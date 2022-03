Hoa Hướng Dương Và Ukraine: Có Một Quốc Hoa Mang Ý Nghĩa Hòa Bình

Hoa hướng dương: loài hoa mang ý nghĩa hòa bình và cũng là quốc hoa của Ukraine, một đất nước đang ngập tràn khói lửa chiến tranh. (Nguồn: Unsplash.com)







HOA KỲ – Tuần qua, khi cuộc xâm lược Ukraine của Nga vẫn tiếp tục diễn ra, biểu tượng hoa hướng dương đã trở thành một trong nhiều cách thế giới dùng thể hiện sự ủng hộ cũng như lòng cảm thông dành cho Ukraine, bởi vì hoa hướng dương được coi là quốc hoa quê hương họ, theo trang Time đưa tin ngày Chủ Nhật, 6 tháng 3 năm 2022.





Trên thế giới, nhận thức về mối liên quan giữa Hoa hướng dương và Ukraine đã tăng lên kể từ khi cuộc xâm lược nổ ra vào ngày 24 tháng 2 năm 2022.

Hãng tin Ukraine World đã chia sẻ một video trên Twitter, trong đó, một phụ nữ người Ukraine ở Henychesk tặng cho binh lính Nga những hạt giống hoa hướng dương, nói họ hãy cất chúng trong túi, để rồi những bông hoa sẽ mọc lên ở nơi họ ngã xuống. Video đã đạt được 8.6 triệu lượt xem trên Twitter kể từ khi nó được tải lên vào ngày 24 tháng 2 năm 2022.





Xuất hiện trong chương trình “State of the Union” vào tối Thứ Ba, 1 tháng 3 năm 2022, Đệ nhất phu nhân Jill Biden mặc một chiếc váy, trên tay áo bên phải có thêu một bông hoa hướng dương. Từ Mexico đến Caracas, những người biểu tình xuống đường với hoa hướng dương trên tay để lên án hành động tàn bạo của Nga. Ở London, những bông hoa hướng dương ló ra khỏi hàng rào trước tòa nhà Đại sứ quán Nga, được đặt bởi nhóm “Sunflowers for Peace,” một tổ chức từ thiện viện trợ cho người dân Ukraine.





Lịch sử của Hoa hướng dương thậm chí còn lâu đời hơn cả lịch sử đất nước Ukraine. Theo cuốn Bách khoa toàn thư Ukraina năm 1993, Hoa hướng dương – theo tiếng Ukraine là Soniashnyk – đã được trồng ở Ukraina từ giữa thế kỷ 18. Vào thời điểm cuốn Bách khoa toàn thư được xuất bản, hạt hướng dương là món ăn nhẹ phổ biến nhất ở Ukraine. Bông hoa cũng góp phần thúc đẩy nền kinh tế quốc gia; Ukraine và Nga cung cấp tới 70 – 80% lượng dầu hướng dương xuất cảng của thế giới.





“Sự hiện diện phổ biến của hoa hướng dương ở các làng mạc và vùng nông thôn của Ukraine đã khiến nó trở thành một biểu tượng quốc gia không chính thức,” Từ điển Bách khoa cho biết.





Trong suốt lịch sử của Ukraine, loài hoa này đã được sử dụng như một biểu tượng của hòa bình. Tháng 6 năm 1996, để kỷ niệm Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân, các bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, Nga và Ukraine đã trồng hoa hướng dương trong một buổi lễ tại căn cứ tên lửa Pervomaysk, miền nam Ukraine.





“Buổi lễ kỷ niệm việc Ukraine từ bỏ kho vũ khí hạt nhân lớn thứ 3 trên thế giới, thứ mà họ được thừa hưởng sau sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết năm 1991,” trang Washington Post đã đưa tin vào thời điểm đó. “Nó cũng đánh dấu Hoa Kỳ gần như hoàn thành mục tiêu chiến lược chính của mình kể từ khi Liên Xô tan rã: thu thập tất cả vũ khí hạt nhân của Liên Xô cũ ở Nga, để tránh ngày càng có nhiều quốc gia trở thành cường quốc hạt nhân.”





Sau hơn 25 năm vật đổi sao dời, rất nhiều thứ đã thay đổi, như Nga và Ukraine đang giao tranh; nhưng loài hoa hướng dương vẫn còn đó, ý nghĩa hòa bình chẳng hề đổi thay. Và thậm chí, cả thế giới đang dùng hình ảnh hoa hướng dương để kêu gọi các nhà lãnh đạo gieo lại hạt hòa bình cho thế hệ tương lai.