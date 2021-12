Thời Sự Trong Tuần

Hình minh hoạ: Ông Marc Knapper khi còn là Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, đã được Thượng Viện Mỹ chuẩn thuận làm Đại Sứ Hoa Kỳ tại VN. (nguồn: Đài RFA tiếng Việt)

Tuần qua, tình hình đại dịch lại sôi động trở lại vì biến thể mới omicron lây lan nhanh trên khắp thế giới, đặc biệt tại Hoa Kỳ chiếm tới 73% số người bị dính Covid-19.

Biến Thể Omicron Chiếm 73% Số Người Bị Lây Nhiễm Khắp Hoa Kỳ

NEW YORK - Các quan chức y tế liên bang cho biết, biến thể Omicron đã vượt qua các biến thể khác, chiếm 73% các ca nhiễm COVID-19 mới trong tuần trước, và hiện đang là phiên bản chiếm tỷ lệ cao nhất của vi rút COVID-19 ở Hoa Kỳ, theo trang APnews đưa tin ngày Thứ Hai, 20 tháng 12 năm 2021.





Các con số của Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC) cho thấy tỷ lệ lây nhiễm của biến thể Omicron tăng gần sáu lần chỉ trong một tuần. Ở hầu hết các tiểu bang, con số thậm chí còn cao hơn. Omicron được ước tính chiếm khoảng 90% hoặc cao hơn số ca nhiễm mới ở khu vực New York, khu vực Đông Nam, khu công nghiệp Trung Tây và khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Toàn bộ Hoa Kỳ đã có 650.000 ca nhiễm biến thể Omicron vào tuần trước.





Kể từ cuối tháng 6 năm 2021, biến thể Delta là phiên bản chính trong số ca nhiễm COVID-19 ở Hoa Kỳ. Theo dữ liệu của CDC, gần đây nhất là vào cuối tháng 11 năm 2021, hơn 99,5% số ca nhiễm COVID-19 coronavirus là do biến thể Delta.





Giám đốc CDC, Bác sĩ Rochelle Walensky cho biết những con số mới cũng phản ánh mức độ gia tăng ở các quốc gia khác. “Những con số này thật nổi bật, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên,” bà nói. Các nhà khoa học ở châu Phi lần đầu tiên đưa ra báo động về Omicron cách đây chưa đầy một tháng và vào ngày 26 tháng 11 năm 2021, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã gọi nó là một “biến thể đáng lo ngại.” Kể từ đó nó đã xuất hiện ở khoảng 90 quốc gia.





Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin rõ ràng về biến thể Omicron, bao gồm cả việc liệu nó có gây ra bệnh nặng hơn hay ít hơn. Các nghiên cứu ban đầu cho thấy những người đã được tiêm phòng sẽ cần thêm một mũi tiêm tăng cường (mũi tiêm thứ 3) để có thể ngăn ngừa Omicron tốt nhất, nhưng ngay cả khi không có mũi tiêm tăng cường, thì 2 mũi tiêm phòng trước đó vẫn có khả năng bảo vệ mạnh mẽ người bị nhiễm khỏi bệnh nặng và chết chóc.





Bác sĩ Amesh Adalja, học giả cao cấp tại Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins cho biết: “Tất cả chúng ta đều có thể bị nhiễm Omicron. Nếu có giao tiếp với xã hội, theo bất kỳ kiểu nào, chúng ta đều sẽ gặp phải Omicron và cách tốt nhất để chuẩn bị gặp nó là tiêm phòng đầy đủ.” Adalja cho biết ông không ngạc nhiên trước dữ liệu CDC cho thấy Omicron vượt qua Delta ở Hoa Kỳ, với những gì đã được nhìn thấy ở Nam Phi, Anh và Đan Mạch. Ông dự đoán đợt lây lan trong những ngày nghỉ lễ, bao gồm những ca nhiễm tăng đột ngột ở những người đã được tiêm chủng và những biến chứng nghiêm trọng ở những người chưa được tiêm chủng, có thể sẽ gây căng thẳng cho các bệnh viện, vốn đã và đang gồng mình trước biến thể Delta.





Các ước tính của CDC dựa trên hàng nghìn mẫu vi rút được thu thập mỗi tuần, thông qua các phòng thí nghiệm đại học và thương mại cũng như các sở y tế của tiểu bang và địa phương. Các nhà khoa học phân tích trình tự di truyền của chúng để xác định phiên bản nào của virus COVID-19 là phong phú nhất.





Trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 12 năm 2021, tỷ lệ lây nhiễm mới của Omicron ở Hoa Kỳ đã tăng lên 2,9% từ mức 0,4% của tuần trước. Nhưng CDC cho biết đang sửa đổi một số con số trước đó, sau khi phân tích nhiều mẫu vật hơn. Các con số mới chỉ ra rằng khoảng 13% số ca lây nhiễm trong tuần 11 tháng 12 năm 2021 là Omicron, chứ không phải 3%.

Biden Sẽ Cấp Miễn Phí 500 Triệu Bộ Xét Nghiệm Nhanh COVID-19 Cho Dân Mỹ Tự Làm Ở Nhà



Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố khoảng 500 triệu bộ xét nghiệm nhanh tại nhà sẽ được cung cấp miễn phí cho người dân Hoa Kỳ (Nguồn: Unsplash.com)

WASHINGTON - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố sẽ mở thêm các điểm tiêm phòng và xét nghiệm liên bang để đối phó sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 do biến thể Omicron gây ra, và khoảng 500 triệu bộ xét nghiệm nhanh tại nhà sẽ được cung cấp miễn phí cho người dân Hoa Kỳ bắt đầu từ tháng 1 năm 2022, theo trang Reuters đưa tin ngày Thứ Ba, 21 tháng 12 năm 2021.





Ông Biden cũng đưa ra cảnh báo đối với những người chưa được tiêm phòng, những người mà ông nghĩ là có “lý do chính đáng để lo ngại,” còn những người đã được tiêm phòng vẫn có thể tụ họp trong những ngày nghỉ, dù biến thể mới đang lây lan khắp đất nước.





“Không, đây không phải là hồi tháng 3 năm 2020,” Biden nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc. “Hai trăm triệu người được tiêm phòng đầy đủ, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta cũng hiểu biết nhiều hơn.” Còn về rủi ro đối với 1/4 người trưởng thành ở Hoa Kỳ không được tiêm phòng đầy đủ, Biden cho biết họ “có nguy cơ phải nhập viện hoặc thậm chí là thiệt mạng cao hơn đáng kể.”





Các biện pháp được công bố hôm Thứ Ba, 21 tháng 12 năm 2021, bao gồm việc kích hoạt khoảng 1.000 nhân viên quân y để hỗ trợ các bệnh viện quá tải bởi bệnh nhân COVID ở một số khu vực. Phản ứng với COVID-19 của ông Biden đã bị chỉ trích vì quá tập trung vào vắc xin mà xem nhẹ việc xét nghiệm và mang khẩu trang, cũng như đã coi thường tác động của phong trào chống vắc xin có động cơ chính trị ở Hoa Kỳ.





Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), biến thể Omicron được phát hiện lần đầu tiên vào tháng trước, đang khiến số ca nhiễm tăng gấp đôi sau 1,5 đến 3 ngày. Người ta vẫn chưa rõ liệu nó có gây ra bệnh nghiêm trọng hơn biến thể Delta hay không. Theo dữ liệu mới nhất ở Hoa Kỳ, Omicron hiện chiếm 73% tổng số ca nhiễm mới, tăng từ mức chưa đầy 1% hồi đầu tháng.





Sự gia tăng nhanh chóng số ca nhiễm đang một lần nữa làm gián đoạn cuộc sống trên khắp đất nước, làm cho các sự kiện từ các buổi biểu diễn Broadway đến các môn thể thao chuyên nghiệp đều bị hủy bỏ.





Ở New York, Washington và các thành phố khác của Hoa Kỳ, đã có những hàng dài người chờ để xét nghiệm COVID-19. Mọi người tranh nhau để kiểm tra xem họ có bị nhiễm bệnh hay không trước kỳ nghỉ lễ.





Việc triển khai các bộ xét nghiệm nhanh tại nhà là phần bổ sung vào kế hoạch của ông Biden công bố hồi đầu tháng 12 năm 2021, nhằm kêu gọi các công ty bảo hiểm y tế cung cấp các bộ xét nghiệm miễn phí cho những người có bảo hiểm, cũng dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2022.





Chính quyền sẽ mở nhiều trung tâm xét nghiệm liên bang, bắt đầu ở Thành phố New York trước Giáng sinh. Nhiều địa điểm tiêm phòng và xét nghiệm liên bang sẽ được mở trên toàn quốc, ở những khu vực có nhu cầu cao và khi có yêu cầu của các quan chức địa phương và tiểu bang.

Israel Bắt Đầu Tiêm Vắc Xin COVID-19 Liều Thứ 4 Cho Người Từ 60 Tuổi Trở Lên



Israel sẽ bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 liều thứ 4 cho những người từ 60 tuổi trở lên (Nguồn: Unsplash.com)

JERUSALEM – Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Israel thông báo, Israel sẽ bắt đầu tiêm liều thứ tư của vắc xin COVID-19 cho những người từ 60 tuổi trở lên, nhân viên y tế và những người có hệ miễn dịch bị ức chế, theo trang CNN đưa tin ngày Thứ Ba, 21 tháng 12 năm 2021.





Những người đủ điều kiện để nhận liều thứ 4 sẽ được tiêm sau khi đã tiêm liều thứ 3 được ít nhất 4 tháng. Tại Israel, hầu hết tất cả người dân được tiêm phòng đều đã được tiêm vắc xin Pfizer / BioNTech.





Một trong những thành viên của hội đồng chuyên gia cho biết rằng quyết định đề nghị liều thứ tư không phải là một quyết định dễ dàng. “Chúng tôi thực sự chưa có dữ liệu về mức độ miễn dịch, cũng giống như khi chúng tôi quyết định cho tiêm liều thứ ba,” giáo sư Galia Rahav nói. “Nhưng mà trong tình huống như thế này, nếu không hành động ngay lập tức, chúng ta sẽ bị lỡ chuyến tàu,” bà nói thêm.





Thủ tướng Israel Naftali Bennett nhanh chóng hoan nghênh khi đây là “tin tức tuyệt vời sẽ giúp chúng ta vượt qua làn sóng Omicron đang lan rộng khắp thế giới.”





“Tin tuyệt vời! Đừng lãng phí thời gian – mọi người hãy đi tiêm phòng,” ông nói trong một tuyên bố hôm Thứ Ba, 21 tháng 12 năm 2021.





Ông Bennett cũng hoan nghênh những nỗ lực của Israel trong việc giải quyết virus cho đến nay, nói rằng đất nước tiếp tục “đi đầu trong nỗ lực toàn thế giới để đối phó với đại dịch.” Ông nói: “Người dân Israel là những người đầu tiên trên thế giới được tiêm vắc xin COVID-19 liều thứ 3, và chúng tôi cũng đang tiếp tục đi tiên phong với liều thứ 4.”





Cuối tháng 7 năm 2021, Israel bắt đầu tiêm vắc xin mũi thứ 3 cho những người trên 60 tuổi; kể từ cuối tháng 8 năm 2021, mũi vắc xin thứ 3 đã được tiêm cho những người trên 16 tuổi, năm tháng sau liều vắc xin thứ hai.





Quyết định tiêm liều vắc xin thứ 4 của Israel được công bố sau khi có báo cáo về trường hợp thiệt mạng đầu tiên của một bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron. Một bệnh viện ở Israel xác nhận bệnh nhân nhiễm Omicron đã chết, nhưng lưu ý bệnh nhân đã mắc một số tình trạng nghiêm trọng từ trước.





Tính tới Thứ Hai, 20 tháng 12 năm 2021, tổng số ca nhiễm COVID-19 mới ở Israel lên đến 1.300 ca. Thứ Ba, 21 tháng 12 năm 2021, Bộ Y tế cho biết, có ít nhất 340 ca nhiễm biến thể Omicron được xác định ở Israel. Hai phần ba số ca nhiễm đó là ở những người đã được tiêm phòng đầy đủ hoặc mới khỏi bệnh. Ngoài ra, có hơn 800 trường hợp nghi ngờ là biến thể Omicron. Thủ tướng Bennett đã yêu cầu các công ty tư nhân khuyến khích nhân viên làm việc tại nhà càng nhiều càng tốt.

Việt Nam: Số Người Dính Covid-19 Vẫn Tăng, Đã Chích 141 Triệu Liều Chích Ngừa Chống Covid-19

Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 21/12 đến 16h ngày 22/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.555 ca nhiễm mới, trong đó 33 ca nhập cảnh và 16.522 ca ghi nhận trong nước (tăng 206 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 10.938 ca trong cộng đồng).





Hơn 141 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam. Trong ngày 21/12/2021 có 1.037.045 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 141.083.958 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 76.224.394 liều, tiêm mũi 2 là 63.306.216 và tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala) là 1.553.348 liều.





Thủ tướng: chớ tập trung đông người dịp Tết. Ngày 22/12, cả nước có 16.555 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, tăng nhẹ so với ngày trước đó; trong đó, Hà Nội dẫn đầu cả nước với 1.646 ca F0. Trước tình hình đó, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương triển khai mọi biện pháp giảm tử vong do COVID-19. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương, bộ ngành, cơ quan, đơn vị rà soát, rút kinh nghiệm, cần tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn nữa; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất là vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.





Sắp có thuốc molnupiravir 'made in Việt Nam'. Bộ Y tế đang trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, dự thảo xin cơ chế cấp phép với các thuốc điều trị Covid-19; một số doanh nghiệp đã nhận chuyển giao công nghệ và nguyên liệu thuốc molnupiravir, chờ được phê duyệt sản xuất. Một tấn nguyên liệu để bào chế 4.750.000 viên nén molnupiravir thương hiệu Movinavir 200 mg điều trị Covid-19 của Công ty Optimus Pharma (Ấn Độ), đã theo chuyên cơ đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ Ấn Độ về Việt Nam, hai ngày trước. Số nguyên liệu này đã được bàn giao cho Công ty cổ phần hóa - dược phẩm Mekophar, một trong những doanh nghiệp dược đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn GMP-WHO (tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc). Đại diện Mekophar cho biết trước đó đã nộp hồ sơ và đang đợi Bộ Y tế xem xét cấp số đăng ký lưu hành thuốc Movinavir. Công ty này đã hoàn tất nhận chuyển giao công nghệ từ Ấn Độ, dự kiến khi được Bộ Y tế phê duyệt sẽ nhập thêm nguyên liệu và bắt tay ngay vào sản xuất.





Thời tiết chuyển mùa, cận Tết: Cần phát hiện sớm ca COVID-19, điều trị giảm bệnh nặng, tử vong và đẩy mạnh tốc độ tiêm vaccine. Đến nay, tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh ở nhiều địa phương. Trong thời gian tới, Bộ Y tế đề nghị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt giám sát phát hiện sớm, điều trị giảm bệnh nặng, tử vong và đẩy mạnh tốc độ tiêm vaccine do thời tiết chuyển mùa Đông - Xuân thuận lợi cho sự phát triển, lây lan, nhất là trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2022 sắp tới…

Biến Thể Omicron Đang Hoành Hành Mọi Nơi, Có Thể Chống Lại Hai Loại Thuốc Điều Trị COVID-19 Hàng Đầu

WASHINGTON – Bác sĩ Anthony Fauci cho biết, biến thể Omicron “đang hoành hành trên khắp thế giới,” và Tổng thống Joe Biden chuẩn bị đưa ra “một cảnh báo rõ ràng về mùa đông năm nay” cho những người chưa tiêm phòng ở Hoa Kỳ, theo trang APnews đưa tin ngày Chủ Nhật, 19 tháng 12 năm 2021.





Bác sĩ Anthony Fauci, trong chương trình “Meet the Press” của NBC, cho biết “vấn đề thực sự” đối với hệ thống bệnh viện ở Hoa Kỳ là “chúng ta có rất nhiều người đủ điều kiện để được tiêm chủng nhưng họ vẫn chưa được tiêm.”





Viễn cảnh về một mùa đông lạnh giá bị bao phủ bởi đại dịch hoàn toàn trái ngược với sự lạc quan mà ông Biden dự đoán cách đây khoảng 10 tháng, cho rằng đất nước về cơ bản sẽ trở lại bình thường vào Giáng sinh năm nay.





Và trong khi các bệnh viện đang căng thẳng gồng mình đối phó với một đợt gia tăng số ca nhiễm COVID-19 mới do biến thể Omicron, các bác sĩ đưa ra cảnh báo về một thách thức khác: hai loại thuốc tiêu chuẩn được sử dụng để điều trị COVID-19 hầu như không có khả năng chống lại biến thể mới.





