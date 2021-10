Thời Sự Trong Tuần

Tổng Thống Joe Biden ra dấu trên Bãi Cỏ Phía Bắc của Bạch Ốc tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, hôm Thứ Sáu, ngày 8 tháng 10 năm 2021, với cố vấn về khí hậu quốc gia của Bạch Ốc Gina McCarthay, Brenda Mallory, chủ tịch hội đồng phẩm chất môi trường, và Bộ Trưởng Nội Vụ Deb Haaland trong sự kiện tuyên bố rằng chính phủ của ông phục hồi lại sự bảo vệ đối với 2 di tích quốc gia tại Utah mà đã nằm ở trung tâm của cuộc tranh luận về đất đai công cộng kéo dài, và khu vực bảo tồn biển riêng biệt tại New England mà gần đây đã được dùng cho việc đánh bắt cá thương mại. (nguồn: https://apnews.com)



Tình hình đại dịch tại nhiều nơi trong đó có Việt Nam và Mỹ đã giảm xuống rất nhiều mà bằng chứng là Mỹ sẽ tái mở cửa biên giới đất liền với Canada và Mexico vào đầu tháng 11. Dư luận trong tuần qua cũng chú ý đến tin Đức Giáo Hoàng Francis công bố tiến trình lắng nghe góp ý để cải cách Giáo Hội và việc Tổng Thống Mỹ Joe Biden đặt ra một ngày lễ vinh danh sự đóng góp của người Mỹ Bản Địa.

Thủ Tướng CSVN: Dân Chết Oan Do Kiểm Soát Dịch Bệnh Chưa Tốt

Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ qua, tính từ 17h ngày 12/10 đến 17h ngày 13/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.461 ca nhiễm mới, trong đó 03 ca nhập cảnh và 3.458 ca ghi nhận trong nước (tăng 519 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố (có 1.432 ca trong cộng đồng).





Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.162), Bình Dương (501), Đồng Nai (486), Hà Giang (152), An Giang (121), Đắk Lắk (113), Đồng Tháp (87), Kiên Giang (76), Tiền Giang (74), Gia Lai (60), Long An (59), Bình Thuận (55), Tây Ninh (51), Trà Vinh (46), Bạc Liêu (45), Cà Mau (41), Khánh Hòa (39), Hậu Giang (31), Hà Nội (29), Quảng Nam (29), Quảng Ngãi (19), Hà Nam (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (18), Cần Thơ (17), Vĩnh Long (15), Bình Định (13), Nghệ An (12), Bến Tre (11), Đắk Nông (9), Lâm Đồng (8 ), Quảng Trị (7), Ninh Thuận (7), Quảng Bình (7), Bắc Ninh (5), Thanh Hóa (5), Nam Định (4), Hà Tĩnh (4), Kon Tum (4), Bình Phước (3), Sơn La (3), Phú Yên (3), Thừa Thiên Huế (3), Vĩnh Phúc (2), Thái Bình (1), Ninh Bình (1), Lai Châu (1), Tuyên Quang (1).





Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 106 ca tử vong tại TP HCM (73), Bình Dương (18), Long An (4), Đồng Nai (4), Tiền Giang (3), Cần Thơ (1), An Giang (1), Đồng Tháp (1), Quảng Trị (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 109 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.869 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.





Thủ tướng thú nhận: dân chết oan, kinh tế tổn thương do kiểm soát dịch bệnh chưa tốt. Chiều 13/10, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo “Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19: Khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương”. Theo Thủ tướng, trong thời gian qua nền kinh tế các địa phương và cả nước bị tổn thương do kiểm soát dịch bệnh chưa tốt. Theo Thủ tướng, cần phải thay đổi quan điểm từ “zero Covid” sang “sống chung với Covid”; từ quản lý “không Covid-19” sang quản lý rủi ro, kiểm soát tử vong mà giải pháp quan trọng là nâng cao năng lực y tế từ trung ương đến cơ sở, nhất là y tế cơ sở. Đặc biệt, Thủ Tướng hàm ý có trường hợp chết oan: “Vừa qua, một số địa phương như TP.HCM có tỉ lệ tử vong cao là do người bệnh tiếp cận với các biện pháp y tế chậm. Y tế cơ sở không được phát huy”, Thủ tướng lưu ý phải làm sao để người dân tiếp cận sớm nhất, nhanh nhất với các biện pháp y tế từ cơ sở.





Bộ Y tế: Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân. Theo hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", những người đã tiêm vaccine hoặc khỏi COVID-19 chỉ cần xét nghiệm khi có yêu cầu hoặc từ vùng có dịch cấp độ 4.





