Thời Sự Trong Tuần

Hình chụp không ghi ngày tháng được cung cấp bởi Merck & Co. cho những viên thuốc kháng sinh mới molnupiravir. (nguồn: www.apnews.com)



Tuần qua thế giới lại lên cơn sốt vì biến thể mới omicron xuất hiện tại nhiều nước mà theo cảnh giác của Tổ Chức Y Tế Thế Giới thì biến thể này có nguy cơ ‘rất cao’. Như vậy viễn tượng về sự chấm dứt đại dịch vẫn còn mờ mịt cho đến khi nhân loại có thể khống chế được những vi khuẩn corona biến thể.

WHO Cảnh Báo Biến Thể Mới Omicron Nguy Cơ ‘Rất Cao’

GENEVA – Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hôm Thứ Hai, 29 tháng 11 năm 2021, đã cảnh báo nguy cơ toàn cầu từ biến thể omicron là “rất cao” dựa vào bằng chứng ban đầu, nói rằng vi khuẩn corona đột biến có thể dẫn tới sự gia tăng với “các hậu quả nghiêm trọng,” theo Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Hai.





Đánh giá từ cơ quan y tế Liên Hiệp Quốc này, chứa đựng trong tài liệu kỹ thuật được cung cấp cho các quốc gia thành viên, có nghĩa là cảnh báo nặng nề và rõ ràng nhất của WHO từ trước tới nay về phiên bản mới được xác định lần đầu tiên mấy ngày trước bởi các nhà nghiên cứu tại Nam Phi.





Điều này đến trong lúc ngày càng có nhiều quốc gia trên thế giới báo cáo các trường hợp bị lây nhiễm biến thể mới và thực hiện việc đóng cửa trong biện pháp làm trước hỏi sau trong khi các nhà khoa học chạy đua để tìm ra phiên bản đột biến có thể nguy hiểm như thế nào.





Nhật Bản đã tuyên bố cấm những du khách ngoại quốc vào, làm theo Do Thái. Morocco đã cấm tất cả chuyến bay sắp tới. Những nước khác, gồm Hoa Kỳ và các nước thành viên Liên Âu, đã cấm người di lại đến họ từ các nước ở phía nam Phi Châu.





WHO nói rằng có “nhiều điều không chắc được quan tâm” về biến thể omicron. Nhưng tổ chức này cho biết bằng chứng sơ bộ nâng khả năng rằng biến thể này có nhiều đột biến có thể giúp nó tránh né được sự phản ứng của hệ miễn dịch và thúc đẩy khả năng của nó để lây lan từ người này sang người khác.





Trong khi đó một bản tin khác của AP hôm Thứ Hai cho biết rằng Cơ Quan CDC của Mỹ hôm Thứ Hai đã mở rộng khuyến nghị của họ đối với việc chích liều tăng cường thuốc ngừa Covid-19 cho tất cả người lớn khi biến thể mới omicron được xác nhận ngày càng nhiều tại các nước.





Giám Đốc CDC là Bác Sĩ Rochelle Walensky cho biết hướng dẫn mới phản ảnh sự khẩn cấp của biến thể omicron, mà chưa được xác nhận tại Hoa Kỳ nhưng các viên chức nói rằng sẽ không tránh khỏi việc biến thể này tới Mỹ.





“Mọi người từ 18 tuổi trở lên nên chích liều tăng cường khi họ đã chích liều đầu tiên của Pfizer và Moderna sau 6 tháng hay 2 tháng sau khi chích mũi J&J,” theo bà cho biết trong một tuyên bố.

Sài Gòn: Dịch Bệnh Còn Nhiều Rủi Ro, Kinh Tế Giảm 6,78%

Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 30/11 đến 16h ngày 01/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.508 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 14.506 ca ghi nhận trong nước (tăng 540 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 8.081 ca trong cộng đồng).





Điều trị F0 tại nhà, phải giám sát y tế tới từng bệnh nhân. Nhắc tới yêu cầu cần có cơ chế giám sát y tế tới từng bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Dứt khoát không để bệnh nhân ở nhà mà không được thăm khám từ xa.





Ai được ưu tiên liều vắc xin COVID-19 bổ sung? Ngày 1-12, Bộ Y tế có hướng dẫn đề nghị sở y tế các tỉnh thành, Viện vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, cơ quan y tế trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cần tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 50 tuổi trở lên. Đồng thời, Bộ Y tế đề nghị tiêm liều bổ sung cho người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm trước cho người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vắc xin) có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng. Những đối tượng này sẽ tiêm bổ sung loại vắc xin cùng loại với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày nếu có đủ vắc xin.





