Các Nhà Nghiên Cứu: Thế Giới Chưa Sẵn Sàng Cho Đại Dịch Tiếp Theo

Thế giới vẫn chưa sẵn sàng đối mặt một đợt đại dịch tiếp theo (Nguồn: CNN.com)

HOA KỲ – Theo các nhà nghiên cứu, cả thế giới vẫn chưa sẵn sàng đối mặt một đợt đại dịch tiếp theo, và hầu hết các quốc gia vẫn chưa chuẩn bị đủ để có thể giải quyết những đợt bùng phát dịch bệnh nhỏ, trang CNN đưa tin hôm Thứ Tư, 8 tháng 12 năm 2021.



Không một quốc gia nào đạt điểm cao trong Bảng chỉ số An ninh Y tế Toàn cầu (Global Health Security) - thước đo về sự chuẩn bị sẵn sàng cho các trường hợp khẩn cấp và vấn đề sức khỏe khác nhau do Tổ chức không cầu lợi Nuclear Threat Initiative và Trung tâm Johns Hopkins của Trường Y tế Cộng đồng Bloomberg đưa ra.



Trong báo cáo có viết: “Chỉ số GHS năm 2021 tiếp tục cho thấy tất cả các quốc gia vẫn còn thiếu một số năng lực quan trọng, cản trở khả năng đáp ứng hiệu quả với COVID-19 cũng như làm giảm khả năng sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa dịch bệnh và đại dịch trong tương lai. Điểm trung bình của năm 2021 là 38,9 trên 100, về cơ bản không thay đổi so với năm 2019,” báo cáo viết.



Hoa Kỳ đạt tổng điểm cao nhất - dưới 76. Lĩnh vực chuẩn bị tệ nhất là ngăn chặn sự xuất hiện của các mầm bệnh mới như vi rút đã gây ra đại dịch hiện nay. Báo cáo viết: “Mức trung bình toàn cầu để ngăn chặn sự xuất hiện hoặc phát tán mầm bệnh là 28,4 trên 100, loại có điểm số thấp nhất trong Chỉ số GHS.”



Báo cáo cho thấy 113 quốc gia "ít để ý đến" các bệnh lây truyền từ động vật sang người. Bác sĩ Jennifer Nuzzo tại Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins cho biết: “Các nhà lãnh đạo hiện có quyền lựa chọn. Họ có thể đầu tư chuyên dụng, bền vững vào các năng lực mới, được tạo ra trong quá trình đối phó Covid-19, để chuẩn bị cho đất nước trong dài hạn; hoặc họ có thể sẽ bị quay lại thời hoảng loạn và bỏ bê, kéo dài hàng thập kỷ, khiến thế giới có nguy cơ nghiêm trọng trước các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng trong tương lai.”

Báo cáo cho thấy 155 trong số 195 quốc gia trong cuộc khảo sát đã không đầu tư vào việc chuẩn bị cho đại dịch hoặc dịch bệnh trong vòng ba năm qua, và 70% đã không đầu tư vào các phòng khám, bệnh viện và trung tâm y tế cộng đồng. Nó cho thấy người dân của 161 quốc gia có mức độ tin tưởng của công chúng vào chính phủ của họ từ thấp đến trung bình, đồng thời chỉ ra điều ý nghĩa nhất: Lòng tin của công chúng đối với chính phủ là một yếu tố then chốt trong số các quốc gia có số ca mắc và tử vong do COVID-19 cao. Thiếu lòng tin vào chính phủ có thể làm suy yếu sự tuân thủ của công chúng đối với bệnh tật.Ngay cả những quốc gia giàu có và dường như đã chuẩn bị sẵn sàng vẫn có thể không ngăn chặn được đại dịch. Báo cáo cho rằng: “Người dân cần có lòng tin vào lời khuyên từ các quan chức y tế và không phải đối mặt với những trở ngại, chẳng hạn như bị mất nguồn thu nhập, nếu họ phải tuân theo các khuyến nghị bảo vệ cộng đồng. Năng lực của hệ thống y tế và sức khỏe cộng đồng phải đi đôi với các chính sách và chương trình cho phép tất cả mọi người tuân thủ các khuyến nghị về sức khỏe cộng đồng.Bảo hiểm y tế toàn dân, nghỉ bệnh có lương, chăm sóc trẻ em có trợ cấp, hỗ trợ thu nhập, hỗ trợ lương thực và nhà ở là những ví dụ về các chính sách đã giúp mọi người tuân thủ các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong đại dịch COVID-19. Ví dụ: Ghana và Ukraine đều cung cấp các dịch vụ trọn gói, chẳng hạn như hỗ trợ kinh tế hoặc y tế, cho người bị nhiễm bệnh và những người tiếp xúc với họ để tự cách ly hoặc đi cách ly. New Zealand đã tăng lương tối thiểu và bắt đầu cung cấp trợ cấp hàng tuần để hỗ trợ việc tham gia các biện pháp y tế công cộng trong cộng đồng.”