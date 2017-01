Đánh Thuế Hàng Mễ, Dân Mỹ Sẽ Chịu Ảnh Hưởng Thê Thảm; Trump: Nói Điện Thoại Với TT Mexico, Vẫn Chỉ Trích Mễ

WASHINGTON - Chính quyền Trump gợi ý dùng 20% thuế nhập cảng hàng hoá từ Mexico để trả chi phí xây tường biên giới.Sau đó, Bạch Ốc làm rõ thêm: đó là 1 trong các phương án.TT Trump đã ký ban hành sắc lệnh về tường ngăn biên giới hôm Thứ Tư.Bài toán kể trên là: năm 2015, Hoa Kỳ mua 303 tỉ MK hàng hoá Mexico, 20% là 60 tỉ, là quá đủ.Nhưng, các nhà chuyên môn thấy là không đơn giản.Doanh nghiệp và người tiêu thụ sẽ chịu ảnh hưởng. Thuế nhập cảng sẽ đưa tới hàng núi quan ngại về việc làm trong nước, về giá sản phẩm, và giới nào phải góp sức thanh toán kinh phí xây tường biên giới miền nam Hoa Kỳ.Chuyên gia Edward Alden làm việc tại Council on Foreign Relations cho hay: nói là buộc Mexico trả nhưng thực tế là tiền thuế từ người tiêu thụ. Lý do là: khoảng 6 triệu việc làm lệ thuộc vào giao thương với Mexico (theo hồ sơ Phòng thuơng mại Hoa Kỳ) – những việc làm này bị đe dọa nếu TT Trump hạn chế mua bán với Mexico.Ngoài ra, dân Mỹ sẽ thấy giá cả tăng với nhiều thứ, từ xe hơi đến máy điện toán, trái bơ và bia Corona – vô số sản phẩm nhập cảng từ lân bang phiá nam sẽ phải mua bằng giá cao hơn.Các công ty như Ford, GM cho đến các hãng bán lẻ như Walmart, Best Buy sẽ thấy ảnh hưởng rất bất lợi. Đánh thuế hàng nhập cảng Mexico ảnh hưởng nhiều công ty đưa các cơ phận qua biên giới để lắp ráp – khoảng 40% phụ tùng của hàng Mexcico nhập cảng điển hình có nguồn gốc Hoa Kỳ.Các ảnh hưởng khác khó thấy hơn sẽ quay lại “cắn” dân Mỹ. Hàng tăng giá có nghĩa là tiền dùng vào các nhu cầu khác giảm, sau cùng làm mất việc làm của công nhân. Đó là điều xẩy ra năm 2009 khi TT Obama tăng thuế nhập cảng với vỏ xe sản xuất tại Hoa Lục.Thuế nhập cảng của chính quyền Trump sẽ áp dụng với nhiều sản phẩm hơn, ảnh hưởng sẽ là rộng lớn hơn.Công ty Mexico không phải trả thúê mà là công ty Hoa Kỳ trả, chuyển qua vai người tiêu thụ, nghĩa là giá hàng cao hơn. Dĩ nhiên, Mexico cũng thấy bất lợi.Ông Peter Navarro là người chỉ huy HĐ thương mại quốc gia tại Bạch Ốc nói: đe dọa bằng thuế là chiến luợc để đưa Mexico vào 1 thỏa thuận mậu dịch có lợi hơn với Hoa Kỳ – cũng lập luận ấy đuợc áp dụng trong tính toán về khả năng trang trải chi phí xây tường biên giới. Theo ông Navarro, thuế không đe dọa việc làm của công nhân trong nước.Hoa Kỳ nên trông đợi Mexico trả đũa – trong 1 chương trình hội luận truyền hình hôm 13-1, bộ trưởng kinh tế Ildfonso Guajardo xác nhận Mexico sẽ đáp trả. Ông này cảm thấy quan ngại về 1 đợt sóng ảnh hưởng có thể đưa tới suy thoái toàn cầu.Phản ứng từ các nhà lập pháp của 2 đảng đã phát sinh ngay trong ngày Thứ Năm.Tham vụ báo chí Sean Spicer khẳng định: đó không là cách duy nhất.Chánh văn phòng Reince Priebus cũng xác quyết với nhà báo: Bạch Ốc đang xem xét hàng loạt phương án về thu hồi kinh phí xây tường biên giới.Ông Spicer tránh né các câu hỏi về thuế nhập cảng ảnh hưởng dân tiêu thụ, nhưng nói thuế này làm lợi công nhân trong nước.5, 6 nhà lập pháp CH cảm thấy quan ngại về nguy cơ đối đầu Mexico khi TT Nieto bắt đầu chiến tranh mậu dịch với 1 trong các đối tác quan trọng nhất. Những vị này cảm thấy đặc biệt âu lo về khả năng đóng biên giới với 1 trong các đối tác thương mại lớn nhất – ý kiến bằng twitter của nghị sĩ John Cornyn (CH-Texas) cho hay: nhiều câu hỏi là về thuế nhập cảng điều chỉnh đề nghị. Twitter của nghị sĩ Lindsey Graham (CH-S.lCarolina) ghi: Mexico là đối tác thương mại lớn hạng 3 – thuế nào chúng ta tăng họ cũng tăng đuợc, và thuế là trở lực lớn với tăng trưởng kinh tế. Ý kiến của nghị sĩ John McCain là: tái thương luợng có thể củng cố và hiện đại hoá thương ước NAFTA trong khi mọi nỗ lực hạn chế hay cuỡng đặt những chướng ngại vật mới có thể đe dọa tương lai của NAFTA với những hậu quả nghiêm trọng. Dân biểu Mark Meadow là chủ tịch House Freedom Caucus không tán đồng chủ trương tăng thuế nhập cảng hàng Mexico – ông nói: nhìn chung không ủng hộ, theo nguyên tắc tổng quát là không ủng hộ thuế. Ông Meadow cũng trông đợi trả đũa.Phe CH tại QH cũng quan ngại về các đe dọa rút khỏi NAFTA của tân TT, để hô hào ông hàn gắn các quan hệ với Mexico.Trong khi đó một bản tin khác của báo the Washington Post hôm Thứ Sáu cho biết rằng Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có cuộc nói chuyện điện thoại với Tổng Thống Mexico Enrique Peđa Nieto vào sáng Thứ Sáu kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ mà ông Trump cho biết là “rất, rất thân thiện.”TT Trump cho biết trong cuộc họp báo với Thủ Tướng Anh Theresa May tại Bạch Ốc rằng, “Chúng tôi đã có cuộc điện thoại rất tốt. Tôi rất kính trọng nước Mexico. Tôi yêu người dân Mexico.” Nhưng liền theo đó ông Trump nói thêm rằng, “Mexico đã thắng thương lượng với chúng ta và đã đánh chúng ta thành bột. Họ làm cho chúng ta trông rất ngu xuẩn.” Ông nói tiếp rằng, “Biên giới là mềm và yếu. Ma túy thì đang đổ vào Mỹ. Và tôi sẽ không để điều đó tái diễn.”