Từ 14/10, Hà Nội cho phép nhà hàng ăn uống tại chỗ, taxi hoạt động trở lại. Từ sáng mai, xe buýt, taxi ở Hà Nội được hoạt động trở lại. Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được kinh doanh, phục vụ tại chỗ. Xe buýt, xe taxi được hoạt động theo công suất và hướng tuyến do Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, đảm bảo các quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và các quy định phòng, chống dịch. Các bảo tàng, công viên được mở cửa đón khách trở lại với số lượng không quá 10 người/đoàn, đảm bảo khoảng cách, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch. Khách sạn, cơ sở kinh doanh lưu trú được hoạt động trở lại không quá 50% công suất, đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh lưu trú và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định và hướng dẫn của ngành Du lịch.

California Có Hơn 70,000 Người Chết Từ Covid-19 Dù Số Bị Nhiễm Thấp Nhất, Thống Đốc Texas Cấm Tất Cả Các Lệnh Chích Ngừa Covid-19

SACRAMENTO, Calif. – Tử vong từ vi khuẩn corona tại California đã đạt tới một cột mốc khác – 70,000 người – hôm Thứ Hai, 11 tháng 10 năm 2021 khi tiểu bang nổi lên từ sự gia tăng số người lây nhiễm mới nhất với tỉ lệ thấp nhất của các trường hợp bị lây nhiễm mới trong tất cả các tiểu bang ở Mỹ, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Hai.





Năm ngoái vào cùng thời điểm này, các trường hợp bị lây nhiễm trong tiểu bang đã bắt đầu gia tăng vào tháng 1 khi California trải qua cao điểm tồi tệ nhất của đại dịch và là trung tâm lây nhiễm vi khuẩn của cả nước. Số người chết mỗi ngày đạt tới 700 lúc đó.





Đợt gia tăng mới nhất bắt đầu trong mùa hè và do biến thể delta tấn công những người không chích ngừa. Vào lúc cao điểm của đợt gia tăng này, số tử vong trung bình hàng ngày của California là dưới 100 người.





Tài liệu được thu thập bởi Đại Học Johns Hopkins cho thấy California với 70,123 người chết và giữa trưa Thứ Hai. Đó là con số nhiều nhất nước, vượt qua Texas với khoảng 3,000 và Florida với 13,000, dù tỉ lệ tử vong tính theo đầu người của California là 177 cho mỗi 100,000 người đứng thứ ba từ dưới lên đối với Hoa Kỳ.





Hơn 70% người dân California hiện đã chích ngừa đầy đủ và 8% khác chích từng phần.





Trong khi đó, bản tin của Texas Tribune hôm Thứ Hai cho biết rằng Thống Đốc Texas Greg Abbott hôm Thứ Hai đã ban hành sắc lệnh hành pháp khác cấm các lệnh chích ngừa Covid-19 – lần này cấm toàn tiểu bang Texas, gồm các kinh doanh tư nhân không được yêu cầu công nhân hay khách hàng chích thuốc ngừa.





Abbott cũng kêu gọi Lập Pháp thông qua luật với cùng ảnh hưởng.





Khoảng 52% người dân Texas đã chích ngừa đầy đủ. Abbott đã được chích ngừa được đài truyền hình quảng bá và trước đây đã ủng hộ người dân chích ngừa. Nhưng những tháng gần đây – khi biến thể delta gây ra đợt gia tăng khác trong các trường hợp bị truyền nhiễm và vào bệnh viện – ông đã tập trung vốn chính trị của mình để chống lại thuốc chích ngừa và lệnh đeo khẩu trang từ các học khu địa phương và chính quyền.

Brazil Đã Có Hơn 600,000 Người Chết Vì Covid-19, Trong Khi Nga Đứng Đầu Châu Âu Với 214,485 Người Thiệt Mạng Trong Đại Dịch

SAO PAULO – Các quán bar tại thành phố lớn nhất Brazil là Sao Paulo đang đầy nghẹt người trở lại cho những giờ vui vẻ vào Thứ Sáu và các nhà lập pháp tại thủ đô gần hoàn tất các phiên họp qua mạng Zoom, theo bản tin của Hãng Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Sáu, 8 tháng 10 năm 2021.





Các bãi biển của Rio de Janeiro thì cũng đông nghẹt và kêu gọi việc giữ khoảng cách xã hội nghiêm ngặt dường như chỉ còn là hồi ức.





Những phát triển này là một phần trong nỗ lực của Brazil để trở lại sinh hoạt bình thường trước đại dịch, ngay cả tử vong của nước này đã vượt qua 600,000 người, theo một tài liệu chính thức hôm Thứ Sáu từ bộ y tế của nước này cho biết. Sự giảm nhẹ trong các trường hợp bị lây nhiễm và chết vì Covid-19 đã đặc biệt được hoan nghênh do các cảnh báo của những chuyên gia rằng biến thể delta sẽ tạo ra một đợt sóng khác hủy diệt đất nước với số nạn nhân nhiều thứ hai trên toàn cầu. Cho đến nay, điều đó cũng chưa thành hiện thực.





Tử vong trung bình một ngày tại Brazil là khoảng 500 qua một tháng, giảm mạnh từ hơn 3,000 trong tháng 4. 45% dân số đã chích ngừa đầy đủ, và liều thuốc tăng cường đang được chích cho người già.





