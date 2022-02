Xuân Họp Mặt

Phóng sự ngày Tết





Kiều Mỹ Duyên và cô Tuyết Vân tại Hội Chợ Tết 2022,

Mile Square Park, Fountain Valley.

Mùa Xuân là mùa của yêu thương, mọi người chúc cho nhau điều tốt lành nhất. Mọi người ân cần niềm nở nói chuyện với nhau, mùa Xuân vui vẻ, hoa nở rực trời.

Trưa Mùng Hai Tết, chúng tôi đến viếng chùa Bảo Quang, ở đường Newhope, thành phố Santa Ana, không có một chỗ đậu xe trong ngày Tết, mặc dù bên kia đường ở công viên có nhiều chỗ đậu miễn phí. Các thầy Nguyễn Nhuận Hùng, thầy Huệ Minh, cô Bảy, ai cũng bận rộn nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Cô Bảy có thể nấu ăn cho nhiều người một lúc, 300-400 người cũng có thức ăn đầy đủ. Thức ăn rất ngon, người nấu ăn với tấm lòng của mình thì nhất định phải ngon.

Chùa Bảo Quang nghi ngút nhang đèn trong ngày Tết.

Ngày Mùng 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Tết các chùa, các nhà thờ, trung tâm Công Giáo, thánh thất Cao Đài, trụ sở Phật Giáo Hòa Hảo rất đông người đến thăm viếng. Không phải đợi đến đêm Giao Thừa hay Mùng 1 Tết, Mùng 2, 3, 4, 5 và Mùng 6 Tết, ngày nào cũng rất đông đồng hương đến thăm viếng. Sau 2 năm dịch cúm Covid-19, người dân thích ra đường hơn ở trong nhà, nhu cầu của con người là phải đi ra khỏi nhà, phải gặp người này người kia, hạnh phúc của con người là phải đi, phải gặp người thân, phải gặp đồng hương. Rất cảm động khi quý đồng hương ở xa lái xe suốt mấy ngày để về Little Saigon ăn Tết. Đến thăm văn phòng chúng tôi, chuyên viên của chúng tôi lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười đón chào đồng hương, quý thân chủ, ngày Mùng 1 văn phòng mở cửa tiếng pháo reo vui của chợ, của những cơ sở thương mại và cho đốt pháo không ngừng nghỉ. Từ ngày 30 Tết chúng tôi đã thăm viếng các chùa, Tổ Đình Minh Đăng Quang ở Santa Ana, chùa Bát Nhã, Đạo Tràng Nhân Quả, chùa Huệ Minh, tịnh xá Giác Lý, chùa Quan Âm, chùa Phổ Đà, chùa Phật Tổ, chùa Việt Nam, chùa A Di Đà, tu viện Sùng Nghiêm, v.v.

Ông bà mình thường nói nhà hay cơ sở thương mại nào mà có các vị lãnh đạo tinh thần đến thăm ngày Tết thì nhà hay cơ sở thương mại đó được nhiều may mắn, phúc lộc đến nhờ vị lãnh đạo tinh thần đem đến. Năm nay văn phòng Ana Real Estate và Ana Funding được nhiều may mắn vì được linh mục Anthony ghé thăm dù chỉ 15 phút. Chỉ 15 phút thôi và văn phòng được lì xì vé số thật là vui. Chuyên viên địa ốc xếp hàng để mừng tuổi linh mục và chúc phúc. Hễ người nào chúc phúc thì được chúc phúc, sự may mắn đến cho mọi người, niềm vui đến, ai cũng thích phúc đức.

Ngày 4/2/2022 tức ngày mùng 4 Tết, chúng tôi đi thăm hội chợ của Giám Sát viên Andrew Đỗ tổ chức ở Mile Square Park. Năm nay đặc biệt có làng Việt Nam, có chùa Một Cột ở miền Bắc, chùa Thiên Mụ ở miền Trung, chùa ở miền Nam. Hoa mai, hoa cúc của làng Việt Nam thu hút khách thập phương chụp hình từng đoàn, xe taxi cũng thu hút khách chụp hình. Sân khấu hát nhạc quê hương không ngừng nghỉ. Nhiều ghế cho thực khách tha hồ ngồi nghỉ chân và ăn tối hay giải khát. Gian hàng Việt Nam nào cũng có khách xếp hàng mua thức ăn.

