Thời Sự Trong Tuần

Nhà báo Phạm Đoan Trang bị tuyên án 9 năm tù giam. Lời nói sau cùng bị tòa chận ngang của chị Đoan Trang, trích: "Những bản án càng dài thì càng chứng tỏ bản chất độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các anh, các chị có thể bỏ tù tôi và hả hê đắc thắng vì đã xóa bỏ được một cái gai trong mắt các anh chị nhiều năm nay, nhưng mãi mãi các anh chị không xóa bỏ được tiếng xấu, độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ. Vì con thú mãi mãi là con thú, nó không bao giờ có thể trở thành người được." (Ảnh chụp qua màn hình. Nguồn: VNExpress)

Tin vui trong tuần qua là các hãng dược Merck và Pfizer đã chế ra thuốc viên để trị Covid-19 làm cho mọi người hy vọng rằng đại dịch rồi sẽ qua đi. Trong lúc đó chính quyền CSVN vẫn phô bày bộ mặt của một chế độ độc tài đảng trị và chà đạp tự do dân chủ qua hai bản án nặng nề dành cho các nhà bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang và Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm.

Gần 80% Người Trên 18 Tuổi Tại VN Đã Chích Ngừa Đầy Đủ

Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 14/12 đến 16h ngày 15/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.527 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 15.522 ca ghi nhận trong nước (tăng 319 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 9.940 ca trong cộng đồng).





Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 14/12 đến 17h30 ngày 15/12 ghi nhận 283 ca tử vong tại: + Tại TP. SG (74) trong đó có 11 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tây Ninh (4), Đồng Nai (3),Long An (2), Bình Dương (1), Phú Yên (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: An Giang (27), Bình Dương (25), Đồng Nai (22), Tiền Giang (18), Cần Thơ (23 ca trong 02 ngày), Vĩnh Long (15 ca trong 2 ngày), Long An (10), Sóc Trăng (9), Tây Ninh (9), Đồng Tháp (9), Bình Thuận (7), Kiên Giang (7), Bạc Liêu (5), Khánh Hòa (4), Bến Tre (3), Cà Mau (3), Hải Phòng (3), Trà Vinh (3), Bình Định (2), Bình Phước (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Hà Nội (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 241 ca.





Khúc ruột ngàn dặm trao 3 tỷ đồng giúp chống COVID. Ngày 15/12, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng Đại sứ Việt Nam tại Canada, Hà Lan, Thái Lan và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản), San Francisco (Mỹ) đã thay mặt cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trao số tiền hơn 3 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và Quỹ Vaccine phòng COVID-19 thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.





SG: Số ca mắc mới có xu hướng giảm nhưng số ca chuyển nặng lại tăng. Ngày 15/12, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 7 ngày qua, số ca mắc mới tại thành phố có xu hướng giảm, tuy nhiên điều đáng lo nhất đó là số ca thở máy lại có xu hướng tăng. Ông Tăng Chí Thượng cho biết, cách đây 1 tuần, TP Hồ Chí Minh điều trị cho trên 85.000 trường hợp mắc ở cả 3 tầng nhưng hiện nay con số này đã giảm xuống còn hơn 76.000 trường hợp. Tuy nhiên, điều đáng lo nhất hiện nay đó là số ca thở máy lại tăng. Hiện Thành phố đang có 511 trường hợp nặng phải thở máy; số ca tử vong tại TP Hồ Chí Minh trung bình mỗi ngày dao động từ 60 -70 ca. “Qua phân tích số ca thở máy và số ca tử vong có nhiều đặc điểm giống nhau, như có độ tuổi trên 50, người có bệnh nền và chưa tiêm vaccine phòng COVID-19”, ông Tăng Chí Thượng nói.





Gần 80% dân số từ 18 tuổi đã tiêm đủ liều vaccine. Cả nước đã tiêm trên 135,2 triệu liều vắc-xin Covid-19 với gần 80% dân số từ 18 tuổi đã tiêm đủ liều. Có 5 địa phương đã cơ bản bao phủ 2 liều vắc-xin cho trẻ từ 12-17 tuổi. Bộ Y tế cho biết đến nay Việt Nam đã tiếp nhận hơn 168,8 triệu liều vắc-xin Covid-19. Đến chiều 15-12, cả nước đã tiêm trên 135,2 triệu liều vắc-xin Covid-19 các loại khác nhau. Hiện tỉ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc-xin Covid-19 là 96,8% và tỉ lệ tiêm đủ 2 liều là 79,8% dân số từ 18 tuổi trở lên.

California Tái Lập Lại Quy Định Mang Khẩu Trang Trên Toàn Tiểu Bang Trong Vòng 1 Tháng Bắt Đầu Từ Ngày 15 Tháng 12

SACRAMENTO - California sẽ áp đặt quy định bắt buộc mang khẩu trang trên toàn tiểu bang ở tất cả các không gian công cộng trong nhà khi số ca nhiễm COVID-19 tăng cao và cần có các biện pháp phòng ngừa đối với biến thể Omicron, theo trang Reuters đưa tin ngày Thứ Hai, 13 tháng 12 năm 2021.





