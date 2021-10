Thời Sự Trong Tuần

Người dân Afghan cố gắng vào Phi Trường Quốc Tế Hamid Karzai tại Kabul, Afghanistan, hôm 16 tháng 8 năm 2021. 98% người dân Afghan sống trong nghèo khó, có người phải bán con để trả nợ. (Photo: Stringer/REUTERS – nguồn: https://www.businessinsider.com)

Tình hình đại dịch đã giảm xuống nhiều tại Việt Nam và Hoa Kỳ mặc dù chính quyền Việt Nam vẫn không quên cảnh báo người dân là dịch bệnh vẫn có thể trở lại nguy hiểm hơn và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đẩy mạnh việc chích ngừa mũi tăng cường cho người dân. Trong tuần qua vụ điều tra cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 tại Tòa Nhà Quốc Hội cũng làm dư luận để ý vì vụ Trump kiện ủy ban điều tra để ngăn chận tài liệu từ Bạch Ốc liên quan đến vụ bạo loạn có thể tới tay ủy ban thì Trump sẽ nguy.

Thủ Tướng Việt Nam Cảnh Báo Dịch Có Thể Trở Lại Nguy Hiểm Hơn

Tin dựa theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 19/10 đến 17h ngày 20/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.646 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 3.635 ca ghi nhận trong nước (tăng 608 ca so với ngày trước đó) tại 50 tỉnh, thành phố (có 1.810 ca trong cộng đồng).





Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.347), Bình Dương (492), Đồng Nai (305), An Giang (194), Sóc Trăng (100), Bạc Liêu (99), Gia Lai (93), Kiên Giang (87), Đắk Lắk (77), Long An (72), Tiền Giang (65), Tây Ninh (52), Phú Thọ (50), Bình Thuận (50), Cà Mau (46), Cần Thơ (44), Hà Giang (40), Khánh Hòa (39), Trà Vinh (38), Nghệ An (33), Thanh Hóa (25), Quảng Nam (24), Đồng Tháp (24), Hậu Giang (23), Quảng Trị (23), Hà Nam (19), Bến Tre (18), Quảng Ngãi (17), Bình Định (16), Vĩnh Long (14), Bắc Ninh (13), Bình Phước (13), Bà Rịa - Vũng Tàu (13), Kon Tum (12), Thừa Thiên Huế (11), Hà Nội (10), Đà Nẵng (8 ), Ninh Thuận (5), Đắk Nông (4), Quảng Bình (3), Nam Định (3), Lào Cai (3), Hải Dương (2), Yên Bái (2), Sơn La (2), Phú Yên (1), Hà Tĩnh (1), Vĩnh Phúc (1), Điện Biên (1), Tuyên Quang (1).





Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 72 ca tử vong tại TP.SG (43), Bình Dương (8 ), An Giang (7), Tiền Giang (4), Long An (3), Kiên Giang (2), Đắk Lắk (2), Đồng Tháp (1), Bạc Liêu (1), Đồng Nai (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 78 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.416 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.





Thủ tướng thú nhận: Dịch có thể trở lại nguy hiểm hơn, trong khi nguồn lực Nhà nước, doanh nghiệp và dân giảm sút. Mục tiêu GDP năm 2022 đạt khoảng 6 - 6,5%. Kỳ họp thứ 2 – Quốc hội khóa XV, sáng 20/10 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Báo cáo nêu, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Dịch COVID-19 có thể xuất hiện phức tạp, nguy hiểm hơn. Tăng trưởng kinh tế thế giới không đồng đều, chưa vững chắc và thấp hơn năm 2021; rủi ro tiếp tục gia tăng. Trong nước, kinh nghiệm, năng lực, khả năng ứng phó dịch bệnh tiếp tục được nâng lên, nhưng sức chống chịu và nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân giảm sút. Nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng vẫn còn tiềm ẩn nếu không kiểm soát được dịch bệnh một cách cơ bản để mở cửa trở lại nền kinh tế; rủi ro lạm phát gia tăng; thiên tai, biến đổi khí hậu là nguy cơ luôn tiềm ẩn.





Giảm 30% thuế doanh nghiệp. Miễn thuế, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng cho nhiều đối tượng là doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Theo Nghị quyết, UBTVQH giảm 30% số thuế thu nhập DN phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập DN có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỉ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.

Hàng Trăm Phụ Huynh và Học Sinh Biểu Tình Tại Nhiều Thành Phố Ở Quận Cam Chống Lệnh Chích Ngừa Covid-19 Cho Học Sinh



Những người biểu tình cầm biểu ngữ và cờ khi họ đi dọc theo Xa Lộ Pacific Coast Highway gần Cầu Tàu Huntington Beach để lên tiếng chống lại yêu cầu chích thuốc ngừa trẻ em của California hôm Thứ Hai, 18 tháng 10 năm 2021 trong cuộc biểu tình. (Photo by Jeff Antenore, Contributing Photographer – nguồn: https://www.ocregister.com)

Một số phụ huynh tại Quận Cam và những nơi khác đã giữ con em của họ không cho tới trường hôm Thứ Hai, 18 tháng 10 năm 2021 như một phần của việc phản đối trên toàn tiểu bang đối với quyết định gần đây của Thống Đốc Gavin Newsom yêu cầu chích thuốc ngừa Covid-19 cho các học sinh ngay khi họ có đủ điều kiện, theo bản tin của Báo Orange County Register tường thuật hôm Thứ Hai.





