100,000 thường dân chết. A Phú Hãn 46,319 thường dân chết. Libya tổng số chết kể cả thường dân từ 9,400-25,000 và đất nước Libya chia đôi cho tới ngày nay. Một tòa án ở Mã Lai đã kết án ông Bush Con và ông Tony Blair là tội phạm chiến tranh trong cuộc chiến Iraq. CònTòa Án Hình Sự Quốc Tế đã mở cuộc điều tra về tội ác chiến tranh của Mỹ tại A Phú Hãn. Nhưng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ dưới thời ông Mike Pompeo đã trừng phạt bà chánh án Tòa Án Hình Sự Quốc Tế khiến tòa án này sợ quá, không dám tiếp tục điều tra nữa. Điều này cho thấy Tòa Án Hình Sự Quốc Tế có thể truy tố tất cả các quốc gia nhưng không dám đụng tới Hoa Kỳ.

Về tình hình chiến sự, Reuters ngày 12/4/2022 cho biết, theo như thông báo của Nga cộng thêm với Video, hơn 1000 lính thủy quân lục chiến Ukraine cố thủ ở Mariupol đã ra đầu hàng sau khi bị bao vây, oanh tạc trong nhiều tuần lễ. Kiểm soát được Mariupol, Nga thiết lập được một hành lang từ bán đảo Crimea tới Donetsk và Lugansk, đồng thời ngăn chặn Ukraine tiến ra Biển Azov. Đây là tổn thất rất lớn của Ukraine.

Theo The Hill ngày 10/4/2022, ông Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của ông Joe Biden, nói thẳng thừng rằng Hoa Kỳ muốn thấy một nước Ukraine độc lập và một nước Nga cô lập và suy yếu. Rõ ràng như ban ngày, Hoa Kỳ không muốn giải quyết cuộc chiến Ukraine bằng giải pháp hòa bình mà nhân cuộc chiến này bao vây, cô lập và làm suy yếu Nga. Như thế cuộc thương thảo về trung lập Ukraine-Nga đang tiến hành sẽ không đi đến đâu. Mọi chuyện sẽ được giải quyết trên chiến trường.

Tờ USA Today ngày 12/4/2022 cho hay tổng thống Putin nói rằng đàm phán về một nền hòa bình cho Ukraine đi vào ngõ cụt và cuộc chiến tiếp tục cho đến khi hoàn tất. Trên thực tế Ukraine đã là thành viên của NATO nhưng không tuyên bố từ năm 2008 khi tổng thống Bush Con nói rằng Ukraine sẽ gia nhập NATO. Và hiện nay Mỹ và NATO đã và đang dồn hết sức mạnh quân sự và tài chính để can dự vào cuộc chiến chỉ không công khai gửi quân trực tiếp tham chiến mà thôi. Các bình luận gia nhận định rằng Nga không còn con đường nào khác dù rất hiểm nguy, là tấn công Ukraine để tồn tại.

Theo như cảnh báo của ông Zelensky, một cuộc chiến tàn khốc bằng thiết giáp giữa hai bên sẽ xảy ra vì Kyiv muốn giữ phần còn lại của Donbas, còn Nga muốn chiếm trọn vùng Donbas để chia cắt Ukraine ở miền đông. Có thể về lâu về dài, nếu Nga không chết, chiến tranh kéo dài, Hoa Kỳ và Âu Châu sẽ chia rẽ, hỗn loạn. Trong chiến tranh, liên minh bao gồm nhiều quốc gia phải thắng ngay. Nếu chiến cuộc kéo dài, kinh tế khó khăn, viện trợ tốn kém, vật giá leo thang, mỗi người mỗi ý, ai cũng muốn thủ lợi cho mình… cuối cùng cãi cọ và tan rã như “Liên hoành phá hợp tung” thời Xuân Thu Chiến Quốc bên Tàu.

Cuộc chiến Ukraine còn dài và đầy cân não. Chúng ta chờ xem sức chịu đựng của người dân Nga hay Hoa Kỳ và Âu Châu ai dai dẳng hơn?

– Đào Văn Bình

(California, 15/4/2022)