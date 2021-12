Thịt Bò Dát Vàng, Giai Cấp Quan Tham

Theo thống kê của trang Reuters, tính đến Chủ Nhật, 12 tháng 12 năm 2021, số người chết do COVID-19 ở Hoa Kỳ đã lên tới 800.000, khi đất nước đối mặt với nguy cơ gia tăng các ca nhiễm do thời gian ở trong nhà nhiều hơn vì thời tiết lạnh hơn và biến thể Omicron có khả năng lây lan cao, trang Reuters đưa tin ngày Chủ Nhật, 12 tháng 12 năm 2021. Cột mốc đau lòng có nghĩa là số người chết do một loại vi rút ở Hoa Kỳ hiện đã nhiều hơn toàn bộ dân số của Bắc Dakota. Ngay cả khi vắc xin được cung cấp rộng rãi và miễn phí, Hoa Kỳ vẫn có nhiều người chết vì COVID-19 trong năm 2021 so với năm 2020 do biến thể Delta dễ lây lan hơn và một số người dân từ chối tiêm chủng.