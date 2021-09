Quận Cam: Ghi tên tiêm mũi vaccine thứ 3

THÔNG BÁO CỘNG ĐỒNG

Ngày 17 tháng 9, FDA Hoa kỳ đã cho phép tiêm mũi vaccine thứ 3 Pfizer cho người đã chùng mũi thứ 2 trên 6 tháng, thuộc nhóm cao niên trên 65 tuổi và trong nhóm nguy cơ phơi nhiễm vì nghề nghiệp hay hoạt động trong cộng đồng, cũng như nhóm nguy cơ bị Covid-19 nặng.

Project Vietnam Foundation can provide the Pfizer, Moderna, and Johnson & Johnson vaccines. We will be contacting you to provide appointments.



Chúng tôi có thuốc chủng Covid Pfizer, Moderna và Johnson/Johnson. Chúng tôi sẽ liên lạc để gửi hẹn đến quý vị.

Project Vietnam Foundation hợp tác với Miyoco Medical Center để chủng ngưà cho cộng đồng tại .

Miyoco Medical Center 15975 Harbor blvd, Fountain Valley (Harbor/Lilac):

Lịch trình chủng ngưà Covid :

Thứ bảy September 25 từ 8:30-12 trưa

Ngày thứ Hai-thứ Sáu trừ thứ Năm, có nhận chủng 4-6g chiều- xin lấy hẹn qua điện thoại (714)546-6575

Quý vị có thể ghi tên qua

link https://bit.ly/pvnfcovidbooster

nhắn tin số (714)262-3230

Chúng tôi phấn đấu sắp xếp hẹn để không lãng phí vaccine vì đây là thứ thuốc tuyệt vời kết quả hơn mong muốn, và hữu hiệu nhất đối với đại dĩch. Hiện có những người đang lâm nguy vì không có vaccine, thậm chí các nước Á Châu kể cả Việt Nam đang bị nguy cơ vì Covid tăng nhanh.

Quý vị là những người hiểu giá trị của y tế phòng ngưà, xin hãy giúp chúng tôi che chở thêm cho cộng đồng bằng cách rủ thêm bạn bè chưa chủng để tạo miễn nhiễm chung.

BS Qùynh Kiều kính mời.

Project Vietnam Foundation

(714)888-5800