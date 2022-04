Thời sự trong tuần

Hoa Kỳ & Thế Giới

Ủy Ban Tranh Cử Quốc Hội Đảng Dân Chủ Mở Văn Phòng, Ủng Hộ Jay Chen

Địa hạt dân biểu liên bang 45 bao gồm gần như toàn bộ vùng Little Saigon và phụ cận, với số cử tri gốc Việt lên đến 16%. Jay Chen là ứng cử viên Dân Chủ duy nhất tranh đua vị trí này, cùng với hai ứng cử viên Cộng Hòa là Michelle Steel và Long Phạm.

Vào sáng thứ Bảy 9 tháng 4 2022, tại địa chỉ 14220 Brookhurst St. Garden Grove (trên lầu khu thương mại mái xanh có nhà hàng Vân), Ủy Ban Tranh Cử Quốc Hội Đảng Dân Chủ (DCCC) đã làm lễ khai trương văn phòng đầu tiên tại vùng Little Saigon, ủng hộ ứng cử viên Jay Chen vào vị trí dân biểu liên bang địa hạt 45.





Đây cũng là một trong những địa hạt quốc hội quan trọng nhất mà Đảng Dân Chủ quyết tâm lấy lại từ Đảng Cộng Hòa, để bảo đảm thế đa số tại quốc hội sau mùa bầu cử 2022. Có lẽ vì tính chất quan trọng này, mà văn phòng đầu tiên của Ủy Ban Tranh Cử Quốc Hội Đảng Dân Chủ tại Little Saigon cũng là văn phòng tranh cử của Jay Chen- một di dân gốc Đài Loan, Thiếu Tá Trừ Bị Hải Quân Hoa Kỳ. Đích thân Rusty Hicks – Chủ Tịch Đảng Dân Chủ California- và rất đông viên chức, ứng cử viên, ủng hộ đảng Dân Chủ đã có mặt trong buổi khai trương: Nghị Viên Thu Hà, Nghị Viên Kim Nguyễn, Giám Sát Viên Quận Cam Katrina Foley… Đặc biệt là sự có mặt của Dân Biểu Liên Alan Lowenthal, một vị dân cử kỳ cựu, thân quen của cộng đồng gốc Việt. Ông đã tuyên bố sẽ không tái tranh cử vào quốc hội năm nay do tuổi đã cao, nhưng vẫn có mặt để bày tỏ sự ủng hộ dành cho Jay Chen.





Luật sư Đỗ Phủ- cựu chủ tịch Hội Dân Chủ Việt Mỹ- đã phát biểu rằng ông đã ủng hộ Jay Chen từ lâu. Cũng là một cựu quân nhân Bộ Binh Hoa Kỳ, luật sư Phủ cho rằng việc Jay Chen - một thiếu tá trừ bị hải quân Hoa Kỳ- tham gia vào quốc hội sẽ giúp cho tình hình chính trị nước Mỹ trở nên bớt chia rẽ hơn so với hiện nay, bởi người lính luôn đặt tổ quốc và người dân lên trên quyền lợi đảng phái.





Nghị Viên Thu Hà- cũng là ứng cử viên Dân Chủ duy nhất tranh chấp chiếc ghế dân biểu tiểu bang địa hạt 70- đã bày tỏ sự vui mừng khi Đảng Dân Chủ mở văn phòng đầu tiên tại Little Saigon. Điều này chứng tỏ tiếng nói của cử tri gốc Việt ngày càng có trọng lượng đối với cả hai đảng. Cộng đồng gốc Việt cần có những vị đại diện dân cử tạo được sự đoàn kết trong cộng đồng thay vì gây chia rẽ như hiện nay.





