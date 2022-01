cầm tay anh

không có gì bình lặng hơn dòng máu chảy bên trong

năm ngón mở ra

giữa các kẽ tay là thế giới là biến động

năm ngón khép lại

chắn tia nắng mặt trời chắn tiếng chảy của dung nham

năm ngón tay nói với em

anh ở bên em khi trái đất này vỡ khi mặt trời này nổ

anh sẽ ở bên em khi triệu triệu cây súng giơ lên và điên loạn

nhắm vào trẻ con đang ngủ trong nhà cha mẹ chúng

nhắm vào người hàng xóm không chịu cắt tỉa cây

nhắm vào người lái xe qua mặt

năm ngón khép lại che mắt em

hãy dùng trí tưởng tượng

Einstein đã nói gì? imagination is more important than knowledge

đó là một thứ tưởng tượng khác

không phải thứ tưởng tượng anh muốn đôi mắt khép chặt của em nhìn

tưởng tượng một ngày

năm ngón tay anh mở

nắng sớm lọt qua trở thành nước xanh

biển luôn luôn là nơi mặt trời hò hẹn

em tắm trong nước biển và hát

những nốt nhạc vừa cười vừa khóc

viết cho thế giới của chúng ta

tưởng tượng có một lần

em đi ngủ với cửa sổ mở

khi tiếng động đến bên ngoài giấc mơ nhỏ

em không sợ

giọng ngái ngủ em gọi anh nói khẻ

hình như có con chim về làm tổ giữa đêm khuya

kc Nguyễn