Biến thể BA.2 mới của COVID-19 là gì, và liệu nó có gây ra một làn sóng lây nhiễm khác ở Hoa Kỳ?

Một biến thể phụ mới của vi-rút Omicron gây nhiễm COVID-1 là biến thể BA.2, đang nhanh chóng trở thành nguồn lây nhiễm chính với các trường hợp Covid mới gia tăng trên khắp thế giới. Các nhà miễn dịch học Prakash Nagarkatti và Mitzi Nagarkatti của Đại học Nam Carolina giải thích điều gì khiến nó khác với các biến thể trước đó, liệu sẽ có một đợt gia tăng khác ở Hoa Kỳ hay không và cách tốt nhất để bảo vệ bản thân. Mời đọc bài thông tin về Omicron BA.2 của tạp chí “The Conversation.”*

Biến thể phụ mới của virút omicron, Omicron BA.2 gây lây nhiễm cao trên khắp thế giới

BA.2 là gì, và nó có liên hệ thế nào với omicron?





BA.2 là biến thể phụ mới nhất của omicron, một loại chủng vi rút SARS-CoV-2 lây lan mạnh khiến nhiều người nhiễm COVID-19. Trong khi nguồn gốc của BA.2 vẫn chưa rõ ràng, nó đã nhanh chóng trở thành chủng vi khuẩn nổi trội ở nhiều quốc gia, bao gồm Ấn Độ, Đan Mạch và Nam Phi, và đang tiếp tục lan truyền ở châu Âu, châu Á và nhiều nơi trên thế giới.





Biến thể omicron, được gọi chính thức là B.1.1.529, của SARS-CoV-2 có ba biến thể phụ chính trong dòng này: BA.1, BA.2 và BA.3. Biến thể phụ omicron được phát hiện sớm nhất là BA.1, được báo cáo lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2021 tại Nam Phi. Trong khi các nhà khoa học tin rằng tất cả các biến thể phụ có thể xuất hiện cùng lúc, BA.1 chủ yếu gây ra sự gia tăng các bệnh nhiễm trùng vào mùa đông ở Bắc bán cầu vào năm 2021.





Biến thể phụ omicron đầu tiên, BA.1 rất độc đáo về số lượng thay đổi so với phiên bản gốc của vi-rút chính - nó có hơn 30 thể loại đột biến trong gai protein đột biến giúp nó xâm nhập dễ dàng vào tế bào. Các gai đột biến protein này được các nhà khoa học và các quan chức y tế công cộng chú ý đến vì chúng ảnh hưởng đến mức độ lây nhiễm của một biến thể cụ thể và liệu nó có thể thoát khỏi các kháng thể bảo vệ mà cơ thể tạo ra sau khi tiêm chủng hoặc nhiễm COVID-19 trước đó hay không.





BA.2 có tám đột biến đặc thù không có trong BA.1 và thiếu 13 đột biến mà BA.1 có. Tuy nhiên, BA.2 có khoảng 30 đột biến cùng dạng với BA.1. Do có sự giống nhau về mặt di truyền, nó được coi là một biến thể phụ của omicron trái ngược với một biến thể hoàn toàn mới





Vì sao gọi BA.2 là biến thể “tàng hình”





Một số nhà khoa học đã gọi BA.2 là một biến thể "tàng hình" bởi vì, không giống như biến thể BA.1, nó thiếu một dấu hiệu di truyền cụ thể để phân biệt với biến thể delta.





Trong khi các xét nghiệm PCR tiêu chuẩn vẫn có thể phát hiện ra biến thể BA.2, chúng có thể không phân biệt được nó với biến thể delta.





Liệu BA.2 có lây nhiễm và gây chết người nhiều hơn các biến thể khác không?





BA.2 được coi là dễ lan truyền hơn nhưng không mạnh hơn BA.1. Điều này có nghĩa là mặc dù BA.2 có thể lây lan nhanh hơn BA.1, nhưng nó không làm cho người bệnh bị bệnh nặng hơn.