Quy định sẽ có hiệu lực vào Thứ Tư, 15 tháng 12 năm 2021 và kéo dài một tháng. Đây là một trong số các biện pháp mà tiểu bang đông dân nhất của Hoa Kỳ thực hiện để làm chậm làn sóng lây nhiễm đang gây căng thẳng cho các bệnh viện ở những khu vực nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp.





“Chúng tôi biết mọi người đang mệt mỏi và khao khát bình thường. Thành thật mà nói, tôi cũng vậy,” Bộ Trưởng Y Tế California Bác Sĩ Mark Ghaly cho biết trong một cuộc họp với các phóng viên. Tỷ lệ nhiễm COVID-19 ở California đã tăng 47% kể từ Lễ Tạ ơn lên hơn 14 trường hợp trên 100.000 người. Theo một cuộc kiểm kê của Reuters, Hoa Kỳ đã có 800.000 người thiệt mạng do COVID-19, tính đến ngày Chủ Nhật, 12 tháng 12 năm 2021. Cả nước đang chuẩn bị cho một đợt gia tăng số ca nhiễm COVID-19, do thời gian ở trong nhà nhiều hơn trong kỳ nghỉ đông và thời tiết lạnh hơn, cùng với khả năng lây lan cao của biến thể Omicron.





California cũng sẽ siết chặt các yêu cầu xét nghiệm đối với những người chưa tiêm chủng muốn tham dự các sự kiện lớn có hơn 1.000 người như lễ hội âm nhạc và các trận bóng chuyên nghiệp.





Khi các yêu cầu chặt chẽ hơn có hiệu lực, những người muốn vào các địa điểm đông người như vậy phải chứng minh họ đã được tiêm chủng, hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với kháng nguyên COVID-19 trong vòng một ngày kể từ khi sự kiện diễn ra, hoặc kết quả xét nghiệm PCR trong vòng hai ngày. Tiểu bang cũng khuyến cáo rằng tất cả khách du lịch đến California phải được xét nghiệm COVID-19 trong vòng ba đến năm ngày sau khi đến.

Pfizer: Thuốc Viên Điều Trị COVID-19 Làm Giảm 89% Số Người Vào Bệnh Viện và Thiệt Mạng



Pfizer Cho Biết Nghiên Cứu Thuốc Viên Kháng Covid-19 Đã Có Kết Quả Ban Đầu Đầy Hứa Hẹn, Kể Cả Hiệu Quả Chống Lại Biến Thể Omicron (Nguồn: https://unsplash.com)

WASHINGTON - Pfizer cho biết thuốc viên điều trị COVID-19 thử nghiệm của họ dường như có hiệu quả chống lại biến thể Omicron, theo trang APnews đưa tin ngày Thứ Ba, 14 tháng 12 năm 2021.





Công ty cho biết nghiên cứu thuốc viên chống lại vi rút trên 2.250 người đã có kết quả ban đầu đầy hứa hẹn: làm giảm khoảng 89% số ca nhập viện và thiệt mạng ở người trưởng thành có nguy cơ cao được dùng thuốc ngay sau khi có các triệu chứng COVID-19 ban đầu.





Một thử nghiệm riêng khác cho thấy thuốc vẫn có tác dụng chống lại biến thể Omicron, như nhiều chuyên gia đã dự đoán. Pfizer đã thử nghiệm loại thuốc kháng vi rút dựa trên phiên bản nhân tạo của loại protein chính mà Omicron sử dụng để tự tái tạo.





Số người phải nhập viện và thiệt mạng do COVID-19 đang tăng trở lại, chỉ riêng Hoa Kỳ đã có khoảng 800.000 người chết do đại dịch. Đợt tăng mới nhất là do biến thể Delta, vẫn đang tăng cao vì thời tiết lạnh khiến nhiều người tụ tập trong nhà hơn. Cơ Quan Giám Sát Thực Phẩm và Thuốc Men Hoa Kỳ (FDA) dự kiến sẽ sớm đưa ra quyết định về việc cấp phép cho thuốc viên của Pfizer và một loại thuốc viên khác của Merck. Nếu được cấp phép, những viên thuốc này sẽ là phương pháp điều trị COVID-19 đầu tiên mà người dân Hoa Kỳ có thể mua tại hiệu thuốc và mang về nhà.





Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gọi thuốc của Pfizer là “một công cụ tiềm năng mạnh mẽ trong cuộc chiến chống lại vi rút của chúng ta,” trong một tuyên bố hôm Thứ Ba, 14 tháng 12 năm 2021. Chính phủ Hoa Kỳ đã đồng ý mua từ Pfizer số lượng thuốc đủ để điều trị cho 10 triệu người. Tuy nhiên, ban giám đốc điều hành công ty đã cho biết rằng nguồn cung cấp ban đầu sẽ bị hạn chế, chỉ đủ để điều trị cho hàng chục nghìn người trước khi kết thúc năm 2021. Pfizer hy vọng đến tháng 3 năm 2022 sẽ có thể tăng cường sản xuất để cung cấp hàng triệu viên thuốc điều trị.





Ban đầu, nghiên cứu thuốc được thực hiện ở những người trưởng thành chưa được tiêm chủng, những người phải đối mặt với những rủi ro nặng nề nhất từ COVID-19, do tuổi cao hoặc các vấn đề sức khỏe, chẳng hạn như hen suyễn hoặc béo phì. Pfizer cũng đang nghiên cứu thuốc viên ở những người trưởng thành có nguy cơ thấp hơn, bao gồm một nhóm nhỏ đã được tiêm chủng.





