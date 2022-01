Mỹ – Trung Đối Đầu Về “Chiến Tranh Bầy Đàn/ Swarm at War”

Thời cuộc thế giới







Bài viết trước tiêu đề "Mỹ tố cáo Trung quốc sử dụng vũ khí AI tấn công não bộ con người" có nhắc đến bốn chữ " chiến tranh bầy đàn", vì vậy phần sau xin giới thiệu đến bạn đọc về loại hình chiến tranh điện tử này. Theo tin tức ghi nhận, từ 10 năm qua, các chuyên gia Mỹ muốn tạo ra hệ thống tự thích nghi với sự thay đổi môi trường chiến đấu, thiết kế sao cho các UAV có thể hoạt động theo nhóm mà không cần sự hiện diện của một trung tâm ra quyết định, tương tự với hành vi “bầy đàn” trong các nhóm động vật. Phần trình bầy sau tóm lược trích đoạn dựa vào các bản nghiên cứu của các nhà sản xuất, học viện và giới truyên thông về kỹ thuật chiến tranh điện tử của Mỹ và Trung quốc.

Tham vọng sử dụng UAV trong tác chiến bầy đàn của Mỹ

Theo bản văn của Military Aerospace (Research programs and Design military aircraft and Aerospace equipment, ngày 10.5.2016), các quan chức của Cơ quan Dự án Nghiên cứu Tiên tiến Quốc phòng Hoa Kỳ (DARPA) ở Arlington, Va., đã thuê bốn công ty cho giai đoạn đầu tiên của chương trình Gremlins, dựa vào các máy bay không người lái (UAV) tương đối rẻ tiền với số lượng nhiều để làm bão hòa khả năng phòng thủ của đối phương. DARPA Gremlins sử dụng máy bay C-130 quân sự để phóng một loạt máy bay không người lái được kết nối mạng và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ tấn công điện tử và trinh sát , sau đó thu hồi các máy bay không người lái còn sống sót sau khi nhiệm vụ của chúng hoàn thành.



Chương trình DARPA Gremlins tìm cách phóng từng đám UAV cỡ nhỏ bằng máy bay C-130, sau đó sử dụng máy bay C-130 khác để thu hồi càng nhiều máy bay không người lái này càng tốt. Phương pháp tiếp cận Gremlins sẽ khởi động và thu hồi hàng loạt UAV được trang bị khả năng giám sát và tác chiến điện tử (EW) từ bên ngoài hệ thống phòng không của đối phương. Bốn công ty sẽ thiết kế các UAV rẻ tiền để các tổn thất không gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ tổng thể. Những máy bay không người lái này phải được giao tiếp và hợp tác với nhau, vì vậy những máy bay không người lái sống sót có thể đảm nhận vai trò của những máy bay không người lái bị mất trong khi thi hành nhiệm vụ.

Các nhà nghiên cứu của DARPA muốn phát triển các UAV giá cả phải chăng có thể tái sử dụng tới 20 lần cho các nhiệm vụ nguy hiểm trong không gian, khu vực có tranh chấp như trinh sát và giám sát trước khi tấn công, cũng như tấn công điện tử để phá hủy hoặc vô hiệu hóa hệ thống liên lạc, phòng thủ tên lửa và mạng lưới chiến tranh của đối phương. Các máy bay không người lái này sẽ được trang bị với trọng tải đa dạng, số lượng lớn và có các thuộc tính kích thước nhỏ, và có khả năng tái sử dụng lại.



Chương trình dự kiến phóng các nhóm UAV từ các máy bay lớn hiện có như máy bay ném bom hoặc máy bay vận tải - cũng như từ máy bay chiến đấu và các loại máy bay khác. Khi hoàn thành nhiệm vụ, một máy bay vận tải C-130 sẽ thu hồi chúng từ trên không và mang chúng về căn cứ, để sử dụng tiếp theo trong vòng 24 giờ.



Các công nghệ hỗ trợ chính cho chương trình Gremlins bao gồm các kỹ thuật phóng từ trên không và phục hồi trên không, thiết bị chi phí thấp, thiết kế khung máy bay gọn gàng; thiết kế sử dụng trong thời gian nhất định; thiết kế bao gồm việc chặn sóng tự động; điều khiển và dẫn đường bay kỹ thuật số chính xác; kỹ thuật tiếp nhiên liệu trên không; động cơ nhỏ hiệu quả; tự động ngắt động cơ; trọng tải vừa phải; và giữ vị trí chính xác.

DARPA đang theo đuổi chương trình Gremlins trong ba giai đoạn: thiết kế hệ thống và công nghệ; thiết kế sơ bộ; và thực hiện các chuyến bay thử nghiệm. Cuối cùng thì DARPA muốn thực hiện vào đầu năm 2020 để khảo sát tính khả thi và tiềm năng của máy bay không người lái có thể thu hồi, một khi được phóng đi từ trên không. Chỉ có các nhà thầu giai đoạn một mới đủ điều kiện tham gia vào giai đoạn thứ hai và thứ ba của chương trình.



Chương trình tìm cách tạo ra một sự thay đổi cơ bản trong quan niệm về tấn công từ trên không. Thay vì sử dụng các hệ thống thông thường, DARPA muốn sử dụng một số nền tảng có chức năng tác chiến phối hợp ...Chương trình không chỉ có tiềm năng cho phép nâng cao hiệu quả sứ mệnh trong các khu vực có nhiều tranh chấp, mà còn tìm cách để giảm chi phí hoạt động. Theo các quan chức DARPA trọng tâm chính của chương trình Gremlins là những thách thức kỹ thuật khi phóng từ trên không, sau đó thu hồi lại số lượng lớn máy bay không người lái.[1]

Chiến tranh Bầy Đàn/ Swarms at War



Theo bài viết phổ biến trên Defense One Technology (21.11.2018) mục tiêu chiến lược của quân đội Hoa Kỳ muốn giành chiến thắng trong các cuộc chiến trong tương lai là sẽ tung ra hàng loạt các loại máy bay không người lái có tính tự động cao, liên kết rộng rãi với máy bay phản lực, với tàu chiến và những thiết bị điện tử khác nhắm vào kẻ thù. Cuộc tấn công quy mô lớn có sự phối hợp từ trên không, trên bộ, trên biển và trên không gian mạng chắc chắn sẽ phá vỡ các tuyến phòng thủ được thiết kế bởi kỹ thuật chiến tranh điện tử. Theo các quan chức của Cơ quan Dự án Nghiên cứu Nâng cao Quốc phòng thông báo rằng một loạt các cuộc thử nghiệm tại Yuma Proving Ground tại Arizona đã cho thấy rằng máy bay không có người hay có người điều khiển có thể hoạt động song hành, với mức độ tin cậy cao, để hoàn thành nhiệm vụ ngay cả khi hệ thống thông tin liên lạc và GPS bị tấn công bằng vũ khí điện tử. Qua các cuộc thử nghiệm cho thấy quân đội Hoa Kỳ có thể tiến tới việc sử dụng các loại vũ khí thông minh điện tử trên chiến trường. [2]

Trung Quốc phát triển vũ khí bầy đàn



Theo bản văn phổ biến trên The Jamestown Foundation (06.07.2017) bài báo của tờ Quân Đội Nhân Dân Trung Hoa (PLA Daily 5.1.2016), cho hay, các chiến lược gia của Quân Đội NDTH dự liệu rằng trong tương lai, cuộc chiến sẽ liên quan đến các hệ thống không người lái, cũng như các hoạt động phối hợp giữa các hệ thống không người lái và có người lái, sẽ tạo tác động mạnh mẽ đến các phương thức hoạt động truyền thống. Hoạt động của UAV trong tương lai sẽ liên quan đến công nghệ thông minh nhân tạo và hệ thống tự động hoặc bán tự động. PLA cho rằng khả năng đột phá của các kỹ thuật này, có thể được áp dụng vào các cuộc tấn công áp đảo các mục tiêu có giá trị cao, như máy bay chiến đấu hoặc hàng không mẫu hạm của Mỹ. [3]



Hải quân Trung Quốc thu giữ Drone của Mỹ tại Biển Đông



Theo tạp chí National Interest (26-12-2018), việc sử dụng tàu tàng hình không người lái ở Thái Bình Dương trong một thời gian ngắn đã trở thành đề tài thảo luận sôi nổi vào tháng 12 năm 2016, khi Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc bắt giữ một vật thể không người lái (drone) giám sát dưới nước của Mỹ, trong khi vật thể này được các thủy thủ của tàu USNS Bowditch chuẩn bị thu về. Hoa Kỳ lên tiếng phản đối để đòi trả lại chiếc drone này. Phía Hoa Kỳ viện cớ tàu đang hoạt động trong vùng lãnh hải quốc tế, cuối cùng thì phía Trung Quốc đã hoàn trả theo yêu cầu. Một số trong nhóm tàu không người lái này hoạt động hiệu quả trong một số lãnh vực như: quét mìn, hoạt động đối phó tấn công điện tử hàng loạt (ECM) và một số nhiệm vụ chiến đấu, mặc dù khả năng chiến đấu của chúng vẫn chưa xác nhận rõ ràng.[4]

