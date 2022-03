Nhà Văn Đào Văn Bình:

Thư Cám Ơn về Hội Sách



SAN JOSE --- Vào ngày 20/3/2022, nhà văn Đào Văn Bình và phu nhân đã tổ chức Hội Sách Miễn Phí tại tư gia ở San Jose, California.

Sau đây là Thư Cảm ơn:

Vào ngày 20/3/2022 gia đình chúng tôi đã tổ chức Hội Sách tại tư gia. Mặc dù hội sách mở cửa lúc 1:00PM nhưng có những vị đã tới trước giờ khai mạc và một số đã gọi điện thoại trước để xin giữ cho một số sách mà họ yêu quý. Thậm chí có vị ở Nanterre, Ile de-France, Hawaii, Las Vegas, Texas… cũng gọi điện thoại xin gửi cho những sách mà vị này yêu thích.

Thật vui mừng và ngoài kỳ vọng, khoảng 50 khách- quen có, lạ có đã tới tham dự.

Một số quý bà đã đem cả bánh ngọt và hoa tới làm cho buổi sinh hoạt thêm ấm tình. Số khách tham dự không phải chỉ là ông già bà cả mà một số ở lứa tuổi trung niên. Điều này cho thấy thế hệ thứ hai của người Việt Nam ở Mỹ không hẳn quên tiếng Việt như người ta lo ngại.

Một số bạn trẻ rất yêu thích các loại sách cũ viết ở Miền Nam và thành lập các trang giới thiệu các sách này như cô Đặng Thi.

Trong số gần 200 cuốn sách, các sách nghiên cứu về Phật của Đức Đạt Lai Lạt Ma, các đại sư Hoa Kỳ, Miến Điện, Tích Lan, Tây Tạng,Thái Lan, các sách Thiền của cư sĩ Nguyên Giác và sách truyện của Thanh Tịnh, Thanh Thương Hoàng, Hoàng Khởi Phong, Trọng Đạt, Bạch Xuân Phẻ, sách biên khảo về sử của Hạ Long Bụt Sĩ… được chiếu cố tận tình…không còn cuốn nào.

Điều làm chúng tôi vui mừng là có những vị còn ở lại tới 5 giờ chiều để đàm đạo vì đây là dịp gặp gỡ hiếm hoi trong mùa đại dịch.

Chân thành cảm tạ,

Gia đình Đào Văn Bình và Bùi Thị Ngọc Nga

Dưới đây là thêm một số hình ảnh của buổi hội sách.

.



Sau đây là sơ lược tiểu sử nhà văn Đào Văn Bình.

Đào Văn Bình sinh năm 1942 tại Hải Phòng.Năm 1954 theo gia đình di cư vào Nam.Năm 1955 quy y Tam Bảo với Hòa Thượng Hải Tràng tại Chùa Phổ Quang, Sài Gòn, được HT ban cho pháp danh là Thiện QuảNăm 1966 tốt nghiệp Cử Nhân Luật Khoa, Đại Học Luật Khoa Sài Gòn.Năm 1968 tốt nghiệp Cao Học Hành Chánh, Học Viện Quốc Gia Hành Chánh.Phó Tỉnh Trưởng các Tỉnh Quảng Ngãi, Kiến Hoà.Sau 30/4/1975 bị giam cầm 9 năm qua các trại tù từ Nam ra Bắc.Được phóng thích Tháng 5, 1984 tại Trại Tù Xuân Lộc Z. 30 A.Tháng 10, 1984 vượt biển đến Mã Lai (Đảo Bidong)Năm 1989 là một trong 9 thành viên sáng lập Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam.Được bầu vào chức vụ Chủ Tịch BCH Tổng Hội Cựu TNCT/VN từ 1993 tới 2005.Giải Ba cuộc thi viết “Hành Trình Biển Đông” (Tháng 4, 2004) qua truyện ngắn “Biển Ơi Trả Cho Ta” (đã được phiên dịch qua Anh Ngữ trong tác phẩm Risking Death to Freedom xuất bản năm 2005.)Năm 2009 được The Vietnamese American Heritage Project thực hiện một phim truyện tiểu sử mang tựa đề A Path to Freedom. (Quý vị muốn xem DVD với truyện kể kèm theo hình ảnh của tác giả từ thuở thiếu thời và 20 năm sinh họat, sáng tác ở hải ngọai.)Các tác phẩm đã xuất bản:• Hồi ký tù, hồi ký lịch sử Những Sự Thực Không Thể Chối Bỏ (1987)• Thơ tù và kịch bản Tổ Ấm Cuối Cùng (1987)• Truyện dài vượt biên Chọn Lựa (1989)• Đoản văn và truyện ngắn Sóng Bạc Đầu (1991)• Tuyển tập truyện ngắn Hương Xót Xa (1998)• Ký Sự 15 Năm (2000)• Thiên Sử Thi Của Người Vượt Biển (2002)• Hồi ký 20 Năm Viết Văn (2004)Tác phẩm phiên dịch:• Chuột và Người (Of Mice and Men) của John Steinbeck (đã được đăng từng kỳ trên Văn Nghệ Tiền Phong năm 1999)và một số truyện ngắn nổi tiếng viết bằng Anh Ngữ.