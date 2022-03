Biểu Tình Yểm Trợ Ukraine:

Trên màn hình là tướng Ukraine, ông Mamuka đang ở mặt trận, yêu cầu nước Mỹ yểm trợ Ukraine. (Ảnh KMD)

Bốn giờ chiều Chúa nhật ngày 6 tháng 3 năm 2022, đồng bào tị nạn Việt Nam biểu tình ở Little Saigon, thủ phủ của người Việt Nam chống Cộng Sản. Mọi người cầu nguyện, yểm trợ sự chiến đấu dũng mãnh của chính phủ và người dân Ukraine. Đồng bào Việt Nam đến từ San Diego, ông Lực và phái đoàn đến từ Los Angeles, bác sĩ Võ Đình Hữu đến từ Pomona, người đến từ San Bernardino, Riverside County, nhiều đồng hương du lịch về từ các tiểu bang Chicago, Arizona, Michigan, Houston, Boston, Florida, New York, và các phái đoàn tị nạn Nga, Ukraine, Ba Lan, v.v. tham gia cầu nguyện cho Ukraine.

Đông đảo đồng hương đến tham dự biểu tình yểm trợ người dân Ukraine. (Ảnh KMD)

Cờ Mỹ, Việt và Ukraine phấp phới trên đường phố Bolsa. Nga xâm chiếm Ukraine chỉ có mấy ngày, đạn rơi, bom nổ, đàn bà, trẻ con chết trên đường di tản. Tổng Thống Ukraine, Volodymyr Zelensky nhất định không di tản, quyết tâm chiến đấu chống ngoại xâm cho đến hơi thở cuối cùng. Phu nhân Tổng Thống mặc quân phục, cầm súng sát cánh bên chồng nhất định không di tản. Tổng Thống Ukraine tuyên bố:

“Cuộc chiến đang diễn ra ở đây. Tôi cần đạn dược, chứ không cần di tản. Chúng tôi sẽ không hạ vũ khí, chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước của chúng tôi”.

Tổng Thống Ukraine sinh ngày 25/01/1978 trong gia đình Do Thái. Ông học luật ở đại học Kyiv, nhưng lại đam mê diễn xuất. Ông có óc sáng tạo và rất giàu trí tưởng tượng. Người Do Thái ở khắp nơi trên thế giới rất hãnh diện về vị Tổng Thống của họ can trường và dũng mãnh, dám tuyên bố không di tản, thà chết trên quê hương của mình.

Tổng Thống, phu nhân Tổng Thống cầm súng, sát cánh với người dân chống quân thù. Dân số của Ukraine hơn 43,000 triệu người, so với Nga 144,000 triệu người, nhưng với lòng dũng cảm, cương quyết, yêu nước, chính phủ không di tản, ở lại chiến đấu đến cùng. Người dân Ukraine ở khắp nơi trên thế giới biểu tình chống kẻ thù, quyên góp tiền, thực phẩm gửi về Ukraine. Có tổng cộng 27 nước, trong đó có Mỹ, Anh, Na Uy, Đan Mạch, Đức, Pháp, Canada, Australia, Cộng Hòa Czech, Tây Ban Nha, Ý, Bỉ, Croatia, Estonia, liên minh Châu Âu, Phần Lan, Hy Lạp, Lithuania, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, và các nước khác, gửi vũ khí, vật tư y tế và các viện trợ quân sự khác cho Ukraine.

Hội đồng liên tôn, ban tổ chức, đồng hương tham dự biểu tình yểm trợ Ukraine. (Ảnh KMD)

Hội đồng liên tôn gồm có Hòa Thượng Minh Tuyên, giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, linh mục Phạm Ngọc Hùng, Hòa Thượng Thích Viên Lý, Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế, Hiền Tài Ngô Thiện Đức, các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, đoàn văn nghệ Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, ban Hương Ca, v.v.