Dù không rõ có bao nhiệu phần trăm học sinh tại địa phương đã tham dự, cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch thu hút sự lên tiếng nhưng hầu hết đám đông đều ôn hòa từ Sacramento tới nhiều thành phố tại Quận Cam.





“Chúng tôi không chống thuốc chích ngừa. Thực tế, nhiều người trong chúng tôi đã chích ngừa,” theo Laura Sextro, một giám đốc công ty tại Laguna Beach người đã giúp tổ chức nhóm “Moms On the Ground” để phản đối việc chích ngừa bắt buộc.





“(Nhưng) chúng tôi chống lại sự chiếm đoạt quyền cha mẹ của chính quyền.”





Cùng những cảm nghĩ đã được bày tỏ bởi nhiều người biểu tình tụ tập tại Cầu Tàu Huntington Beach, nơi ít nhất 200 người, gồm các phụ huynh và một số người ở tuổi đi học, xuất hiện vào khoảng 10 giờ sáng. Nhiều người cầm biểu ngữ chống chích ngừa Covid-19 và quyết định của thống đốc yêu cầu chích ngừa cho tất cả học sinh.





Những cuộc biểu tình khác đã được tổ chức tại nhiều nơi ở phía nam Quận Cam, gồm cuộc tụ họp tại Tòa Thị Chánh Thành Phố Rancho Santa Margarita và cuộc biểu tình gồm khoảng 500 người tại San Juan Capistrano. Nữ phát ngôn viên từ Sở Cánh Sát Quận Cam nói rằng nhóm biểu tình là ôn hòa và đã giải tán trước 4 giờ chiều cùng ngày.





Lệnh đã được công bố vào đầu tháng này biến California trở thành tiểu bang đầu tiên trên toàn nước Mỹ yêu cầu chích ngừa Covid-19 cho học sinh một khi thuốc chích ngừa đã nhận được sự chấp thuận hoàn toàn của liên bang. Ngay mùa thu kế tiếp yêu cầu mở rộng cho tất cả các lớp học.





Các lệnh chích ngừa tương tự đã từ lâu được yêu cầu để chích cho tất cả học sinh về các bệnh khác, như thủy đậu và bại liệt.





Bất kể cuộc biểu tình trong quận, cuộc nghiên cứu đối với tài liệu chích ngừa cho thấy 67% tỉ lệ chích ngừa trong những người ở tuổi từ 11 tới 17 là nhóm trẻ nhất hiện có đủ điều kiện để chích ngừa, cho thấy rằng những người chích ngừa chỉ đại diện cho quan điểm thiểu số.





“Tôi rất vui họ đã không bị bệnh hôm nay. Tôi không muốn trông giống như thành phần của cuộc tiểu tình,” theo Elizabeth Stare, nhà khoa học dữ liệu tại Lake Forest là người nói rằng bà muốn đưa ra tuyên bố hôm Thứ Hai bằng cách gửi 2 đứa con tới trường tiểu học của chúng.





“Tôi muốn khuyến khích học khu làm bất cứ điều gì mà chúng ta có thể làm được để giữ cộng đồng của chúng ta an toàn và kéo nền kinh tế của chúng ta trở lại đường cũ,” theo Stare nói, thêm rằng, “Khi nào có thể, tôi sẽ cho con cái của tôi chích ngừa. Đó là bổn phận của chúng ta.”

Các Chính Trị Gia Cộng Hòa Khai Thác Việc Chống Chích Ngừa Covid-19 Vì Lợi Ích Chính Trị Của Riêng Họ

Khoa học thì đã rõ ràng: Các thuốc chích ngừa là cách an toàn và hiệu quả để ngăn ngừa bệnh trầm trọng, vào bệnh viện và chết từ vi khuẩn corona, và những lệnh chích thuốc ngừa là phương tiện hữu hiệu trong việc khuyến khích chích ngừa rộng rãi, theo bản tin của Đài NPR tường thuật hôm Chủ Nhật, 17 tháng 10 năm 2021.





Trận chiến chích ngừa toàn quốc để chống lại vi khuẩn corona đã đạt đến cao điểm trong những tháng gần đây. Tổng Thống Biden đã tập trung vào việc làm cho nhiều người Mỹ chích ngừa chống vi khuẩn corona càng tốt, các lệnh chích ngừa ở diện rộng được đưa ra cho các công chức chính phủ và các doanh nghiệp với hơn 100 công nhân.





Nhưng Cộng Hòa ngày càng thù ghét đối với ý niệm chích ngừa bắt buộc – dù lệnh chích ngừa đã có trong lịch sử tại nhiều nơi ở Hoa Kỳ kể từ thế kỷ thứ 19 – và đã đặt cuộc chiến chống Covid-19 vào trận chiến chính trị, với các lệnh chích ngừa như là phòng tuyến mới nhất trong việc bảo vệ tự do của người Mỹ.





Những nhà lập pháp [Cộng Hòa] này chỉ trích các hành động của chính phủ Biden như là hành động quá mức của chính quyền, nhưng hiện nay chính họ đang nói với các công ty là các công ty này không thể đưa ra các lệnh ngay dù họ muốn.





Thí dụ, Thống Đốc Texas Greg Abbott, Cộng Hòa, đã chích ngừa Covid-19, người vào đầu tuần này đã công bố sắc lệnh hành pháp cấm chích ngừa bắt buộc trong các công ty tư.