Trong hơn một năm qua, các loại thuốc của Regeneron và Eli Lilly đã trở thành thuốc điều trị sớm cho bệnh nhân COVID-19, nhờ khả năng ngăn bệnh trở nặng và giúp bệnh nhân không cần phải nhập viện. Tuy nhiên, cả hai nhà sản xuất thuốc đã cảnh báo rằng các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy thuốc của họ sẽ kém hiệu quả hơn nhiều đối với biến thể Omicron, vốn chứa hàng chục đột biến khiến các kháng thể khó tấn công vi rút hơn. Và dù họ cho biết có thể nhanh chóng phát triển các kháng thể mới nhắm mục tiêu vào Omicron, nhưng cũng phải cần thời gian ít nhất vài tháng.





Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật (CDC), biến thể Delta vẫn chiếm hơn 95% số ca nhiễm tại Hoa Kỳ, nhưng biến thể Omicron đang lây lan nhanh hơn bất kỳ biến thể nào trước đây, và sẽ trở thành biến thể thống trị trên toàn quốc trong vòng vài tuần sắp tới.





Một loại thuốc thứ ba là từ nhà sản xuất GlaxoSmithKline của Anh, có vẻ như có khả năng chống lại Omicron tốt nhất. Nhưng thuốc của Glaxo không được bán rộng rãi ở Hoa Kỳ, mà chỉ chiếm một phần nhỏ trong số thuốc được mua và phân phối bởi chính phủ liên bang.





Với lo ngại rằng tình trạng số ca nhiễm tăng cao có thể làm trầm trọng thêm những thách thức mà Hoa Kỳ phải đối mặt, Thống đốc Jared Polis cho biết Tổng thống Biden nên ngừng nói về việc tiêm chủng là “hai mũi tiêm chính và một mũi tiêm tăng cường” mà thay vào đó nên gọi là “ba mũi tiêm” cần thiết để bảo vệ tối đa.





Sự gia tăng khách du lịch trong kỳ nghỉ năm nay cũng được cho là sẽ khiến số ca nhiễm COVID-19 tăng cao đáng kể. Nhưng Bác sĩ Fauci nhấn mạnh rằng hầu hết những người đã tiêm phòng hai mũi và mũi tăng cường đầy đủ sẽ không sao nếu họ thực hiện các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang ở những nơi đông đúc, bao gồm cả sân bay.

Trump Biết Ơn Biden Đã Khen Ông Chích Mũi Tăng Cường Trong Khi Ông Bị Đám Đông La Ó Phản Đối

Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ ba khen ngợi Donald Trump đã tiết lộ rằng Trump đã chích mũi tăng cường thứ 3, trong nỗ lực thuyết phục người bảo thủ hãy tin vào vaccine và hãy đi chích ngừa.





Biden nói rằng đa đa số những người chết vì COVID-19 gần đây là trong những người chưa chích ngừa, thêm rằng "các bác sĩ của chúng ta cho biết chích mũi tăng cường sẽ bảo vệ mạnh nhất chống lại COVID-19."





Biden khen ngợi Trump đã thú nhận chích mũi tăng cường trước đám đông, bất kể lúc đó bị dân bảo thủ la ó phản đối. Biden nói, "Đó có thể là 1 trong vài chuyện mà tôi và Trump đồng ý. Những người chích mũi tăng cường được bảo vệ an toàn hơn. Hãy cùng chích ngừa."





Bản tin Fox News chiều Tghứ Ba loan tin rằng Donald Trump đã bày tỏ "kinh ngạc" và "biết ơn" rằng Tổng Thống Biden đã ca ngợi Trump trong nỗ lực kêu gọi dân Mỹ chích ngừa.





Trump nói trên Fox News rằng Trump biết ơn Biden đã ghi công Trump: Tôi rất biết ơn, tôi ngạc nhiên khi nghe [Biden] nói thế. Tôi nghĩ điều đó tuyệt vời, và tôi nghĩ điều đó làm nhiều người hạnh phúc."

Giáo Sư Trường Harvard Bị Kết Tội Che Giấu Mối Quan Hệ Với Chương Trình Thousand Talents Của Trung Quốc





Giáo sư trường Harvard Charles Lieber rời tòa án liên bang tại Boston hôm Thứ Ba, 14 tháng 12 năm 2021. Lieber bị buộc tội che giấu mối quan hệ của mình với chương trình chiêu mộ nhân tài Thousand Talents của Trung Quốc. (Nguồn: APnews.com / Michael Dwyer)

BOSTON - Một giáo sư trường Harvard đã bị kết tội che giấu mối quan hệ của mình với chương trình chiêu mộ nhân tài của Trung Quốc, theo trang APnews đưa tin ngày Thứ Ba, 21 tháng 12 năm 2021.





Charles Lieber, 62 tuổi, cựu Khoa Trưởng Khoa Hóa Học và Sinh Hóa trường Harvard, đã không nhận hai tội danh khai thuế không chính xác, hai tội khai báo gian dối và hai tội che giấu tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc. Bồi thẩm đoàn tại tòa án ở Boston đã cân nhắc trong khoảng 2 tiếng 45 phút trước khi công bố phán quyết.









Marc Mukasey, luật sư đại diện cho Lieber, lập luận rằng các công tố viên thiếu bằng chứng buộc tội. Ông khẳng định các nhà điều tra không lưu giữ bất kỳ hồ sơ nào về các cuộc phỏng vấn của họ với Lieber trước khi ông bị bắt. Mukasey cũng nhấn mạnh Lieber không bị buộc tội chuyển giao bất hợp pháp bất kỳ công nghệ hoặc thông tin độc quyền nào cho Trung Quốc.

Trong khi đó, các công tố viên lập luận rằng Lieber đã cố tình che giấu việc tham gia vào chương trình chiêu mộ Ngàn Nhân Tài (Thousand Talents) của Trung Quốc - một chương trình tìm kiếm và tuyển những người có kiến thức về công nghệ và sở hữu trí tuệ nước ngoài đến Trung Quốc - để bảo vệ sự nghiệp và danh tiếng của mình.





Chuyên môn của Lieber là về công nghệ nano, lĩnh vực hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc cách mạng về nhiên liệu, công nghệ xanh và sản xuất. Nó được xem là phù hợp với những lĩnh vực chiến lược trong kế hoạch “Made in China 2025” của Trung Quốc.





Lieber đã phủ nhận sự liên quan của mình trong các cuộc thẩm vấn từ các cơ quan chức năng Hoa Kỳ, bao gồm cả Viện Y tế Quốc gia, nơi đã cấp cho ông hàng triệu đô la kinh phí nghiên cứu, các công tố viên cho biết. Lieber cũng che giấu thu nhập của mình từ chương trình Ngàn Nhân Tài, bao gồm khoảng tiền 50.000 đô la/ tháng từ Đại học Công nghệ Vũ Hán, khoảng chi phí sinh hoạt lên tới 158.000 đô la và tiền trợ cấp hơn 1,5 triệu đô la. Đổi lại, Lieber đã đồng ý xuất bản các bài báo, tổ chức các hội nghị quốc tế và thay mặt cho trường đại học Trung Quốc nộp đơn xin cấp bằng sáng chế.





Vụ án của ông Lieber nằm trong “Sáng kiến Trung Quốc” (China Initiative) của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được bắt đầu từ năm 2018 nhằm ngăn chặn những hành vi được mô tả là “đánh cắp và làm mất công nghệ vào tay Trung Quốc.”





Sáng kiến đã vấp phải những lời chỉ trích cho rằng nó làm tổn hại đến việc nghiên cứu học thuật và ảnh hưởng đến việc phân biệt chủng tộc đối với các nhà nghiên cứu Trung Quốc. Hàng trăm giảng viên tại Stanford, Yale, Berkeley, Princeton, Temple và các trường nổi tiếng khác đã ký vào lá thư gửi cho Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland kêu gọi chấm dứt sáng kiến này.





Sự kiện thu hút sự chú ý vì Lieber là một người da trắng, trong khi phần lớn các sự việc liên quan tới sáng kiến trên có liên quan tới các nhà khoa học Hoa Kỳ gốc Trung Quốc. Giới quan sát thì cho rằng sự việc của Lieber thể hiện sự quyết liệt và cứng rắn hơn của chính quyền Hoa Kỳ trong các vấn đề liên quan tới việc bảo vệ công nghệ và bí mật thương mại của Hoa Kỳ.

Trump Kiện Bộ Trưởng Tư Pháp New York, Tìm Cách Ngăn Chặn Cuộc Điều Tra Dân Sự

NEW YORK - Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã khởi kiện Bộ Trưởng Tư Pháp Tiểu Bang New York Letitia James, nỗ lực thường thấy nhưng hiếm khi thành công khi ông tìm cách ngăn chặn cuộc điều tra dân sự đối với các hoạt động kinh doanh mà ông cho là hoàn toàn mang tính chính trị, theo trang APnews đưa tin ngày Thứ Hai, 20 tháng 12 năm 2021.





Trong vụ kiện, các luật sư của Trump cho rằng cuộc điều tra về các vấn đề bao gồm việc định giá tài sản của công ty gia đình ông (Trump Organization) đã vi phạm quyền hiến pháp của cựu tổng thống.





Đơn kiện mô tả James, một đảng viên Đảng Dân chủ, có “thái độ khinh thường cá nhân” đối với cựu tổng thống Đảng Cộng hòa, và chỉ ra nhiều tuyên bố của bà về ông, bao gồm cả việc bà khoe rằng văn phòng của bà đã kiện chính quyền của cựu tổng thống 76 lần, cùng với các tweet trong chiến dịch năm 2018 rằng bà đã “để mắt đến Trump Tower” và rằng Trump đã “hết thời.”





“Hành động của bà James xuất phát từ sự thù hằn chính trị và ý muốn quấy rối, đe dọa, trả đũa một công dân mà bà ấy coi là đối thủ chính trị,” luật sư của ông Trump viết trong đơn khiếu nại.





Trong một tuyên bố, bà James cho biết: “Trump Organization đã liên tục tìm cách trì hoãn cuộc điều tra về các giao dịch kinh doanh của họ, và bây giờ, Donald Trump và công ty cùng tên của ông ta, đệ đơn kiện ngược lại cuộc điều tra đó. Nói cho rõ, cả ông Trump và Trump Organization đều không thể ra lệnh nên hay không và nơi nào họ sẽ trả lời các hành động của họ. Cuộc điều tra của chúng tôi sẽ tiếp tục và không hề nao núng, vì không ai có quyền đứng trên luật pháp, kể cả ai đó có tên Trump.”





Hành động của ông Trump được đưa ra chưa đầy 2 tuần sau khi bà James bày tỏ ý muốn yêu cầu thẩm vấn ông Trump vào đầu tháng tới về việc Trump Organization có báo cáo sai lệch giá trị tài sản để đảm bảo các khoản vay và thu được lợi ích kinh tế và thuế hay không.





Tin tức về vụ kiện được đưa tin bởi báo The New York Times đầu tiên. Cuộc điều tra dân sự diễn ra giữa lúc một cuộc điều tra hình sự riêng biệt đối với cựu tổng thống do Biện Lý Hạt Manhattan Cyrus Vance Jr. tiến hành đang ở giai đoạn quan trọng.