SG: Dịch còn nhiều rủi ro, kinh tế SG giảm 6,78%. Chiều 1/12, hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc theo hình thức trực tuyến và dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày. Theo ông Nguyễn Văn Nên, Quý I/2021, tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM phát triển khá đồng đều và ổn định nhưng đến 6 tháng đầu năm thì đã chững lại và đến cuối 2021 thì tụt giảm nghiêm trọng. Lần đầu tiên trong lịch sử của TPHCM kể từ giai đoạn đổi mới, kinh tế TPHCM tăng trưởng âm 6,78%, trong khi đó kế hoạch năm 2021 đề ra là phải đạt tăng trưởng 6%. Dự kiến trong năm 2021, TPHCM có thể hoàn thành 13/29 chỉ tiêu, không hoàn thành 14/29 chỉ tiêu. 2 chỉ tiêu còn lại đến cuối năm mới đủ cơ sở để tính toán.





SG dạy học trực tiếp lớp 1, 9 và 12 từ 13/12/2021. Trong hai tuần 13-25/12, tất cả học sinh lớp 1, 9 và 12 sẽ đến trường; sau đó thành phố xem xét kết quả thí điểm và cân nhắc tiếp. Ngày 1/12, UBND TP HCM ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đó, các trường sẽ thí điểm dạy học trực tiếp từ 13/12 đối với lớp 1, 9, 12 trong hai tuần. Trẻ mẫu giáo 5 tuổi bắt đầu đến trường từ 20/12. Với huyện Cần Giờ, trường mầm non Thạnh An, tiểu học Thạnh An, THCS - THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả khối lớp từ 13/12.





SG đề xuất F0 tại nhà có thể chọn bác sĩ tư nhân. F0 cách ly tại nhà có thể sẽ được lựa chọn bác sĩ tư nhân điều trị, chi trả theo thỏa thuận. Chi phí không quá 200.000 đồng mỗi lượt khám. Nội dung trên được Sở Y tế TP.HCM kiến nghị trong phương án thí điểm cơ chế cho y tế tư nhân tham gia chăm sóc và điều trị bệnh nhân Covid-19. Với loại hình cơ sở y tế tư nhân chăm sóc F0 tại nhà, Sở Y tế đề xuất cơ sở y tế tư nhân chịu trách nhiệm kê khai giá và công khai cho người dân lựa chọn. Nhân viên y tế tư nhân tham gia chăm sóc F0 tại nhà theo hình thức này không hưởng các chế độ phụ cấp phòng chống dịch. Mỗi lần khám tại nhà không quá 200.000 đồng. Các phương tiện phòng hộ, vật tư tiêu hao dùng cho nhân viên y tế và thuốc theo phác đồ điều trị Covid-19 do trung tâm y tế quận, huyện cấp.





Phải sản xuất được vaccine trong nước sớm nhất, đảm bảo khoa học, an toàn, hiệu quả. Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 321/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về nhập khẩu và sản xuất vaccine, thuốc điều trị COVID-19. Thông báo nêu rõ, hiện nay, chúng ta phải sản xuất cho được vaccine phòng COVID-19 trong thời gian sớm nhất, nhưng phải đảm bảo khoa học, an toàn, hiệu quả theo quy trình, thủ tục hành chính rút gọn.





Tỷ lệ tử vong/mắc COVID-19 của Việt Nam tương đương trung bình của thế giới. So với thế giới, tỷ lệ tử vong/mắc công bố của Việt Nam là 2%, tương đương trung bình của thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong của Việt Nam đứng thứ 9/49; số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Bệnh nhân COVID-19 tử vong chủ yếu tập trung ở nhóm người trên 50 tuổi, có bệnh lý nền, chưa tiêm vaccine. Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM, Bình Dương, An Giang… nhận định, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn chủ yếu tập trung ở nhóm người trên 50 tuổi, có bệnh lý nền (tiểu đường, tăng huyết áp, suy thận, ung thư, tim mạch…) hoặc chưa tiêm vaccine phòng COVID-19.





Hải Phòng: Liên tiếp ca mắc mới, nhiều xã, phường chuyển vùng đỏ, cam. Trước việc liên tiếp ghi nhận những chùm ca mắc COVID-19 mới tại một số xã, phường trên địa huyện Tiên Lãng, quận Hồng Bàng, UBND TP Hải Phòng đã nâng cấp độ dịch với 2 địa bàn này. Sáng 1/12, UBND TP Hải Phòng phát đi thông báo mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tiên Lãng và Hồng Bàng và nâng cấp độ dịch cho 2 địa phương này. Theo đó, 2 xã Tiên Thắng, Vinh Quang của huyện Tiên Lãng được nâng lên cấp độ 4 (vùng đỏ), các xã còn lại hiện đang trong vùng cam (cấp độ 3).

Nhóm Cố Vấn Của FDA Của Hoa Kỳ Đã Ủng Hộ Việc Trao Thẩm Quyền Sử Dụng Thuốc Viên Của Hãng Merck Để Điều Trị Covid-19

WASHINGTON – Một ban cố vấn sức khỏe Hoa Kỳ hôm Thứ Ba, 30 tháng 11 năm 2021, đã ủng hộ viên thuốc trị Covid-19 của Merck, tạo tiền đề cho việc trao thẩm quyền sử dụng loại thuốc đầu tiên mà người Mỹ có thể uống tại nhà để điều trị vi khuẩn corona, theo Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Ba.





Nhóm cố vấn của Cơ Quan FDA đã bỏ phiếu với tỉ số 13-10 rằng các lợi ích của thuốc này nhiều hơn các nguy cơ của nó, gồm các dị tật bẩm sinh tiềm ẩn nếu sử dụng trong thời kỳ mang thai.





“Tôi thấy đây là một quyết định rất khó khăn với nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời,” theo chủ tịch ủy ban là Bác Sĩ Lindsey Baden của Trường Y Khoa Harvard, là người đã bỏ phiếu thuận cho sử dụng thuốc này. Ông nói rằng FDA phải điều chỉnh cẩn thận việc sử dụng thuốc đối với các bệnh nhân là những người có lợi nhất.





Sự khuyến nghị đến sau nhiều giờ tranh luận về các lợi ích trung bình của thuốc và những vấn đề an toàn tiềm ẩn. Hầu hết các chuyên gia đều ủng hộ việc điều trị đã nhấn mạnh rằng nó không nên được dùng bởi bất cứ người nào mang thai và kêu gọi FDA đề nghị thêm các đề phòng trước khi thuốc này được kê toa, như các thử nghiệm có thai hay không đối với những phụ nữ ở tuổi sinh đẻ.





FDA không bị ràng buộc bởi khuyến nghị của nhóm và được dự kiến sẽ đưa ra quyết định của chính họ trước cuối năm nay.

Lo Sợ Biến Thể Mới Omicron Bùng Phát Mạnh, Nhiều Nước Trên Toàn Cầu Đóng Cửa Biên Giới, Hạn Chế Đi Lại, Dù Giới Khoa Học Nói Chưa Biết Rõ

THE HAGUE, Netherlands – Nhiều trường hợp bị lây nhiễm biến thể omicron của vi khuẩn corona đã gia tăng tại nhiều nước trên thế giới hôm Chủ Nhật, 28 tháng 11 năm 2021, và nhiều chính phủ vội vã đóng các biên giới ngay dù các nhà khoa học đã cảnh báo rằng chưa rõ có phải biến thể mới có đáng báo động hơn các phiên bản của vi khuẩn hay không, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Chủ Nhật.





Biến thể mới đã được xác định vài ngày trước bởi các nhà nghiên cứu tại Nam Phi, và phần nhiều vẫn chưa biết rõ về nó, gồm có phải nó lây nhiễm nhiều hơn, có phải nó có thể gây bệnh nghiêm trọng hơn hay có thể tránh được sự bảo vệ của các thuốc chích ngừa hay không. Nhưng nhiều nước đã vội vã hành động, phản ảnh sự lo lắng về điều mà có thể kéo dài đại dịch mà đã giết chết hơn 5 triệu người.





Do Thái đã quyết định cấm người ngoại quốc vào, và Morocco nói rằng họ sẽ ngưng tất cả các chuyến bay sắp tới trong vòng 2 tuần bắt đầu từ Thứ Hai.

Các khoa học gia tại nhiều nơi – từ Hong Kong tới Châu Âu – đã xác nhận biến thể mới có mặt. Hòa Lan đã báo cáo 13 trường hợp lây nhiễm omicron hôm Chủ Nhật, và Canada cũng như Úc mỗi nước có 2 trường hợp được phát hiện.





Cho rằng biến thể đã được phát hiện tại nhiều quốc gia và rằng việc đóng cửa các biên giới có hiệu quả giới hạn, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) kêu gọi để cửa biên giới.





Trong khi đó, Bác Sĩ Francis Collins, giám đốc của Viện Sức Khỏe Quốc Gia tại Hoa Kỳ, nhấn mạnh rằng không có tài liệu nào cho thấy biến thể mới gây ra bệnh nghiêm trọng hơn các biến thể Covid-19 trước đây.