Hội chợ của Tổng hội Sinh viên thì mở 2 ngày thứ bảy và chủ nhật ở Costa Mesa. Tiền gửi xe là $10, tiền vào cửa mỗi người là $8. Cửa vào làng Việt Nam với những hình ảnh trên tường. Chúng tôi dừng lại tại 2 gian hàng của Shen Yun: gian hàng thứ nhất mời mua vé đại hội sắp tới vào mùa hè, gian hàng thứ nhì thì trưng bày báo chí The Epoch Times tiếng Việt, Anh, Hoa và báo Xuân The Epoch Times. Lisa Huỳnh và ca sĩ Hoàng Lan trong chiếc áo dài truyền thống duyên dáng mời khách đọc báo The Epoch Times, và nói về đại hội Shen Yun. Các cô xinh đẹp, vui vẻ chào mừng đồng hương dừng lại gian hàng của Shen Yun, nụ cười là liều thuốc bổ, nụ cười thu hút khách dừng chân. Phụ nữ đẹp trong áo dài truyền thống đương nhiên thu hút nhiều khách hàng dừng lại nghe các cô thuyết trình về việc làm gian hàng này.

Gian hàng của H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh, cô nhi quả phụ được nhiều người quan tâm.

Chúng tôi ở Orange County thì đi thăm nhà thờ ở San Bernardino và chùa ở Riverside County. Ở xa Orange County chừng hơn 1 giờ xe hơi, nhà thờ Saint Catherine of Alexandra uy nghi lộng lẫy trên đồi nhìn xuống nghĩa trang cỏ cây xanh mướt, không khí thanh bình, ở đây lòng người bình thản, quang cảnh bình yên, ít người, ít xe. Hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam, cha chánh xứ của nhà thờ là người Mỹ gốc Việt, là Hạt Trưởng của 10 nhà thờ Mỹ.

Chùa Hương Sen ở xa, mát mẻ, đất rộng, các sư cô ân cần, niềm nở, thân thiện trò chuyện với tất cả mọi người. Tượng Phật rất nhiều, chùa đang chuẩn bị xây chánh điện, nếu hoàn tất mấy năm trước thì giá chừng 1/3, bây giờ giá vật liệu rất cao, nhân công khó tìm nhưng với sự quyết tâm của ni sư tiến sĩ Thích Nữ Giới Hương thế nào cũng hoàn tất chánh điện của chùa.

Kiều Mỹ Duyên tại chùa Hương Sen, Perris, Riverside County.

Mọi người trong chúng ta đều mong sự may mắn đến với mình và gia đình mình. Mùng 6 Tết đến hội chợ của Tổng hội Sinh viên, một gian hàng mời quay trái cầu tròn, trúng số một cây bút đẹp và tập sổ tay, đó là điều hên, rồi được tặng bánh chưng, bánh tét ở chùa Bảo Quang, chùa Nhân Quả Đạo Tràng. Đến đâu các chùa đều cho thức ăn thật ngon. Các nhân viên thì đem bánh tét, bánh chưng đến văn phòng, cho sổ tay. Anh Trần, chuyên viên địa ốc đến từ Chicago thì cho CD nhạc, rồi báo Xuân từ xa như báo Bút Tre của Mộng Tuyền từ Arizona, báo Trẻ từ Houston, báo Thằng Mõ từ Resida của bác sĩ Đỗ Văn Học, báo Xuân Việt Báo, báo Xuân của Viễn Đông, Người Việt, báo Thương Mãi Miền Đông ở D.C, v.v.

Mùa Xuân là mùa của yêu thương, mọi người chúc cho nhau điều tốt lành nhất. Mọi người ân cần niềm nở nói chuyện với nhau, mùa Xuân vui vẻ, hoa nở rực trời.

– Kiều Mỹ Duyên

(Orange County, 7/2/2022)