Thống Đốc Đảng Cộng Hòa Larry Hogan: Trump Tái Tranh Cử Sẽ ‘Gây Hại’ Cho Đảng Và Đất Nước

HOA KỲ - Thống đốc tiểu bang Maryland thuộc Đảng Cộng hòa, Larry Hogan nói rằng một cuộc tái tranh cử của cựu Tổng thống Trump sẽ “gây hại” cho cả Đảng Cộng hòa và đất nước Hoa Kỳ, theo trang TheHill đưa tin ngày Chủ Nhật, 19 tháng 12 năm 2021.





Người dẫn chương trình “Fox News Sunday,” Bret Baier đã hỏi ông Hogan rằng liệu ông có tin rằng Đảng Cộng hòa có thể giành chiến thắng vào năm 2024 nếu ông Trump là ứng cử viên hay không. Và ông Hogan đã trả lời rằng “Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ có hại cho đảng, cho cựu Tổng thống Trump và cho cả đất nước. Vì vậy, tôi không nghĩ ông ấy sẽ tái tranh cử, và lời khuyên của tôi là ông ấy không nên tái tranh cử.”





Từ lâu, ông Hogan đã chỉ trích cựu tổng thống Trump. Trong lần xuất hiện hồi tháng 5 năm 2021 trên NBC News, Hogan gọi nhiệm kỳ đầu tiên của Trump là “bốn năm tồi tệ nhất” từng có đối với Đảng Cộng hòa.





Khi được hỏi liệu ông có ra tranh cử tổng thống vào năm 2024 hay không, Hogan cho biết ông chưa đưa ra quyết định: “Tôi sẽ làm Thống đốc cho đến ngày 23 tháng 1 năm 2023, khi đó tôi sẽ xem xét các lựa chọn tiếp theo là gì,”





Trong cuộc phỏng vấn, Thống đốc Hogan cũng đề cập đến các vấn đề mà tiểu bang của ông đang giải quyết, bao gồm cả biến thể Omicron của COVID-19. Thống đốc tiểu bang Maryland dự đoán rằng biến thể mới sẽ sớm trở thành mối quan tâm chính ở tiểu bang. “Tôi có thể nói rằng trong vài ngày tới Omicron sẽ trở thành biến thể thống trị, và chúng tôi dự đoán trong vòng ba đến năm tuần tới có thể là đợt tăng tồi tệ nhất từng thấy tại các bệnh viện, tính từ đầu đại dịch.”

Dân Biểu Tiểu Bang Janet Nguyễn Tuyên Bố Ra Tranh Cử Ghế Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Ở Địa Hạt 36 Mới Được Tái Phân Chia Gồm Khu Little Saigon

Nữ Dân Biểu Janet Nguyễn hôm Thứ Ba, 21 tháng 12 năm 2021, đã tuyên bố rằng bà đang nhảy vào cuộc đua ghế Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang tại Quận Cam theo bản đồ địa hạt mới được phân chia bao gồm Little Saigon, theo báo Orange County Register tường thuật hôm Thứ Ba.





“Đã có nhiều phần đại diện của địa hạt này trong những năm trước, tôi thích thú về việc có thể đại diện địa hạt mới này bao gồm thêm các cộng đồng ven biển,” theo Nguyen, Đảng Viên Cộng Hòa từ thành phố Fountain Valley, cho biết.





Đó là sự xáo trộn chính trị mới nhất đến một ngày sau khi Ủy Ban Citizens Redistricting Commission của California đã chấp thuận các biên giới chính trị mới cho 40 địa hạt Thượng Viện tiểu bang và 80 địa hạt Dân Biểu tiểu bang.





Nguyen, 45 tuổi, đã phục vụ một nhiệm kỳ tại Thượng Viện tiểu bang. Bà được bầu vào năm 2014 nhưng có số phiếu bầu sít sao trong cuộc bầu cử năm 2018 trước khi thắng ghế Dân Biểu hiện nay vào tháng 11 năm rồi.





Bà hiện đại diện địa hạt Dân Biểu gồm phía tây bắc Quận Cam, từ phía tây thành phố Garden Grove tới thành phố Seal Beach và từ phía nam thành phố Los Alamitos tới thành phố Huntington Beach. Nhưng các bản đồ mới được chấp thuận hôm Thứ Hai như một phần của tiến trình tái phân chia 10 năm một lần đẩy Nguyen vào địa hạt Dân Biểu ven biển với Nữ Dân Biểu Dân Chủ Cottie Petrie-Norris, mà sẽ là trận chiến khó khăn giữa hai dân cử đương nhiệm vào năm 2022.





Tuy nhiên, các bản đồ, dựa vào tài liệu thống kê dân số gần đây, cũng tạo ra một địa hạt mới cho ghế Thượng Viện tiểu bang mà kéo dài từ thành phố San Clemente tới thành phố Seal Beach và trong nội địa gồm Little Saigon.





Địa Hạt Thượng Viện 36 mới này không có dân cử đương nghiệm nào từ cả hai đảng đang sống trong các biên giới của nó.

Việt Nam Bị 30 Vụ Lộ Bí Mật Nhà Nước, Hơn 8 Triệu Vụ Tấn Công Mạng Trong Năm 2021

VIỆT NAM – Thời đại tin học hiện đại giúp con người nhiều phương tiện truyền thông tiện lợi, đồng thời cũng tạo ra những cuộc chiến trên thế giới ảo mà có khả năng tác hại kinh hoàng trong đời thực, nhưng dường như Việt Nam vẫn chưa có đủ sức để đương đầu với cuộc chiến ảo này, mà cụ thể là trong năm 2021 nước này đã có tới 30 vụ bí mật nhà nước bị lộ, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Ba, 21 tháng 12 năm 2021. Bản tin của Đài RFA cho biết thêm tin tức về việc này như sau.





30 vụ lộ, mất bí mật nhà nước với 202 đầu tài liệu đã được Cục An ninh mạng - Bộ Công an phát hiện trong năm 2021.





Truyền thông nhà nước loan tin vừa nói hôm 21/12 dẫn số liệu được công bố tại Hội nghị Phòng ngừa hành vi phạm tội trong chuyển đổi nền kinh tế số tại Việt Nam diễn ra trong cùng ngày.





Ngoài 30 vụ lộ bí mật nhà nước, Trung tướng Nguyễn Minh Chính - Cục trưởng An ninh mạng, khi phát biểu tại Hội nghị cho biết, có 26 cơ quan ở các địa phương bị phát hiện có nhiều lỗ hổng bảo mật ở mức nghiêm trọng như hệ thống bị nhiễm virus, chứa phần mềm gián điệp... và một số ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 có nguy cơ lộ thông tin cá nhân.





Cũng trong năm 2021, có hơn 8 triệu cảnh báo tấn công mạng, giả mạo các website của ngân hàng, giả lập trạm viễn thông, cài thiết bị đánh cắp thông tin cá nhân tại máy ATM để chiếm đoạt tiền...





Cũng tin liên quan trong ngày 21/12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện ông Đặng Thanh Tùng, ở Đồng Nai, tạo lập tài khoản email giả của 26 lãnh đạo các tỉnh, thành phố để gửi thư điện tử đến lãnh đạo các sở, ban, ngành khác nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Hiện ông Đặng Thanh Tùng đang bị công an tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Sau Khi Bị Lộ Vụ Gian Dối Dụng Cụ Xét Nghiệm Covid, Bộ KH&CN Xóa Bản Tin Nói WHO Chứng Nhận Bộ Xét Nghiệm Covid Của Công Ty Việt Á



Bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á thời điểm ra mắt năm 2020. (nguồn: Đài RFA tiếng Việt)

VIỆT NAM – Trong khi người dân khắp nơi lo sợ Covid-19 lây lan đã vội tìm kiếm các cách để đề phòng đại dịch, thì cơ quan có trách nhiệm giám sát về mặt khoa học các thuốc chích ngừa, các dụng cụ thử nghiệm Covid-19 đã gian dối và lợi dụng ngay cả tên tuổi của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) để trục lợi bất kể sự nguy hiểm có thể dẫn tới cái chết cho nhiều người dân vô tội, cho thấy Việt Nam dưới sự cai trị của Đảng Cộng Sản chỉ tạo ra sự phá sản nền đạo đức truyền thống của dân tộc, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Hai, 20 tháng 12 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về vụ này như sau.





Bộ Công an hôm 17/12/2021 bắt giữ Tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á Phan Quốc Việt và Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương Phạm Duy Tuyến.





Hai ông này cùng với 5 người khác bị khởi tố và bắt tạm giam vì bị cho là đã bắt tay nhau nâng khống giá để hưởng lợi từ bộ xét nghiệm COVID-19 do Việt Á và Học viện Quân y sản xuất.





Sau khi vụ việc được Bộ Công an thông báo, người ta mới phát hiện sản phẩm này chưa bao giờ được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chứng nhận hay cấp phép thông qua.





Trở lại thời điểm tháng 4/2020, các tờ báo nhà nước đều dẫn thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, WHO công nhận bộ KIT xét nghiệm vi-rút corona do Bộ này giao cho Học viện Quân y và Công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu và sản xuất.





Bộ KH-CN khẳng định, WHO đã đánh giá bộ xét nghiệm do Việt Á sản xuất theo Quy trình lập danh sách Sử dụng Khẩn cấp (EUL) và cấp mã số EUL 0524-210-00.





Quy trình của WHO đưa ra việc kiểm thử dựa trên rủi ro cơ bản để đánh giá và liệt kê các vắc-xin, phương pháp điều trị và chẩn đoán trong ống nghiệm chưa được cấp phép nhằm hỗ trợ thông tin cho các cơ quan mua sắm và các nước thành viên Liên Hiệp Quốc.





Tuy nhiên, tài liệu đính kèm chỉ thể hiện Tổ chức Y tế Thế giới đã nhận đơn xin cấp phép và cấp cho sản phẩm của Việt Á một số tham chiếu dùng để theo dõi và trao đổi thông tin.





Đến ngày 20/10 năm ngoái, tổ chức này ra thông báo không chấp thuận sản phẩm của công ty Việt Á do hồ sơ công ty này nộp vì "không tạo thành bằng chứng đầy đủ về việc tuân thủ ISO 13485: 2016 Medical".





Ngoài ra, phóng viên còn phát hiện thêm sản phẩm bộ xét nghiệm của một công ty khác là công ty cổ phần Sao Thái Dương không "có tên trong danh sách sử dụng khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới" như công bố hồi tháng 6/2020.





Trên thực tế, hai sản phẩm gồm kit xét nghiệm nhanh COVID-19 và kit xét nghiệm dùng cho xét nghiệm PCR của Sao Thái Dương chỉ nằm trong danh sách đang được đánh giá để cấp phép sử dụng khẩn cấp của WHO và đều bị yêu cầu thông tin thêm từ nhà sản xuất.





Trong khi đó, một bản tin khác của Đài RFA hôm Thứ Hai cho biết rằng “Bộ Khoa học - Công nghệ gỡ tin ‘WHO chứng nhận Kit xét nghiệm của công ty Việt Á’.” Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin về việc này như sau.





Bản tin "Bộ KIT xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế thế giới chấp thuận" trên cổng thông tin của Bộ Khoa học và Công Nghệ (Bộ KH-CN) hôm 20/12 đã bị gỡ bỏ.