Thống Đốc Cộng Hòa Florida Ron DeSantis – cũng đã chích ngừa vi khuẩn – đã cam kết sẽ kiện chính phủ Biden vì các lệnh chích ngừa của liên bang. Cho đến nay ông đã làm tốt lời hứa của mình để giữ các lệnh như thế không thực hiện tại Florida, mà trước đây đã phạt một quận 3.5 triệu đô la vì đưa ra các lệnh chích ngừa với các công chức.





Một nghiên cứu trong tháng 9 của Pew Research cho thấy rằng trong tháng 8, có 73% người lớn ở Mỹ đã chích ngừa ít nhất một mũi thuốc chích ngừa Covid-19, và đại đa số nói đã chích ngừa đầy đủ.





Trong các cử tri Dân Chủ hay nghiên về Dân Chủ, 86% nói họ đã chích ít nhất một liều chích ngừa, so với 60% Cộng Hòa. Những người Mỹ không chích ngừa có khuynh hướng trẻ hơn 50 tuổi và ít học.





Niambi Carter, phó giáo sư về khoa học chính trị và đồng nghiệp Woodrow Wilson tại Đại Học Howard, nói rằng các chính trị gia Cộng Hòa đã và đang khai thác lợi lạc chính trị của do dự chích ngừa để thúc đẩy các mục tiêu chính trị của riêng họ, và cho rằng Bạch Ốc cũng làm như vậy.





“Không may là chúng ta có những chính trị gia là người sẽ tham gia vào loại vô ý nghĩa này bởi vị nó phục vụ chính trị cho họ, không nhất thiết là bởi vì họ tin điều đó,” theo Carter cho biết, khi đề cập đến tình trạng chích ngừa của chính các nhà lập pháp. “Họ bảo chúng ta đánh cược mạng sống của chúng ta, nhưng họ thì không muốn đánh cược tương tự với mạng sống của họ.”

Cuộc Chiến Chống Chích Ngừa Và Tin Sai Lạc Về Covid-19 Đã Khuấy Đục Đảng Cộng Hòa Tại New Hampshire

BOSTON -- Dân Biểu Cộng Hòa Ken Weyler được biết tiếng tại Hạ Viện New Hampshire vì việc bác bỏ các lợi ích của các thuốc chích ngừa Covid-19 và chống lại hàng chục triệu đô la của liên bang tài trợ để khuyến khích việc chích ngừa, theo Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Bảy, 16 tháng 10 năm 2021.





Nhưng khi Weyler, 79 tuổi, một phi công lái máy bay thương mại về hưu và tốt nghiệp Viện Kỹ Thuật Massachusetts (MIT) làm chủ tịch ủy ban tài khóa đầy quyền lực của lập pháp, gửi bản phúc trình 52 trang so sánh các thuốc chích ngừa với “kẻ giết người hàng loạt có tổ chức,” thì các nhà lãnh đạo Cộng Hòa bị buộc phải hành động.





“Tôi không biết có bất kỳ ai đồng ý với điều đó không. Nó tuyệt đối là điên khủng,” theo Chủ Tịch Hạ Viện Cộng Hòa Sherman Packard, người đã nhanh chóng chấp nhận việc từ chức của Weyler từ ủy ban của ông, cho biết.





Sự kiện này đặc biệt đang làm nhức nhói tại New Hampshire, nơi chủ tịch Hạ Viện trước đây đã chết vì Covid-19 hồi năm ngoái. Nó cũng phơi bày cuộc đấu tranh dai dẳng để bứng gốc tin tức sai lạc mà đã tồn tại trong các hàng ngũ của đảng trên khắp đất nước.





Một năm rưỡi đại dịch, các thăm dò cho thấy Cộng Hòa ít lo ngại về mối đe dọa từ Covid-19 hay các biến thể của nó, ít tin vào khoa học, ít chích ngừa hơn Dân Chủ và độc lập và chống đối nhiều hơn các lệnh chích ngừa.





Nó là sự kết hợp các quan điểm đến với các nguy cơ sức khỏe rõ ràng – và các hậu quả chính trị tiềm phục. Tại một nơi như New Hampshire, nơi Cộng Hòa đang hy vọng sẽ lấy lại các ghế quốc hội vào năm tới, các chính trị gia với các lập trường quan điểm đứng ngoài sẽ đẩy cử tri ra ngoài chương trình nghị sự của đảng, xua đuổi các cử tri độc lập và ôn hòa.





Nguy cơ thì đặc biệt đã rõ tại New Hampshire “Sống Tự Do hay Chết,” nơi cuộc chiến đấu chống thuốc chích ngừa đã kích hoạt cánh tự do của Đảng Cộng Hòa. Sự chia rẽ có tiềm năng sẽ khống chế các cuộc bầu cử sơ bộ của Cộng Hòa vào năm tới.





“Điều tôi tự hỏi vào năm tới có phải tất cả điều này là phần nổi của tảng băng hay là toàn bộ tảng băng,” theo Dante Scala, giáo sư khoa học chính trị tại Đại Học New Hampshire, phát biểu.





Cộng Hòa tại New Hampshire đã khó khăn để đoàn kết chung quanh một lập trường chung kể từ đại dịch khởi lên tới nay.

Lần Đầu Tiên Nước Nga Có Hơn 1,000 Người Chết Từ Covid-19 Trong Một Ngày

MOSCOW – Số tử vong hàng ngày từ Covid-19 tại Nga đã vượt qua 1,000 người lần đầu tiên trong khi đất nước này đang đối diện một đợt sóng gia tăng sự lây nhiễm, theo Hãng AP tường thuật hôm Thứ Bảy, 16 tháng 10 năm 2021.





Lực lượng chống vi khuẩn corona quốc gia hôm Thứ Bảy báo cáo 1,002 người chết trong ngày, tăng từ 999 hôm Thứ Sáu, cùng với 33,208 trường hợp mới bị lây nhiễm Covid-19, nhiều hơn 1,000 người so với ngày trước đó.





Chính quyền Nga đã cố gắng tăng tốc chích ngừa với các lô xổ số, tiền thưởng và các ưu đãi khác, nhưng chủ nghĩa nghi ngờ thuốc chích ngừa lan rộng và các cấu hiệu mâu thuẫn từ các viên chức đã làm cản trở các nỗ lực. Chính quyền cho biết trong tuần này rằng khoảng 43 triệu người Nga, hay 29% của 146 triệu dân Nga, đã chích ngừa đầy đủ.





Bất kể số tử vong gia tăng, điện Kremlin đã bác bỏ việc phong tỏa mới toàn quốc như đã làm vào đầu đại dịch mà đã làm thiệt hại nặng nền bào mòn uy tín của Tổng Thống Putin.





Khoảng 85 khu vực tại Nga đã hạn chế tham dự các sự kiện công cộng lớn và hạn chế việc đi rạp hát, nhà hàng và những nơi khác.

Để Giải Quyết Bế Tắc Của Dự Luật Hạ Tầng Cơ Sở, Biden Chịu Cắt Bỏ Phần Miễn Học Phí Cho Sinh Viên Cao Đẳng Cộng Đồng

Tổng Thống Joe Biden thông báo với các dân biểu tại Hạ Viện vào xế trưa Thứ Ba, 19 tháng 10 năm 2021 rằng dự luật sau cùng để mở rộng hệ thống an toàn xã hội được dự kiến sẽ bỏ phần miễn học phí cho các sinh viên cao đẳng cộng đồng, một ưu tiên chính của Bạch Ốc, theo nhiều người biết rõ về vấn đề này cho biết qua bản tin của CNN hôm Thứ Ba.





Hơn nữa, ông đã cho thấy rằng tín thuế trẻ em – một ưu tiên chính của Dân Chủ -- có thể sẽ gia hạn thêm một năm, ngắn hơn nhiều so với những gì nhiều người trong đảng DC muốn, theo một trong những người thạo tin cho biết. Tín thuế trẻ em cũng có thể sẽ bị thử thách để phù hợp với những gì Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Virginia Joe Manchin đã muốn.





Biden cũng chỉ cho thấy nhóm sẽ giảm tài trợ được đề xuất đối với cái gọi là chăm sóc tại nhà cho người cao niên và khuyết tật – giảm xuống còn chưa tới 250 tỉ đô la, theo những người thạo tin cho biết. Dân Chủ đã muốn giữ tài trợ ở mức 400 tỉ đôla.





Tổng Thống đã nói với các nhà lập pháp cấp tiến rằng những người thương lượng đang cân nhắc việc giảm khoảng thời gian nghỉ được trả lương đã được phác thảo trong gói tới 4 tuần lễ, giảm từ 12 tuần được đề xuất, theo 3 người biết về cuộc họp cho hay.





Dân Chủ qua nhiều ngày đã chật vật với cách làm sao giải quyết các quan ngại của Manchin về phạm vi của chương trình, theo nhiều người có liên quan cho biết, và đã xem các đề xuất để cắt giảm tổng số tuần của toàn bộ chương trình, hay phân giai đoạn trong chương trình, bắt đầu với khoảng thời gian ngắn hơn và rồi gia hạn nó trong một thập niên.

Dân Biểu Cộng Hòa Nebraska Jeff Fortenberry Bị Truy Tố Tội Khai Gian Tiền Đóng Góp Quỹ Tranh Cử Từ Một Người Có Quốc Tịch Ngoại Quốc



Dân Biểu Cộng Hòa Jeff Fortenberry của Nebraska phát biểu tại một cuộc điều trần của ủy ban trong tháng 7. (nguồn: www.cnn.com)

Dân Biểu Cộng Hòa Jeff Fortenberry của Nebraska đã bị truy tố, theo Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ tuyên bố hôm Thứ Ba, 19 tháng 10 năm 2021, qua bản tin của CNN tường thuật hôm Thứ Ba.









Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ tại Khu Vực Miền Trung của California cho biết trong một thông cáo báo chí rằng đại bồi thẩm đoàn đã truy tố Fortenberry “với việc che giấu thông tin và đưa ra các tuyên bố sai lạc đối với các viên chức thẩm quyền liên bang là những người điều tra những đóng góp bất hợp pháp được thực hiện bởi một người có quốc tịch ngoại quốc cho cuộc vận động tái tranh cử năm 2016 của vị dân biểu này.”

Cáo trạng buộc tội vị dân biểu với một tội âm mưu tạo ra sự sai lệch và che giấu các sự kiện quan trọng và 2 tội khai gian với các nhà điều tra liên bang.

Vị dân biểu nói rằng ông đã không nói dối với các viên chức liên bang và đã hứa chống trả lại.





Theo cáo trạng, Fortenberry đã liên hệ cá nhân đó vào mùa xuân năm 2018 để thảo luận việc tổ chức một sự kiện khác. Tài liệu tòa án nói rằng trong thời gian cuộc điện đàm vào tháng 6 năm 2018, người đồng tổ chức gây quỹ đã nói với Fortenberry rằng $30,000 tiền hiến tặng “có thể đến từ” một người có quốc tịch ngoại quốc.





Các ban vận động bị cấm nhận những đóng góp từ những người có quốc tịch ngoại quốc, theo Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang cho biết.

Ủy Ban Điều Tra Vụ Nổi Loạn Ngày 6 Tháng 1 Đã Bỏ Phiếu Thống Nhất Để Buộc Cựu Phụ Tá Của Trump Là Steve Bannon Tội Khinh Thường Trát Đòi

WASHINGTON -- Ủy ban Hạ Viện được trao nhiệm vụ điều tra cuộc nổi dậy tại Tòa Nhà Quốc Hội vào ngày 6 tháng 1 hôm Thứ Ba, 19 tháng 10 năm 2021 đã nhanh chóng hành động để buộc ít nhất một trong những đồng minh của Donald Trump tội khinh thường trong khi cựu tổng thống đang cố đẩy lùi cuộc điều tra trong một vụ kiện mới, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Ba.





Trump đang cố ngăn chận công việc làm của ủy ban bằng cách chỉ thị cho cựu phụ tá Bạch Ốc Steve Bannon không trả lời các câu hỏi trong cuộc điều tra trong khi cũng nạp đơn kiện ủy ban để cố ngăn chận Quốc Hội không lấy được các tài liệu cũ của Bạch Ốc. Nhưng các nhà lập pháp trong ủy ban Hạ Viện nói rằng họ sẽ không thối lui khi họ thu thập các sự kiện và điều trần về vụ tấn công liên quan đến những người ủng hộ Trump đã khiến cho hàng chục cảnh sát bị thương, làm cho nhiều nhà lập pháp phải chạy bán mạng và đã làm gián đoạn việc chứng nhận chiến thắng của Tổng Thống Joe Biden.





“Sự chống đối rõ ràng của cựu tổng thống là để ngăn chận Ủy Ban không lấy được các sự kiện về ngày 6 tháng 1 và vụ kiện của ông ấy không gì khác hơn là nỗ lực để trì hoãn và cản trở cuộc điều tra của chúng tôi,” theo Chủ Tịch Bennie Thompson, Dân Chủ-Mississippi, và Dân Biểu Cộng Hòa Liz Cheney của Wyoming, phó chủ tịch của ủy ban, trong một tuyên bố chung vào cuối ngày Thứ Hai cho biết.





Trong khi đó, một bản tin khác cùng ngày của AP cho biết rằng Ủy ban Hạ Viện điều tra vụ nổi dậy tại Tòa Nhà Quốc Hội vào ngày 6 tháng a đã bỏ phiếu thống nhất hôm Thứ Ba để buộc cựu phụ tá BạcH Ốc Steve Bannon vào tội khinh thường trát đòi cung cấp các tài liệu và điều trần.

Trump Phải Ngồi Vào Ghế Cung Khai Trước Tòa 4 Tiếng Rưỡi Đồng Hồ Vì Bị Kiện Nhân Viên An Ninh Của Ông Hảnh Hung Người Biểu Tình Năm 2015

Cựu Tổng Thống Donald Trump đã trả lời các câu hỏi hữu thệ qua 4 tiếng rưỡi đồng hồ hôm Thứ Hai, 18 tháng 10 năm 2021 như một phần của vụ kiện được lập hồ sơ bởi những người đàn ông cáo buộc rằng họ đã bị hành hung bởi an ninh của ông Trump trong cuộc biểu tình bên ngoài Tòa Cao Ốc Trump vào năm 2015, theo một luật sư đại diện cho nguyên đơn cho biết, qua bản tin của CNN hôm Thứ Hai.





“Chúng tôi đã thẩm vấn Ông Trump về nhiều vấn đề gồm các tuyên bố mà ông đã đưa ra tại nhiều sự kiện và các cuộc tụ họp vận động tranh cử mà luật sư tin là đã khuyến khích bạo động tại những sự kiện đó hay đã khuyến khích các nhân viên an ninh tham gia vào cuộc bạo động hay việc tịch thu tài sản,” theo Denjamin Dictor, luật sư đại diện cho nhiều người đàn ông đã lập hồ sơ kiện vào năm 2015, cho biết.





Dictor đã từ chối xác định lời khai của Trump hay trả lời ông có tin nó là sự thật hay không.





“Tổng Thống đúng như là cách mà bạn dự đoán ông ấy, ông đã trả lời các câu hỏi trong cách mà bạn dự kiến Ông Trump trả lời các câu hỏi và chính ông ấy đã tự xử sự trong cách mà bạn dự đoán Ông Trump sẽ tự xử sự,” theo Dictor cho biết.





Sự cung khai của Trump đáng ra phải được làm trong nhiều năm. Một chánh án tại New York đã ra lệnh lần đầu tiên việc cung khai được quay videio của Trump vào năm 2019 nhưng nó đã bị đình chỉ trong khi Trump vào Bạch Ốc.





Vụ kiện tập trung quanh hồ sơ kiện năm 2015 bởi một nhóm tự mô tả như là “các nhà hoạt động nhân quyền gốc Mexico” là những người đã phản đối luận điệu của Trump đối với di dân trước Tòa Cao Ốc Trump vào tháng 9 năm đó.





