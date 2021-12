Thêm Nhiều Người Ở Mỹ Đã Bị Lây Nhiễm Biến Thể Mới Omicron Tại New York Và Colorado

NEW YORK – Nhiều trường hợp bị lây nhiễm biến thể mới omicron của vi khuẩn corona đã được phát hiện tại New York, theo các viên chức y tế cho biết hôm Thứ Năm, 2 tháng 12 năm 2021, gồm một người đàn ông có mặt trong một cuộc hội nghị phim hoạt hình tại Manhattan vào cuối tháng 11 và đã thử nghiệm dương tính với biến thể mới khi ông trở về nhà ở Minnesota, theo Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Năm.

Ngoài người tham dự hội nghị là người đã chích ngừa Covid-19, các viên chức chính phủ nói rằng các thử nghiệm cho thấy 5 người khác gần đây đã bị truyền nhiễm vi khuẩn mới. Họ gồm một người ở ngoại ô thành phố Long Island mà gần đây đã đi tới Nam Phi, các cư dân của Brooklyn và Queens và một người khác có thể liên quan tới việc đi lại. Ít nhất một người đã nhận được một liều thuốc ngừa Covid-19 nhưng các viên chức đã không cho biết chi tiết về tình trạng chích thuốc ngừa của 4 người khác.

Thống Đốc New York Kathy Hochul đã phát biểu tại một cuộc họp báo với Thị Trưởng New York Bill de Blasio rằng các viên chức vẫn đang thu thập các chi tiết về những trường hợp bị lây nhiễm nhưng “không có nguyên do để cảnh báo.”

“Chúng tôi chỉ muốn bảo đảm rằng công chúng biết về thông tin khi chúng tôi nhận được nó,” theo bà phát biểu.

Tin tức này đến một ngày sau khi Hoa Kỳ tuyên bố trường hợp đầu tiên bị lây nhiễm biến thể mới được biết đã được phát hiện tại California, trong một người gần đây đã đi tới Nam Phi.

Các viên chức đã báo cáo thêm một trường hợp bị lây nhiễm biến thể mới hôm Thứ Năm tại Colorado là một phụ nữ gần đây đã đi tới phía nam của Châu Phi.