Theo kết quả ban đầu, Pfizer cho biết thuốc không đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu chính: giảm COVID-19 trong vòng bốn ngày trong hoặc sau khi điều trị. Nhưng thuốc đã đạt được mục tiêu thứ hai là giảm khoảng 70% số ca nhập viện trong nhóm, bao gồm cả những người trưởng thành khỏe mạnh chưa được tiêm chủng và những người trưởng thành đã được tiêm chủng có một hoặc nhiều vấn đề sức khỏe. Có ít hơn 1% bệnh nhân sử dụng thuốc phải nhập viện, so với 2,4% bệnh nhân sử dụng thuốc giả.

Bão To, Mưa Lớn Đổ Xuống Bắc và Nam California Đúng Lúc Tiểu Bang Hạn Hán Đang Cần Mưa



Một chiếc xe bị chìm tấp vào cột cầu tại Sông Los Angeles nước dâng cao làm cho lính cứu hỏa khó tới nơi để giải cứu hôm Thứ Ba, 14 tháng 12 năm 2021. (nguồn: www.apnews.com)

LOS ANGELES – Một trận bão lớn đã đổ bộ xuống miền Nam Califoria hôm Thứ Ba, 14 tháng 12 năm 2021, làm ướt át tiểu bang bị hạn hán với nhu cầu mưa một cách tuyệt vọng nhưng cũng làm khởi động các nỗ lực cứu hộ một con sông bị tràn ngập nước và lệnh di tản vì mối đe dọa của đất chùi tại một số khu vực bị cháy rừng, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Ba.





Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia báo cáo lượng mưa đáng kể tại nhiều vùng của tiểu bang.





Phía bắc của Cầu Cựu Kim Sơn, Mount Tamalpais lượng mưa lên tới 11 inches (28 centimeters) trong vòng 72 giờ. Vào sáng sớm Thứ Ba, gần 18 centimeters nước mưa đã trút xuống khu vực Quận Santa Barbara, tây bắc của Los Angeles.





Các binh lính cứu hỏa của Los Angeles đã tìm kiếm nơi Sông Los Angeles nước dâng cao hôm Thứ Ba sau khi phát hiện 2 chiếc xe bị chìm vì tông vào cột cầu phía nam của thành phố và thấy chiếc xe thứ ba bị cuốn qua cầu. Không có nạn nhân nào được báo tức thì và lính cứu hỏa đang chờ cho nước rút thấp.





Cơn bão đã bắt đầu vào cuối tuần qua tại Miền Bắc California và đã mang tới lượng mưa lớn vào sâu trong đất liền tới Nevada, nơi hơn 6 feet (1.8 meters) mức tuyết đổ kể từ tối Chủ Nhật tại khu trượt tuyết Mt. Rose nằm về phía tây nam của Reno và hơn 4feet (1.2 meters) tuyết rơi tại Heavenly ở bờ nam của Hồ Lake Tahoe. Mammoth Mountain năm ở phía đông của dãy Sierra có lượng tuyết 1.2 meters.





Tại Quận Cam khoảng 800 căn nhà ở hóc núi nằm dưới lệnh di tản hôm Thứ Ba sau khi cảnh báo lũ lụt được đưa ra và đất chùi được báo cáo tại khu vực cháy rừng năm 2020.





Tuyết tan chảy vào đầu nguồn của California khi thời tiết ấm chiếm một phần ba lượng nước cung cấp cho tiểu bang. Rất quan trọng đối với mực tuyết tích tụ vào tháng 12 để các trận bão sau đó trong mùa đông tăng lên cao. Hầu hết các hồ chứa nước tại miền tây Hoa Kỳ cung cấp nước cho các tiểu bang, các thành phố, các bộ lạc, các nông trại dựa vào tuyết tan vào mùa xuân.

Dân Biểu Eric Swalwell: Ủy Ban Điều Tra 6/1/2021 Có Thể Đã Thấy Trump Có Tội

Dân Biểu Eric Swalwell (Dân Chủ-CA) nói trên CNN hôm Thứ Tư 15/12/2021 rằng Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn có thể đã thấy Trump có trách nhiệm hình sự đối với những người bị thương trong trận bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021.





Swalwell nói trong những gì đã biết, với hàng ngàn trang tài liệu và các bản chép tin nhắn từ điện thoại của cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows đã cho thấy Trump có thể đã bên mép bờ trách nhiệm hình sự khi không chịu hành động để kêu gọi dân bạo loạn về nhà suốt 3 giờ đồng hồ.





DB Swalwell nói Dân Biểu Liz Cheney nói trong đêm Thứ hai ở sàn Hạ Viện cho thấy Trump có tội đã vi phạm luật "18 USC 1505" và có thể sẽ chuyển hồ sơ qua Bộ Tư Pháp để yêu cầu truy tố.