Trung Quốc tiết lộ kế hoạch về cuộc chiến không người lái dưới nước nhằm chống lại Hoa Kỳ

Quân đội Trung Quốc đang chuẩn bị tiến hành chiến tranh dưới nước nhằm chống lại Mỹ, bao gồm cả việc sử dụng tàu ngầm không người lái tấn công vào các hàng không mẫu hạm của Mỹ, theo tờ báo của Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân của Hoa Lục, nói rằng chiến tranh trên không và trên mặt biển hiển nhiên là Hoa Kỳ sẽ chiếm ưu thế, nhưng trận chiến dưới mặt biển sẽ là trận đánh trong bóng đêm rất mực khó lường, và Hoa Lục hy vọng sẽ chiếm ưu thế nhờ các nghiên cứu kỹ thuật mới. Tóm lược theo The Washington Free Beacon ngày - 02.11.2018. [5]

Trung Quốc thực hiện chuyến bay thử nghiệm cho tàu sân bay không người lái trên không -

Theo các nhà phân tích cho biết hôm thứ Tư (7.4.2021), một công ty Trung Quốc gần đây đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm cho phiên bản tàu bầy đàn mới được phát triển của mình, một tàu mẹ không người lái có thể mang theo nhiều máy bay không người lái nhỏ hơn và thả chúng trên không cho các nhiệm vụ như trinh sát và tấn công. Cách tiếp cận này có thể tạo ra một cuộc cách mạng về chiến tranh trong tương lai, và khi tàu mẹ, hiện có kích thước hạn chế, trở nên lớn hơn, nó có tiềm năng biến thành yếu tố chiến lược từ chiến thuật, các nhà phân tích cho biết hôm thứ Tư.



Hệ thống tàu không người lái phiên bản mới được phát triển bởi công ty Trung Quốc Zhongtian Feilong, đã trải qua chuyến bay thử nghiệm thành công tại một sân bay vào ngày 20 tháng 3 (2021), công ty loan báo vào tuần trước. Trong tiến trình thử nghiệm, một tàu mẹ, có vẻ như là một máy bay không người lái có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, mang theo 9 máy bay không người lái nhỏ hơn, được gấp dưới bụng của tàu mẹ, theo tuyên bố của công ty và một video clip kèm theo.



Tàu mẹ đã mở khoang máy bay sau khi đến mục tiêu và thả các máy bay không người lái nhỏ hơn theo thứ tự, đồng thời đảm bảo tốc độ, hướng và khoảng cách thả phù hợp với yêu cầu để các máy bay không người lái nhỏ hơn tạo thành một bầy đàn.



Hệ thống này hoạt động tầm xa, khả năng chống nhiễu mạnh, nhiều loại trọng tải, liên kết dẫn đường chính xác và đòi hỏi về hậu cần thấp, công ty cho biết, tàu này mang tính linh hoạt, an toàn, hiệu quả cao, độc lập và dễ vận hành. trong các môi trường phức tạp đối với các loại nhiệm vụ chiến đấu khác nhau như trinh sát, cảnh báo sớm, gây nhiễu, tấn công và đánh giá kết quả.



Một chuyên gia cho biết, các loại máy bay không người lái nhỏ hơn khác nhau có thể được tàu mẹ chở cùng lúc, vì chúng phục vụ các mục đích khác nhau, giống như tàu sân bay hàng hải với máy bay chiến đấu và máy bay cảnh báo sớm. Tuy nhiên, máy bay không người lái, rẻ tiền, sử dụng được miễn là có thể hoàn thành nhiệm vụ,



Các quốc gia khác cũng đang thử nghiệm các công nghệ tương tự, bao gồm Mỹ đã sử dụng máy bay không người lái XQ-58A để phóng ALTIUS-600, một máy bay không người lái thậm chí còn nhỏ hơn, vào ngày 26 tháng 3 (2021), hãng truyền thông Defense News của Mỹ đưa tin hôm thứ Hai. Các nhà phân tích cho biết, hầu hết các hệ thống này vẫn đang ở dạng thử nghiệm và có kích thước hạn chế, lưu ý rằng một tàu mẹ lớn hơn và mang nhiều máy bay không người lái hơn với khả năng mạnh hơn ,có độ bền lâu hơn,và như vậy trong tương lai nó có thể đóng vai trò chiến lược từ vai trò chiến thuật hiện nay. [6]

Quân đội Hoa Kỳ lập kế hoạch chống lại mẫu máy bay không người lái mới của Trung Quốc

Theo câu hỏi nêu ra trên National Interest (18.11.2021) rằng: Liệu sự tồn tại của một thứ như vậy có làm thay đổi phương trình chiến lược và chiến thuật đối với Trung Quốc?



Đây là những gì bạn cần nhớ: Sự tồn tại của một nền tảng như vậy dường như không thực sự thay đổi nhiều phương trình đe dọa chiến thuật, ngay cả khi nó đưa ra mối đe dọa tấn công bầy đàn khi dùng máy bay không người lái vào phạm vi hoặc trong khoảng cách gần hơn. Trung Quốc đã tung ra một loại máy bay không người lái mini mẹ có thể vận chuyển và phóng một "bầy" máy bay không người lái nhỏ từ trên không cho các nhiệm vụ do thám hoặc nỗ lực áp đảo mục tiêu bằng chất nổ để tấn công.



Một tờ báo được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn gọi nó là “tàu mẹ không người lái” trở thành một tàu sân bay bầy đàn. "Con tàu mẹ" là một máy bay không người lái có cánh cố định, cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, trong quá trình thử nghiệm đã mang theo 9 máy bay không người lái mini nhỏ hơn, Global Times đưa tin. Tàu sân bay không người lái do một công ty Trung Quốc có tên là Zhongtian Feilong chế tạo, được thiết kế cho các nhiệm vụ tầm xa liên kết với các dữ liệu, nhiều loại trọng tải và khả năng chống nhiễu mạnh mẽ.

“Tàu mẹ đã mở khoang máy bay sau khi đến mục tiêu được chỉ định và thả các máy bay không người lái nhỏ hơn theo thứ tự, đồng thời đảm bảo tốc độ, hướng, và khoảng cách thả phù hợp với yêu cầu để các máy bay không người lái nhỏ hơn tạo thành một bầy,” Global Time viết. Liệu sự tồn tại của một thứ như vậy có làm thay đổi phương trình chiến lược và chiến thuật đối với Trung Quốc? Chắc chắn, nó nâng cao trình độ ở một mức độ nào đó khi áp dụng vào thực hành, điều mà quân đội Hoa Kỳ đã nhanh chóng đạt được tiến bộ . Ngoài ra, thoạt nhìn có thể nhận ra bất kỳ lợi thế hoặc biên độ chênh lệch nào về khả năng sống sót, có nghĩa là một tàu mẹ không người lái có thể hoạt động ở những khu vực cực kỳ nguy hiểm khi đối đầu với hỏa lực của kẻ thù mà không khiến con tàu gặp rủi ro.



Máy bay cánh cố định lớn có khả năng phóng một bầy máy bay không người lái mini hoàn toàn không phải là một sự phát triển mới, tuy nhiên việc thả một đàn nhỏ từ một máy bay không người lái khác mang lại lợi thế chiến thuật mới về độ bền, phạm vi hoạt động và tất nhiên là khả năng sống sót cao khi gặp rủi ro. Máy bay không người lái mini có thể được sử dụng để kiểm tra hệ thống phòng không của đối phương, các khu vực có giám sát hoặc tìm cách áp đảo mục tiêu bằng cuộc tấn công đa dạng. Điều này có thể bao gồm các nhiệm vụ giám sát được nối mạng, các nỗ lực gây nhiễu mạnh hoặc gây nhiễu điện tử, hoặc thậm chí có thể sử dụng chính các máy bay không người lái nhỏ làm chất nổ mini như một quả bom. Các chất nổ nhỏ được phóng từ một tàu bay chủ không người lái được phóng đi và tìm cách áp đảo mục tiêu tấn công. Ngoài ra, một bầy máy bay không người lái mini, đặc biệt nếu được nối mạng theo một cách nào đó, mang lại lợi thế bổ sung về khả năng dự phòng, nghĩa là những loại nhiệm vụ do thám đó có thể được duy trì trong trường hợp một số máy bay không người lái bị phá hủy hoặc bị đánh chặn.



Tất cả những điều này dường như không thực sự thay đổi nhiều phương trình đe dọa chiến thuật, ngay cả khi nó đưa ra mối đe dọa tấn công bởi một bầy máy bay không người lái vào phạm vi hoặc trong khoảng cách gần hơn. Trách nhiệm quân sự của Hoa Kỳ đã nhanh chóng đổi mới nhằm giải quyết hoặc chống lại mối đe dọa từ đàn máy bay không người lái của kẻ thù. Các biện pháp đối phó bao gồm laser, vũ khí vi sóng công suất cao và cảm biến phát hiện mối đe dọa tốc độ cao, hỗ trợ trí tuệ nhân tạo. Do đó, việc sử dụng máy bay không người lái thay vì một vật thể có cánh cố định lớn hơn, có người lái có thể cho phép những kẻ tấn công theo bầy đàn đến gần mục tiêu hơn trong các khu vực có mối đe dọa cao.[7]

Radar 3D mới được phát triển nhằm chống lại UAV của kẻ thù

Theo tạp chí National Defense (4.8.2021) hãng Numerica Corp., một công ty có trụ sở tại Colorado, gần đây đã ra mắt giải pháp radar 3D mới cho các nỗ lực chống máy bay không người lái và các nhiệm vụ phòng không tầm ngắn khác. Theo ông Nate Knight, Phó chủ tịch phòng không và tên lửa của công ty trả lời cuộc phỏng vấn cho biết, Numerica’s Spyglass, một radar hệ số dạng nhỏ, được thiết kế để phát hiện và theo dõi các máy bay không người lái nhỏ, tự hành. Hệ thống này được tối ưu hóa cho cái mà công ty gọi là phòng không tầm ngắn và có thể được sử dụng để phát hiện và theo dõi UAV nhỏ cũng như các mục tiêu trên bộ và trên không.



Không giống như nhiều loại radar đã được Bộ Quốc phòng hiện trang bị thêm để giải quyết các lỗ hổng về năng lực, thiết kế của Numerica’s Spyglass tập trung vào “khu vực trách nhiệm rất gần, nơi máy bay không người lái có thể là mối đe dọa thực sự”, Knight nói. “Chúng tôi nghĩ rằng bằng cách làm đó, chúng tôi sẽ có thể cung cấp khả năng bảo vệ chống lại những đối tượng loại này tốt hơn so với những gì bạn nhận được từ một hệ thống được tối ưu hóa cho phạm vi dài hơn.”



Ông ta giải thích tiếp: “Lợi ích của việc làm đó là chúng tôi có thể đo lường chính xác hơn chuyển động của các vật thể rất chậm và nhỏ. “Máy bay không người lái - đặc biệt là loại quadcopter - có thể bay lơ lửng và tương đối đứng yên trong thời gian dài mà chúng vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình và bạn càng đo được chính xác các vật thể chuyển động nhỏ, bạn càng có khả năng dễ phát hiện những vật thể đó và phân biệt chúng tránh khỏi sự lẫn lộn trên mặt đất. "



Các hệ thống tầm xa hơn cũng thường có một điểm mù được gọi là “lỗ bánh rán”, Knight nói. Đó là một khu vực rất gần với radar, nơi nó không thể phát hiện ra bất cứ thứ gì “bởi vì về cơ bản loại radar này tự hạn chế ” . "Nó không thể tiếp nhận tín hiệu từ các mục tiêu trong loại vùng mù này", ông ta nói.



Radar Spyglass giải quyết vấn đề này và có thể phát hiện các mục tiêu ngay trước mặt nó, và công nghệ này có khả năng được tích hợp vào các thiết bị di động trên mặt đất hoặc tại các địa điểm cố định. [8]





