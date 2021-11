Thời Sự Trong Tuần

Tổng Thống Joe Biden họp qua mạng với Chủ Tịch TQ Tập Cận Bình từ Phòng Roosevelt của Bạch Ốc tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, hôm Thứ Hai, 15 tháng 11 năm 2021. (nguồn: www.apnews.com)

Hội Nghị Biến Đổi Khí Hậu của Liên Hiệp Quốc tại Tô Cách Lan đã kết thúc trong tuần qua với thỏa thuận của gần 10 quốc gia sẽ giảm việc sử dụng than đá để bớt khí thải và giúp giải quyết phần nào biến đổi khí hậu trên thế giới. Lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức Tổng Thống Biden đã họp với Tập Cận Bình qua mạng để hạ nhiệt căng thẳng giữa hai siêu cường.

Hội Nghị COP26 Thỏa Thuận: Giảm Chứ Chưa Loại Bỏ Sử Dụng Than Đá

Glasgow, Scotland – Gần 200 quốc gia đã đạt được thỏa thuận khí hậu hôm Thứ Bảy, 13 tháng 11 năm 2021, tại Hội Nghị Biến Đổi Khí Hậu Của Liên Hiệp Quốc lần thứ 26 (COP26) với thẩm quyền giải quyết chưa từng có đối với vai trò của nhiên liệu hóa thạch trong khủng hoảng khí hậu, ngay sau 11 giờ chống đối từ Ấn Độ mà đã làm dịu bớt ngôn ngữ đề cập đến việc giảm sử dụng than, theo CNN tường thuật hôm Thứ Bảy.





Tiến trình của COP đã cố gắng và thất bại qua nhiều năm để bao gồm sự thừa nhận rằng khủng hoảng khí hậu được gây ra bởi việc đốt nhiên liệu hóa thạch. Than là nguồn tài nguyên lớn nhất của khí thải nhà kính và loại trừ nó là ưu tiên chính của Chủ Tịch Alok Sharma của COP26.





Nhưng dù tiến bộ đó, văn bản không phản ảnh sự cấp bách được bày tỏ bởi nhiều khoa học gia quốc tế trong phúc trình khí hậu “báo động đỏ đối với nhân loại” đã phổ biến vào tháng 8. Đúng hơn, nó trì hoãn hành động thêm nữa việc giảm thải khí nhiên nhiệu hóa thạch qua năm tới. Nhóm Liên Chính Phủ của Liên Hiệp Quốc về Biến Đổi Khí Hậu đã báo cáo thế giới cần giảm gần một nửa việc thải khí trong một thập niên tới.





Chảy nước mắt sau 2 tuần lễ dài, và theo sau cuộc chạy đua thảo luận thâu đêm Thứ Sáu, Sharma đã chính thức hóa thỏa thuận với việc đập búa. Ông tuyên bố bằng miệng tu chính theo yêu cầu của Ấn Độ, thay đổi văn bản để dùng chữ “giảm” than đá thay vì dùng chữ “loại bỏ” như lúc chống đối.





Thế giới cần cắt giảm tỉ lệ thải khí nhà kính ở mức 27 tỉ tấn khối một năm để hạn chế việc hâm nóng toàn cầu ở mức 1.5 độ C vào năm 2030, theo các dự đoán bởi Climate Action Tracker. Nhưng các cam kết hiện nay, gồm những điều đã đạt được tại COP26, chỉ đạt tới ¼ đường tới mức đó.





Trung tâm của thỏa thuận là yêu cầu các quốc gia đến tham dự các đàm phán tại COP27 tại Ai Cập vào cuối năm tới với các kế hoạch được cập nhật đối với việc cắt giảm khí thải nhà kính vào năm 2030, đặt áp lực ngày càng tăng lên các nước để tiếp tục việc nâng cao tham vọng của họ. Trước thỏa thuận này, các quốc gia được yêu cầu làm điều đó vào năm 2025. Một phần của thỏa thuận thành công sẽ chỉ trở thành rõ rệt tại cuộc họp ở Ai Cập, nơi các quốc gia sẽ cho thấy rằng họ đã tiến tới các mục tiêu của họ hay không.





Nhiều hy vọng cao diễn ra tại COP26 rằng cuộc hội nghị sẽ có kết quả trong hành động có ý nghĩa, sau khi phúc trình khoa học về khí hậu của LHQ và các sự kiện thời tiết thái quá trên khắp Bắc Bán Cầu vào mùa hè năm nay đã lên tiếng cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang xảy ra nhanh hơn ngay cả các nhà khoa học đã hiểu điểu đó trước đây.





Một số khoa học gia nói rằng trong khi có nhiều đột phá trong thỏa thuận của COP26, kết quả toàn diện không đáp ứng sự cấp bách của thời điểm hiện nay.

Biden Nói Mục Tiêu Của Quan Hệ Mỹ-Trung Là Đảm Bảo Cạnh Tranh Không Xung Đột Trong Cuộc Họp Qua Mạng Với Tập Cận Bình

WASHINGTON – Tổng Thống Joe Biden khai mạc cuộc họp qua mạng với Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm Thứ Hai, 15 tháng 11 năm 2021 qua việc nói rằng mục tiêu của họ là đảm bảo sự cạnh tranh “mà không trở chiều thành xung đột,” theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Hai.





2 nhà lãnh đạo đã họp bằng video giữa lúc gia tăng các căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ-Trung. Biden đã chỉ trích Bắc Kinh về những vi phạm nhân quyền chống lại người Duy Ngô Nhĩ tại tây bắc TQ, đàn áp những người biểu tìn ủng hộ dân chủ tại Hong Kong, gây hấn quân sự chống lại đảo tự trị Đài Loan, và các thứ khác. Trong khi đó, các phụ tá của Tập đã chỉ trích Bạch Ốc của Biden về việc xen vào điều mà họ nói là các vấn đề nội bộ của TQ.





“Dường như trách nhiệm của chúng ta là những lãnh đạo của TQ và Hoa Kỳ là bảo đảm rằng sự cạnh tranh giữa các quốc gia của chúng ta không trở chiều thành xung đột, cho dù là cố tình hay vô ý, đúng hơn chỉ đơn giản là sự cạnh tranh thẳng thắn,” theo Biden phát biểu lúc bắt đầu cuộc họp.





Tập nói với Biden rằng hai bên cần cải thiện sự thông truyền. Hai nhà lãnh đạo đã đi chung với nhau khi cả hai còn là phó tổng thống, phó chủ tịch và quen biết nhau rất rõ.





“Tôi đã sẵn sàng để làm việc với bạn, thưa Ông Tổng Thống, để xây dựng sự đồng thuận, thực hiện các bước và chuyển vận các mối quan hệ Trung-Mỹ hướng tới chiều hướng tích cực,” theo Tập, người gọi Biden là “bạn cũ” của ông ấy.





“Vấn đề Đài Loan liên quan tới chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của TQ, cũng như lợi ích cốt lõi của TQ,” theo phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao TQ Zhao Lijian phát biểu hôm Thứ Hai. “Đó là vấn đề tối quan trọng và nhạy cảm trong quan hệ Trung-Mỹ.”





Bạch Ốc nói rằng Biden sẽ tôn trọng lập trường từ lâu của Hoa Kỳ về chính sách “Một TQ,” mà thừa nhận Bắc Kinh nhưng cho phép các mối quan hệ không chính thức và các ràng buộc quốc phòng với Đài Loan.

Đồng Minh Lâu Năm Của Trump Là Steve Bannon Đã Nạp Mình Cho FBI và Trình Diện Tòa Án, Vẫn Còn Tuyên Bố Hiếu Chiến Bên Ngoài Tòa

WASHINGTON – Đồng minh lâu năm của Trump là Steve Bannon đã xuất hiện trước một chánh án hôm Thứ Hai, 15 tháng 11 năm 2021, để đối diện các truy tố tội hình sự khinh thường vì thách thức một trát đòi từ ủy ban điều tra vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 của Quốc Hội, rồi sau đó đã tuyên bố một cách hiếu chiến bên ngoài tòa án rằng ông “thách thức chế độ Biden” trong cuộc chiến chống lại các cáo buộc.





Bannon đã không nhận tội và sẽ trở lại tòa án vào Thứ Năm cho giai đoạn kế tiếp của điều mà có thể là phiên xử cấp cao đầu tiên trong quan hệ với cuộc nổi dậy tháng 1 tại Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ.





Đấu tranh bên ngoài tòa án, ông nói rằng ông “tiếp tục công kích” chống lại bộ trưởng tư pháp, chủ tịch Hạ Viện và Tổng Thống Biden. Ông đã tuyên bố rằng, “Đây sẽ là tội tiểu hình từ địa ngục đối với Merrick Garland, Nancy Pelosi và Joe Biden.”





Bannon, 67 tuổi, đã đầu hàng vào đầu ngày với các nhân viên FBI. Ông đã bị truy tố hôm Thứ Sáu về 2 tội danh liên bang về tội hình khinh thường – một vì từ chối xuất hiện cho lời khai trước quốc hội và một khác vì từ chối cung cấp các tài liệu để đáp ứng với trát đòi của ủy ban.