Rusty Hicks – Chủ Tịch Đảng Dân Chủ California- đã cảm ơn DCCC quyết định mở văn phòng tại vùng Little Saigon. Ông nói rằng mình biết Jay Chen đã lâu, và tin tưởng Jay có đủ yếu tố để lấy chiếc ghế dân biểu liên địa hạt 45 về cho đảng Dân Chủ. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của đảng Dân Chủ California trong mùa bầu cử năm nay. Ông tin rằng Jay Chen sẽ tiếp tục duy trì những giá trị của đảng Dân Chủ cho cộng đồng người Việt tại Little Saigon: an sinh xã hội, bảo hiểm y tế cho người cao niên & người thu nhập thấp, hỗ trợ giới trung lưu, doanh nghiệp nhỏ… Ông kêu gọi mọi người hãy làm thêm một việc gì đó: gọi thêm một cú phone, gõ cửa thêm một nhà, đóng góp thêm tài chính… để giúp cho Jay thắng cử.





Trong phần phát biểu của mình, Jay Chen đã thuật lại vắn tắt cuộc đời của mình, và lý do tại sao ông quyết định ra tranh cử dân biểu tiểu bang. Với kinh nghiệm của một cựu chiến binh, một di dân Đài Loan, một nhà giáo dục, một doanh nhân, ông tin rằng mình sẽ là người đại diện xứng đáng cho cử tri địa hạt của mình, trong đó có cộng đồng gốc Việt.





Sau khi buổi lễ khai trương kết thúc, DCCC đã tổ chức cho các thiện nguyện viên đi vận động tranh cử cho Jay Chen, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của DCCC trong mùa bầu cử năm nay.





Văn phòng tranh cử Jay Chen cũng sẽ sử dụng văn phòng này để tiếp tục các dịch vụ giúp đỡ cư dân gốc Việt: điền đơn thi quốc tịch, thực tập phỏng vấn thi quốc tịch. Trong mùa hè này dự định sẽ có thêm dịch vụ giúp các em học sinh trung học chuẩn bị nộp đơn vào các đại học Hoa Kỳ danh tiếng. Quí cư dân theo dõi báo chí để biết thêm chi tiết cụ thể về các dịch vụ này. (DV)

Một người Mỹ phải bán nhà đền bù cho một người Việt để trả giá cho “tội ác kỳ thị chủng tộc”

Một cuộc biểu tình chống nạn thù ghét nhắm vào người gốc Á ở bang Seattle, bang Washington, Hoa Kỳ. Hình chụp lại từ VOA tiếng Việt.

Hoa Kỳ - Bản tin VOA trung tuần - Một phụ nữ Mỹ vừa đồng ý bán ngôi nhà ở bang Washington để trả số tiền bồi thường 45,000 đô la cho một phụ nữ gốc Việt là nạn nhân của hành động kỳ thị “thù ghét nhắm vào người gốc Á” của bà.





Bà Jan Myers, 72 tuổi, đã bị buộc tội kỳ thị hận thù vào ngày 7/4 vì đã quấy rối người hàng xóm tên Thi Pham vào tháng 4 năm 2021.





Các luật sư của bà Pham vừa thông báo rằng bà Myers đã đồng ý dàn xếp dân sự theo quy định. Theo đó, bà Myers sẽ bán căn nhà của mình ở Shoreline, Washington, để trả cho bà Pham 45.000 đô la tiền bồi thường.





Luật sư của Pham và chồng bà là Bill Healy đã đệ đơn kiện bà Myers vào tháng 8 năm 2021 sau khi họ cho biết bà Myers đã liên tục quấy rối và đe dọa gia đình họ. Thậm chí, một số sự việc còn được ghi lại trong camera.





Truyền thông Mỹ dẫn lời bà Pham cho biết bà Myers bắt đầu quấy rối khi bà làm vườn nhà mình vào tháng 4 năm ngoái. Bà Myers được cho là đã đưa ra những lời đe dọa bà Phạm và bị ghi lại trên camera bằng những lời lẽ như “Này, mày ra đây xem, đồ mắt xếch”. Sau khi bắt đầu dùng điện thoại ghi lại sự việc, bà Phạm cho biết có ngày bà còn quay được bà Myers hét toáng lên rằng: “Này Hoa hậu Việt Nam... mày sẽ không sống thọ đâu”.





Ông Healy, chồng bà Pham, gọi những hành động trên là “khủng khiếp”, và cho biết bà Myers cũng đã tiếp xúc với vợ và cậu con trai 2 tuổi của họ. Việc này cũng được ghi lại trong camera. Khi gia đình đệ đơn kiện, bà Pham nói bà không còn cảm thấy an toàn khi ở nhà.