Cơ quan sức khỏe công cộng Hòa Lan xác nhận rằng 13 người đến từ Nam Phi hôm Thứ Sáu đã thử nghiệm dương tính với omicron. Họ nằm trong số 61 người đã thử nghiệm dương tính với vi khuẩn mới sau khi đến trên 2 chuyến bay tới phi trường Schiphol tại Amsterdam trước khi việc cấm bay đã được thi hành. Họ đã lập tức được cho vào cách ly, hầu hết tại một khách sạn gần đó.





Bộ trưởng y tế Canada nói rằng nước ông có 2 trường hợp đầu tiên bị lây nhiễm omicron được phát hiện tại Ontario sau khi 2 người gần đây đã đi từ Nigeria đã thử nghiệm dương tính.





Các giới chức thẩm quyền Úc cho biết 2 du khách đến Sydney từ Phi Châu đã trở thành những người đầu tiên tại Úc thử nghiệm dương tính với biến thể mới.





2 tiểu bang tại Đức đã báo cáo có tất cả 3 trường hợp mới bị lây nhiễm biến thể mới là những du khách trở về vào cuối tuần rồi.





Do Thái đã cấm người ngoại quốc vào và ra lệnh cách ly tất cả người Do Thái nào đến từ nước ngoài.





Bộ Ngoại Giao Morocco viết tweet hôm Chủ Nhật nói rằng tất cả những chuyến bay tới nước Bắc Phi này đều bị đình hoãn để “bảo vệ sự thành công mà Morocco đã thực hiện trong việc chống lại đại dịch, và để bảo vệ sức khỏe người dân.”





Hoa Kỳ dự định cấm đi lại từ Nam Phi và 7 nước khác tại miền nam Châu Phi bắt đầu từ Thứ Hai. “Nó sẽ giúp chúng ta một thời gian để nâng cao khả năng chuẩn bị của chúng ta,” theo chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Hoa Kỳ là Bác Sĩ Anthony Fauci, phát biểu trên chương trình “This Week” của Đài ABC.





Nhiều nước đã đưa ra các lệnh cấm như thế, dù họ chống lại lời khuyên của WHO, mà đã cảnh báo chống lại bất cứ hành động thái quá nào trước khi biến thể được nghiên cứu kỹ.





Fauci nói rằng cần khoảng 2 tuần nữa để có thông tin chắc chắn hơn về khả năng truyền nhiễm, sự nghiêm trọng và các đặc tính khác của omicron, theo tuyên bố từ Bạch Ốc cho hay vào chiều Chủ Nhật.

Bác Sĩ Fauci: Biến Thể Mới Omicron Có Thể Đã Có Ở Mỹ; Nhiều Nước Châu Âu Siết Chặt Các Biện Pháp Hạn Chế Để Ngăn Chận Biến Thể Mới Lây Lan

LONDON – Biến thể mới omicron của vi khuẩn corona có khả năng lây nhiễm nhiều hơn đã có thêm nhiều quốc gia Châu Âu bị dính hôm Thứ Bảy, 27 tháng 11 năm 2021, chỉ vài ngày sau khi được xác nhận tại Nam Phi, khiến cho nhiều chính phủ trên thế giới đang nỗ lực ngăn chận sự gia tăng, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Bảy.





Hôm Thứ Bảy Anh Quốc đã siết chặt các quy định về việc đeo khẩu trang và thử nghiệm những người từ các nơi trên thế giới đến sau khi phát hiện 2 trường hợp lây nhiễm mới. Các trường hợp mới được xác nhận hôm Thứ Bảy tại Đức và Ý, với Bỉ, Do Thái và Hong Kong cũng báo cáo rằng biến thể đã được tìm thấy trong những người đi lại.





Tại Hoa Kỳ, Bác Sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm của chính phủ, nói rằng ông không ngạc nhiên nếu biến thể omicron cũng đã có mặt tại Hoa Kỳ.





“Chúng ta chưa phát hiện nó, nhưng khi có vi khuẩn mà đang cho thấy mức độ truyền nhiễm này – nó cuối cùng sẽ tới tất cả mọi nơi,” theo Fauci phát biểu trên đài truyền hình NBC.









Bởi vì sợ rằng biến thể mới có khả năng ngày càng chống lại sự bảo vệ được cung cấp bởi các thuốc chích ngừa, đang có các quan ngại ngày càng nhiều trên thế giới rằng đại dịch và các hạn chế liên quan đến việc phong tỏa sẽ tồn tại lâu hơn là được hy vọng.

