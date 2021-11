Dù Thế Nào, Điều Quan Trọng Là Phải Có An Toàn Trong Lễ Tạ Ơn

Tình huống này có thể mô tả hoàn hảo là có quá nhiều người nấu ăn trong bếp.





Lễ Tạ Ơn là lúc tồi tệ nhất trong năm với các vụ cháy khi nấu ăn tại nhà. Dĩ nhiên, cách an toàn nhất để ngăn chặn nguyên nhân hàng đầu gây ra những vụ cháy do nấu nướng không có người trông coi trong bếp là luôn có ít nhất một người nấu ăn trong bếp.





Đây là điều quan trọng trong cả năm, nhưng đặc biệt là vào Ngày Lễ Tạ Ơn khi báo cáo cho thấy số vụ cháy do nấu ăn tại nhà trên toàn quốc lên tới đỉnh điểm mỗi năm, cao gấp ba lần mức trung bình, với 1,400 vụ so với 430 vụ vào ngày thường, theo Hiệp Hội Cứu Hỏa Quốc gia. Một phần ba số vụ cháy là do không có người trông chừng khi nấu ăn, đặc biệt là chiên, nướng và xào.





Ông Andrew Martinez, phó chủ tịch phụ trách An Toàn, An Ninh và Phát Triển Kinh Doanh của Southern California Edison cho biết: “Từ giải trí đến xem TV, nói chuyện điện thoại và nhắn tin, đó là những việc gây mất tập trung thường xảy ra vào Lễ Tạ Ơn, nhưng đừng bao giờ quá sa đà vào những việc này mà bỏ qua việc giữ an toàn. Nếu quý vị ra khỏi bếp dù chỉ trong chốc lát, hãy tắt bếp hoặc nhờ người khác trông chừng. Nhớ đừng bao giờ bỏ ra chỗ khác khi đang nấu ăn trên bếp”.





Các vật liệu lâu không dùng đến hoặc bỏ đi như dầu cặn, chỉ cần lơ đãng một giây khi nấu ăn cũng có thể là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn trong Lễ Tạ Ơn, cũng giống như khi nấu trên bếp, là nơi bắt đầu của khoảng 61% các vụ cháy do nấu ăn tại nhà.





Hộp báo khói hoạt động và bình chữa cháy được xếp hạng phù hợp là các bước chuẩn bị tốt và được khuyến khích sử dụng vì không bao giờ được sử dụng nước để dập các đám cháy do dầu mỡ hoặc điện. Thông thường, ngọn lửa nhỏ trên bếp có thể được dập tắt bằng cách tắt bếp và đậy nắp lên vật đang cháy hoặc sử dụng baking soda. Các đám cháy do lò nướng thường có thể được dập tắt bằng cách tắt nguồn nhiệt và đóng cửa lò nướng — lấy đi nguồn oxygen để dập lửa.





Mặc dù nấu ăn là nguyên nhân hàng đầu gây ra cháy trong nhà, đồ điện gia dụng và dây nối dài bị hỏng cũng dẫn đến cháy nổ và tai nạn điện.





Ông Martinez cho biết: “Các dây điện bị chầy hoặc mòn rất nguy hiểm theo nhiều cách. Tất nhiên, chúng có thể đánh tia lửa và cũng có thể không còn bảo vệ con người khỏi bị điện giật hoặc chấn thương nghiêm trọng. Dây điện mòn và bất kỳ đồ điện gia dụng nào có dây điện mòn đều phải được thay ngay lập tức và không được sử dụng”.





Còn chảo chiên gà tây thì sao? Hiệp hội cứu hỏa vẫn không khuyến khích sử dụng chảo chiên gà tây ở nhà vì có thể dẫn đến bỏng nặng và thiệt hại tài sản và UL vẫn từ chối chứng nhận an toàn cho chảo chiên gà tây. Họ khuyên mọi người nên dùng gà tây chiên giòn từ người bán chuyên nghiệp, nhà hàng, tiệm thực phẩm và tiệm bán lẻ thực phẩm.







SCE hy vọng mọi người tận hưởng cuối tuần của Lễ Tạ Ơn an toàn khi dự kiến sẽ ăn 46 triệu con gà tây và cung cấp thêm các lời khuyên để giữ an toàn: