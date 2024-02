Buổi thuyết trình về chủ đề “Phong trào Nhân Văn – Giai Phẩm và Chủ nghĩa Cộng sản ở Việt Nam những năm 1950”

Đại học Santa Ana (SAC) gần đây đã thông báo rằng chương trình Điều Dưỡng Được Chứng Nhận - RN (Registered Nursing - RN) của mình đã nhận được "phê chuẩn liên tục" từ Hội Đồng Điều Dưỡng Được Chứng Nhận California (California Board of Registered Nursing - BRN) cùng với "sự chứng nhận liên tục" từ Ủy Ban Chứng Nhận Giáo Dục Điều Dưỡng (Accreditation Commission for Education in Nursing - ACEN). Sự chứng nhận và phê chuẩn có thời hạn tám năm...