Trump Bị Bác Bỏ Vụ Kiện Ngăn Chặn Giao Hồ Sơ Thuế Cho Ủy Ban Hạ Viện

HOA KỲ – Một thẩm phán liên bang đã giáng một đòn vào nỗ lực của cựu Tổng thống Donald Trump trong việc giữ bí mật hồ sơ khai thuế của ông, phán quyết rằng Bộ Ngân Khố có thể tiết lộ chúng cho Ủy ban Hạ viện, theo yêu cầu đã đưa ra từ hơn hai năm trước, theo trang CNN đưa tin ngày Thứ Ba, 14 tháng 12 năm 2021.





Quyết định bắt nguồn từ vụ kiện ban đầu do Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Richard Neal chống lại Bộ Ngân Khố dưới thời ông Trump, sau khi Bộ từ chối yêu cầu giao nộp hồ sơ khai thuế cá nhân của ông Trump cho Ủy ban.





Với chính quyền mới, Bộ Tư pháp đã thay đổi quan điểm trong vụ việc và vào Thứ Ba, 14 tháng 12 năm 2021, Thẩm phán liên bang Trevor McFadden, người được Trump bổ nhiệm, đã chấp thuận yêu cầu từ Bộ Tư Pháp và Ủy ban Ngân sách Hạ viện để bác bỏ vụ kiện. McFadden cũng tạm hoãn thực thi phán quyết trong 14 ngày để Trump có cơ hội kháng cáo.





Sau quyết định, Neal cho biết “phán quyết không có gì đáng ngạc nhiên, luật pháp rõ ràng đứng về phía Ủy ban. Tôi rất vui vì giờ đây chúng ta tiến thêm một bước nữa để có thể giám sát kỹ lưỡng hơn đối với chương trình kiểm toán tổng thống bắt buộc của IRS.”





McFadden cho biết cựu Tổng thống Hoa Kỳ đã “sai luật,” khi “một loạt các vụ án của Tòa án Tối cao đòi hỏi sự tôn trọng lớn lao đối với các cuộc thẩm vấn hợp lệ của Quốc hội. Mà ngay cả những đặc quyền dành cho các cựu Tổng thống cũng không thể làm thay đổi kết quả.”





Tuy nhiên, McFadden cũng cảnh báo Chủ tịch Uỷ ban Ngân sách Hạ viện về việc công khai hồ sơ khai thuế của ông Trump, dù ông ta có thẩm quyền làm như vậy. “Có thể không đúng và không khôn ngoan khi công khai hồ sơ khai thuế, nhưng đây là quyền của ông Chủ tịch,” McFadden viết. “Quốc hội trao cho ông ấy thẩm quyền to lớn, và toà không đưa ra phỏng đoán thứ hai về động cơ Quốc hội hoặc những luật lệ được ban hành hợp pháp. Toà sẽ không làm như vậy ở đây và do đó phải bác bỏ vụ kiện.”

Florida: Lần Đầu Tiên Trong Lịch Sử Hiện Đại Cử Tri Cộng Hòa Ghi Danh Nhiều Hơn Dân Chủ

TALLAHASSEE - Ở tiểu bang Florida, lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, số cử tri Đảng Cộng hòa ghi danh đông hơn Đảng Dân chủ, theo trang APnews đưa tin ngày Chủ Nhật, 12 tháng 12 năm 2021.





Thống đốc Đảng Cộng hòa Ron DeSantis đang hướng tới chiến dịch tái tranh cử nhờ vào hồ sơ tầm cỡ và nguồn tiền mặt dự trữ mà không đối thủ nào của Đảng Dân chủ sánh kịp. Và đảng Cộng hòa kiểm soát hầu như tất cả chính quyền tiểu bang.





Trong cuộc họp nhóm chiến lược hàng năm gần đây của Đảng Dân chủ, Annette Taddeo, thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đang tranh cử chức Thống đốc, cho biết bà nhận thấy rõ ràng về những khó khăn phía trước. “Tất nhiên cuộc chiến sẽ không dễ dàng, nhưng nó sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều, và với tư cách là những người theo Đảng Dân chủ Florida, chúng tôi đã thua rất nhiều lần đến nỗi các nhà tài trợ và chuyên gia đã nản chí với chúng tôi,” bà nói. Tuy nhiên, bà cũng nói thêm, “Tôi tin và tôi biết chúng tôi có thể giành chiến thắng nếu chúng tôi có thể tạo ra liên minh cử tri cần thiết để giành chiến thắng trong một tiểu bang mà những quyết định được đưa ra bởi 1% hoặc ít hơn.”





Với cuộc bầu cử năm 2022 đang đến gần, các đảng viên Đảng Dân chủ đang phải đối mặt với một loạt bất lợi vì họ phải xây dựng lại mạng lưới vận động tranh cử và vực lại tinh thần trong Đảng. Ngày càng có nhiều lo ngại rằng các nhà tài trợ lớn và cánh chính trị của đảng có thể coi Florida là lãnh thổ của Cộng Hòa sau nhiều năm chịu tổn thất nặng nề.









Hội Các Thống Đốc Dân Chủ giận dữ khẳng định rằng họ đã nhượng lại Florida cho đảng Cộng hòa. Người phát ngôn cho biết nhóm đang xây dựng cơ sở hạ tầng tổng tuyển cử, với các khoản đầu tư vào truyền thông và tin nhắn. Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân chủ đang đẩy mạnh các nỗ lực tổ chức trong bang.

Đảng Cộng hòa ở Florida đang đạt được một loạt chiến thắng, bao gồm hai chiến dịch tranh cử tổng thống của Donald Trump, và đã tích cực tổ chức ở cấp địa phương, đặc biệt là khi DeSantis trở nên nổi tiếng do phản đối các lệnh cấm và giới hạn trong đại dịch.





Các số liệu cập nhật nhất từ cơ quan bầu cử tiểu bang cho thấy có 5.120.076 đảng viên Cộng hòa và 5.095.008 đảng viên Dân chủ đã ghi danh. Đồng thời, số lượng cử tri không liên kết (những người tham gia bỏ phiếu nhưng không theo đảng nào) đã tăng lên 3,8 triệu. DeSantis đã giành chiến thắng với khoảng 32.000 phiếu bầu sau sự tán thành quan trọng từ Trump trong năm 2018, một năm mà đảng Dân chủ ghi danh nhiều hơn đảng Cộng hòa hơn 250.000 cử tri.

G-7 Cảnh Báo Nga Sẽ Lãnh Hậu Quả ‘Khủng Khiếp’ Nếu Xâm Lăng Ukraine



Nhóm G-7 kêu gọi Nga hãy “giảm leo thang” xây dựng quân đội gần biên giới Ukraine lại (hình minh họa – nguồn: www.pixabay.com)

LIVERPOOL, ANH - Nhóm Bảy quốc gia siêu cường (G-7) kêu gọi Nga hãy giảm việc xây dựng quân đội gần biên giới Ukraine lại, cảnh báo rằng Moscow sẽ gánh chịu “hậu quả to lớn” và nỗi đau kinh tế nghiêm trọng nếu vẫn cứ tiến hành cuộc xâm lược, theo trang APnews đưa tin ngày Chủ Nhật, 12 tháng 12 năm 2021.





Các bộ trưởng ngoại giao từ Hoa Kỳ, Anh và các nước còn lại của nhóm G-7, với sự tham gia của người đứng đầu các vấn đề đối ngoại của Liên minh châu Âu, đã đưa ra một tuyên bố chung về việc “thống nhất lên án việc xây dựng quân sự của Nga và những lời lẽ hung hăng đối với Ukraine.”





G-7 kêu gọi Nga hãy “giảm leo thang, theo đuổi các kênh ngoại giao và tuân thủ các cam kết quốc tế về tính minh bạch của các hoạt động quân sự,” đồng thời ca ngợi “sự kiềm chế” của Ukraine. “Mọi hành vi sử dụng vũ lực để thay đổi biên giới đều bị nghiêm cấm theo luật pháp quốc tế. Nga nên chắc chắn rằng việc tiếp tục gây hấn quân sự đối với Ukraine sẽ gây ra những hậu quả lớn và cái giá phải trả là rất đắt,” tuyên bố viết.





Việc Nga chuyển vũ khí và binh lính tới khu vực biên giới đã chi phối các cuộc đàm phán vào cuối tuần qua giữa các nhà lãnh đạo G-7 ở thành phố Liverpool, Anh. Hoa Kỳ và các đồng minh lo lắng rằng việc xây dựng quân đội ở biên giới Ukraine có thể là tiền đề cho một cuộc xâm lược, và quả quyết sẽ trừng phạt nặng nề lên nền kinh tế của Nga nếu điều đó xảy ra.





Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết trên chương trình “Meet the Press” của NBC rằng “chúng tôi chuẩn bị thực hiện các bước mà chúng tôi đã hạn chế thực hiện trước đây” nếu Nga không lùi bước.





Vào Thứ Bảy, 11 tháng 12 năm 2021, các phóng viên đã hỏi Tổng thống Joe Biden về khả năng gửi quân tới tham chiến Ukraine và ông nói rằng ý tưởng đó chưa bao giờ được xem xét.





Ông Biden đã nói chuyện với ông Putin trong một cuộc gọi điện video vào tuần trước, cho biết ông đã nói rõ rằng trong trường hợp xảy ra một cuộc xâm lược, “hậu quả kinh tế đối với nền kinh tế của ông sẽ rất tàn khốc. Thê thảm.” Ông Biden cũng đã nói rõ với Putin rằng lập trường của Hoa Kỳ “được sự ủng hộ của toàn bộ các nước thuộc nhóm G-7. Và điều đó rất đáng lo ngại đối với Putin.”

Ít Nhất 62 Người Chết Và Hàng Chục Người Bị Thương Trong Vụ Nổ Xe Bồn Chở Xăng Ở Haiti

PORT-AU-PRINCE, HAITI – Ít nhất 62 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau khi một xe bồn chở xăng phát nổ ở Cap-Haitien, thành phố lớn thứ hai ở Haiti, theo trang CNN đưa tin ngày Thứ Ba, 14 tháng 12 năm 2021.





Phó Thị trưởng Patrick Almonor cho biết, tình hình vẫn còn đang “rất nguy hiểm” và đã mở rộng lời kêu gọi hiến máu. Almonor cho biết thêm chiếc xe bồn xăng đã phát nổ sau khi dừng lại do các vấn đề về máy móc và xăng bắt đầu bị rò rỉ. Người dân tụ tập lại để hốt xăng chảy ra từ xe bồn thì vụ nổ xảy ra.





Tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng dẫn đến mất điện và các cuộc biểu tình đã khiến Haiti bị tê liệt. Theo ông Almonor, thành phố bị thiệt hại rất lớn, “có gần 50 ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi đám cháy và sẽ phải phá dỡ hầu hết. Thành phố sẽ cần rất nhiều sự giúp đỡ để thoát khỏi thảm kịch. Chính quyền trung ương có đề nghị sẽ giúp đỡ và chúng tôi đang chờ coi.”





Các quan chức địa phương cho biết họ vẫn đang nỗ lực cứu hộ và số người chết dự kiến sẽ còn nhiều hơn. Các nhà chức trách Haiti đã triển khai hai bệnh viện dã chiến tới Cap Haitien. Ít nhất sáu người đã được vận chuyển bằng máy bay từ Cap-Haitien đến một bệnh viện chuyên về các ca phỏng nặng ở thủ đô Port-au-Prince.





Người phát ngôn Ndiaga Seck cho biết UNICEF sẽ gửi các bộ dụng cụ y tế đến các bệnh viện ở Cap-Haitien để điều trị cho các nạn nhân bị phỏng. “UNICEF xin chia buồn với các gia đình có người thân bị thiệt mạng và thương tích.” Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã tuyên bố quốc tang ba ngày sau khi vụ nổ xảy ra, “để tưởng nhớ các nạn nhân trong thảm kịch khiến cả đất nước Haiti đau buồn.”

Ông Trịnh Bá Phương Và Bà Nguyễn Thị Tâm Bị Tòa Sơ Thẩm CSVN Kết Án Tổng Cộng 16 Năm Tù



Ông Trịnh Bá Phương trước toà ở Hà Nội hôm 15/12/2021. (nguồn: Đài RFA tiếng Việt)

HÀ NỘI, VN – Ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm đã bị một tòa sơ thẩm kết án tổng cộng 16 năm tù giam về tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước,” hôm 15 tháng 12 năm 2021, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Tư. Bản tin Đài RFA cho biết thêm các chi tiết về vụ xử án này như sau.





Phiên tòa sơ thẩm xử hai nhà hoạt động Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm diễn ra vỏn vẹn trong vòng 4 giờ đồng hồ vào sáng ngày 15 tháng 12 năm 2021 với 16 năm tù được tuyên.





Đây là hai nhà hoạt động vì quyền đất đai lên tiếng mạnh mẽ trong vụ Đồng Tâm và cùng bị cáo buộc tội danh "“Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước" theo Điều 117 Bộ luật hình sự.





Ông Trịnh Bá Phương bị tuyên 10 năm tù giam cùng 5 năm quản chế, còn bà Nguyễn Thị Tâm thì chịu mức án 6 năm tù và 3 năm quản chế.





Trả lời phỏng vấn của Đài Á châu Tự do, luật sư Nguyễn Văn Miếng nhận xét:





“Bản án này đối với ông Phương là quá nặng, còn bà Tâm là tùy theo nhận định thôi. Đối với những người này thì ra tòa họ không có nhận tội thì một ngày tù cũng là nặng.





Tòa xử án 6 năm thì người ta cũng có thể chấp nhận, nhưng riêng bản án của Phương đến 10 năm là mang tính chất trả thù Phương vì ông này như cái gai trong mắt của họ.”





Còn về tinh thân của hai nhà hoạt động trong phiên xét xử, luật sư Miếng cho biết:





“Riêng Phương ra tòa thì rất là kiên cường, Phương ra tòa giống như một nhà hùng biện, thể hiện khí phách nhưng không phải theo kiểu chửi bới. Bà Tâm thì điềm đạm theo kiểu nông dân và không có gì xúc phạm Hội đồng xét xử.”





Luật sư Lê Văn Luân tường thuật lại phiên tòa, cho hay ông Phương nói rõ quan điểm chính trị của mình rằng cần phải đa nguyên chính trị, phản đối sự bất công của luật pháp và Điều 4 Hiến pháp.





"Trong lời nói sau cùng, ông nói tôi không có tội đất nước và nhân dân, và tôi đấu tranh để mong cho đất nước không còn đất bờ xôi ruộng mật bị cướp mất, không ai còn phải bỏ nước ra đi dưới vỏ bọc xuất khẩu lao động, đấu tranh để được bầu cử tự do và người dân có cuộc sống văn minh hơn", luật sư Luân viết trên Facebook cá nhân.





Trong phiên xét xử hôm nay, không người nhà nào của các bị cáo được tham dự, phía chính quyền thậm chí còn bắt và câu lưu toàn bộ người thân và người ủng hộ của hai nhà hoạt động khi họ đến Tòa án nhân dân Hà Nội.





Cả ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm đều bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2020, ngoài ra, mẹ và em trai của ông Phương và bà Cấn Thị Thêu và ông Trịnh Bá Tư cũng bị bắt cùng ngày.





Trước phiên xử, tổ chức Theo dõi Nhân quyền ra thông cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ cáo buộc mang động cơ chính trị đối với hai nhà hoạt động ở phường Dương Nội.