Chánh Án Liên Bang Robin Meriweather đã thả ông ra mà không phải trả tiền thế chân nhưng đòi hỏi ông phải kiểm tra hàng tuần với các viên chức tòa án và ra lệnh cho ông phải nạp hộ chiếu. Nếu bị kết tội, Bannon sẽ đối diện tối thiểu 30 ngày tù và tối đa 1 năm tù cho mỗi tội, theo các công tố cho biết.

Tổng Thống Biden Ký Dự Luật Hạ Tầng Cơ Sở Lưỡng Đảng 1,200 Tỉ MK Thành Luật Để Làm Cho Cuộc Sống Của Người Mỹ ‘Thay Đổi Tốt Đẹp Hơn’



Tổng Thống Joe Biden ký dự luật hạ tầng cơ sở lưỡng đảng trị giá 1.2 ngàn tỉ đô la thành luật trong một cuộc chào mừng tại Vườn Cỏ Phía Nam của Bạch Ốc tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, hôm Thứ Hai, 15 tháng 11 năm 2021. (nguồn: www.apnews.com)

WASHINGTON -- Tổng Thống Joe Biden đã ký thành luật thỏa thuận hạ tầng cơ sở trị giá 1,200 tỉ đô la phải tranh đấu khó khăn mới thành hôm Thứ Hai, 15 tháng 11 năm 2021 trước một đám đông các chính khách lưỡng đảng trên sân cỏ Bạch Ốc, tuyên bố rằng rót tiền mặt mới cho đường sá, cầu cống, hải cảng và nhiều thứ khác sẽ làm cho cuộc sống “thay đổi tốt đẹp hơn” cho người dân Mỹ, theo Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Hai, 15 tháng 11 năm 2021.





Nhưng viễn tượng là khó khăn cho sự hợp tác lưỡng đảng thêm nữa trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 khi Biden quay trở lại các thương lượng khó khăn hơn đối với gói chi tiêu xã hội 1.85 ngàn tỉ đô la rộng lớn hơn của ông.





Tổng thống hy vọng dùng luật hạ tầng cơ sở để xây dựng trở lại uy tín của ông, mà đã bị tổn thương giữa sự gia tăng lạm phát và không có khả năng loại bỏ hoàn toàn các nguy cơ của sức khỏe công cộng và nền kinh tế từ Covid-19.





“Thông điệp của tôi đối với người dân Mỹ là như thế này: Nước Mỹ đang chuyển động một lần nữa và cuộc sống của các bạn sẽ thay đổi tốt đẹp hơn,” theo ông phát biểu.





Với thỏa thuận lưỡng đảng, tổng thống phải chọn giữa sự cam kết của ông về việc thúc đẩy đoàn kết quốc gia và lời hứa chuyển đổi.

Biden sẽ đi ra ngoài Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn để vận động kế hoạch rộng rãi hơn nữa trong những ngày tới.

Trump Bán Khách Sạn Tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn Với Giá 375 Triệu MK và Bản Hiệu Trump International Hotel Sẽ Bị Gỡ Xuống Thay Tên Chủ Mới

Công ty của Trump là Trump Organization đã đạt được thỏa thuận với quỹ đầu tư CGI Merchant Group để mua hợp đồng Khách Sạn Trump International Hotel tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, với giá 375 triệu đô la, theo một người biết rõ vấn đề này cho biết qua bản tin của CNN hôm Chủ Nhật, 14 tháng 11 năm 2021.





Nhóm có trụ sở tại thành phố Miami, Florida được dự đoán sẽ gỡ bỏ tên Trump khỏi tòa nhà trang trí công phu nằm cách Bạch Ốc đi bộ một lát và đang hợp tác với Hilton Worldwide Holdings để xây dựng thương hiệu Waldorf Astoria, theo người thạo tin nói trên cho biết. Thỏa thuận là đối tượng để chấp thuận bởi General Services Administration (GSA), sẽ thực hiện việc duyệt xét trong 60 ngày, bởi vì chính phủ liên bang làm chủ tài sản này.





Báo The Wall Street Journal đã đưa tin trước tiên về thỏa thuận này.





The CGI Merchant Group đã từ chối bình luận theo yêu cầu của CNN. CNN đã liên lạc với Trump Organization để lấy bình luận.





Công ty của cựu Tổng Thống Donald Trump đã đàm phán trước với CGI Merchant Group vào mùa thu năm nay để bán hợp đồng của khách sạn, theo CNN đã tường thuật trước đây.