Trong khi đó một bản tin khác của AP hôm Thứ Sáu cho biết số tử vong vì vi khuẩn coroana mỗi ngày tại Nga đã lên tới mức kỷ lục mới hôm Thứ Sáu giữa lúc số người chích ngừa chậm và chính phủ miễn cưỡng thắt chặt các hạn chế.





Nhóm chuyên trách về vi khuẩn corona quốc gia của Nga đã báo cáo 936 người mới chết hôm Thứ Sáu, là số người chết hàng ngày cao nhất kể từ bắt đầu đại dịch. Nó là ngày thứ ba liên tục khi số tử vong mỗi ngày trên 900 người.





Nga đã có số tử vong cao nhất Châu Âu trong đại dịch – hơn 214,000 – và cách bảo thủ của chính quyền về việc ghi nhận số tử vong Covid-19 cho thấy con số thực sự có thể còn cao hơn.





Hôm Thứ Sáu báo cáo 27,246 người mới bị lây nhiễm, chỉ ít hơn Thứ Năm một chút ở mức 27,550, là cao nhất tính tới nay trong năm này.





Nói chung, Nga đã có 7.7 triệu trường hợp bị lây nhiễm được báo cáo và 214,485 người thiệt mạng.

Theo Chân Thống Đốc Texas Cấm Lệnh Chích Ngừa Công Nhân Hãng Tư, Nhiều Thống Đốc Và Dân Cử Cộng Hòa Tại Các Tiểu Bang Đang Làm Theo

SALT LAKE CITY – Với thống đốc Texas lãnh đạo, Cộng Hòa bảo thủ tại nhiều tiểu bang đang tiến tới việc ngăn chận hay cắt bỏ các lệnh chích thuốc ngừa Covid-19 của Tổng Thống Joe Biden đối với các công ty tư trước khi các quy định được đưa ra, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Ba, 12 tháng 10 năm 2021.





Cuộc chiến đang gia tăng với điều mà một số người xem như là việc đi quá mức bởi chính phủ liên bang đang đốt cháy một phần nền tảng của Đảng Cộng Hòa, ngay dù nhiều đại công ty đã tự quyết định yêu cầu nhân công của họ phải chích ngừa.





Vụ kiện hầu như sẽ chắc chắn đi tới tòa án bởi vì các bộ trưởng tư pháp Cộng Hòa tại gần một nửa số tiểu bang đã thề sẽ kiện một khi quy định được công bố.





Các tòa án đã duy trì các lệnh chích thuốc ngừa từ lâu, và Hiến Pháp cho phép chính phủ liên bang có quyền trên các tiểu bang, nhưng với các chi tiết vẫn chưa được tuyên bố và ngày càng có thêm các chánh án bào thủ tham gia, kết quả vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ.





Hôm Thứ Hai, Thống Đốc Texas Greg Abbott đã đưa ra sắc lệnh hành pháp cấm các công ty tư hay bất cứ thể nhân nào yêu cầu chích ngừa. Có lẽ đó là thách thức trực tiếp nhất từ trước tới nay đối với tuyên bố của Biden vào tháng trước rằng công nhân tại các công ty tư với hơn 100 nhân viên sẽ phải được chích ngừa hay thử nghiệm hàng tuần vi khuẩn corona.





Nhấn mạnh tổng số người chết từ Covid-19 trên toàn quốc đã hơn 700,000, trưởng phòng báo chí Bạch Ốc Jen Psaki cáo buộc sự chống đối chích ngừa là đặt chính trị lên trước sự an toàn.





Nhiều đại công ty tại Texas đã thực thi yêu cầu chích thuốc ngừa của chính họ, và 2 hãng hàng không có trụ sở tại Texas, Southwest và American, hôm Thứ Ba cho thấy rằng họ sẽ làm theo lệnh của chính phủ Biden, nói rằng hành động của liên bang thay thế bất cứ lệnh hay luật nào của tiểu bang.





Các nơi khác, lập pháp tại Arkansas đã chấp thuận dự luật tạo ra những miễn trừ yêu cầu chích thuốc ngừa.





Kêu gọi các phiên họp lập pháp đặc biệt để chống lại các lệnh chích thuốc ngừa đã được nghe tại nhiều tiểu bang như Wyoming, Kansas và South Dakota, nơi Thống Đốc Cộng Hòa Kristi Noem cho đến nay chống lại các kêu gọi xem xét tức thì một dự luật bảo đảm người dân có thể chọn không chích ngừa.





Tại Tennessee, các nhà lập pháp Cộng Hòa đang thúc đẩy Thống Đốc Cộng hòa Bill Lee xem xét việc nới lỏng thêm nữa các hạn chế Covid-19, gồm các yêu cầu chích ngừa, có thể hủy bỏ một thương lượng trị giá nửa tỉ đô la để thu hút một dự án của Công Ty Xe Hơi Ford, theo chủ tịch Hạ Viện tiểu bang nói với một đài phát thanh địa phương.





Tại Indiana, Thống Đốc Cộng Hòa Eric Holcomb cũng đang chống lại việc thúc đẩy từ trong nội bộ đảng của ông để cấm các lệnh chích ngừa nơi làm việc.

Chuyên Gia Y Tế Của CNN Nói Có Thể Chích Mũi Tăng Cường Covid-19 Khác Với Loại Thuốc Của Mũi Chích Ban Đầu Vẫn Có Hiệu Quả

Giữa bối cảnh gia tăng thêm các mũi chích ngừa tăng cường Covid-19 trở thành sẵn sàng, một chuyên gia đề nghị rằng một số người có thể nhận một liều của thuốc chích ngừa khác với liều mà đã đã nhận ban đầu, theo bản tin của CNN tường thuật hôm Thứ Bảy, 9 tháng 10 năm 2021.





“Tôi hy vọng khi FDA và CDC xem xét các tài liệu của Moderna và Johnson & Johnson mà họ sẽ cho phép một biện pháp trộn lẫn và ăn khớp,” theo phân tích gia về y tế của CNN là Bác Sĩ Leana Wen cho biết hôm Thứ Sáu.





Các cố vấn thuốc chích ngừa cho Cơ Quan FDA của Hoa Kỳ sẽ họp vào ngày 14 và 15 tháng 10 để thảo luận việc áp dụng đối với các liều thuốc chích ngừa tăng cường từ Moderna và chi nhánh Janssen của J&J. Và vào ngày 20 và 21 tháng 10, các chuyên gia thuốc chích ngừa làm việc cho Cơ Quan CDC Hoa Kỳ được triệu tập để thảo luận cùng vấn đề.





Wen, cũng là cựu ủy viên sức khỏe cho thành phố Baltimore, nói rằng việc cho phép chọn lựa trộn lẫn và ăn khớp là thuận tiện hơn đối với những người lúc đầu đã chích thuốc ngừa của Pfizer hay Moderna trong trường hợp mũi tăng cường không sẵn sàng nơi họ đến để chích ngừa.





“Các thuốc chích ngừa mRNA thực sự nên được hoán đổi nhau,” theo bà nói.





Nhưng Wen cảnh giác rằng những người đã chích thuốc ngừa của J&J có thể cần quan tâm đến các nguy cơ liên kết với việc chích liều tăng cường.





Bác Sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Quốc Gia Về Các Bệnh Dị Ứng và Truyền Nhiễm, nói vào cuối tháng trước rằng các nghiên cứu về “trộn lẫn và ăn khớp” đang được thực hiện.





“Nghiên cứu về trộn lẫn và ăn khớp mà trong đó bạn xem Moderna như là thuốc tăng cường chống lại 3 nghiên cứu khác, các tài liệu đó hiện đã có,” theo Fauci cho biết trong cuộc họp báo về Covid-19 tại Bạch Ốc.





Tài liệu vẫn chưa được phổ biến hay nạp cho FDA.





Tài liệu CDC cho thấy hơn 6 triệu người Mỹ đã chích ngừa đầy đủ đã nhận liệu tăng cường. Trung bình 417,237 người đã chích một liệu tăng cường mỗi ngày, trong khi chỉ 282,317 đang bắt đầu loạt chích ngừa của họ mỗi ngày và 295,072 người đã chích ngừa đầy đủ mỗi ngày.

Mỹ Sẽ Mở Cửa Trở Lại Các Biên Giới Đất Liền Với Canada và Mexico Vào Đầu Tháng 11 Nhưng Phải Chích Ngừa Đầy Đủ



Hình chụp vào ngày 18 tháng 3 năm 2020 cho thấy xe tải từ Canada chờ đợi để qua biên giới vào Hoa Kỳ tại Derby Line Vt. (nguồn: https://apnews.com)

WASHINGTON – Hoa Kỳ sẽ mở cửa trở lại các biên giới đất liền cho việc đi lại không quan trọng vào tháng tới, chấm dứt 19 tháng đóng băng vì đại dịch Covid-19 khi đất nước tiến tới việc yêu cầu tất cả du khách quốc tế phải được chích ngừa vi khuẩn corona, theo Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Tư, 13 tháng 10 năm 2021.





Các đi lại bằng xe hơi, xe lửa và phà giữa Hoa Kỳ và Canada và Mexico phần lớn đã bị hạn chế đối với việc đi lại quan trọng, như thương mại, kể từ những ngày đầu của đại dịch. Các quy định mới, được công bố hôm Thứ Tư, sẽ cho phép những người có quốc tịch ngoại quốc đã chích người đầy đủ vào Hoa Kỳ bất kể lý do đi lại là gì sẽ bắt đầu vào đầu tháng 11, khi cùng lúc nới lỏng các hạn chế đối với việc đi lại bằng máy bay vào Hoa Kỳ. Vào giữa tháng 1, năm tới, ngay cả những người đi lại quan trọng muốn vào Mỹ như các tài xế xe tải, sẽ cần phải chích ngừa đầy đủ.