Thị Trưởng Tạ Đức Trí, nghị viên Nguyễn Mạnh Chí, trong ban tổ chức, luật sư Nguyễn Quốc Lân, luật sư Trần Thái Văn, bác sĩ Trần Việt Cường trong ban điều hợp.

Luật sư Trần Thái Văn dừng chương trình để chiếu một clip phát biểu của tướng Ukraine lên màn hình. Vị tướng Ukraine, ông Mamuka đang ở mặt trận, trong clip ngắn khoảng 4 phút, ông yêu cầu chính phủ và người dân Hoa Kỳ giúp đỡ Ukraine chống sự xâm lăng của nước Nga. Ông Mamuka còn trẻ nhưng giọng nói cương quyết, lời kêu gọi của ông làm mọi người có mặt vô cùng xúc động.

Nga đã chiếm lò nguyên tử của Ukraine, là lò chế tạo nguyên tử lớn nhất của Âu Châu. Chiến tranh nguyên tử thứ 3 có thể xảy ra, ngày tận thế gần kề. Những người lính của Ukraine phải chiến đấu giữ từng tất đất của quê hương họ. Người yêu Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền ở khắp nơi trên thế giới vẫn tiếp tục giúp Ukraine.

Máu của người dân Ukraine vô tội đã đổ xuống trên quê hương của họ. Máu của người lính Nga theo lệnh của lãnh tụ khát máu Putin cũng đổ xuống. Người lính Nga bị bắt, đã gọi về cho mẹ nói rằng anh bị lừa, chỉ huy của họ không nói rằng đi xâm chiếm Ukraine. Chiến tranh nào cũng đổ máu, máu của người dân vô tội, máu của những đứa trẻ, máu của những người già đã đổ ra vì bom đạn, giống cảnh trên đường tị nạn của người dân Việt Nam từ miền Trung, cao nguyên Trung Phần về Sài Gòn tháng 4/ 1975.

Ba Lan đang đón tiếp hơn 1.2 triệu người tị nạn, trong đó có sinh viên Việt Nam và người lao động Việt Nam đang ở Ukraine tìm đường tị nạn.

Khói lửa khắp nơi, bom đạn khắp nơi ở đất nước Ukraine. Người Ukraine ở khắp nơi tìm đường trở về giúp nước. Hôm thứ năm ngày 3 tháng 3, ngôi sao quần vợt người Ukraine, Sergiy Stakhovsky đưa ra một quyết định khó khăn khi để vợ và ba đứa con nhỏ tại nhà của họ ở Hungary và trở về quê hương để tham gia chiến đấu. Sergiy Stakhovsky hiện là một thành viên của quân đội dự bị giúp bảo vệ thủ đô Kiev của Ukraine. Khi một đoàn xe của quân Nga tiến vào thành phố gieo rắc nỗi sợ hãi bao trùm bấu trời vùng ven đô, Sergiy sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ tổ quốc. Anh nói với phóng viên Brianna Keilar của CNN rằng, mục tiêu của anh là vì người dân Ukraine và con cái của anh, nên anh sẽ giúp quê hương mình.

27 quốc gia đã giúp Ukraine, và người có lòng ở khắp nơi trên thế giới gửi tiền, gửi thuốc men, lương thực qua các hội từ thiện NGO. Mọi người tiếp tục cầu nguyện, khi ở trong cơn nguy hiểm thì sự cầu nguyện là điều cần thiết nhất.

Người nông dân cầm súng, phụ nữ cầm súng, sinh viên, học sinh, nội trợ, vợ Tổng Thống cầm súng. Người lính Ukraine đã viết di chúc lại cho cha mẹ, cho 2 em trước khi ra chiến trường. Mời quý độc giả đọc bài thơ ngắn nhưng đầy xúc động:







NẾU MỘT MAI…

Nếu trên chiến trường tôi tử trận

Quan tài tôi xin chuyển về nhà

Huy chương trên ngực tôi bầy ra

Nói với mẹ tôi là tôi đã

Làm tròn những gì tôi có thể

Nói với cha tôi chớ lo sầu

Những căng thẳng, nhức óc, đau đầu,

Vì thằng con, trước sau đã hết.

