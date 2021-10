HỌ Đã Đến Orange County…

Những người tị nạn Afghans đến Mỹ tại Phi Trường Dulles International Airport tại Dulles, Virginia. (hình minh họa - nguồn: https://www.theatlantic.com



HỌ đây, là những người tị nạn Afghanistan được chính phủ Hoa Kỳ giải cứu khỏi quốc gia này vào những giờ phút cuối cùng. HỌ là những người khách lạ vừa được các Cơ Quan Thiện Nguyện đưa đến định cư tại vùng Orange County. Tuy "người" có lạ, nhưng hoàn cảnh thì rất quen, đó là những gì mà người tị nạn VN đã phải trải qua hơn 40 năm về trước. Không thân nhân, không bạn bè, không cộng đồng, không nhà cửa, không việc làm… Có khác chăng là người VN đã may mắn được những họ đạo, nhà thờ hoặc các nhà bảo trợ giầu lòng nhân ái bảo lãnh, và lo lắng cho những bước đầu của cuộc sống tha hương. Họ thuê nhà sẵn, tìm công ăn việc làm, dậy lái xe, lo trường học cho con cái của những gia đình tị nạn VN, v..v…





Tương tự như hoàn cảnh của chúng ta vào thời điểm tháng Tư, 1975. Đa số những người tị nạn Afghanistan được giải cứu, là vì họ có mối liên hệ chặt chẽ với chính phủ Hoa Kỳ. Cộng tác làm việc, và chiến đấu sát cánh bên cạnh quân đội đồng minh trong suốt 20 năm, để chống lại Taliban và ISIS. Nhiều người đã chết trong các công tác yểm trợ, cũng như bảo vệ cho sự an toàn của công dân Mỹ tại Afghanistan. Vì những lý do trên, sau cùng họ cũng đã may mắn được đưa ra khỏi đất nước đầy những rối loạn này.





Tuy nhiên điểm khác biệt lớn lao là, nước Mỹ đã không chuẩn bị cho một kế hoạch di tản có bài bản như 46 năm trước, khi Sài Gòn sụp đổ. Hiện nay, rất nhiều cơ quan thiện nguyện đã ngưng hoạt động, chỉ còn lại khoảng 3 VOLAG có mặt tại Los Angeles và Orange County, nhưng vì thiếu sự tính toán kỹ lưỡng của những người trách nhiệm, khiến cho dân tị nạn Afghanistan đã không được sự hỗ trợ của các nhà thờ hay họ đạo, hoặc các nhà bảo trợ, vì thế họ đang phải sống tạm bợ ở các motel hay hotel quanh vùng LA và OC để chờ khi thuê được nhà.





Khổ một nỗi là những người khách lạ, chân ướt, chân ráo đến đây thì đã làm gì có credit mà các vị landlord đòi hỏi. Việc làm cũng chưa có thì làm sao mà chủ nhà dám cho thuê?





Nhưng nếu có dịp ngồi xuống, để thuyết phục quý vị chủ nhà, thì tôi sẽ phân tích để họ biết rằng: Những người tị nạn Afghanistan này sẽ nhận được tiền định cư là $2275.00 cho mỗi đầu người để chi tiêu trong vòng 3 tháng đầu. Sau thời gian đó nếu chưa có công ăn việc làm thì họ sẽ nhận được chính phủ giúp đỡ qua hình thức trợ cấp xã hội. Và như thế thì xem như họ sẽ có đủ tài chánh để sống (tương tự như cộng đồng người Việt của chúng ta ngày trước).





Họ cũng được phép đi làm ngay sau khi xuất trại, và vì là những thông dịch viên cho quân đội HK, hoặc nhân viên của các công sở Mỹ, cho nên hầu hết đều có khả năng Anh ngữ, sẵn sàng để nhận việc làm.





Chính vì thế mà các cơ quan định cư cùng tổ chức thiện nguyện Afghan Refugee Relief, tha thiết kêu gọi cộng đồng người Việt tiếp tay và giúp đỡ những điều sau đây:





1. Xin quý vị có nhà cho thuê, vui lòng thông cảm và giảm bớt sự đòi hỏi về credit cũng như security deposit trong lúc này cho đến khi họ có công ăn, việc làm.





2. Nếu quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại, hãng xưởng hay nhà hàng, cần người giúp việc, cũng có thể cung cấp việc làm cho những người tị nạn mới mẻ này.





3. Nếu quý vị không phải là chủ nhà, nhưng muốn giúp đỡ họ trong bước đầu khó khăn này, thì quý vị có thể: Một là người co-sign để họ được thuê nhà. Hai là giới thiệu họ với các vị landlord mà quý vị đã và đang quen biết. Ba là nếu có dư chỗ thì cho họ được trú ngụ tạm một thời gian.





4. Ngoài ra, quý vị cũng có thể đứng ra bảo trợ một gia đình hoặc giúp đỡ, cung cấp đồ dùng trong nhà, furniture, TV, tủ lạnh hoặc tài chánh v..v…





XIN QUÝ VỊ HẢO TÂM LIÊN LẠC NGAY VỚI:

Cô SONIK SADOZAI hoặc Cô HOOMAI SAYED

AFGHAN REFUGEE RELIEF

(949) 527-5168

IG: @afghanrefugeerelief

{tất cả mọi sự đóng góp đều được trừ thuế via Afghan Literacy Foundation, a 501(c)(3) nonprofit organization}

XIN TRẢ ƠN NHỮNG NGƯỜI ĐI TRƯỚC, BẰNG CÁCH GIÚP ĐỠ NHỮNG KẺ ĐẾN SAU.

Nam Lộc