Các luật sư của gia đình bà Pham gọi việc dàn xếp dân sự là một chiến thắng cho các nạn nhân của hành vi quấy rối vì chủng tộc.





Theo thỏa thuận, bà Myers đã đồng ý bán căn nhà của mình trong vòng sáu tháng và trả cho Pham 45.000 đô la từ việc bán nhà.





Nếu bà Myers không bán nhà và chuyển đi chỗ khác như thỏa thuận, vụ kiện của bà Pham chống lại bà Myers sẽ được tiến hành xét xử và có khả năng sẽ được quyết định bởi bồi thẩm đoàn.





“Tôi rất vui vì tôi có thể sống an toàn trong ngôi nhà của mình mà không bị quấy rối vì chủng tộc”, bà Pham được KGW trích lời nói. “Chúng tôi hy vọng bà Jan Myers tuân theo thỏa thuận và nhanh chóng chuyển đi”.





Mặc dù đã có thỏa thuận dàn xếp dân sự, nhưng bà Myers vẫn có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì hành vi đe dọa của mình. Phiên tòa dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 8/6.





Trong vụ kiện, bà Pham yêu cầu bồi thường 100,000 đô la cho những tổn hại tinh thần. Gia đình bà cũng yêu cầu một lệnh bảo vệ vĩnh viễn để tránh khỏi bà Myers.

Phương Tây khẩn cấp điều tra tin Nga 'tấn công hóa học' ở Mariupol, Ukraine

Chụp lại hình ảnh từ BBC Tiếng Việt



Tin BBC Tiếng Vịệt, Hoa Kỳ và Anh Quốc cho biết họ đang xem xét các báo cáo theo đó nói rằng vũ khí hóa học đã được sử dụng bởi lực lượng Nga tấn công cảng Mariupol của Ukraine.

Lữ đoàn Azov của Ukraine nói ba quân nhân đã của họ bị thương do "một chất độc" trong một cuộc tấn công hôm thứ Hai.

Ngoại trưởng Anh, bà Liz Truss cho biết các quan chức đang làm việc để "khẩn cấp" điều tra cái mà bà gọi là "sự leo thang tàn bạo" của cuộc chiến.

Tòa Bạch Ốc gọi việc vũ khí này có thể bị đưa ra sử dụng là điều "gây quan ngại sâu sắc".





Các quốc gia phương Tây đã cảnh báo rằng việc sử dụng vũ khí hóa học sẽ đánh dấu sự leo thang nguy hiểm của xung đột, và cam kết sẽ có hành động cứng rắn nếu Nga thực hiện các cuộc tấn công như vậy.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, bà Hanna Maliar cho biết chính phủ đang điều tra các cáo buộc trên, và nói thêm rằng các giả thiết ban đầu cho thấy thuốc súng phốt pho đã được sử dụng.

Hôm thứ Ba, các lực lượng ly khai thân Nga ở Donetsk phủ nhận thực hiện vụ tấn công.

Tiểu đoàn Azov, lực lượng đã tham gia chiến đấu quyết liệt ở Mariupol và có những quan hệ chặt chẽ với phe cực hữu, viết trong một bức điện tín rằng các lực lượng Nga đã thả "một chất độc không rõ nguồn gốc" trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay tự động (drone) vào nhà máy sắt thép lớn của thành phố, nhà máy Azovstal.

Tiểu đoàn nói rằng các quân nhân của họ đã bị thương nhẹ, trong đó bao gồm cả triệu chứng khó thở.

Một người đàn ông bị thương mô tả làn khói trắng "có vị ngọt" bao phủ một khu vực của nhà máy sau khi xảy ra một vụ nổ. Một người khác cho biết cảm giác ngay lập tức không thể thở được và đã gục xuống với "đôi chân nhũn ra như bằng bông gòn".

Tổng thống Volodymyr Zelensky lên tiếng bất kỳ việc sử dụng vũ khí hóa học nào cũng sẽ đánh dấu một "giai đoạn khủng bố mới chống lại Ukraine" và kêu gọi các quốc gia phương Tây trang bị cho lực lượng Ukraine những vũ khí cần thiết để bảo vệ đất nước.