Khi người dùng truy cập vào đường dẫn đến bài viết của Bộ KH-CN thì trang báo lỗi 404 "Không tìm thấy đường dẫn này".





Sự việc diễn ra sau khi báo chí phát hiện bộ xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR của công ty Việt Á chưa từng được Tổ chức Y tế thế giới chấp thuận.





Ngoài ra, thông tin về việc Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu cho bộ xét nghiệm này cũng không được tìm thấy.

Nhà Ngoại Giao Chuyên Nghiệp Marc Evans Knapper Chính Thức Làm Tân Đại Sứ Hoa Kỳ Tại Việt Nam

VIỆT NAM – Hoa Kỳ đã có tân đại sứ tại Việt Nam là ông Marc Evans Knapper, người đã được Thượng Viện Mỹ chính thức chuẩn thuận là đại sứ Mỹ tại Việt Nam hôm 18 tháng 12 năm 2021, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Chủ Nhật, 19 tháng 12 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin về việc này như sau.





Nhà ngoại giao chuyên nghiệp Marc Evans Knapper vào ngày 18/12 chính thức được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm tân đại sứ Mỹ tại Hà Nội. Việc phê chuẩn của Thượng Viện Hoa Kỳ diễn ra tám tháng sau khi ông này được Tổng thống Josepth Biden đề cử .





Trang mạng Quốc hội Hoa Kỳ loan tin vừa nêu trong cùng ngày theo giờ địa phương.





Ông Marc Knapper từng đảm nhận chức vụ phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Nhật Bản và Hàn Quốc thuộc Văn phòng Đông Á và Thái Bình Dương.





Ông cũng từng là đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hàn Quốc từ năm 2017 đến 2018; trước đó là phó đại sứ Hoa Kỳ tại Seoul từ năm 2015 đến 2016. Ông cũng từng là giám đốc Văn phòng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách vấn đề Ấn Độ và Văn phòng phụ trách vấn đề Nhật Bản. Ngoài ra ông còn giữ những chức vụ lãnh đạo tại đại sứ quán Mỹ ở Iraq và Nhật bản cùng những vị trí khác tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.





Ông Marc Knapper từng là tham tán chính trị tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam từ năm 2004 đến năm 2007.





Ông được cho biết có thể nói được tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Việt.

Chile: Ứng Viên Cánh Tả Gabriel Boric Giành Chiến Thắng Trong Cuộc Bầu Cử Tổng Thống

SANTIAGO – Tân tổng thống của Chile, ứng viên cánh tả thuộc thế hệ Millennial, đã giành chiến thắng sau một chiến dịch căng thẳng và được ví như Donald Trump, theo trang APnews đưa tin ngày Chủ Nhật, 19 tháng 12 năm 2021.





Ứng viên cánh tả Gabriel Boric đã giành chiến thắng với 56% số phiếu bầu, so với 44% của đối thủ là nhà lập pháp José Antonio Kast. Kast đã ngay lập tức nhận thất bại và đăng tweet chúc mừng Boric về “chiến thắng vĩ đại.” Trong khi đó, Tổng thống sắp mãn nhiệm Sebastian Pinera đã tổ chức một cuộc họp video với Boric và cho biết chính phủ của ông sẽ hỗ trợ đầy đủ trong quá trình chuyển giao quyền lực ba tháng.





“Tôi sẽ trở thành tổng thống của người dân Chile,” Boric nói trong lần xuất hiện ngắn trên truyền hình với Pinera. Chiến thắng của Boric sẽ được ăn mừng trên khắp đất nước châu Mỹ Latinh, nơi sự chia rẽ về ý thức hệ đang gia tăng trong bối cảnh đại dịch COVID-19, đã làm đảo ngược những thành tựu kinh tế trong một thập niên, lộ ra những thiếu sót trong hệ thống y tế và sự bất bình đẳng giàu nghèo sâu sắc.





Ở tuổi 35, Boric sẽ trở thành tổng thống thời hiện đại trẻ nhất của Chile khi nhậm chức vào tháng 3 năm 2022, và là người thứ hai thuộc thế hệ Millennial lên làm lãnh đạo ở khu vực Mỹ Latinh, sau Nayib Bukele của El Salvador. Ông là một trong số các nhà hoạt động được bầu vào Quốc hội năm 2014, sau khi dẫn đầu các cuộc biểu tình đòi hỏi chất lượng giáo dục cao hơn.





Ngay từ ban đầu, ông thề sẽ “chôn vùi” mô hình kinh tế tân tự do do chế độ độc tài mà Tướng Augusto Pinochet để lại, tăng thuế đối với “giới siêu giàu” để mở rộng các dịch vụ xã hội, chống bất bình đẳng và tăng cường bảo vệ môi trường.





Cynthia Arnson, người đứng đầu chương trình Latin America tại Wilson Center ở Washington, cho biết: “Không ai không bị ấn tượng bởi lượt đi bầu lịch sử, sự sẵn sàng nhượng bộ và lời chúc mừng đối thủ của Kast trước cả khi kết quả cuối cùng được công bố, và những lời hào phóng của Tổng thống Pinera. Chúc mừng nền dân chủ Chile đã giành được chiến thắng.”





Một trong những nhiệm vụ khó khăn của Tân tổng thống Chile Boric là hàn gắn một xã hội đang quay cuồng với chiến dịch phân cực, các cuộc tấn công chống đối và tin tức giả mạo tràn ngập. Ngoài ra, các quy tắc chính trị cũng có thể sẽ sớm thay đổi khi một Quốc hội mới được bầu ra và sẽ viết lại hiến pháp thời Pinochet.