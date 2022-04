Biden: Cuộc Chiến Nga Là Cuộc Chiến 'Diệt Chủng', Cố Gắng 'Xóa Sổ' Ukraine

Tổng thống Joe Biden đã gọi cuộc chiến của Nga ở Ukraine là cuộc chiến “diệt chủng,” cáo buộc Tổng thống Vladimir Putin cố gắng “xóa sổ Ukraine.” (Nguồn: pixabay.com)

DES MOINES – Tổng thống Joe Biden cho biết cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã đến mức “diệt chủng,” cáo buộc Tổng thống Vladimir Putin cố gắng “xóa sổ Ukraine,” theo APnews đưa tin ngày Thứ Ba, 12 tháng 4 năm 2022.





Ông Biden nói với các phóng viên ở Iowa ngay trước khi lên chiếc Air Force One để trở về Washington: “Đúng vậy, tôi đã gọi đó là tội diệt chủng. Ngày càng thấy rõ rằng Putin đang cố gắng xóa sổ ngay cả cái suy nghĩ là người Ukraine.”





Tại một sự kiện trước đó ở Menlo, Iowa, đề cập đến giá năng lượng tăng vọt do chiến tranh, Biden đã ngụ ý ông nghĩ rằng Putin đang tiến hành cuộc diệt chủng ở Ukraine, nhưng không đưa ra chi tiết. Cả Biden và chính quyền Hoa Kỳ đều không công bố những hậu quả mới đối với Nga hoặc sự hỗ trợ đối với Ukraine sau đánh giá công khai của ông.





Biden cho biết sẽ tùy vào các luật sư để quyết định xem hành vi của Nga có phải là tội diệt chủng hay không, nhưng cho biết “cá nhân tôi thấy là có.” Ông nói: “Ngày càng có nhiều bằng chứng về những điều khủng khiếp mà Nga đã gây ra ở Ukraine, và chúng tôi sẽ chỉ tìm hiểu thêm, còn để các luật sư quốc tế quyết định tội danh của họ.”





Trong chuyến công du đến châu Âu tháng trước, Biden đã phải đối mặt với tranh cãi vì một tuyên bố vỏn vẹn 9 từ ủng hộ sự thay đổi chế độ ở Moscow, bởi vì điều này sẽ thể hiện một sự chuyển hướng sang đối đầu trực tiếp với một quốc gia có vũ trang hạt nhân khác. Tuyên bố đó là: “Vì Chúa, ông ta không thể tiếp tục cầm quyền.” (For God’s sake, this man cannot remain in power).





Vài ngày sau đó, tổng thống giải thích về những bình luận: “Tôi đang bày tỏ sự phẫn nộ về đạo đức của tôi đối với ông ta (Putin), chứ không đề cập tới sự thay đổi chính sách của một quốc gia.”





Trong quá khứ, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ thường né tránh chính thức tuyên bố các chiến dịch đẫm máu như của Nga ở Ukraine là diệt chủng, do dự thực hiện nghĩa vụ theo công ước diệt chủng quốc tế, yêu cầu các nước ký kết can thiệp sau khi nạn diệt chủng được chính thức xác định.