"Thật không may, chúng tôi không nhận được nhiều như những gì chúng tôi cần để kết thúc cuộc chiến này sớm hơn," ông Zelensky nói.

"Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có được hầu hết mọi thứ chúng tôi cần, nhưng lúc này thì không chỉ có thời gian đang bị mất đi. Sinh mạng của người Ukraine đang bị mất đi - những sinh mạng không còn có thể quay trở lại được nữa."





Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách quân khí của Anh, ông James Heappey không loại trừ khả năng đáp trả của phương Tây nếu một vụ tấn công hóa học được xác nhận. "Đã có những thứ vượt quá tình trạng lờ mờ; việc sử dụng vũ khí hóa học sẽ nhận được phản ứng và tất cả các lựa chọn đều được đưa ra bàn tính xem cần có phản ứng nào thích hợp," ông nói.

Hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Nato "sẽ đáp trả" nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine.

Hình: chụp lại hình ảnh từ BBC Tiếng Việt, Bản đồ cho thấy các lực lượng Nga đang bao vây thành phố cảng Mariupol

Meta: Cuộc xâm lược của Nga thúc đẩy hiện tượng thông tin giả trên mạng

Biểu tượng của Facebook và công ty mẹ Meta, hình chụp lại từ VOA.

Tin VOA - Tin tặc liên kết với Nga đột nhập vào tài khoản mạng xã hội của hàng chục sĩ quan quân đội Ukraine và cố gắng loan tải các video về những người lính Ukraine đầu hàng. Âm mưu này bị phá vỡ khi tin tặc đang thao tác, theo một báo cáo ngày 7/4 từ Meta.





Báo cáo từ chủ sở hữu của Facebook và Instagram cho thấy sự gia tăng về nội dung liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine của Nga cũng như các trường hợp thông tin và tuyên truyền xuyên tạc mới, trong nội địa cũng như ở nước ngoài.





Ông Nick Clegg, chủ tịch về các vấn đề toàn cầu của Meta và là cựu phó thủ tướng Anh, cho biết: “Trong khi phần lớn sự chú ý của công chúng trong những năm gần đây tập trung vào sự can thiệp của nước ngoài, các mối đe dọa nội địa đang gia tăng trên toàn cầu.”









Theo báo cáo, Nga và các đồng minh là những thủ phạm chính, với các nhóm có liên hệ với Điện Kremlin phát tán thông tin sai lệch về cuộc xâm lược Ukraine trong khi khuếch đại các thuyết âm mưu thân Nga ở quê nhà.

Meta lần theo dấu vết nỗ lực chiếm đoạt các tài khoản mạng xã hội của hàng chục nhà lãnh đạo quân đội Ukraine, rồi truy ngược lại tổ chức tin tặc bóng tối có tên Ghostwriter, mà cuộc nghiên cứu trước đây cho thấy có liên hệ với Belarus, một đồng minh của Nga. Ghostwriter có lịch sử phát tán nội dung chỉ trích NATO, và cũng đã cố gắng hack tài khoản email.





Ông Ben Read, giám đốc phân tích gián điệp mạng tại Mandiant, một công ty an ninh mạng nổi tiếng của Hoa Kỳ, đã theo dõi các hoạt động của Ghostwriter trong nhiều năm, cho biết: “Đây là điều thử-rồi thực (tried-and-true) mà họ đang làm. Năm ngoái, Mandiant cho biết các manh mối kỹ thuật số cho thấy tin tặc có trụ sở tại Belarus, mặc dù các quan chức EU trước đó đổ lỗi cho Nga.





Belarus và Nga không phản hồi các tuyên bố này.





Báo cáo nêu ra các nỗ lực thông tin sai lệch khác liên quan đến cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, bao gồm một nỗ lực liên quan đến hàng chục tài khoản giả mạo lan truyền các luận điệu chống Ukraine. Một mạng lưới khác đã đệ trình hàng nghìn đơn khiếu nại giả mạo về người dùng Facebook ở Ukraine trong một nỗ lực khiến họ bị loại bỏ khỏi nền tảng này. Mạng lưới này đã che giấu các hoạt động của mình trong một nhóm Facebook được cho là dành riêng cho việc... nấu ăn.