Bộ Trưởng Nội An Hoa Kỳ Alejandro Mayorkas nói rằng ông “vui vẻ thực hiện các bước để cho phép đi lại bình thường trong cách an toàn và bền vững” và ca ngợi những lợi ích kinh tế của việc đó.

Tiền An Sinh Xã Hội Sẽ Tăng 5.9% Cho Năm 2022

Hàng chục triệu người về hưu đang dựa vào tiền An sinh Xã hội (Social Security) sẽ được tăng 5.9% tiền phúc lợi cho năm 2022. Đó là mức tăng cao nhất trong 39 năm qua.





Khoản tiền tăng để chống lạm phát gọi là COLA, như thế sẽ tăng $92/tháng cho 1 người về hưu trung bình. Như thế, một người về hưu trung bình sẽ lãnh $1,657/tháng từ năm 2022. Phúc lợi cho cặp vợ chồng về hưu trung bình sẽ tăng $154 để tới $2,753/tháng.





Mức tăng này ảnh hưởng khoảng 1/5 dân số Mỹ. Đó là những người lãnh tiền An sinh Xã hội, cựu chiến binh bị phế tật, người về hưu -- tổng cộng gần 70 triệu người.

Số Người Mỹ Bỏ Việc Làm Cao Kỷ Lục Tới 4.3 Triệu Vào Tháng 8, Việc Làm Mở Ra Cũng Rất Cao Hơn 11.1 Triệu Vì Thiếu Hụt Nhân Công Trầm Trọng



Bỏ việc làm cao kỷ lục mà mở việc làm mới cũng cao kỷ lục. (nguồn: www.cnn.com)

New York – Số người Mỹ bỏ việc làm đã đạt mức cao kỷ lục 4.3 triệu trong tháng 8, bằng chứng về điều lợi mà công nhân có trong nền kinh tế hiện nay, theo bản tin của CNN Business tường thuật hôm Thứ Ba, 12 tháng 10 năm 2021.





Khoảng 2.9% lực lượng lao động đã bỏ việc làm trong tháng 8, tăng từ 2.7% trong tháng 7, theo phúc trình của Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS), được công bố hôm Thứ Ba.





Đó là đánh dấu tỉ lệ bỏ việc làm cao nhất kể từ ngày phúc trình bắt đầu vào cuối năm 2000.





Số công nhân là những người bỏ việc làm đã tăng 242,000 từ tháng 7 khi ngày càng có nhiều người Mỹ đòi lương cao hơn, các điều kiện làm việc tốt hơn và những sắp xếp uyển chuyển hơn. Số người bỏ việc làm đã tăng trong các dịch vụ cư trú và thức ăn, buôn bán sỉ và giáo dục tiểu bang và địa phương.

“Nếu bạn không vui vẻ với công việc làm cùa bạn hay muốn tăng lương, trong hoàn cảnh hiện nay rất dễ để tìm một việc làm mới,” theo Gus Faucher, kinh tế gia trưởng làm việc tại PNC. “Chúng tôi đang nhìn thấy người dân bỏ phiếu bằng chân.”





Nhiều công ty tiếp tục chật vật với việc thiếu hụt công nhân trầm trọng. Số việc làm mở ra vẫn còn rất cao vào cuối tháng 8 ở mức 10.4 triệu việc làm, theo phúc trình của JOLTS cho thấy. Tuy nhiên, điều đó đánh dấu giảm 659,000 việc làm từ cuối tháng 7.





Các con số cho thấy thiếu hụt nhân công còn tồi tệ hơn như được nhận ra trong mùa hè này. Số việc làm mở ra trong tháng 7 đã được điều chỉnh cao hơn 11.1 triệu, là cao kỷ lục kể từ khi phúc trình này bắt đầu trong năm 2000.

Nhóm U.S. Preventive Services Task Force Khuyên Người Già Trên 60 Tuổi Không Có Bệnh Tim Thì Không Nên Uống Aspirin





Hình chụp ngày 23 tháng 8 năm 2018 cho thấy nhiều viên thuốc aspirin tại New York. Những người lớn không có bệnh tim thì không nên uống aspirin để ngăn ngừa đau tim hay tai biến. Đó là theo lời khuyên của một nhóm hướng dẫn sức khỏe có uy tín. (nguồn: https://apnews.com)

Những người già không bị bệnh tim thì không nên uống thuốc aspirin liều lượng thấp hàng ngày để ngăn chận bị đau tim hay tai biến mạch máu não lần đầu, theo nhóm hướng dẫn sức khỏe có ảnh hưởng cho biết trong lời khuyên cập nhật được công bố hôm Thứ Ba, 12 tháng 10 năm 2021, qua bản tin của Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường trình hôm Thứ Ba.





Nguy cơ chảy máu đối với những người già từ tuổi 60 trở lên là những người chưa bị đau tim hay tai biến mạch máu não lần nào thì lớn hơn nhiều so với bất cứ lợi ích tiềm năng nào từ thuốc aspirin, theo Nhóm U.S. Preventive Services Task Force cho biết trong một hướng dẫn của họ.





Lần đầu tiên, nhóm này nói rằng có thể có lợi ích nhỏ đối với những người lớn ở độ tuổi 40 là những người không có nguy cơ chảy máu. Đối với những người ở độ tuổi 50, nhóm giảm nhẹ lời khuyên và nói rằng chứng cứ về lợi ích thì không rõ.





Các lời khuyên dành cho những người cao huyết áp, cao mỡ trong máu, béo phì hay các điều kiện khác mà làm tăng cơ hội bị đau tim hay trụy tim. Bất luận ở tuổi nào, những người lớn tuổi nên nói chuyện với các bác sĩ của họ về việc ngưng hay bắt đầu uống aspirin để bảo đảm đó là chọn lựa đúng cho họ, theo thành viên của nhóm là Bác Sĩ John Wong, bác sĩ gia đình tại Tufts Medical Center, cho biết.





“Sử dụng aspirin có thể gây tai hại nghiêm trọng, và nguy cơ tăng theo với tuổi tác,” theo ông cho hay.

Biden Là Tổng Thống Đầu Tiên Của Mỹ Tuyên Bố Một Ngày Lễ Của Người Mỹ Bản Địa Vào Ngày 11 Tháng 10 Hàng Năm Thay Thế Ngày Lễ Columbus

WASHINGTON – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Sáu, 8 tháng 10 năm 2021, đã đưa ra tuyên bố của tổng thống đầu tiên từ trước tới nay về Ngày Của Người Mỹ Bản Địa, tạo ra sự thúc đẩy quan trọng nhất đối với các nỗ lực để tái tập trung vào việc tổ chức ngày lễ liên bang Christopher Columbus hướng tới sự nhận thức về người Bản Địa, theo Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Sáu.





Ngày lễ sẽ là ngày 11 tháng 10, cùng với Ngày Lễ Columbus, mà được đặt ra bởi Quốc Hội. trong khi những người Mỹ Bản Địa đã vận động qua nhiều năm cho những ngày địa phương và quốc gia trong việc thừa nhận người bản địa của đất nước này, tuyên bố của Biden có vẻ làm ngạc nhiên nhiều người.





“Điều này hoàn toàn bất ngờ. Ngay dù chúng tôi đã nói về nó và muốn nó từ rất lâu,” theo Hillary Kempenich, một nghệ sĩ và thành viên của Ban Nhạc Turtle Mountain Band of Chippewa, cho biết. Trong năm 2019, bà và các thành viên bộ tộc khác đã vận động thành công để thành phố quê nhà của bà là Grand Forks, North Dakota, thay thế Ngày Lễ Columbus với ngày ghi nhận người Bản Địa.





“Qua nhiều thế hệ, các chích sách Liên Bang đã tìm cách đồng hóa và thay thế một cách có hệ thống người Bản Địa và xóa bỏ các nền văn hóa người Bản Địa,” theo Biden đã viết như vậy trong tuyên bố Ngày Của Người Bản Địa. “Hôm nay, chúng ta công nhận khả năng phục hồi nhanh và mạnh của người Bản Địa cũng như ảnh hưởng tích cực to lớn vô cùng mà họ đã làm trên mọi khía cạnh của xã hội Mỹ.”

Giá Xăng Ở Mỹ Tăng Chóng Mặt Khi Cuộc Khủng Hoảng Nhiên Liệu Toàn Cầu Còn Tồi Tệ Hơn

New York – Giá nhiên liệu đã rẻ mạt trong mùa xuân năm 2020 khi đường sá và phi trường trống trơn trong thời gian cao điểu của đại dịch Covid-19, theo CNN Business tường thuật hôm Thứ Hai, 11 tháng 10 năm 2021.





Nhu cầu nhiên liệu đã trở lại hôm nay khi nền kinh tế thế giới tái mở cửa – nhưng mức cung thì không bắt kịp. Đó là lý do tại sao giá dầu thô ở Hoa Kỳ đã tăng như hỏa tiễn tới $120 một thùng kể từ lúc dưới $40 một thùng vào tháng 4 năm 2020. Giá dầu thô ở Mỹ đã trên $80 một thùng hôm Thứ Hai lần đầu tiên trong gần 7 năm.





Giá dầu thô đã tăng 1.5% vào cuối ngày ở mức $80.52. Giá dầu lần trước trên $80 là vào ngày 31 tháng 10 năm 2014.