Nói với em tôi hãy rán học

Xe đạp tôi, nay thuộc nó rồi.

Đừng phiền lụy, hãy khuyên chị tôi,

Đứa em chị, sẽ thôi thức giấc,

Sau khi mặt trời lặn, chấm hết!

Đừng khóc! Nói với đất nước tôi,

Vì đã là chiến binh những người

Chuyện sinh tử nào ai xem nặng!

-- CHẨM TÁ NHÂN (phóng tác)

Đồng hương cũng đã từng là nạn nhân của Cộng Sản, khi Cộng Sản chiếm miền Nam Việt Nam năm 1975 nên rất thông cảm với người Ukraine. Ngoài đóng góp bằng lời cầu nguyện bình yên cho Ukraine, còn đóng góp thực tế hơn là đóng góp tiền bạc, thuốc men, thực phẩm.

Chúng tôi được biết các nhà thờ, chùa cũng đóng góp lời cầu nguyện trong mấy tuần qua và đóng góp tiền, thuốc men, v.v.

Thị trưởng Tạ Đức Trí yêu cầu đồng bào giúp người Ukraine tiền bạc, lương thực, thuốc men. Luật sư Trần Thái Văn cho biết người Việt Nam đồng cảnh ngộ nên rất thông cảm với người Ukraine. Trong thời gian rất ngắn nhưng đồng hương đến rất đông, và các cộng đồng Đông Âu cũng đến, trong đó có người Nga tị nạn Cộng Sản cũng tham dự. Luật sư Nguyễn Quốc Lân trong ban tổ chức giới thiệu bác sĩ Trần Việt Cường trong ban điều hợp. Bác sĩ Cường làm việc cho cộng đồng Việt Nam trên 30 năm. Luật sư Lân và bác sĩ Cường là những người trẻ luôn luôn tranh đấu cho Việt Nam có Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Những bài ca của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ của nhạc sĩ Cao Minh Hưng được trình diễn một cách xuất sắc.

Nghị viên Nguyễn Mạnh Chí cho biết đồng hương Việt Nam tị nạn rất nhiệt tình đóng góp cho Ukraine. Của ít lòng nhiều, quý vị có thể ký check về cho hội từ thiện Rally for Ukraine: 9938 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92863. Cô Rally đến Hoa Kỳ từ Ukraine 10 năm, đem theo đứa con nhỏ, cô hoạt động tích cực cho quê hương của cô. Cô nói tiếng Anh lưu loát đôi khi nghẹn ngào khi nói về cuộc chiến hiện tại ở Ukraine.

Khoác áo trận rằn ri ngang dọc

Màu chiến y mớ tóc bím ngang

Hỏi ra thiếu nữ Ukraine

Xông pha trận mạc dẹp tan quân thù.

Quý độc giả nhìn thấy những nữ chiến binh Ukraine xinh đẹp đang cầm súng, đang ở giao thông hào, có người đám cưới ở mặt trận, và người Việt Nam từ Ukraine đang tị nạn ở Ba Lan, trú nạn trong một ngôi chùa.

Hình ảnh người Việt Nam đang lánh nạn trong ngôi chùa Nhân Hòa (Ba Lan).

Mặt trận Kyev Ukraine: Đám cưới trên chiến trường.

Hình ảnh chiến tranh thê thảm, tàn khốc, chết chóc, máu đổ thịt rơi. Cầu xin Ukraine chiến đấu thành công. Nếu Ukraine mất thì Ba Lan và các nước lân cận sẽ tiếp tục bị xâm lăng.

Xin hãy thương người như thể thương thân, thương người dân Ukraine như người trong gia đình của mình. Xin quý vị mở lòng đóng góp cho các hội từ thiện gửi đến người dân Ukraine.

– Kiều Mỹ Duyên

(07/03/2022)