Bên trong nước Nga, Điện Kremlin đã chặn hàng trăm nguồn tin tức và trang mạng mới, bao gồm Facebook và Twitter, đồng thời đe dọa phạt tù đối với bất kỳ ai cố gắng đưa tin về cuộc chiến. Để thay thế cho báo chí chính xác, các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát đã tung ra các thuyết âm mưu không đáng tin về “phát xít Ukraine” hoặc các phòng thí nghiệm vũ khí sinh học bí mật của Hoa Kỳ.





Meta và các công ty công nghệ lớn khác đã phản ứng bằng cách loại bỏ hoặc hạn chế các phương tiện truyền thông nhà nước của Nga, bằng cách nhắm mục tiêu vào các mạng thông tin sai lệch và bằng cách dán nhãn nội dung mà nó không xóa. Twitter trong tuần này loan báo rằng họ cũng sẽ gắn nhãn các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát từ Belarus.





Ông Imran Ahmed, Giám đốc điều hành của trung tâm cho biết: “Mặc dù thực hiện các hành động chống lại các kênh nhà nước dưới áp lực rất lớn, Meta đang thất bại nặng nề trong việc chế ngự những thông tin sai lệch có lợi cho chế độ của Putin.”





Meta nói họ sẽ tung ra các chính sách bổ sung trong những tuần và tháng tới.





Việt Nam và Á Châu

RSF lên án việc bỏ tù hai cựu phóng viên Nhà nước vì chống tham nhũng

Các ông Phan Bùi Bảo Thy, Lê Anh Dũng, Nguyễn Huy tại phiên toà lần đầu hôm 30/10/2021



Phóng viên Không Biên giới (RSF) tố cáo Việt Nam bịt micác nhà báo phục vụ quyền lợi công chúng khi vào tuần qua hai cựu phóng viên báo Nhà nước tòa tuyên án do tố cáo tham nhũng.





Tin RFA, Đài Á Châu Tự Do - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) tố cáo Việt Nam bịt miệng các nhà báo phục vụ quyền lợi công chúng khi vào tuần qua hai cựu phóng viên báo Nhà nước tòa tuyên án do tố cáo tham nhũng.Ông Daniel Bastard, Trưởng Văn phòng Châu Á- Thái Bình Dương của RSF, được dẫn lời trong thông cáo báo chí cho rằng ‘tội duy nhất của ông Nguyễn Hoài Nam là đã cố gắng phục vụ quyền lợi công chúng qua việc cảnh báo chính quyền về tham nhũng. Tình trạng bị tù tội của ông nêu bật lên sự ràng buộc đối với phóng viên báo Nhà nước. Họ bị buộc phải tuân theo đường lối mà Ban Tuyên giáo của đảng cộng sản áp đặt ngay cả khi cố gắng hướng dư luận đến những vụ tham nhũng.





Ông Nguyễn Hoài Nam, người từng cộng tác cho các tờ báo Nhà nước gồm Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Thanh Niên, VTV, vào ngày 5/4 bị tòa sơ thẩm TPHCM tuyên ba năm sáu tháng tù với cáo buộc tội ‘Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Phiên xử diễn ra ba ngày sau đúng 12 tháng ông bị giam giữ tại Khám Chí Hòa ở Thành phố Hồ Chí Minh.





Theo bản án, vào ngày 8/10/2018, ông Nguyễn Hoài Nam cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Bộ Công an các tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến một vụ tiêu cực tại Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam.





Dựa trên những tài liệu và dữ liệu điện tử mà ông Nguyễn Hoài Nam cung cấp, ba người bị xử về tội ‘lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ’ và kết luận 14 người có hành vi đưa hối lộ nhưng không xử lý hình sự.





Ông Nguyễn Hoài Nam cho rằng xử lý như vậy là không thỏa đáng nên không đồng tình và đăng lên Facebook cá nhân ý kiến cho rằng Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Bộ Công an ‘bao che, bỏ lọt tội phạm’.