Tất cả điều này dẫn tới cú sốc đối với nhiều người Mỹ đổ xăng – vào thời điểm của năm khi giá xăng thường xuống thấp. Giá xăng trung bình toàn quốc cho một gallon ở mức cao trong vòng 7 năm với $3.27 một gallon hôm Thứ Hai, tăng 7 xu chỉ nội tuần trước, theo AAA cho biết. Xăng đã lên gần gấp đôi kể từ khi thấp nhất ở mức $1.77 trong tháng 4 năm 2020.





Giá xăng cao sẽ làm cho lạm phát gia tăng, đóng băng ngân sách của các gia đình Mỹ và gây thương tổn cho cơ may chính trị của Tổng Thống Joe Biden.

Không may, giá xăng có thể còn tăng cao hơn nữa do cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu.

Facebook Công Bố Các Cách Kiểm Soát Mới Đối Những Trẻ Em Sử Dụng Trang Mạng Xã Hội Này

NEW YORK – Facebook, trong hậu quả của cuộc điều trần chê trách rằng trang mạng xã hội này làm hại trẻ em, sẽ giới thiệu nhiều tính năng gồm việc nhắc nhở vị thành niên ngưng sử dụng hình ảnh chia xẻ trên ứng dụng Instagram, và “thúc giục” vị thành niên nếu họ tiếp tục tìm kiếm cùng nội dung mà không có lợi cho cuộc sống tốt đẹp của họ, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Chủ Nhật, 10 tháng 10 năm 2021.





Menlo Park, trụ sở của Facebook tại California cũng đang dự định giới thiệu những kiểm soát mới cho người lớn của vị thành niên dựa vào cơ bản chọn lựa để cha mẹ hay những người giám hộ có thể giám sát trẻ em của họ đang làm gì trên mạng. Những sáng kiến này đến sau khi Facebook tuyên bố vào cuối tháng rồi rằng họ đã đình chỉ hoạt động trên Instagram của họ đối với dự án Trẻ Em. Nhưng những người chỉ trích thì nói rằng kế hoạch này thiếu các chi tiết và họ nghi ngờ rằng các tính năng mới sẽ có hiệu quả.





Các kiểm soát mới được phác họa hôm Chủ Nhật bởi Nick Clegg, phó chủ tịch đặc trách quốc tế vụ của Facebook, là người đã thực hiện nhiều cuộc trưng bày mới hôm Chủ Nhật gồm chương trình “State of the Union” của CNN và “This Week với George Stephanopoulos” của ABC nơi ông đã say sưa nói về việc sử dụng các thuật toán của Facebook cũng như vai trò của nó trong việc lan truyền thông tin sai sự thật tai hại trước các cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 tại Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ.

Nghiên Cứu Khoa Học: 85% Dân Số Thế Giới Đang Gánh Chịu Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu: Bão Lụt, Cháy Rừng, Nóng Chết Người



Một gia đình từ Sydney, Úc, thăm khu vực bị tàn phá bởi trận cháy rừng tại khu vực New South Wales của Úc vào ngày 28 tháng 1 năm 2020. (www.cnn.com)

Các nhà khoa học dùng trí tuệ nhân tạo để sàng lọc khoảng 100,000 nghiên cứu về khí hậu để cố đặt một con số lên cách mà nhiều người trên thế giới đã trải qua các tác động của khủng hoảng biến đổi khí hậu, theo bản tin của CNN tường thuật hôm Thứ Hai, 11 tháng 10 năm 2021.





Thực tế, họ đã khám phá vài điều khác: có sự lo ngại không đồng đều trong thế giới của khoa học khí hậu.





Các nghiên cứu về biến đổi khí hậu đang tập trung vào các quốc gia giàu có tại Châu Âu và Bắc Mỹ gấp hai lần nhiều hơn các nước nghèo tại Phi Châu và các Đảo Thái Bình Dương. Điểm mù đó là một vấn đề, khi Nam Địa Cầu đang và sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng sâu nặng bởi khủng hoảng khí hậu hơn các nước giàu.





Khả năng nối kết khủng hoảng khí hậu với những tác động thế giới thực đã gia tăng đáng kể trong thập niên qua, khi con người ngày càng đối diện nhiều hậu quả của việc hâm nóng hành tinh, gồm các trận lụt chết người, các trận cháy rừng thiêu sạch và nóng khủng khiếp. Nhưng nó đã là thách thức để thu thập và xem xét kỹ số lượng lớn nghiên cứu, để hiểu ảnh hưởng trên toàn cầu.





Trong nghiên cứu được đăng trong tạp chí Nature Climate Change hôm Thứ Hai, 11 tháng 10 năm 2021, các khoa học gia đã sử dụng máy điện toán để phân tích hơn 100,000 nghiên cứu biến đổi khí hậu.





Tổng hợp các kết quả của tất cả những nghiên cứu đó sẽ cho thấy đại đa số thế giới – 80% khu vực đất liền, nơi 85% dân số thế giới sống đang chịu đựng các ảnh hưởng của khủng hoảng khí hậu hiện tại. Đó là phần trăm rất lớn, nhưng các chuyên gia biết con số thực còn cao hơn.





