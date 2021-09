Thời Sự Trong Tuần

Thống Đốc New York Kathy Hochul và cựu Thị Trưởng Thành Phố New York Mike Bloomberg được tháp tùng bởi Giám Đốc Đài Tưởng Niệm và Bảo Tàng Viện 9/11 Alice Greenwald khi họ cùng đặt hoa trên bờ của hồ tưởng niệm phía nam để tưởng niệm năm thứ 20 cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, hôm Thứ Tư, ngày 8 tháng 9 năm 2021 tại Thành Phố New York. Bloomberg là chủ tịch của Đài Tưởng Niệm và Bảo Tàng Viện 9/11. 20 năm sau khi 2 chiếc máy bay bị cướp bởi 10 tay khủng bố al-Qaeda đã đâm vào Tòa Phía Bắc và Phía Nam của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới, một khu đất rộng 16 mẫu tây hiện là khu tưởng niệm 2,606 thường dân, lính cứu hỏa, và cảnh sát đã thiệt mạng tại tòa tháp đôi này và khu vực chung quanh và 147 thường dân là hành khách trên các chuyến bay đó. (Photo Getty Images)