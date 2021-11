Thanksgiving to Thương Phế Binh VNCH

Thanksgiving là ngày lễ mà người ta dùng để tạ ơn những sự tốt lành và ân sủng mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Nhưng cũng để tạ ơn ông bà, cha mẹ. Tạ ơn các ân nhân đã giúp cho ta được đến bến bờ tự do, và thực tế nhất là tạ ơn những người đã hy sinh một phần thân thể cho chúng ta được sống. Đó, chính là các vị Thương Phế Binh VNCH.

Mỗi năm cứ vào dịp Lễ Tạ Ơn, chúng tôi lại xin nhắc nhở quý vị đồng hương, luôn quan tâm đến hoàn cảnh của các TPB, nhưng vì bận rộn công ăn, việc làm, nên quên nhã ý mà mình muốn giúp đỡ. Qua chương trình “Mỗi Gia Đình, Một Thương Phế Binh” mà chúng tôi phát động trong mùa đại dịch, tính đến ngày hôm nay, đã có gần 400 đồng hương ở khắp mọi nơi trên thế giới email về cho chúng tôi để xin bảo trợ và gởi tiền trực tiếp về VN cứu giúp cho khoảng 3500 TPB/VNCH. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều TPB đang cần giúp đỡ, nhất là trong lúc này, khi mà VN đang phải đối phó với đại dịch Covid-19 và vi khuẩn Delta variant.





Các TPB/VNCH không được ai hỗ trợ, kể cả những chương trình thường do quý linh mục thuộc dòng Chúa Cứu Thế tổ chức, cũng bị hủy bỏ. TPB không thể lê tấm thân tật nguyền để đi bán vé số, hay thậm chí ra ngoài đường để hành khất sống qua ngày!





Trong hoàn cảnh đó, một lần nữa thay mặt TPB/VNCH và các thiện nguyện viên, chúng tôi xin thành tâm kêu gọi lòng quảng đại của toàn thể quý vị đồng hương, hãy nhớ đến các chiến sĩ bất hạnh của chúng ta, đã không may phải mang thương tật trong cuộc chiến bảo vệ tự do, dân chủ và cho chính sự an toàn của chúng ta. Kính mong mỗi quý vị nhận bảo trợ một TPB hoặc nhiều hơn nếu có thể, để trực tiếp gởi về quê nhà giúp cho họ, khoảng $100 US dollars mỗi TPB.





Các văn phòng dịch vụ nhận gởi tiền về VN đã hoạt động trở lại. Xin quý vị hảo tâm liên lạc ngay với chúng tôi qua địa chỉ email namlocnguyen@yahoo.com để nhận danh sách TPB. Tất cả hồ sơ TPB đều đã được các thiện nguyện viên của chúng tôi kiểm nhận kỹ càng với đầy đủ lý lịch quân ngũ cùng địa chỉ và số điện thoại.





Xin chân thành cám ơn và kính chúc toàn thể quý vị một Lễ Tạ Ơn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.





Nam Lộc





Email: namlocnguyen@yahoo.com





Hình ảnh của một số TPB/VNCH trong danh sách của chúng tôi: