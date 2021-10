Xem Tranh ‘Cái Chết Của Socrates’ Của Jacques-Louis David

Hình họa sĩ Jacques-Louis David tự họa vào năm 1794 được trưng bày tại Bảo Tàng Musée du Louvre. (nguồn: https://en.wikipedia.org

Họa sĩ người Pháp Jacques-Louis David sinh vào ngày 30 tháng 8 năm 1748 và mất vào ngày 29 tháng 12 năm 1825, theo www.en.wikipedia.org. Ông vẽ theo phong cách Tân Cổ Điển và được xem là họa sĩ xuất sắc của thời đại.





Khi ông lên 7 tuổi, cha của ông đã bị giết trong một trận đấu tay đôi. Em họ của mẹ ông là họa sĩ nổi tiếng Francois Boucher đã dạy cho ông cách vẽ. David là người vẽ chân dung rất khéo, thường vẽ các nhân vật hoàng gia hay chính trị như Hoàng Đế Napoleon.





Vào thập niên 1780s bức tranh lịch sử mang dấu ấn tim óc của ông đã đánh dấu một sự thay đổi trong cách thưởng ngoạn khác với sự phù phiếm của Rococo hướng tới sự chân phương và giản dị cổ điển và cảm thức cao hơn, sự hài hòa với bầu không khi đạo đức của những năm cuối của thể chế Ancien Régime.





David sau đó đã trở thành người ủng hộ năng động Cuộc Cách Mạng Pháp và là bạn của chính khách Maximilien Robespierre (1758–1794), và là người nắm độc quyền về nghệ thuật dưới thời Cộng Hòa Pháp. Bị tù sau khi Robespierre mất quyền lực, ông đã tự liên kết với chế độ chính trị khác khi được thả ra tù: đó là Napoleon, Quan Chấp Chính Tối Cao Đầu Tiên của Pháp. Vào lúc này ông đã phát triển thể loại Đế Chế của mình, đáng chú ý là việc sử dụng màu sắc ấm của Venice. Sau khi Napoleon mất quyền lực Đế Quốc và sự phục hưng của Bourbon, David lưu vong sang Brussels, rồi Vương Quốc Hà Lan, nơi ông sống cho đến khi qua đời. David có nhiều học trò, làm cho ông có ảnh hưởng mạnh nhất vào nghệ thuật Pháp vào đầu thế kỷ thứ 19.

Những bức tranh nổi tiếng của David gồm có “Oath of the Horatii,” “The Death of Socrates,” “The Emperor Napoleon in His Study at the Tuileries,” v.v…





Trong cuộc triển lãm Salon vào năm 1787, David đã trưng bày bức tranh nổi tiếng của ông “The Death of Socrates” [Cái Chết Của Socrates].





Bức tranh “The Death of Socrates” [Cái Chết Của Socrates] của họa sĩ Jacques-Louis David. (nguồn: https://en.wikipedia.org







Trong hình, triết gia Hy Lạp cổ đại Socrates bị kết án tử hình nhưng vẫn còn trông mạnh mẽ, bình an, thảo luận về sự bất tử của linh hồn. Vây quanh ông bởi Crito, các người bạn và học trò đau buồn, nhưng ông thì đang giảng về triết lý, và thực sự, đang cảm ơn Thần Sức Khỏe là Asclepius, cho rượu độc mà sẽ bảo đảm một cái chết bình an… Người vợ của Socrates có thể được nhìn thấy đang đau buồn một mình bên ngoài căn phòng. Triết gia Plato thì được mô tả như một ông già ngồi ở cuối giường.