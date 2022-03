Kiev, Ukraine trong bước chân tôi.

Ukraine trong ký ức tôi là một quốc gia có những ngôi giáo đường chính thống giáo tuyệt đẹp. Trong một chuyến du lịch Đông Âu năm 2012, tôi đã được may mắn ghé thăm thành phố Kiev của Ukraine, vào khoảng tháng mười, khi những chiếc lá thu bắt đầu chín vàng rơi lả tả xuống công viên. Kiev trong tôi là những khoảnh khắc an bình khi bước chân được rảo quanh các khuôn viên đầy hoa hay trên lối đi dẫn vào các thánh đường cổ nổi tiếng của thành phố. Hình ảnh ấn tượng nhất còn ghi đậm trong tiềm thức tôi là bóng dáng ngoan hiền của những thiếu nữ tóc vàng sợi nhỏ, đầu đội khăn voan, tay ôm bó hoa hay cầm một cuốn kinh thánh đi về phía giáo đường. Đây đó những linh mục hay các nam tu sinh còn rất trẻ đi lại hay trò chuyện cùng nhau trước nhà nguyện. Dù để râu hay không, họ cũng vẫn đẹp trong chiếc áo dòng đen dấu đi những vóc dáng cao gầy. Ukraine là một xứ sở rất sùng đạo. Người dân thì bình dị, hiền hoà, thân thiện, ít ồn ào và dễ quen. Có lẽ vì phải chịu thân phận của một người dân nhược tiểu, bị trị quá lâu, nên tính khí con người họ trở nên ôn hoà hơn chăng? Ukraine có một lịch sử bị đô hộ bởi các cường quốc rất lâu dài. Hệt như Việt Nam, vì định mệnh khắt khe phải chung biên giới với các cường quốc, nên suốt đời bị xâm lấn và cam phận người dân bị trị.



Đến thăm Kiev vài ngày trong một chuyến du lịch bao gồm các nước Đông Âu, tôi chỉ có cơ hội nhìn ngắm và ghi lại những nét đặc thù gây ấn tượng mạnh của nước này trong trí nhớ nhỏ bé của tôi thôi.





Tôi được dẫn đi thăm thành phố Kiev với các tu viện, thánh đường, các pho tượng và kiến trúc cổ của các toà nhà có kiến trúc theo trường phái Barrocco còn sót lại sau Thế Chiến thứ hai. Dù bị Mông Cổ thống trị, Kiev không còn một di tích nào của đế quốc Mông Cổ ngày xưa còn ghi dấu. Người ta chỉ có cơ hội được xem những di tích của đế quốc Xô Viết vừa mới sụp đổ vào hai thập niên trước.







Chúng tôi được nhìn thấy chiếc cầu bắc ngang thành phố và con sông Dnieper River là một con sông lớn từ hướng Bắc chảy xuyên qua Kiev chia thành phố làm hai. Phía bên trái thuận theo dòng sông chảy là một bình nguyên rất rộng được dành cho người dân cư trú, những tòa chung cư cao tầng cũng như những nhà cửa, khu vực thương mại, hàng quán được xây dựng dồn tụ về đây. Phía bên phải sông là những ngọn đồi cao với những tu viện, thánh đường, đại học, bảo tàng, phố cổ và pho tượng Motherland của thời Xô Viết cao lớn đứng sừng sững bên dòng sông Dnieper. Phần đẹp nhất của Kiev chính là các kiến trúc của các ngôi tu viện, của các ngôi thánh đường cổ đã được thành phố Kiev trùng tu lại.





Ukraine là quốc gia mà đa số người dân theo Chính Thống Giáo (Ukrainian Orthodox), vì thế các ngôi thánh đường đều được kiến trúc theo lối Ukrainian Baroque (pha trộn giữa trường phái Baroque và Byzantine). Hai trong số các tu viện thánh đường tại Kiev đều nằm trong danh sách di sản thế giới UNESCO, đó là khu tu viện Kiev Pechersk Lavra và ngôi thánh đường St. Sophia gần giữa trung tâm phố cổ.





Tượng Bogdan Khmelnytsky & nhà thờ St. Michael.

Ngoài ra, chúng tôi còn được viếng thăm các ngôi nhà thờ khác như Church of the St. Michael, Church of the St. Andrew, Church of the Vladimir. Mỗi nhà thờ mang một kiến trúc riêng biệt và màu sắc khác nhau, tất cả đều tuyệt đẹp.