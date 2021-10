Dân Biểu Janet Nguyễn Hợp Tác với Thành Phố Garden Grove Và Thị Trưởng Steve Jones Để Tổ Chức Hội Thảo Hướng Dẫn Việc “Làm Thế Nào Để Giữ An Toàn Trước Mối Đe Dọa Khi Bạo Động Xảy Ra”

GARDEN GROVE, CA – Tuần trước, Dân Biểu Janet Nguyễn đã hợp tác với Thành Phố Garden Grove và Thị Trưởng Steve Jones để tổ chức buổi Hội Thảo Hướng Dẫn về việc “làm thế nào để giữ sự an toàn trước mối đe dọa khi bạo động xảy ra.”

Dân Biểu Janet Nguyễn phát biểu: “Tôi muốn cảm ơn tất cả những người dân đã tham dự cuộc hội thảo này để biết phải làm gì khi tình huống nguy hiểm diễn ra. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới người hướng dẫn Paul Peng và Sentri Institute Inc. về khóa đào tạo cũng như cung cấp cho cộng đồng những thông tin hữu ích và có giá trị về những điều cần làm khi có mối đe dọa diễn ra.”

Paul Peng, chủ nhân và người sáng lập Sentri Institute Inc., đã cung cấp sự hướng dẫn này. Ông Peng là một cựu quân nhân đã phục vụ 9 năm trong quân đội và đã hai lần tham gia chiến đấu ở Iraq. Ông cũng là cựu sĩ quan cảnh sát quân đội, người đã trải qua chương trình đào tạo chuyên môn và đã được huấn luyện kiến thức và kinh nghiệm để giúp đỡ những người trong lĩnh vực hoạt động an ninh. Ông dạy các khóa học về vũ khí súng cầm tay, hoạt động an ninh và các kỹ năng giữ an toàn một cách hiệu quả.

Paul Peng, người hướng dẫn buổi hội thảo từ Sentri Institute Inc. cho biết: “Chúng ta đang sống trong một xã hội mà tôi nhận thấy hầu hết mọi người đều dán mắt vào điện thoại của họ mà không để ý đến những gì đang xảy ra xung quanh; Đó là một điều khiến chúng ta có thể trở thành mục tiêu dễ dàng. Một nửa của việc sống sót trong một cuộc bạo động bắn súng hoặc bất kỳ một nguy cơ nào, chỉ đơn giản là ngừng chú ý đến điện thoại của quý vị và quan sát môi trường xung quanh. Hãy nhận thức để sinh tồn."

Ông Steve Jones, Thị Trưởng của Thành Phố Garden Grove nói: "Xin gửi lời cảm ơn xâu sắc đến Dân Biểu Janet Nguyễn, đã mời tôi tham gia khóa hướng dẫn sự sinh tồn trước mối đe dọa của những cuộc bạo động. Thành Phố Garden Grove coi trọng việc duy trì một cộng đồng an toàn, lành mạnh và được chuẩn bị tốt, có kỹ năng và sự tự tin để đối phó với mọi nguy cơ hoặc những thử thách trong cuộc sống có thể xảy ra bất cứ lúc nào”.

Chúng ta cần có những cuộc Hội Thảo Hướng Dẫn như thế này trong Cộng Đồng để bảo đảm sự an toàn cho mọi người và được hướng dẫn về những điều cần nên làm khi ở trong một tình huống nguy hiểm. Điều quan trọng đối với người lớn và trẻ em là phải có kiến thức căn bản về cách đối phó trong những tình huống nguy hiểm.