Các tác giả gọi điểm mù trong nghiên cứu là “khoảng cách tượng trưng.” Callaghan nói rằng khoảng cách cho thấy 85% có thể là phỏng đoán thấp.

Đức Giáo Hoàng Francis Công Bố Tiến Trình Tham Khảo Toàn Cầu 2 Năm Cho Hướng Đi Của Giáo Hội Sẽ Là Cải Cách Công Giáo Lớn Nhất 60 Năm

Đức Giáo Hoàng Francis đã công bố điều mà một số người mô tả như là nỗ lực tham vọng nhất để cải cách Công Giáo trong 60 năm, theo bản tin của BBC Tiếng Anh cho biết hôm Chủ Nhật, 10 tháng 10 năm 2021.





Tiến trình 2 năm để tham khảo mọi giáo xứ Công Giáo trên khắp thế giới về hướng đi tương lai của Giáo Hội đã bắt đầu tại Vatican vào cuối tuần này.

Một số người Công Giáo hy vọng nó sẽ dẫn tới thay đổi nhiều vấn đề như phong chức linh mục cho các nữ tu, cho linh mục lấy vợ và các quan hệ đồng tính.





Nhiều người khác thì sợ rằng nó sẽ phá hoại các nguyên lý của Giáo Hội.





Họ nói rằng sự tập trung vào việc cải tổ cũng có thể làm xao lãng các vấn đề mà Giáo Hội đang đối diện, như tham nhũng và số lượng tín đồ ngày càng giảm.





Đức Giáo Hoàng Francis thúc giục người Công Giáo không “để sự cố chấp làm trở ngại” mà phải “lắng nghe với nhau” khi ngài khởi động tiến trình tại Thánh Lễ trong Vương Cung Thánh Đường St Peter.





“Chúng ta đã sẵn sàng cho sự táo bạo của hành trình này chưa? Hay chúng ta sợ hãi điều chưa biết, thích nương tựa vào những lời bào chữa thông thường: ‘Nó vô ích’ hay ‘Chúng ta đã thường làm trong cách này rồi’?,” theo ngài hỏi.





Tiến trình tham khảo, được gọi là “For a Synodal Church: Communion, Participation and Mission,” sẽ thực hiện trong 3 giai đoạn:





Trong “giai đoạn lắng nghe,” mọi người trong các giáo xứ và các giáo phận sẽ có thể thảo luận rộng rãi các vấn đề. Đức Giáo Hoàng Francis nói rằng thật là quan trọng để nghe từ những người thường ở bên lề của cuộc sống Giáo Hội địa phương như các phụ nữ, các nhân viên mục vụ và những thành viên của các tổ chức tham vấn.





“Giai đoạn lục địa” sẽ thấy các giám mục tụ họp để thảo luận và chính thức hóa những phát kiến của họ.



“Giai đoạn phổ quát” sẽ chứng kiến cuộc tụ họp kéo dài một tháng của các giám mục tại Vatican vào tháng 10 năm 2023.





Sau đó, Đức Giáo Hoàng được dự kiến sẽ viết một tông huấn, đưa ra quan điểm và các quyết định của ngài về những vấn đề đã được thảo luận.

Mỹ Đồng Ý Trợ Giúp Nhân Đạo Cho Người Dân Afghan Mà Không Công Nhận Chế Độ Taliban

ISLAMABAD – Hoa Kỳ đã đồng ý cung cấp trợ giúp nhân đạo cho Afghanistan nghèo khổ tuyệt vọng trên bờ vực thảm họa kinh tế, trong khi từ chối thừa nhận chính trị đối với những nhà lãnh đạo Taliban mới của đất nước này, theo Taliban cho biết hôm Chủ Nhật, 10 tháng 10 năm 2021 qua Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Chủ Nhật.





Tuyên bố đến vào cuối các cuộc đối thoại trực tiếp lần đầu giữa các cựu thù kể từ cuộc rút quân hỗn loạn của binh sĩ Hoa Kỳ vào cuối tháng 8.





Tuyên bố của Hoa Kỳ ít dứt khoát hơn, nói rằng đó chỉ là hai bên “đã thảo luận về sự cung cấp của Hoa Kỳ để tăng cường trợ giúp nhân đạo, trực tiếp cho người dân Afghan.”





Taliban nói rằng các cuộc đàm phán đã được tổ chức tại Doha, Qatar, “đã tiến hành tốt,” với Washington trợ giúp nhân đạo cho Afghanistan sau khi đồng ý không liên kết với sự hỗ trợ để chính thức công nhận chế độ Taliban.





Hoa Kỳ đã làm rõ rằng các cuộc đàm phán không phải là cách mở đầu để công nhận chế độ Taliban, mà đã chiếm quyền vào ngày 15 tháng 8 sau khi chính phủ đồng minh của Hoa Kỳ sụp đổ.