Nhiều nước đã áp dụng các hạn chế đối với các quốc gia nam Phi Châu trong vài ngày qua, gồm Úc, Ba Tây, Gia Nã Đại, Liên Âu, Ba Tư, Nhật Bản, Thái Lan và Hoa Kỳ, trong việc đáp ứng các cảnh báo và khả năng truyền nhiễm của biến thể mới. Điều này đi ngược lại lời khuyên của WHO, đã cảnh báo chống lại bất cứ hành động thái quá nào trước khi biến thể được nghiên cứu kỹ.





Dù cấm các chuyến bay, vẫn còn nhiều quan ngại rằng biến thể đã gây mầm bệnh rộng khắp thế giới.





Đức và Ý đã mới báo cáo các trường hợp lây nhiễm biến thể omicron.





Trong khi đó bản tin của báo The Daily Beast hôm Thứ Bảy cho biết nhiều nơi ở Mỹ đã bắt đầu nỗ lực chống lại biến thể mới của Covid-19 Omicron dễ lây lan hơn khi Bác Sĩ Anthony Fauci đã cảnh báo rằng biến thế có thể đã lưu truyền trong nước Mỹ.





Thống Đốc Tiểu Bang New York Kathy Hochul đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm Thứ sáu, hạn chế sức chứa tại bệnh viện cho các nhu cầu khẩn cấp tới ngày 3 tháng 12 và sắp xếp việc mua các nhu cầu y tế. Tình trạng khẩn cấp, cấm tạm thời cấm các cuộc giải phẫu có thể chọn lựa, sẽ có hiệu lực cho đến ít nhất ngày 15 tháng 1 năm tới.

1 Học Sinh Lớp 10 Đã Nổ Súng Bắn Chết 3 Học Sinh Cùng Trường Tại Michigan Và Làm 8 Người Khác Bị Thương



Các phụ huynh đi bộ với con em của họ ra khỏi khu đậu xe của Meijer, nơi nhiều học sinh tụ tập sau vụ nổ súng tại Trường Trung Học Oxford High School, hôm Thứ Ba, 30 tháng 11 năm 2021, tại Oxford, Michigan. (nguồn: www.apnews.com)

OXFORD TOWNSHIP, Mich. – Một học sinh 15 tuổi lớp 10 đã nổ súng tại trường trung học Michigan của cậu ấy hôm Thứ Ba, 30 tháng 11 năm 2021, giết chết 3 học sinh và làm bị thương 8 người khác, gồm ít nhất một giáo viên, theo các viên chức thẩm quyền cho biết, qua bản tin của Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Ba.





Cảnh Sát Chìm của Quận Oakland là Mike McCabe phát biểu tại cuộc họp báo rằng các nhà điều tra vẫn còn cố gắng để xác định động cơ vụ nổ súng tại Trường Trung Học Oxford High School tại Oxford Township, một cộng đồng 22,000 dân cách Detroit 30 dặm về phía bắc.





Ông nói rằng ông đã biết về các cáo buộc đang lưu truyền trên truyền thông xã hội rằng có các mối đe dọa của một vụ nổ súng tại một trường có 1,700 học sinh trước vụ tấn công hôm Thứ Ba, nhưng ông đã cảnh báo không nên tin vào câu chuyện đó cho đến khi các nhà điều tra có thể tìm hiểu nó.





Giới chức thẩm quyền chưa tức thì công bố tên của nghi can, nhưng McCabe cho biết các cảnh sát đã bắt cậu ấy mà không có sự kiện nào trong vòng vài phút đến trường trong việc đáp ứng lại các cú gọi 911 về vụ tấn công, mà đã xảy ra ngay sau 1 giờ chiều. Ông nói các cảnh sát cũng đã khám phá khẩu súng bán tự động và nhiều cái để nạp đạn mà nghi can sử dụng để tấn công.





3 học sinh bị giết chết là một nam sinh 16 tuổi và 2 nữ sinh 14 và 17 tuổi, theo McCabe cho hay. 2 trong số những người bị thương đã được giải phẫu lúc 5 giờ chiều và 6 người khác bị thương thì đang trong tình trạng ổn định, theo ông cho biết thêm.

Dân Đảo Solomon Biểu Tình Chống Chính Phủ Bỏ Đài Loan Theo Trung Cộng Đã Phẫn Nộ Đốt Phố Tàu Hôi Của Làm Ít Nhất 3 Người Bị Chết Cháy

Ba thi thể cháy đen đã được tìm thấy tại một tòa nhà bị cháy trong địa hạt Phố Tàu của thủ đô Honiara của Quần Đảo Solomon – những chết chóc được báo cáo lần đầu sau 3 ngày biểu tình bạo động đã chứng kiến hơn 100 người bị bắt, theo hãng truyền thông CNN tường thuật hôm Thứ Bảy, 27 tháng 11 năm 2021.





Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân của những cái chết và danh tánh của họ, và không cho biết tin tức gì khác vào lúc này, theo viên chức truyền thông của cảnh sát Solomon là Desmond Rave nói với CNN hôm Thứ Bảy.





“Có lúc Honiara hoàn toàn căng thẳng, nhưng thành phố hiện đã trở lại bình thường,” theo Rave cho hay.





Lực lượng an ninh đã không thể ngăn chận bất ổn tại Honiara mà đã bắt đầu hôm Thứ Tư với những người biểu tình đòi Thủ Tướng Manasseh Sogavare từ chức và hôi của và đốt tiệm và các cơ sở kinh doanh.





Nhiều người biểu tình đến từ tỉnh Malaita đông dân nhất, nơi có sự phẫn nộ đối với chính phủ và chống lại quyết định năm 2019 của chính phủ này để chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và thiết lập quan hệ chính thức với Trung Cộng, theo Reuters tường trình.





Những người biểu tình cũng đã kêu gọi chính phủ phải hạn chế các quan hệ với TQ, tôn trọng các quyền tự quyết của người dân Malaita, và tái tục các dự án phát triển tại tỉnh Malaita.





Hơn 100 người đã bị bắt hôm Thứ Bảy, theo cảnh sát cho biết, kêu gọi những người bạo loạn ngừng hôi của và đốt phá các tòa nhà và cảnh báo sẽ có thêm sự bắt bớ nếu tình trạng bất ổn không ngưng.





Để tăng cường cho cảnh sát địa phương, binh sĩ từ Lực Lượng Phòng Vệ Úc (ADF) đã đến Honiara hôm Thứ Sáu, theo Cao Ủy của Úc đối với Quần Đảo này đã xác nhận hôm Thứ Bảy.

Chùa Thiên Quang Theo GHPGVNTN Tại Bà Rịa Vũng Tàu Bị Chính Quyền Yêu Cầu Dẹp Bỏ



Một ngôi tháp tại chùa Thiên Quang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Photo by Chua Thien Quang. (nguồn: Đài VOA tiếng Việt)

BÀ RỊA VŨNG TÀU, VN – Chùa Thiên Quang tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kêu cứu vì bị chính quyền yêu cầu dẹp bỏ, trong khi các Thầy trong Chùa này lên tiếng báo động vì lý do Chùa này theo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không chịu vào Giáo Hội nhà nước, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) tường thuật hôm Thứ Tư, 1 tháng 12 năm 2021. Bản tin Đài VOA cho biết thêm tin tức về vụ này như sau.





Chức sắc tôn giáo độc lập ở Việt Nam cho VOA biết rằng viên chức ngoại giao của Hoa Kỳ và Đức rất quan tâm đến việc các cơ sở tôn giáo ở chùa Thiên Quang tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu bị chính quyền yêu cầu tháo bỏ.





Các tu sĩ tại chùa Thiên Quang thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (UBCVN) vừa nhận giấy quyết định của UBND huyện Xuyên Mộc ký vào ngày 5/11/2021 về yêu cầu tháo gỡ các công trình mà chùa đã xây dựng từ 2000 - 2018.





Tu sĩ Thích Trung Qúy tại chùa Thiên Quang nói với VOA:





“Họ đang có dự án làm kênh thủy lợi đi ngang qua chùa và họ yêu cầu cưỡng chế ngôi chùa. Mục đích là vì chùa này thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, không theo họ; với lại sư phụ của chùa thuộc ban cố vấn, và đây là nơi cắm trại của Gia đình Phật tử Truyền thống cho nên bị sách nhiễu.”





Chùa Thiên Quang tọa lạc tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là một cơ sở tôn giáo độc lập được hình thành từ năm 2000.





Tu sĩ Thích Đồng Long thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, vừa có chuyến thăm đến chùa Thiên Quang và cho VOA biết:





“Đây là một vấn đề sách nhiễu của chính quyền địa phương đối với chùa Thiên Quang, bởi vì chùa Thiên Quang là một cơ sở không trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam (VBS) do nhà nước quản lý.





“Việc cưỡng chế này không đúng. Bởi vì nếu chùa Thiên Quang xây dựng công trình trái phép thì ngay buổi ban đầu người ta đã ngăn chặn. Họ để sự việc diễn ra rất lâu rồi và họ cũng không động gì đến. Đến bây giờ họ thấy cần sách nhiễu, và tìm một lý do để cưỡng chế các công trình ở đó.





“Họ làm như vậy là để khủng bố tinh thần của chư tăng ở đây. Điều này cho thấy sự thiếu tự do tôn giáo ở Việt Nam.”