Nhà Báo Phạm Đoan Trang Bị Tuyên Án 9 Năm Tù Giam, Nhiều Nước Trên Thế Giới Phản Đối Bản Án

QUẬN CAM (VB-14/12/2021) --- Nhà báo Phạm Đoan Trang bị tuyên án 9 năm tù giam, vì "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", theo thông tin chính thức từ các tờ báo trong nước hôm Thứ Ba 14/12/2021.

.

Sau đây là trích từ bản tin Luật Khoa Tạp Chí. Tường thuật trực tiếp từ 8:00 sáng thứ Ba, 14/12, giờ Việt Nam.





Kết quả phiên tòa: 9 năm tù giam. Hội đồng xét xử tuyên án nhà báo Phạm Đoan Trang 9 năm tù vì tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", theo thông tin chính thức từ các tờ báo trong nước.





Theo luật sư Đặng Đình Mạnh:"Sáng ngày 14/12/2021, tòa án Hà Nội đưa vụ án cô PHẠM THỊ ĐOAN TRANG ra xét xử theo thủ tục hình sự sơ thẩm với tội đanh bị truy tố "Tuyên truyền chống Nhà nước" theo điều 117 Bộ luật Hình sự.





Có 5 luật sư tham gia bào chữa, gồm LS Nguyễn Văn Miếng, Đặng Đình Mạnh, Lê Văn Luân, Ngô Anh Tuấn và Phạm Lệ Quyên.





Được biết, vụ án được khá nhiều quốc gia quan tâm. Một số cơ quan ngoại giao nước ngoài như Hoa Kỳ, Canada, Đức, đại diện EU, trong đó, Canada đại diện cho nhóm 4 quốc gia bao gồm Canada, Tân Tây Lan, Na Uy, Thụy Sĩ .. đã đến theo dõi phiên tòa từ màn hình ti vi trong một khán phòng khác thuộc khuôn viên tòa án Hà Nội.





Khá hy hữu, mẹ của cô PHẠM THỊ ĐOAN TRANG cũng nhận được giấy mời tham dự phiên tòa với tư cách "thân nhân của bị cáo". Bà và người con trai được đưa vào theo dõi ngay trong phòng xét xử.





Như thường lệ, trong việc xét xử các vụ án chính trị (thuộc nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia), an ninh được thắt chặt từ xa kể từ phạm vi trụ sở tòa án. Các con đường dẫn vào trụ sở đều đặt hàng rào kiểm soát chặt chẽ bởi lực lượng công an mặc cảnh phục và thường phục.





Các luật sư phải trải qua nhiều vòng kiểm soát, kể cả khám xét tư trang, đưa qua máy dò, và người thì qua cổng từ an ninh mới đến được phạm vi phòng xét xử.





Đặc biệt, từ sảnh của trụ sở tòa án, hàng rào được chắn để tạo một lối đi riêng dành cho những người tham dự phiên tòa xét xử cô PHẠM THỊ ĐOAN TRANG lên phòng xét xử của tòa án. Ngay từ khi bước vào, mọi người đều phải bước vào bàn y tế xét nghiệm Covid, chờ khoảng 15 phút có kết quả âm tính mới được di chuyển lên tầng trên.





Cô PHẠM THỊ ĐOAN TRANG được áp giải đến tòa án từ sớm, sụt 8kg, cho nên, hiện diện trong phiên tòa trông ốm hơn so với ngày bị bắt. Nhưng thần thái vẫn ung dung, điềm tĩnh trong suốt phiên tòa diễn ra từ sáng cho đến tận chiều.





Trong quá trình điều tra và trong phiên tòa xét xử mình, cô PHẠM THỊ ĐOAN TRANG vẫn nhất quán bác bỏ quan điểm truy tố cho rằng mình có tội và từ chối khai báo về các hành vi bị cáo buộc. Đồng thời, tại phần xét hỏi, cô cũng từ chối trả lời nhiều câu hỏi của hội đồng xét xử và vị công tố viên.





Trong phần luận tội, vị công tố đã đề nghị mức hình phạt từ 7 đến 8 năm tù giam.





Chia sẻ quan điểm với thân chủ của mình, các luật sư đã trình bày hàng loạt phân tích về sự vi phạm thủ tục tố tụng hình sự, cùng với việc đánh giá chứng cứ theo hồ sơ vụ án. Theo đó, thống nhất quan điểm kết luận cho rằng thân chủ của mình không phạm tội, yêu cầu trả tự do cho thân chủ ngay tại tòa.





Sau khi nghị án, hội đồng xét xử công bố bản án, trong đó, tuyên cô PHẠM THỊ ĐOAN TRANG có tội và phải chịu mức hình phạt 9 năm tù giam. Trên mức Viện kiểm sát đề nghị.





Trao đổi với chúng tôi tại trại tạm giam một ngày trước phiên tòa, có lẽ, đến 90% cô Phạm Thị Đoan Trang sẽ quyết định kháng cáo bản án sơ thẩm.

Ngày 14/12/2021 khép lại thật đáng buồn với bản án tuyên có tội cho người phản động yêu nước nồng nàn.