Những người đàn ông cáo buộc rằng lúc đó người đứng đầu an ninh của Trump, là Keith Schiller, đã đánh vào đầu một trong những người biểu tình, là Efrain Galicia, sau khi Galicia cố chận Schiller chụp lấy tấm biểu ngữ lớn của họ, mà đọc được là “Trump: Make America Racist Again” [Trump: Làm Cho Nước Mỹ Kỳ Thị Chủng Tộc Trở Lại].”





Hồ sơ kiện cáo buộc rằng khi Galicia cố giữ một trong những tấm biểu ngữ, thì Schiller đã xé toạc nó khỏi ông, rồi xé nát nó ra từng mảnh. Các luật sư đại diện cho nguyên đơn muốn thẩm vấn Trump để biết rõ là ông có chịu trách nhiệm đối với hành vi của nhân viên của ông bên ngoài Tòa Cao Ốc Trump vào ngày đó hay không.





Dictor gọi cuộc cung khai hôm Thứ Hai là một chiến thắng cho pháp quyền.





“Điều tôi có thể nói về những gì diễn ra trong tòa nhà này hôm nay là rằng có bằng chứng rằng những tiến trình của chúng ta, những tiến trình pháp luật của chúng ta vẫn còn hữu hiệu. Hệ thống tư pháp vẫn còn hữu hiệu. Không ai đứng trên luật pháp. Donald John Trump đã ngồi vào ghế, đưa bàn tay phải của ông lên và tuyên thệ, ông đã tuyên thệ nói sự thật. Và không điều gì ngoài sự thật. Và ông đã trả lời các câu hỏi trong nhiều giờ với sự hiện diện của luật sư của ông và đó là một phần của những gì chúng tôi gọi là tiến bộ trong đất nước này,” theo Dictor phát biểu.





Trong một tuyên bố, cựu Tổng Thống gọi việc cung khai là “quấy rối.”





Chánh Án Tòa Thượng Thẩm Tiểu Bang New York Doris Gonzalez đã ra lệnh cho Ông Trump phải cung khai trước tòa.

Trump Kiện Liên Bang Để Tìm Cách Ngăn Chận Việc Công Bố Hồ Sơ Bạo Loạn Tại Tòa Nhà Quốc Hội Ngày 6 Tháng 1 Cho Ủy Ban Điều Tra

WASHINGTON – Cựu Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai, 18 tháng 10 năm 2021 đã tìm cách ngăn chận việc công bố các tài liệu liên quan đến cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 tại Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ đối với cuộc điều tra của ủy ban quốc hội về cuộc tấn công, thách thức quyết định trước đây của Tổng Thống Joe Biden bãi bỏ đặc quyền hành pháp, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Hai.





Trong hồ sơ vụ kiện liên bang, Trump nói rằng yêu cầu của ủy ban là “hầu như không giới hạn trong phạm vi nào,” và tìm kiếm các hồ sơ với không có sự liên kết hợp lý đối với ngày đó. Ông gọi nó là một “cuộc phiêu lưu đánh bắt cá nhũng nhiễu, bất hợp pháp” mà “không bị ràng buộc bởi bất cứ mục đích pháp lý hợp pháp nào,” theo hồ sơ kiện được nạp tại tòa án liên bang tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.





Vụ kiện của Trump đã được dự đoán, khi ông đã nói rằng ông sẽ thách thức cuộc điều tra và ít nhất một đồng minh của ông, là Steve Bannon, đã khinh thường trát đòi. Nhưng thách thức pháp lý đã vượt qua 125 trang hồ sơ ban đầu mà Biden đã làm rõ gần đây để trao cho ủy ban. Vụ kiện, nêu tên ủy ban cũng như Sở Lưu Trữ Quốc Gia, tìm cách vô hiệu hóa hoàn toàn yêu của của quốc hội, gọi đó là quá rộng, quá nặng nề và là một thách thức để phân hóa quyền lực.





Chính phủ Biden, trong việc làm rõ các hồ sơ để công bố, nói rằng việc bao vây bạo động Tòa Nhà Quốc Hội là một hoàn cảnh bất thường mà họ có quyền bãi bỏ đặc quyền mà thường để bảo vệ thông tin Bạch Ốc.

Lần Đầu Tiên Thận Heo Ghép Vào Cơ Thể Người Không Bị Phản Ứng

Lần đầu tiên, một thận heo ghép vào cơ thể người mà không bị phản ứng đối kháng trực tiếp từ hệ miễn nhiễm của người nhận, một tiến bộ lớn có thể gỡ được tình hình thiếu cơ phận người để ghép.

.

Bản tin Reuters ghi rằng vụ ghép trên thực hiện ở bệnh viện NYU Langone Health tại New York City, đã dùng 1 con heo có nhiễm sắc thế (gene) đã biến đổi để các cơ không còn chứa các phân tử gây ra phản ứng đối kháng nơi người.





Bệnh nhân được ghép thận heo là người đã chết não bộ (brain-dead) với dấu hiệu thận đã hỏng, mà gia đình bệnh nhân đồng ý cho thử nghiệm trước khi bệnh nhân sẽ được tháo gỡ hệ thống hỗ trợ sinh tồn (life support).





Trong vòng 3 ngày, quả thận mới (của heo đổi gene) gắn được vào mạch máu và duy trì ngoài cơ thể để các nhà nghiên cứu theo dõi. BS Robert Montgomery, chỉ huy cuộc nghiên cứu, nói mọi phản ứng đều hoạt động bình thường.





Tại Mỹ, gần 107,000 người hiện đang chờ ghép cơ phận, trong đó hơn 90,000 người chờ ghép thận. Thời gian chờ có quả thận để thay trung bình từ 3 tới 5 năm. Trung bình mỗi ngày có 12 người chết trong khi chờ có cơ phận. Thành công khi ghép thận heo sẽ cứu được rất nhiều người. Và mở đường cho các nghiên cứu mới, không chỉ về thận.

FBI Cố Giải Cứu 17 Người Bị Bắt Cóc Tại Haiti Mà Nhóm Băng Đảng Đòi 1 Đô Cho 1 Người

PORT-AU-PRINCE, Haiti -- Một băng đảng Haiti khét tiếng với những vụ bắt cóc và giết người trắng trợn đã bị cảnh sát cáo buộc hôm Chủ Nhật, 17 tháng 10 năm 2021 vì đã bắt cóc 17 nhà truyền giáo từ một tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Chủ Nhật. 5 trẻ em được tin nằm trong số những người bị bắt cóc đó.





Băng đảng 400 Mawozo đã bắt cóc một nhóm người tại Ganthier, một cộng đồng nằm ở phía đông của thủ đô Port-au-Prince, theo nhà điều tra của cảnh sát Haiti là Frantz Champagne nói với AP. Băng đảng này bị cho là đã bắt cóc 5 linh mục và 2 nữ tu vào đầu năm nay tại Haiti.









Tổ Chức Christian Aid Ministries đặt trụ sở tại Ohio 39 ở Berlin, Ohio được thấy ở đây hôm Chủ Nhật, 17 tháng 10 năm 2021.(nguồn: https://apnews.com) Băng đảng này, mà tên của họ có nghĩa là 400 “người đàn ông không kinh nghiệm,” kiểm soát khu vực Croix-des-Bouquets gồm Ganthier, nơi họ thực hiện các cuộc bắt cóc và ăn cắp xe và tống tiền các chủ kinh doanh, theo chính quyền cho biết.



Hội Truyền Giáo Christian Aid Ministries có trụ sở tại Ohio nói rằng nhóm bị bắt cóc gồm 16 công dân Hoa Kỳ và một công dân Canada, với 5 trẻ em, 7 phụ nữ và 5 người đàn ông. Tổ chức này cho biết lúc đó những người này đang trên đường đi thăm một cô nhi viện.





Haiti một lần nữa gặp khó khăn với sự gia tăng cao trong các vụ bắt cóc liên quan đến băng đảng mà đã giảm bớt trong nhiều năm gần đây, sau khi Tổng Thống Jovenel Moïse đã bị ám sát chết tại tư gia hôm 7 tháng 7 và trận động đất 7.2 độ đã giết chết hơn 2,200 người trong tháng 8.





Nhóm truyền giáo bị bắt cóc đã cung cấp các lớp học Thánh Kinh, điều hành một phòng khám bệnh, giúp trẻ mồ côi và phân phát hạt giống cho các nông dân, trong số nhiều nỗ lực khác mà họ thực hiện tại Haiti, theo một phúc trình thường niên của họ cho biết.





Trong khi đó bản tin hôm Thứ Tư, 20 tháng 10 năm 2021 của Hãng Thông Tấn Mỹ AP cho biết các nỗ lực để giải cứu 17 thành viên của nhóm truyền giáo có trụ sở tại Mỹ và một tài xế lái xe ở địa phương đã kéo dài sang ngày thứ 4 tính tới Thứ Tư, với băng đảng bạo động đòi tiền chuộc 1 triệu đô la cho một người bị bắt cóc.





FBI và nhiều cơ quan khác của Hoa Kỳ là “một trong những nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ được phối hợp” để giải cứu các nhà truyền giáo, theo trưởng phòng báo chí Bạch Ốc Jen Psaki cho biết hôm Thứ Ba, dù các viên chức từ Haiti, Hoa Kỳ và nhóm nhà thờ có liên quan thì im lặng với các chi tiết nhạy bén.

98% Dân Afghan Nghèo Khổ, Có Người Phải Bán Con Để Trả Nợ Sau Khi Taliban Xâm Chiếm Afghanistan

Một số cha mẹ người Afghan tuyệt vọng bị buộc phải bán con cái để giải quyết sự nghèo khó, theo Báo Wall Street Journal tường thuật được đăng trên trang mạng của báo Business Insider hôm Thứ Bảy, 16 tháng 10 năm 2021.





Một người dọn dẹp nhà cửa tại miền tây Afghanistan tên là Saleha, chẳng hạn, đã bán đứa con gái 3 tuổi cho một người đàn ông là người mà bà đã nợ $550. Saleha, 40 tuổi, nhận 70 xu một ngày từ công việc của bà, và chồng bà thì không đi làm việc, theo Báo Journal cho biết.





“Nếu cuộc sống tiếp tục tồi tệ như thế này, tôi sẽ giết các con tôi và tự kết liễu đời mình,” theo Saleha nói với báo Journa. “Tôi không biết là chúng tôi sẽ ăn cái gì bữa tối nay.”





“Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để cứu mạng con gái của tôi,” theo người chồng Abdul Wahab phát biểu.