Điều đáng chú ý là mặc dù BA.1 chiếm đa số ca bệnh trên khắp thế giới hiện tại, nhưng nó lại gây ra bệnh ít nghiêm trọng hơn so với biến thể delta. Các nghiên cứu gần đây từ Vương quốc Anh và Đan Mạch cho thấy rằng BA.2 có thể gây ra nguy cơ nhập viện tương tự như BA.1.

Việc nhiễm BA.1 trước đó có cung cấp khả năng bảo vệ chống lại BA.2 không?





Có! Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng những người trước đây đã bị nhiễm biến thể phụ BA.1 có khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại BA.2.





Do BA.1 gây ra các bệnh nhiễm trùng lan rộng trên toàn thế giới, nên có khả năng một tỷ lệ phần trăm dân số đáng kể đã có khả năng miễn dịch bảo vệ chống lại BA.2. Đây là lý do tại sao một số nhà khoa học dự đoán rằng BA.2 sẽ ít có khả năng gây ra một làn sóng lớn khác





Tuy nhiên, trong khi khả năng miễn dịch tự nhiên đạt được sau khi nhiễm COVID-19 có khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại sự tái nhiễm từ các biến thể trước đó, thì khả năng chống lại omicron lại yếu đi.





Miễn là vi rút SARS-CoV-2 tiếp tục lây nhiễm sang người, nó sẽ có cơ hội tạo ra các biến thể.





Vắc xin chống lại BA.2 hiệu quả như thế nào?





Một nghiên cứu sơ bộ gần đây (chưa được đánh giá đồng cấp) trên 1 triệu người ở Qatar cho thấy rằng hai liều vắc xin Pfizer – BioNTech hoặc Moderna COVID-19 bảo vệ chống lại nhiễm trùng từ BA.1 và BA.2 giảm xuống khoảng 10% sau vài tháng. Tuy nhiên, một lần chích mũi tăng cường lại có thể nâng cao khả năng bảo vệ gần với mức ban đầu. Điều quan trọng là cả hai loại vắc xin này đều có hiệu quả từ 70% đến 80% trong việc ngăn ngừa nhập viện hoặc tử vong, và hiệu quả này tăng lên hơn 90% sau khi chích một liều bổ sung.

Hoa Kỳ nên lo lắng nhiều về BA.2 hay không?





Mức độ gia tăng của các trường hợp nhiễm BA.2 tại một số nơi trên thế giới xảy ra là do kết hợp giữa việc lây nhiễm cao vì mức kháng thể giảm bớt cũng như những quy luật phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 ngày càng nới lỏng.





Dữ liệu của CDC cho thấy rằng các trường hợp lây nhiễm BA.2 tăng lên đều đặn, lên đến các trường hợp lây nhiễm ở Hoa Kỳ vào đầu tháng Ba. Các nhà khoa học vẫn đang thảo luận liệu BA.2 có gây ra một đợt tăng vọt nữa ở Hoa Kỳ.





Mặc dù có sự gia tăng trong các trường hợp nhiễm BA.2 vào những tháng tới, khả năng miễn dịch bảo vệ do tiêm chủng hoặc nhiễm trùng trước đó cung cấp khả năng bảo vệ chống lại bệnh nặng. Điều này có thể làm giảm đáng kể tổng số các ca nhập viện và số tử vong do BA.2 gây ra. Tuy nhiên, Hoa Kỳ tụt hậu so với các quốc gia khác về tiêm chủng và thậm chí còn tụt hậu hơn nữa về mũi bổ sung thứ ba.





Liệu sẽ có một đợt tăng đột biến khác hay không tùy thuộc vào số lượng người được tiêm chủng hoặc đã bị nhiễm BA.1 trước đó. Tuy nhiên, tạo ra khả năng miễn dịch từ việc chích vắc-xin sẽ an toàn hơn là từ việc nhiễm trùng. Tiêm chủng và tăng cường sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang N95 và giữ khoảng cách xã hội vẫn là những cách tốt nhất để bảo vệ tránh BA.2 và các biến thể khác.

Việt Báo lược dịch

Nguồn: https://theconversation.com/what-is-the-new-covid-19-variant-ba-2-and-will-it-cause-another-wave-of-infections-in-the-us-179619