Dân Biểu Janet Nguyễn Hợp Tác với Chương Trình CHiPs Cho Trẻ Em

HUNTINGTON BEACH, CA - Dân Biểu Janet Nguyễn đang hợp tác với Đội Cảnh Sát Tuần Tra Xa Lộ Tiểu Bang California (CHP) trong chương trình CHiPs cho trẻ em vào mùa lễ này. CHiPs for Kids là một chương trình quyên góp và phân phát đồ chơi cho trẻ em được Đội Cảnh Sát Tuần Tra Xa Lộ Tiểu Bang California tổ chức hàng năm để giúp đỡ cộng đồng và những gia đình kém may mắn.Dân Biểu Janet Nguyễn kính mời các cư dân đến Văn Phòng Địa Hạt ở Huntington Beach để đóng góp đồ chơi nhằm tặng cho các trẻ em.Dân Biểu Janet Nguyễn phát biểu: “Tôi rất vui mừng khi được hợp tác với Đội Cảnh Sát Tuần Tra Xa Lộ Tiểu Bang California trong chương trình quyên góp và phân phát đồ chơi CHiPs cho trẻ em và tôi kính mời quý vị tham gia bằng cách quyên góp đồ chơi trẻ em để trao tặng cho những gia đình đang cần. Mùa Lễ là mùa của tình thương và phát thiện tâm. Tôi đã lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn và không có những món quà đặt sẵn ở bên dưới cây thông Noel. Thế nên, tôi muốn đóng góp một phần nhỏ để giúp những trẻ em trong cộng đồng của chúng ta nhận được những món quà này."CHP cũng sẽ tổ chức hai chương trình lớn về việc quyên góp đồ chơi trước khi họ tổng kết lại và chuẩn bị phân phát. Quý vị có thể tặng đồ chơi tại các địa điểm dưới đây trong thời gian như sau.Dân Biểu Janet NguyễnVăn Phòng Tại Địa Hạt17011 Beach Blvd., Ste.1120Huntington Beach, CA 92647Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00 sáng - 5:00 chiềuSupercars by the Sea (SXS) Car ShowHuntington State BeachGiờ: 7:00 sáng - 10:00 sángKinh mời quý vị ghé qua để đóng góp những đồ chơi trong hai ngày này, hoặc đến Văn Phòng Địa Hạt của chúng tôi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng - 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Nếu quý vị có câu hỏi nào, vui lòng liên lạc Văn Phòng của Địa Hạt chúng tôi theo số (714) 843-4966. Đồ chơi sẽ được nhận tại Văn Phòng Địa Hạt cho đến Thứ Sáu, ngày 17 tháng Mười Hai.