Khalid Ahmad, người cho vay, nói với báo Journal là ông phải chấp nhận bé gái 3 tuổi để giải quyết nợ nần.





“Tôi cũng không có tiền. Họ đã không trả cho tôi,” theo ông nói. “Vì thế không có chọn lựa ngoài việc nhận đứa con gái.”





Tháng trước, cơ quan phát triển Liên Hiệp Quốc nói rằng Afghanistan đang đi tới “tình trạng nghèo khó phổ biến” sau khi Taliban xâm chiếm cả nước.

Trong vòng một năm, tỉ lệ nghèo khổ tại Afghanistan sẽ treo lơ lửng từ 97% tới 98% dân số, theo Kanni Wignaraja, Giám Đốc Á Châu-Thái Bình Dương của cơ quan Phát Triển Liên Hiệp Quốc, cho biết.

Nhà Báo Và Facebooker Phạm Đoan Trang Bị Truy Tố Về Tội Danh ‘Tuyên Truyền Chống Nhà Nước’ Với Mức Án Có Thể Lên Tới 20 Năm Tù



Nhà báo Phạm Đoan Trang bị truy tố tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” mà bản án có thể lên tới 20 năm tù. (nguồn: Đài BBC Tiếng Việt)

HÀ NỘI, VN – Sau một năm bị bỏ tù, nhà báo Phạm Đoan Trang hôm 18 tháng 10 năm 2021 đã bị Viện Kiểm Sát Nhân Dân Hà Nội truy tố về tội danh “tuyên truyền chống nhà nước,” với mức án tối đa 20 năm tù giam, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) tường thuật hôm 19 tháng 10 năm 2021. Bản tin của Đài VOA cho biết chi tiết về vụ này như sau.





Nhà báo bất đồng chính kiến nổi danh của Việt Nam, Phạm Đoan Trang, vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội truy tố “vì có hành vi tuyên truyền chống nhà nước” sau một năm bị công an giam giữ.





Theo truyền thông trong nước, VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng hôm 18/10 truy tố bà Trang, người từng làm việc cho báo nhà nước trước khi trở thành một nhà báo tự do, theo điều 88 Bộ luật Hình sự 1999. Đây là điều luật tương ứng với Điều 117 của BLHS 2015, với mức án có thể lên tới 20 năm tù giam.





Trước đó trong ngày 18/10, luật sư Đặng Đình Mạnh, người sẽ là một trong những luật sư tham gia bào chữa cho bà Trang, nói với VOA rằng phiên toà xét xử sơ thẩm đối với nhà báo độc lập 43 tuổi này sẽ diễn ra vào ngày 4/11.





Bà Trang, tác giả của nhiều cuốn sách trong đó có “Chính trị Bình dân”, bị bắt vào ngày 7/10 năm ngoái, chỉ vài giờ sau khi các quan chức Mỹ và Việt Nam kết thúc cuộc đối thoại nhân quyền giữa hai nước. Cuộc điều tra đối với bà Trang kết thúc hồi cuối tháng 8 năm nay và hồ sơ vụ án được Công an TP Hà Nội chuyển qua VKSND thành phố truy tố và xét xử.





Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 10 năm ngoái ra tuyên bố bày tỏ quan ngại ngay sau khi bà Trang bị bắt và cho biết Hoa Kỳ sẽ theo dõi chặt chẽ vụ bắt giữ nhà báo độc lập mà Bộ Công an Việt Nam cho là “có mối liên hệ mật thiết với các tổ chức phản động lưu vong” như Việt Tân và VOICE.

…

LS Mạnh cho rằng điều luật “tuyên truyền chống nhà nước” không nên có trong bộ luật hình sự vì nó “vô hình chung phủ nhận quyền tự do ngôn luận mà hiến pháp quy định”. Theo vị luật sư từng nhiều lần bào chữa cho các nhà hoạt động và những người bất đồng chính kiến, bất kỳ người dân nào cũng có quyền phê bình, chỉ trích hay phân tích về những chính sách của Đảng và chính phủ.





Viện kiểm sát còn cáo buộc bà Trang có hành vi trả lời phỏng vấn đài nước ngoài BBC News Tiếng Việt và Đài Á châu Tự do (RFA) với các phát ngôn “xuyên tạc đường lối chính sách của Nhà nước”.





Nhiều tổ chức quốc tế cũng đã lên tiếng chỉ trích việc bắt giữ bà Trang của chính quyền Việt Nam và kêu gọi thả tự do cho nhà báo từng được tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) trao giải thưởng Tự do Báo chí hạng mục Tầm ảnh hưởng vào năm 2019. Một luật sư nhân quyền quốc tế người Kurd đã nộp hồ sơ vụ án Phạm Đoan Trang lên Nhóm công tác Liên Hợp Quốc về Giam giữ tuỳ tiện. Hồi cuối tháng 8, các tổ chức nhân quyền và phi chính phủ đã kêu gọi sự trợ giúp của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong việc đòi tự do cho bà Trang khi gặp mặt với các lãnh đạo Việt Nam ở Hà Nội.





Bà Trang nằm trong số những nhà hoạt động nhân quyền được Tổng thống Barack Obama mời tới gặp mặt khi công du Hà Nội vào tháng 5/2016 nhưng giới hoạt động cáo buộc rằng công an đã “bắt cóc” bà ngay trước cuộc gặp với tổng thống Mỹ.