Tháng trước, Ủy Ban Quan Sát Hạ Viện đã công bố các tài liệu cho thấy tài sản tại Thủ Đô, đã thu hút các nhà vận động hành lang bảo thủ trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của Trump, lỗ 70 triệu đô la trong khi ông tại chức. Trong khi cựu Tổng Thống đã công khai cho rằng khách sạn này kiếm được hơn 10 triệu đô la. Công ty đã cố bán tài sản kể từ năm 2019 nhưng đã hoãn vào năm ngoái khi đại dịch đã làm ngành khách sạn bế tắc.

Lạm Phát Tăng, Giá Cả Hàng Hóa Tăng Đe Dọa Các Kế Hoạch Lớn Của Biden Và Thế Đa Số Của Dân Chủ Tại Quốc Hội Trong Kỳ Bầu Cử Giữa Kỳ



Lạm phát, đồng tiền mất giá, giá cả hàng hóa gia tăng.(nguồn: www.pixabay.com)



WASHINGTON – Lạm phát đe dọa làm chậm chương trình nghị sự của Tổng Thống Joe Biden, và Đảng Cộng Hòa nói rằng điều đó sẽ giúp họ xóa bỏ thế đa số của Dân Chủ tại Quốc Hội, theo bản tin của NBC News tường thuật hôm Chủ Nhật, 14 tháng 11 năm 2021.





“Cuộc bầu cử vào năm tới sẽ là cuộc trưng cầu dân ý về giá cả hàng hóa, và bạn có thể dự đoán những người thách thức Đảng Cộng Hòa sẽ nói ít về điều khác từ bây giờ tới đó,” theo John Ashbrook, đồng sáng lập của công ty công vụ Cavalry và là cựu phụ tá Lãnh Tụ Cộng Hòa tại Thượng Viện Mitch McConnell, Cộng Hòa-Kentucky.





Từ những hộp trứng tới xe cũ, giá cả đang gia tăng với những người tiêu thụ đầy xúc cảm đã chưa từng thấp trong nhiều thập niên, ngay cả lãi suất cũng tăng. Dù bức tranh toàn thể là sáng sủa – kinh tế đang phát triển và có thêm việc làm – một số nhà Dân Chủ lo ngại rằng các cử tri sẽ chú ý nhiều vào giá cả đắt đỏ của một bình sữa hơn là các chiều hướng của kinh tế vĩ mô.





Tuy nhiên, thay vì xua đuổi sợ hãi, việc bất ổn chính trị của nền kinh tế hỗn tạp đã tạo thêm cảm giác cấp bách của hầu hết các nhà Dân Chủ về việc thông qua kế hoạch Xây Dựng Trở Lại Tốt Hơn trị giá 1.75 ngàn tỉ đô la của Biden, mà sẽ tài trợ cho các nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu và thúc đẩy hệ thống an toàn xã hội của nước Mỹ.





Đảng của tổng thống có chiều hướng sẽ mất nhiều thành viên Quốc Hội trong cuộc vận động tranh cử giữa kỳ sau khi ông đắc cử lần đầu, và Dân Chủ không có nhiều ghế dư tại Thượng Viện và chỉ dư một số ít tại Hạ Viện. Ngoài ra, các nhà chiến lược của Đảng Dân Chủ nói rằng, đảng này đáng lẽ tốt hơn nếu những người đương nhiệm có thể cho thấy họ đã giúp mang lại nhiều phúc lợi trong ngân sách gia đình, như việc gia hạn luật giảm thuế cho các gia đình có con nhỏ.





Dân Chủ không thể chắc chi phí của một giỏ hàng hóa gia dụng sẽ là bao nhiêu một năm tới kề từ bây giờ -- đo lường mới nhất về Chỉ Số Giá Cả Tiêu Thụ của Bộ Lao Động trong tháng 10 đã cho thấy sự gia tăng so với một năm là 6.2% -- làm cho họ khó dự đoán mức độ ảnh hưởng của yếu tố này lớn cỡ nào trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm tới.

160,000 Quân Nhân Mỹ Tại Ngũ Gặp Khó Khăn Để Nuôi Gia Đình Vì Tình Trạng Thiếu Thực Phẩm Trong Các Gia Đình Lính Mỹ Trên Toàn Quốc

SAN DIEGO – Một cuộc khủng hoảng bị dấu kín đã có mặt nhiều năm bên trong một trong những cơ chế được tài trợ tốt nhất trên hành tinh và chỉ tồi tệ hơn trong thời đại dịch, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Chủ Nhật, 14 tháng 11 năm 2021.





Có tới 160,000 quân nhân đang tại ngũ đang gặp khó khăn để nuôi các gia đình của họ.





Đó là ước tính được thực hiện bởi Feeding America, cơ quan điều hợp công việc của họn 200 ngân hàng thực phẩm trên khắp nước Mỹ, nhấn mạnh đến việc thiếu thực phẩm dài hạn đã lan rộng vào mọi khía cạnh của đời sống người Mỹ, gồm quân đội như thế nào.





Phạm vi chính xác của vấn đề là đề tài tranh luận, vì thiếu nghiên cứu chính thức. Nhưng các nhà hoạt động nói rằng nó đã hiện hữu qua nhiều năm và chủ yếu ảnh hưởng các binh sĩ ở cấp thấp – từ E1 tới E4 trong cách nói của quân đội – với trẻ em.





“Đó là một sự thật gây sốc mà được biết với nhiều ngân hàng thực phẩm khắp Hoa Kỳ,” theo Vince Hall, quan chức liên hệ chính quyền của Feeding America, cho biết. “Đây phải là nguyên nhân của sự lúng túng sâu xa.”





San Diego có thể là một trong những trung tâm của hiện tượng này, với chi phi nhà ở cao và nhiều căn cứ quân sự gần nhau. Đối với Brooklyn Pittman, người có chồng, Matthew, đang phục vụ trong Hải Quân, việc chuyển tới California từ West Virginia trong năm nay là một cơn sốc tài chánh.





“Chúng tôi có trương mục tiết kiệm tốt đã được tạo ra và rồi chúng tôi chuyển tới đậy và gặp khó khăn,” theo cô nói. “Chúng tôi vẫn còn nợ học và mọi thứ trên mọi thứ khác.”





Pittman là một trong 320 gia đình tham gia vào việc phân phối thực phẩm bằng lái xe vào cuối tháng 10 của cơ quan Armed Services YMCA.

Băng Đảng Thanh Toán Nhau Trong Nhà Tù Tại Ecuador Giết Chết Ít Nhất 68 Tù Nhân và Làm Bị Thương 25 Người Khác



Thi thể của tù nhân nằm cạnh cảnh sát trên mái nhà của nhà tù Litoral vào buổi sáng sau vụ bạo loạn bùng nổ bên trong nhà tù tại Guayaquil, Ecuador, hôm Thứ Bảy, 13 tháng 11 năm 2021. (nguồn: www.apnews.com)

QUITO, Ecuador – Trận đánh nhau kéo dài giữa các băng đảng thù địch nhau bên trong nhà tù lớn nhất của Ecuador đã giết chết ít nhất 68 tù nhân và làm bị thương 25 người khác hôm Thứ Bảy, 13 tháng 11 năm 2021, trong khi các giới chức chính quyền nói rằng những cuộc đụng độ vẫn chưa được kiểm soát nhiều giờ sau đó tại Nhà Tù Litoral, mà gần đây đã chứng kiến một cuộc tắm máu trong nhà tù tồi tệ nhất của đất nước này, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Bảy.





Vụ giết nhau đã nổ ra trước bình minh tại nhà tù ở thành phố ven biển Guayaquil mà các viên chức nói là vụ bùng phát mới nhất của các băng đảng trong tù thanh toán nhau liên kết với các tay trùm ma túy quốc tế. Các video đang lưu truyền trên mạng truyền thông xã hội cho thấy nhiều thi thể, một số bị cháy thui, nằm trên mặt đất bên trong nhà tù.





Vụ đánh nhau lúc đầu, kéo gài 8 tiếng đồng hồ, các tù nhân “đã cố phá vỡ một bức tường để vào Pavilion 2 để thực hiện một vụ thảm sát. Họ cũng đốt nhiều tấm nệm để cố nhấn chìm các địch thủ của họ trong khói,” theo thống đốc tỉnh bang Guayas là Pablo Arosemena cho biết.

Sài Gòn: Quán Bar, Karaoke, Vũ Trường, Massage Được Mở Cửa Hạn Chế

Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 15/11 đến 16h ngày 16/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.650 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 9.641 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.038 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 4.369 ca trong cộng đồng).





Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 15/11 đến 17h30 ngày 16/11 ghi nhận 87 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (35), Bình Dương (7), Long An (6), Bạc Liêu (6), Đồng Nai (5), Cà Mau (5), Tây Ninh (3), Đồng Tháp (3), Bình Thuận (3), An Giang (3), Sóc Trăng (2), Tiền Giang (2), Kiên Giang (2), Gia Lai (1), Vĩnh Long (1),Khánh Hòa (1), Bến Tre (1), Hậu Giang (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 83 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.270 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm.





Từ 28.11, chính thức khai thác đường bay thẳng thường lệ Việt – Mỹ. Chiều 16.11, đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã thay mặt nhà chức trách Mỹ trao chứng chỉ cho phép bay thường lệ đường bay thẳng tới nước này cho Vietnam Airlines. Như vậy, sau hơn 20 năm triển khai kế hoạch bay thẳng, Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam được cấp phép khai thác thường lệ đường bay Việt – Mỹ. Theo ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, hãng dự kiến ngày 28.11 sẽ thực hiện chuyến bay thường lệ đầu tiên được kết nối giữa TP. HCM và San Francisco. Chiều từ Việt Nam đi kéo dài 13 tiếng 50 phút và chiều ngược lại dự kiến xuất phát vào tối 29.11 với thời gian bay khoảng 16 tiếng 40 phút. Sau đó, các chuyến bay thường lệ được Vietnam Airlines khai thác với tần suất 2 chuyến/tuần (từ TP. HCM đi vào Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần), sau đó có thể tăng tần suất lên mỗi ngày 1 chuyến khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát và mở lại đường bay quốc tế thường lệ.





Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ nhập lậu thuốc chữa COVID-19. Liên tiếp nhiều lô hàng là sản phẩm test nhanh, các loại thuốc được cho là thuốc điều trị COVID-19 nhập lậu vào Việt Nam đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Nhập lậu, quảng cáo và rao bán công khai nhiều loại thuốc điều trị COVID-19. Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng thuốc và các loại trang thiết bị y tế sử dụng trong việc phòng, chống dịch tăng cao. Lợi dụng điều này, một số đối tượng đã tổ chức nhập lậu, quảng cáo và rao bán công khai nhiều loại thuốc điều trị COVID-19, bộ kit test nhanh với mác "hàng xách tay" trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội.





F0 mới ở huyện Bình Chánh SG chủ yếu từ người dân tự test nhanh. Dịch ở huyện Bình Chánh đang ở cấp độ 1. Từ ngày 8-11 đến 14-11, đã có 5.210 người được lấy mẫu bằng test nhanh kháng nguyên, trong đó có 3.668 ca dương tính. Tại buổi làm việc ngày 16-11 với Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa huyện Bình Chánh, ông Đoàn Gia Vượng, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh cho biết từ ngày 1-10 đến nay, huyện đã rà soát, tổ chức tiêm vắc-xin cho người dân quay trở lại làm việc sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Tính đến 14-11, huyện Bình Chánh đã tiêm hơn 1 triệu liều vắc-xin. Trong đó, người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 đạt 100 % (đối với người trên 50 tuổi cơ bản đã tiêm phủ xong mũi 1 và mũi 2) và 97,7% người tiêm mũi 2. Số trẻ từ 12-17 tuổi đã tiêm mũi 1 là 45.461 em, đạt 100 % so với tổng số trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn.





SG: Quán bar, karaoke, vũ trường, massage được mở cửa có điều kiện. SG cho phép mở lại dịch vụ massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, khiêu vũ, karaoke tại khu vực "vùng xanh" và chỉ cho hoạt động hạn chế ở "vùng vàng", "vùng cam". Ngày 16/11, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định quy định tạm thời biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19". Quy định mới về thích ứng an toàn có hiệu lực trên phạm vi toàn thành phố và ở cấp phường, xã, thị trấn áp dụng theo từng cấp độ dịch cho các nhóm hoạt động gồm cơ quan, công sở, giao thông, giáo dục và hoạt động khác. Quyết định có hiệu lực từ hôm nay và thay thế một số nội dung trong Chỉ thị 18 cùng nhiều văn bản khác liên quan đến việc vận chuyển, hoạt động sản xuất, kinh doanh, ăn uống mà UBND TP ban hành trước đây.





Hà Nội: Thí điểm cách ly F1 tại nhà, điều trị F0 tại cơ sở. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội đang thay đổi hằng ngày và rất phức tạp. Nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp, các ngành và người dân Thủ đô lúc này là phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống số ca F0 tăng cao; triển khai ngay thí điểm cách ly F1 tại nhà, điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại y tế cơ sở. Trao đổi với báo chí ngày 16-11, Dũng cho biết, tình hình dịch bệnh trên cả nước và Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc đang gia tăng mạnh. Tính từ ngày 11-10-2021 đến nay, bình quân mỗi ngày phát sinh hơn 60 ca F0, cao hơn nhiều so với giai đoạn trước. Đặc biệt những ngày gần đây, số ca F0 tăng lên mức 3 con số; mới nhất từ 18h ngày 14-11 đến 18h ngày 15-11, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận thêm 289 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tỷ lệ F1 chuyển thành F0 và tỷ lệ người đã tiêm 2 mũi vắc xin mắc SARS-CoV-2 có xu hướng tăng nhanh. Toàn thành phố đang có 12 chùm ca bệnh và vẫn còn hơn 120 điểm phong tỏa phòng, chống Covid-19.





Huế: Hơn 4.600 dân 'ốc đảo' Cồn Hến bị phong toả. Khu vực Cồn Hến (phường Vỹ Dạ, TP Huế) được xem như là "ốc đảo" trên sông Hương. Từ ngày bị phong tỏa để chống dịch, các đơn vị đã triển khai các giải pháp để vừa dập dịch, vừa đảm bảo cuộc sống cho người dân. Tại Cồn Hến hiện nay có 1300 hộ dân với 4600 nhân khẩu. Người dân ở đây chủ yếu sinh sống bằng nghề lao động phổ thông, điều kiện kinh tế còn khó khăn. Do chỉ có 1 cây cầu đường bộ (cầu Phú Lưu) nối liền Cồn Hến và phần còn lại của TP Huế mà nơi đây được xem như là một "ốc đảo" trên sông Hương. Từ đêm 4/11, sau khi ghi nhận các ca dương tính đầu tiên, Cồn Hến được phong tỏa. Một chốt kiểm soát được thiết lập ngay đầu cầu Phú Lưu. Lực lượng chức năng gấp rút triển khai truy vết người liên quan. Ngày 10/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức có quyết định phong tỏa theo cấp độ 4 đối với khu vực Cồn Hến để phòng chống dịch.





SG tuần này sẽ bàn kế hoạch mở lại trường học. Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, trong tuần này, UBND TPHCM sẽ làm việc với lãnh đạo ngành giáo dục, y tế để sớm hoàn thiện kế hoạch mở cửa lại trường học. Sáng 16/11, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã tham dự buổi tiếp xúc trực tuyến giữa Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 10 với cử tri hai huyện Củ Chi, Hóc Môn. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết: TPHCM đã qua đỉnh dịch nhưng tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.





SG: Xe ôm công nghệ được hoạt động có điều kiện. Theo quy định tạm thời của TP.HCM, nếu TP.HCM ở nguy cơ dịch Covid-19 cấp độ 2, xe ôm công nghệ được hoạt động hạn chế không quá 50% số xe của từng đơn vị. Nếu TP.HCM ở cấp độ 3, 4, loại hình này không được hoạt động.





Lâm Đồng cho phép các trường hợp F1 đủ điều kiện cách ly tại nhà. Kể từ 0 giờ ngày 18/11, toàn tỉnh Lâm Đồng áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, là đối tượng F1 đủ điều kiện theo hướng dẫn của Sở Y tế. Chiều 16/11, Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 8301/UBND-VX3 về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với những trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân COVID-19. Kể từ 0 giờ ngày 18/11/2021, toàn tỉnh Lâm Đồng thống nhất áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, là đối tượng F1 đủ điều kiện theo hướng dẫn của Sở Y tế, kể cả các trường hợp F1 đang cách ly tập trung.





Vĩnh Long cách ly F1 tại nhà, người dân không ra đường sau 20h. Kể từ ngày 17/11, tỉnh Vĩnh Long cách ly y tế tại nhà đối với người tiếp xúc gần (F1). Người dân không ra đường trong khung thời gian từ 20h đến 3h sáng hôm sau. Chiều 16/11, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, ký văn bản về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, tỉnh yêu cầu các địa phương cấp huyện đẩy mạnh xét nghiệm nhanh khu vực nguy cơ rất cao và nguy cơ cao để bóc tách FO ra khỏi cộng đồng, thu dung điều trị.





TP.Hải Dương tạm dừng tổ chức cưới hỏi, dịch vụ thể thao trong nhà từ 18.11 Từ 0h ngày 18.11, UBND TP.Hải Dương yêu cầu tạm dừng tổ chức đám cưới, đám hỏi, tạm dừng hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, thờ tự.... Ngày 16.11, UBND TP.Hải Dương ban hành công văn số 2805/UBND-VP về việc áp dụng bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn thành phố Hải Dương liên tục phát sinh các ổ dịch phức tạp với 42 ca bệnh. Trong đó có nhiều ca trong cộng đồng, chưa rõ nguồn lây; nhiều ca có biểu hiện ho sốt được phát hiện muộn khi đã tiếp xúc với nhiều người; một số ca có lịch trình di chuyển phức tạp, đi về từ tỉnh ngoài, huyện ngoài có dịch đến những nơi đông người, cơ sở tôn giáo, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống làm lây lan dịch bệnh trong các cụm dân cư, trường học...