* Ngày mai, 15/12/2021, chúng tôi trở lại trụ sở tòa án Hà Nội này để tham gia bào chữa vụ án xét xử các ông bà TRỊNH BÁ PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ TÂM. Cả hai vị đều bị truy tố cùng tội danh "Tuyên truyền chống Nhà nước" theo điều 117 Bộ luật Hình sự.





Hà Nội, những ngày thật buồn.





LS Đặng Đình Mạnh"





Trong khi đó bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) phát đi hôm Thứ Tư, 15 tháng 12 năm 2021 cho biết nhiều nước trên thế, gồm Mỹ, Anh, Canada, v.v… lên tiếng phản đối bản án Phạm Đoan Trang. Bản tin Đài VOA cho biết chi tiết như sau.





Ngay sau khi nhà báo tự do Phạm Đoan Trang bị chính quyền Hà Nội tuyên án 9 năm tù vào ngày 14/12, Mỹ, Anh, Canada và hàng loạt các quốc gia phương Tây lên tiếng phản đối bản án này và kêu gọi chính quyền trả tự do ngay lập tức cho bà.





Hoa Kỳ





Hoa Kỳ lên án việc kết tội và tuyên phạt ký giả Phạm Đoan Trang 9 năm tù, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết ngày 14/12.





Thông cáo từ Bộ Ngoại giao Mỹ nói bà Trang không làm gì ngoài bày tỏ ý kiến một cách ôn hoà và Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích bà Trang và cho phép mọi người ở Việt Nam tự do bày tỏ quan điểm mà không phải sợ bị trả thù.





Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Hà Nội đảm bảo luật lệ và hành động của họ nhất quán với các điều khoản về nhân quyền trong Hiến pháp Việt Nam cũng như cam kết và nghĩa vụ của Việt Nam với quốc tế.





Anh





Bà Amanda Milling, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Phát triển phụ trách khu vực châu Á của Bộ Ngoại giao Anh, nói trong thông cáo ngày 15/12: “Việc nhà báo Việt Nam Phạm Đoan Trang phải nhận mức án 9 năm tù là vô cùng đáng lo ngại. Bỏ tù các nhà báo chỉ vì họ bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa gửi thông điệp sai trái tới những người ủng hộ sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam.”





Vương quốc Anh, cùng các thành viên của cộng đồng quốc tế, đã bày tỏ quan ngại trước cách Phạm Đoan Trang bị đối xử kể từ khi bà bị bắt vào tháng 10 năm 2020, và đưa ra quan điểm của mình với Chính phủ Việt Nam, thông cáo cho biết.





“Bản án này đã gửi đi thông điệp chống lại quyền tự do ngôn luận” thông cáo viết.





Canada





Đại sứ quán Canada tại Việt Nam hôm 15/12 ra thông cáo bày tỏ sự quan ngại về bản án đối với bà Trang.





“Canada vô cùng quan ngại về việc tuyên án đối với bà Phạm Thị Đoan Trang. Chúng tôi cũng lo ngại về những nỗ lực không ngừng của các cơ quan chức năng Việt Nam nhằm hạn chế quyền tự do truyền thông, một yếu tố thiết yếu của việc bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản”.





Chính phủ Canada kêu gọi nhà chức trách Việt Nam cho phép các nhà báo hành nghề mà không sợ bị bắt giữ, sách nhiễu hoặc trả thù, đồng thời chấm dứt kiểm duyệt và kiểm soát rộng rãi đối với các phương tiện truyền thông và tự do ngôn luận.





“Chúng tôi khuyến khích tất cả các quốc gia tuân thủ các nghĩa vụ nhân quyền của họ theo luật pháp quốc tế, bao gồm quyền tự do quan điểm và biểu đạt” thông cáo viết.





Đức





Đại sứ Petra Sigmund, Vụ trưởng Vụ châu Á – Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Đức, viết trên Twitter hôm 14/12 bày tỏ sự bàng hoàng với bản án 9 năm đối với cựu học giả của chương trình Villa Aurora Los Angeles, nhà báo Phạm Đoan Trang.





“Bản án này phát đi tín hiệu đáng báo động về quyền tự do ngôn luận. Việt Nam cần đề cao các quyền cơ bản của con người như được bảo đảm trong hiến pháp và các cam kết quốc tế” bà viết.





Cộng hòa Czech





Bộ Ngoại giao Cộng hòa Czech hôm 15/12 viết trên Twitter rằng đại diện ngoại giao của nước này không được tham dự phiên tòa xét xử Phạm Đoan Trang.





“Nhiều quốc gia, trong đó có Cộng hòa Czech, đã không được phép tham gia phiên tòa xét xử Phạm Đoan Trang với tư cách quan sát viên”.





“Chúng tôi yêu cầu Việt Nam không gì khác ngoài việc tôn trọng Hiến pháp của mình và các hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia, và việc trả tự do cho bà Phạm Đoan Trang.





Nhóm làm việc của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về Giam giữ Tùy tiện (UNWGAD) đã kết luận việc bắt giam bà Phạm Đoan Trang được xếp vào hành động giam giữ tùy tiện, vi phạm các cam kết và nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam về quyền con người.





Theo ghi nhận của các nhà ngoại giao phương Tây, trong suốt hơn một năm bị tạm giam, bà Phạm Đoan Trang chỉ được gặp luật sư đúng một lần và chưa được gặp mặt gia đình.