Tu sĩ Thích Đồng Long viết trên Facebook: “Hơn 20 năm qua, chùa Thiên Quang không ngừng mở rộng và phát triển theo chiều hướng tốt đúng với tinh thần Đạo Pháp- Dân Tộc- Nhân loại của truyền thống Phật Giáo Việt Nam”.





VOA đã liên lạc chính quyền huyện Xuyên Mộc, Sở Ngoại vụ, Ban Tôn giáo tỉnh để tìm hiểu về các phản ứng của đại diện chùa Thiên Quang, nhưng chưa được phản hồi.





Theo thông tin chùa Thiên Quang, Tổng Lãnh sự quán Đức tại Tp.HCM vào ngày 15/11/2021 đã gửi công hàm đến Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để tìm hiểu về quyết định “khôi phục lại hiện trạng ban đầu của khu đất” tại chùa. Ngoài ra, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ có cử đại diện đến thăm chùa và cũng có công hàm tương tự.

Blogger Huỳnh Thục Vy Bị Công An Bắt Trong Thời Gian Thọ Án Ở Nhà Vì Có Con Nhỏ





Đắk Lắk, VN – Blogger nổi tiếng Huỳnh Thục Vy đã bị công an bắt hôm 1 tháng 12 năm 2021 trong thời gian bà vì con còn nhỏ nên không thể thọ án tù 2 năm 9 tháng vì tội danh “xúc phạm quốc kỳ” đã bị tuyên án vào ngày 30 tháng 11 năm 2018, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Tư, 1 tháng 12 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin về việc này như sau.





Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy vừa bị công an bắt giữ vào khoảng bốn giờ chiều ngày 1/12/2021 tại Đắk Lắk mà không rõ lý do. Ông Huỳnh Trọng Hiếu, em trai nhà hoạt động này cho Đài Á Châu Tự Do biết thông tin vào tối cùng ngày.





Nói với phóng viên Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại viễn liên, ông Hiếu cho biết:





“Vào lúc khoảng 3:30 đến 4 giờ chiều chị Vy đang trên đường đi xe xuống Sài Gòn, ngay tại Quốc lộ 14 ở địa phận Đắk Lắk thì chị Vy bị công an chặn lại và đưa về nhà cậu mình gần đó. Sau đó công an đã áp giải chị về đồn công an nhưng giờ mình không biết chị Vy ở đồn công an nào. Mình vẫn đang xác minh chị Vy bắt vì lý do gì và ở đâu.”





Vụ bắt giữ xảy ra chỉ vài chưa đầy một ngày sau khi bà Huỳnh Thục Vy đăng tải trên Facebook cá nhân quyết định đề ngày 30/11/2021 của Toà án Nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, nơi gia đình bà Vy cư trú, cho biết huỷ quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với bà. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.





Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy đã bị toà án tại Buôn Hồ vào ngày 30/11/2018 tuyên án hai năm chín tháng tù giam với cáo buộc “Xúc phạm Quốc kỳ” theo Điều 276 Bộ Luật Hình sự.





Bản án được đưa ra khi bà Vy đang có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên theo quy định của pháp luật Việt Nam, bà Vy không phải thực hiện án tù cho đến khi con tròn ba tuổi. Lúc bị kết án, bà Vy có một con gái nhỏ dưới ba tuổi và đang mang thai đứa con thứ hai.





Bà Vy đã thừa nhận hành vi xịt sơn lên lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam và nói rằng hành động này của bà là “để biểu đạt quan điểm của bản thân chống lại lá cờ của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chống lại mọi biểu tượng, mọi ý nghĩa của biểu tượng đó, và chống lại việc những người cộng sản đã cai trị người dân một cách độc đoán.”





Trên Facebook cá nhân hôm 30/11/2021, Huỳnh Thục Vy viết dòng trạng thái cùng với ảnh chụp quyết định của toà rằng: “Con mình chưa đủ 3 tuổi mà họ bắt mình sớm đây. Lúc tối họ đã canh gác mình cả đêm. Giờ họ sẽ cho lực lượng xuống nhà bắt mình thi hành án sớm đây. Bà con lên tiếng ủng hộ mình nha. Mình đi đây, tạm biệt bà con.”





Ông Huỳnh Trọng Hiếu cho biết, ngoài quyết định của toà, gia đình không nhận thêm được bất cứ giấy tờ thông báo nào khác nên việc bắt giữ bà Vy là hoàn toàn bất ngờ.





“Gia đình không nhận được thông báo từ cơ quan chức năng. Nếu họ bắt thì đáng lẽ ra họ phải thông báo, họ phải thông báo bắt vì lý do gì và phải có trát của toà. Hiện đã có trát của toà nói là chị Vy phải thi hành án nhưng gia đình không nhận được giấy tờ gì khác về việc bắt, ký bàn giao người. Việc làm này là rất trái với luật pháp của cơ quan công an Việt Nam.”