Vào ngày 2/4/2021 Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) bắt giam ông Nguyễn Hoài Nam.





Phiên xử cựu phóng viên Báo Giáo dục- Thời đại Phan Bùi Bảo Thy diễn ra hai ngày sau phiên xử ông Nguyễn Hoài Nam do Tòa án tỉnh Quảng Trị tiến hành. Ông Thy bị tuyên 12 tháng cải tạo không giam giữ theo Điều 331, Bộ Luật Hình sự Việt Nam.





Theo cáo trạng ba ông Phan Bùi Bảo Thy, Lê Anh Dũng và Nguyễn Huy viết bài đăng lên mạng xã hội là một số lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Đó là các ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và hiện là Bộ Trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch; ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Đỗ Văn Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, hiện giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cam Lộ; bà Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Quảng Trị; ông Trần Đức Việt - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.





Cáo trạng cho rằng ba người vừa nêu do ‘bức xúc cá nhân và nhận thức sai lệch về chống tiêu cực’ nên trong khoảng thời gian từ tháng 4/2020 đến tháng 2/2021 đã tiến hành thu thập tài liệu rồi biên tập và đăng lên mạng xã hội những bải viết bị cho ‘không đúng sự thật, xuyên tạc, xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm’ của những lãnh đạo tỉnh Quảng Trị vừa nêu.





Ông Thy bị Công an tỉnh Quảng Trị mời làm việc từ ngày 5/2 và đến ngày 10/2/ 2021 mới có lệnh khởi tố và bắt tạm giam.





Việt Nam bị xếp thứ 175 trên tổng số 180 quốc gia theo Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới mà RSF công bố hồi năm ngoái.

Kinh tế VN: 'Chuỗi cung ứng còn gián đoạn, nhân công thiếu, giá lên khiến tăng trưởng giảm'

Chụp lại hình ảnh từ BBC Tiếng Việt. Công nhân làm việc trong một dây chuyền sản xuất tại Công ty May 10 ở ngoại thành Hà Nội.

- Báo Nhật Bản Tin BBC Tiếng ViệtBáo Nhật Bản Nikkei Asia có bài mô tả các nhà máy ở Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn trong sản xuất vì chuỗi cung ứng gián đoạn và thiếu nhân công.

Bài "Vietnam's factory operations hit as supply chain snags multiply" cũng nhắc đến vấn đề giá thành phẩm, phụ kiện tăng khiến việc phục hồi kinh tế ở Việt Nam sau dịch Covid chịu tác động xấu.





Dù không bị chiến tranh tại Ukraine gây ảnh hưởng trực tiếp, nhưng Việt Nam chịu cảnh Trung Quốc tạm "bế quan toả cảng" trong một số ngành nghề để chống Covid, gây thiếu nguyên vật liệu cho hàng sản xuất ở Việt Nam.

Tờ báo, trong bài hôm 11/04/2022 nêu ví dụ một công ty VN (Vulcan Augmetics) phải cố gắng tìm nguồn cung ứng nội địa vì đầu Trung Quốc không bán hàng sang cho họ được, theo bà Trịnh Khánh Hạ, người đồng sáng lập công ty.

Các báo Việt Nam thời gian qua cũng theo sát tin về tình hình xuất nhập khẩu ở Trung Quốc, và đưa tin cả về chuyện trong hai tháng đầu 2022 Trung Quốc giảm nhập năng lượng - dấu hiệu của sản xuất chậm lại, và việc kiểm soát khó khăn với dòng hàng xuất khẩu từ VN qua biên giới đường bộ.





Trang Nikkei Asia còn nhìn vào nạn thiếu lao động ở các khu công nghiệp phía Nam của VN, từ ngành may mặc đến làm bia, dịch vụ chế biến.





Tại nhà máy bia thủ công East West Brewing, nhà sáng lập Trương Thế Lộc nói với Nikkei rằng "các nhân viên đang làm phải nhận ca thay thế cho các vị trí trống trong lúc chờ tuyển người".

Đây không phải là chuyện mới vì các báo Việt Nam đã xác nhận việc "chuỗi cung ứng lao động đứt gãy".

Tại Bắc Giang, vấn đề là tuy người lao động quay lại nhưng số nghỉ ốm vì lây nhiễm Covid lại cao, tác động xấu tới sản xuất.

"Đây cũng là lý do mà nhiều doanh nghiệp xuất khẩu chưa dám nhận đơn hàng. Doanh nghiệp cũng đã có nhiều phương án để hàn gắn chuỗi lao động", một tờ báo ở VN cho biết.

Nguồn này cũng cho hay chỉ riêng tại TPHCM, năm 2022, "các nhà máy thiếu 50,000 – 70,000 người lao động. Riêng 18 khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao Thành phố thiếu khoảng 30,000 người lao động. TPHCM cũng đã cho F1 được đi làm trở lại" nhằm bù vào nhu cầu thiếu người.

Tuy thế, trang Nikkei nói cả chiến sự Ukraine khiến chuỗi cung ứng và giá năng lượng toàn cầu bị ảnh hưởng, tại VN, vấn đề cấp thời là sự "bất an" về tình hình 'zero Covid' ở Trung Quốc.

Giá cả tăng và nguyên vật liệu cũng tăng với các ngành công nghiệp ở VN và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Cùng lúc, lãnh đạo Việt Nam tin tưởng mạnh vào cơ hội phục hồi kinh tế nước này.

Chụp lại hình ảnh từ BBC - Du lịch VN đã mở lại, chờ du khách tới như thời kỳ tươi sáng (trong hình) trước dịch Covid

Hôm 07/04/2022, trang web Đảng Cộng sản VN chạy tựa "Kinh tế Việt Nam sẵn sàng hồi phục mạnh mẽ trong năm 2022 và 2023", và nhắc đến các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế của chính phủ.

Bên cạnh đó, các tiền đề cho việc phục hồi này, theo trang web trên, là "tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 cao của Việt Nam, chuyển hướng tiếp cận linh hoạt hơn trong kiểm soát đại dịch, thương mại tiếp tục mở rộng..."

Một số biện pháp, như tăng giờ làm của công nhân, bị một số nhà quan sát phê phán, vì như thế là làm "kiệt sức người lao động".

Bộ Lao động VN có ra Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH quy định về thì giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi đối với người lao động, có hiệu lực từ 1/02/2022.

Một bài trên BBC News Tiếng Việt đầu tháng 4 nêu ra rằng một số điều khoản quan trọng trong Thông tư này là: giờ làm việc tối đa (kể cả giờ làm thêm) mỗi tuần được phép tới 72 giờ; tổng số giờ làm thêm trong năm được lên tới 300 giờ.





xem: "Quy định giờ làm việc này không phân biệt ngành nghề, công việc có nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại hay không. Quy định cũng không hạn chế thời gian có hiệu lực. Đáng chú ý là Thông tư này vẫn quy định giờ làm thêm tối đa trong 1 tháng là 40 giờ." ( Chiến tranh Ukraine và quy định tăng giờ làm cùng đánh vào công nhân VN ).

Và các con số ghi nhận được xem ra chưa lạc quan tới như vậy về chuyện phục hồi kinh tế nhanh.

Số liệu chính thức của Hải quan và Tổng cục Thống kê VN cho biết nhập khẩu giảm 13,8% giữa tháng 1 và 2, còn tăng trưởng kinh tế giảm xuống 5,03% trong Q1, so với cùng kỳ năm ngoái, và giảm từ mức 5,22% của Q4 năm ngoái, theo Nikkei Asia.

Năm 2021, tăng trưởng GDP của Việt Nam giảm xuống 2,6%, so với 2,9% năm 2020.

Tuy thế, việc thay đổi chính sách chống dịch Covid, từ kiểm soát hà khắc, thiếu khoa học, sang tăng cường tiêm vaccine và nới dần đi lại, mở cửa kinh tế khiến nước này "thoát ra trước", so với tình cảnh của Trung Quốc hiện nay. Chính sách kiên định 'zero Covid' đang khiến Trung Quốc khóa chặt một số đô thị lớn, buộc sản xuất ngưng trệ, thậm chí ngừng hẳn và du lịch hiện bị thu hẹp đáng kể