Ngân sách 2022 cho Sáng Kiến Răn Đe Thái Bình Dương tăng gấp ba



Ngoài ra, cũng trong lãnh vực quốc phòng, đài Radio Quốc Tế Pháp RFI loan tải bản tin ngày 7.1.2022 về việc TT Biden ký ban hành luật về ngân sách quốc phòng năm 2022. Trước khi ghi lại chi tiết, nhân dịp này tưởng cũng nên nhắc lại đoạn văn viết về dự thảo ngân sách quốc phòng tài khóa 2022 do BQP soạn thảo đã gửi đến bạn đọc qua Việt Báo trước đây <Việt Báo ngày 15.9.2021> :"Dự thảo ngân sách quốc phòng năm 2021 mang tên "Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng" (2021 FY NDAA) do Thượng viện Mỹ soạn thảo đã đưa thêm điều khoản “Pacific Deterrence Initiative-PDI” (Sáng kiến răn đe Thái Bình Dương) vào dự thảo ngân sách. Dự luật đã đề cập đến phương hướng chung nhằm kiềm chế Trung Quốc thông qua "Sáng kiến răn đe Thái Bình Dương" PDI.( Thời gian này đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Thượng Viện) - Nhưng TT Trump dùng quyền phủ quyết dự luật trên bao gồm điều khoản " Sáng kiến răn đe Thái Bình Dương - PDI". Sau đó, "Thượng viện đã bỏ phiếu 81-13 để thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng đạt được đa số 2/3 cần thiết để đánh bại quyền phủ quyết. Hạ viện đã vượt qua quyền phủ quyết vào thứ Hai bằng số phiếu 322-87. Kết quả là dự luật sẽ trở thành luật" mà không cần chữ ký của tổng thống". Sau đây là đoạn văn về ngân sách quốc phòng do đài Radio Quốc Tế Pháp RFI loan tải ngày 7.1.2022 vừa qua.



"Trong ngân sách này, đó có hơn 7 tỷ đô la được dành cho “Sáng kiến răn đe Thái Bình Dương - Pacific Deterrence Initiative”. - tăng hơn gấp ba lần so với năm 2021.



Sáng kiến này chính là thành tố quốc phòng trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nhằm ứng phó với Trung Quốc. Theo ghi nhận của hãng tin Nhật Bản Kyodo, Đạo Luật được Quốc Hội Mỹ thông qua với đa số áp đảo trước đó đã yêu cầu tổng thống Mỹ đưa ra một “chiến lược lớn” về Trung Quốc để đối phó với những thách thức mà Bắc Kinh đặt ra cho trật tự quốc tế.



Có hai điều được nêu lên một cách cụ thể. Trước hết là cấm Bộ Quốc Phòng Mỹ mua sắm các sản phẩm đến từ lao động cưỡng bức ở vùng Tân Cương (Trung Quốc), kế đến là duy trì khả năng chống lại việc áp đặt “sự đã rồi” tại Đài Loan, ám chỉ việc Trung Quốc dùng vũ lực để chiếm đảo này.



Đạo luật đặc biệt yêu cầu mời Đài Loan tham gia cuộc tập trận Vành Đai Thái Bình Dương (RIMPAC) năm 2022, một sự kiện mà Trung Quốc đã bị loại ra ngoài từ năm 2018 vì những hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo và quân sự hóa vùng Trường Sa ở Biển Đông". [9]

Tại sao đài Radio Pháp RFI viết: "Đạo Luật được Quốc Hội Mỹ thông qua với đa số áp đảo"?

Để trả lời cho câu hỏi trên, xin trích lại đoạn văn loan tải trước đây trên Việt Báo (ngày 3.9.2021) dựa theo báo La Presse (Canada- 20.8.2021) thì ...." niềm tự hào về chính sách đối ngoại của Mỹ vẫn còn sống mãi một chính sách được thúc đẩy không chỉ bởi ... các hành lang quyền lực ở Washington, mà còn bởi toàn bộ tập đoàn công nghiệp quốc phòng ..." Đó là các dự luật về quốc phòng, về chính sách đối ngoại, ngược lại đối với các dự luật về đối nội thì các vị dân cử phải bỏ phiếu theo đường hướng của mỗi đảng. Thí dụ như dự luật về hạ tầng cơ sở, các vị dân cử thuộc cả hai đảng tại quốc hội đã tranh cãi cả nhiều tháng nay mà vẫn chưa thông qua được dự luật này. Sở dĩ "đạo Luật được Quốc Hội Mỹ thông qua với đa số áp đảo", phải chăng các dự luật liên quan đến chính sách quốc phòng của Mỹ có sự can thiệp của nhóm “siêu quyền lực” (Việt Báo 18.5.2021) hay viết theo cách nói của Tổng Thống Putin là Mỹ có “nhà nước ngẩm…” ? (...there is a "deep state" in the U.S. - The Hill 20.2.2019)

Xin nhường bạn đọc đưa ra nhận xét hay phê bình về vấn đề này.

– Đào Văn