Bà Huỳnh Thục Vy, 36 tuổi, là một blogger nổi tiếng và là một trong những thành viên sáng lập của Hội Phụ nữ Nhân quyền.





Năm 2012, bà Vy cùng cha mình là cựu tù nhân lương tâm - nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn được tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (Human Rights Watch) trao giải Hellman/Hammett để “ghi nhận lòng dũng cảm và kiên định trước sức ép đàn áp chính trị”.





Human Rights Watch hôm 1/12/2021 đã ra thông cáo báo chí lên án vụ bắt giữ bà Huỳnh Thục Vy. Thông cáo trích lời ông Phil Robertson, Phó giám đốc phân ban Châu Á của tổ chức này nói rằng:





"Một bà mẹ với con trai hai tuổi và con gái năm tuổi xứng đáng được ở với các con của mình, không phải ở trong tù, vì vậy hành động (bắt giữ) của giới chức tỉnh Đắk Lắk là đáng phẫn nộ và không thể chấp nhận được. Trên thực tế, việc xịt sơn trắng lên cờ không nên coi là một tội, vì vậy Huỳnh Thục Vy không nên bị bỏ tù. Bản án tù của bà Vy đơn giản chỉ là sự trả thù của chính quyền đối với một người dân thực hiện các quyền của mình. Việt Nam nên ngay lập tức bỏ kết án đối với bà Huỳnh Thục Vy và chấm dứt việc đàn áp nhà hoạt động nhân quyền này".

Ít Nhất 11 Người Thiệt Mạng Vì Lũ Lụt Dâng Cao Tại Nhiều Tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam



Bức ảnh được chụp vào trận lũ lịch sử năm 2016 khiến hàng chục ngàn ngôi nhà ở Bình Đình bị ngập sâu. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

VIỆT NAM -- Ít nhất 11 người thiệt mạng vì lũ lụt dâng cao tại nhiều tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Tư, 1 tháng 12 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức như sau.





Lũ lụt dâng cao ở miền Trung Việt Nam đã khiến ít nhất 11 người chết và năm người khác mất tích, làm ngập hàng chục nghìn ngôi nhà và buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Truyền thông Nhà nước loan tin trên trong ngày 1/12.





Trong số 11 người chết vì lũ, có bảy người ở tỉnh Phú Yên, ba người ở Bình Định và một người ở Kon Tum. Có hai trẻ em trong số năm người bị lũ cuốn trôi ở Phú Yên vẫn còn đang mất tích.





Theo Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia, khoảng 60.000 ngôi nhà ở Bình Định và Phú Yên bị ngập và hơn 4.700 gia đình ở Phú Yên (thuộc huyện Tuy An) đang bị cô lập do nước lũ. Một số quốc lộ cũng bị ngập gây ách tắc giao thông.





Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn Bình Định cho biết, huyện Phù Cát và thị xã An Nhơn của tỉnh bị ngập nặng, ngang với mức lũ lịch sử hồi năm 2016.





Hiện khoảng 19.000 ngôi nhà ở Bình Định bị ngập. Hàng trăm gia đình phải sơ tán và khoảng 66.000 học sinh trong tỉnh không thể đến trường do lũ lụt. Hàng nghìn hecta hoa màu bị hư hại.





Tại các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Nam cũng đang chịu ảnh hưởng tương tự, với mưa lớn gây lũ, sạt lở đất, đường giao thông bị tắc nghẽn và nhà cửa, hoa màu bị hư hỏng do ngập lũ.





Trong khi đó, nhiều thuỷ điện ở Tây Nguyên thuộc lưu vực sông Ba lại xả lũ xuống hạ du, gây ngập nặng nhiều vùng ở Phú Yên, khiến người dân trở tay không kịp.





Hiện tuyến quốc lộ 25, 29 từ thành phố Tuy Hoà đi Tây Nguyên bị tê liệt do ngập sâu trong nước, sạt lở. Nhiều lãnh đạo ở các huyện Phú Hoà, Sơn Hoà, Tây Hoà được tờ Pháp Luật Online trích lời xác nhận do lũ lên nhanh, lớn bất ngờ nên người dân và cả chính quyền không kịp ứng phó.





Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch tỉnh Phú Yên nói với truyền thông Nhà nước rằng nguyên nhân khiến nhiều vùng ở Phú Yên bị ngập nặng là do các thủy điện ở Tây Nguyên đồng loạt xả lũ xuống sông Ba.