Thái Bình huy động hàng trăm sinh viên y khoa giúp lấy mẫu xét nghiệm. Khi số ca mắc COVID-19 mới liên tiếp được ghi nhận tại cộng đồng, ngoài nhân lực y tế địa phương, doanh nghiệp tham gia việc lấy mẫu xét nghiệm thì đã có hàng trăm sinh viên y khoa được huy động. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình vừa cho biết, trong 1 tuần qua, ngành y tế tỉnh Thái Bình đã ghi nhận 465 ca mắc COVID-19. Tính từ 16h ngày 15/11 đến 16h ngày 16/11, đơn vị ghi nhận thêm tổng số 106 ca mắc COVID-19 mới, các trường hợp chủ yếu là F1, đã quản lý, cách ly theo quy định tại các khu vực cách ly, phong tỏa. Hơn 1.000 sinh viên Trường ĐH Y Dược Thái Bình đã được huy động tham gia lấy mẫu test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2 tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đây là những sinh viên đang theo học năm thứ 3, 4, 5, 6, trong đó chủ yếu là sinh viên năm thứ 4 và năm thứ 6.

Facebooker Nguyễn Trí Gioãn Bị Kết Án 7 Năm Tù Vì Tội Danh “Chống Nhà Nước,” Công An Cần Thơ Dọa Đàn Áp Người Chỉ Trích Chế Độ Trên Mạng



Ông Nguyễn Trí Gioãn tại phiên xử ngày 15/11/2021. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

KHÁNH HÒA, VN – Thêm một Facebooker nữa là ông Nguyễn Trí Gioãn hôm 15 tháng 11 năm 2021 đã bị tòa án CSVN tại tỉnh Khánh Hòa kết án 7 năm tù vì tội danh “làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,” theo theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Hai, 15 tháng 11 năm 2021. Bản tin của Đài RFA cho biết thêm tin tức về vụ xử này như sau.

Ông Nguyễn Trí Gioãn, 42 tuổi, ở phường Cam Thuận, Thành phố Cam Ranh vào ngày 15/11 bị Tòa án tỉnh Khánh Hòa tuyên án bảy năm tù giam với cáo buộc ‘làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam’ theo khoản 1, Điều 117, Bộ Luật Hình sự.





Thông tấn xã Việt Nam dẫn cáo trạng cho rằng ông Nguyễn Trí Gioãn vào tháng hai năm 2018 đã lập một tài khoản Facebook cá nhân và kết bạn với nhiều tài khoản của người có quan điểm chính trị bị cho là ‘phản động’.





Trên tài khoản cá nhân, ông Gioãn đăng công khai nhiều hình ảnh tự sáng tác, sưu tầm và chia sẽ của những bạn bè trên mạng. Những bài viết mà ông Gioãn sáng tác và sưu tầm dưới dạng thơ và hình ảnh cắt ghép bị cho là có những lời lẽ, ý nghĩa nhằm xuyên tạc, bôi nhọ, phỉ báng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Hồ Chí Minh.





Ông Nguyễn Trí Gioãn còn được nói tham gia biểu tình tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 6/2018 để phản đối dự luật Đặc Khu Kinh tế. Vào tháng 8/2018, ông bị Công an Thành phố Cam Ranh triệu tập làm việc và bị phạt 750 ngàn đồng về hành vi ‘tập trung đông người nơi công cộng.’

Cáo trạng còn nêu, đến cuối năm 2019, ông Nguyễn Trí Gioãn lập thêm một tài khoản Facebook khác và đăng tải những nội dung tương tự như tài khoản Facebook cũ.





Với trường hợp ông Nguyễn Trí Gioãn, từ đầu năm 2021 đến nay, cơ quan chức năng Việt Nam đã kết án ít nhất 14 người theo Điều 117, Bộ Luật Hình sự. Tổng cộng những người bị án tù chính trị trong năm cho đến lúc này ít nhất là 34 người.





Trong khi đó một bản tin khác của Đài RFA hôm 15 tháng 11 cho biết “Công an Cần Thơ dọa mở chiến dịch trấn áp người chỉ trích trên mạng xã hội,” với một phần nội dung bản tin như sau.





Trong cuộc phỏng vấn được báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đăng tải cùng ngày, người đứng đầu lực lượng công an Cần Thơ cho rằng khi thành phố mở cửa sau đại dịch và chuyển sang trạng thái bình thường mới, thì tình hình tội phạm cũng thay đổi và cần phải đối phó.





Điều đáng chú ý là trong một loạt các loại tội phạm được ông Thuận nêu ra và nhấn mạnh cần phải xử lý thì các chỉ trích nhắm đến Nhà nước trên mạng xã hội được ông nhắc đến đầu tiên.





Cụ thể, ông này nói rằng “các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động” sẽ có những “diễn biến phức tạp”. Giải thích rõ hơn, ông cho rằng sẽ có những người “lợi dụng các vấn đề nhạy cảm, đăng tải trên mạng xã hội những thông tin sai sự thật nhằm chống phá.”