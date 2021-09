Larry Elder - "Black Trump" - Tranh Chức Thống Đốc California

Hình: Larry Elder, một "fan cứng" của Trump, tranh chức thống đốc California. Ông chủ trương chấm dứt Medicaid, bỏ mức lương tối thiểu, bỏ lệnh bắt buộc đeo khẩu trang và chía ngừa COVID-19, chống phá thai, muốn nữ công nhân phải khai báo với chủ nhân có định mang thai hay không và khi nào.





Trong hơn 40 ứng cử viên tranh chức thống đốc California trong cuộc bầu cử bãi nhiệm Gavin Newsom vào ngày 14/9 sắp tới, ông Larry Elder là một ứng cử viên Cộng Hòa đứng đầu danh sách. Ông từng hành nghề luật sư và nay là một người điều khiển chương trinh phát thanh “Larry Elder Talk Show”.





Vào năm 2010, Elder đã đưa ra một số đề án cho Đảng Cộng Hòa bao gồm việc chấm dứt Medicaid và hủy bỏ mức lương tối thiểu. Lập trường này tới nay không thay đổi. Ngoài ra ông còn chống việc bắt buộc đeo khẩu trang và chích thuốc chủng ngừa COVID-19 ngay cả đối với trẻ em. Ông là bênh vực Trump trong cuộc nổi loạn ngày 6/1/2021.





CHẤM DỨT MEDICAID





Medicaid là một chương trình bảo hiểm y tế liên bang cho những người lợi tức thấp và những người tật nguyền. Theo đề nghị của Elder, những người đang có Medicaid sẽ tiếp tục được hưởng, nhưng Medicaid sẽ không nhận người mới nữa. Bảo hiểm y tế sẽ do các tiểu bang và tốt hơn nữa là các công ty tư nhân và các hội từ thiện đảm nhiệm.





Hiện nay California có 13 triệu người có bảo hiểm Medicare, trong đó có rất nhiều người Việt cao tuổi, tương đương với 1/3 dân số California tính đến 1/9/2019. Nếu đề nghị này được thi hành, hàng triệu người sẽ mất bảo hiểm y tế trong đó có người già và những người tàn tật.





California là một trong những tiểu bang đẩy mạnh việc mở rộng chương trình Medicaid để có thể cho phép bảo hiểm nhiều người hơn theo luật Affordable Care Act (ACA) và giảm đáng kể số người không có bảo hiểm.





Một trong những điều lệ quan trọng nhất của ACA là các công ty bảo hiểm không còn được loại trừ những người muốn mua bảo hiểm vì tình trạng sức khỏe hiện hữu (preexisting conditions) của họ. Elder chống lại điều kiện này của ACA. Như vậy có nghĩa là những người đang có bệnh sẽ không thể mua được bảo hiểm hoặc phải trả một giá cao.





Kỳ dị hơn nữa, Elder tin rằng chủ nhân có thể hỏi phụ nữ nếu và khi nào họ dự định mang thai. Đi xa hơn, ông không ủng hộ những chương trình an sinh xã hội nói chung. Chúng chiếm một tỉ lệ chi tiêu lớn trong ngân sách quốc gia. Ông cho rằng những chương trình an sinh xã hội làm gia đình mất ổn định và khuyến khích phụ nữ ỷ lại vào chính quyền.









XÓA BỎ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU





Mức lương tối thiểu được thiết lập ở Hoa Kỳ cũng như nhiều nước khác, kể cả một số nước đang phát triển. Mục đích là để năng cao mức sống của những người không có chuyên môn. Mức lương tối thiểu hiện nay ở California là $14/giờ đối với cơ sở kinh doanh có từ 26 nhân viên trở lên và $13/giờ đối với những cơ sở có ít nhân viên hơn. Mức lương tối thiểu của liên bang là $7.25/giờ áp dụng kể từ 24/7/2009, không thay đổi cho đến nay.





Elder chủ trương xóa bỏ mức lương tối thiểu. Trong một cuộc phỏng vấn của báo McClatchy vào đầu tháng 8, 2021, ông Elder nói mức lương tối thiểu lý tưởng phải là $0.00. Mức lương phải do hai người (chủ và thợ) định đoạt. Một nhân vật thứ ba xen vào là một điều ông không hiểu được. Ông nói “Để cho một người chưa bao giờ kinh doanh bảo những người làm kinh doanh … ‘Tôi sẽ tăng giá lao động, và ông sẽ phải giải quyết’, đối với tôi, đây là một sự xúc phạm.”





Elder cho rằng chính sách mức lương tối thiểu phân biệt những người thiếu khả năng chuyên môn. Những người bằng lòng với $12 có quyền thỏa thuận với chủ nhân ở mức lương này. Ông cũng không tin rằng có sự khác biệt về mức lương giữa nam và nữ. Theo ông, nếu thật sự có sự khác biệt, các chủ nhân sẽ cho đàn ông nghỉ việc hết và chỉ mướn đàn bà. Trong khi đó, nhiều cuộc nghiên cứu khoa học cho thấy đàn bà bị trả lương ít hơn đàn ông với cùng một việc làm.





Trong một nền kinh tế thị trường lý tưởng, cung và cầu sẽ định đoạt giá cả, kể cả giá nhân công, suy nghĩ của ông Elder có thể đúng. Nhưng trong một thị trường thực tế, không phải chỉ có hai lực cung cầu, giới công nhân ở vị thế rất bất lợi trong việc thương lượng lương bổng với giới chủ nhân. Do đó mà nghiệp đoàn đã được thành lập để công nhân có tiếng nói tập thể. Đình công là một quyền của công nhân. Trợ cấp thất nghiệp là một cách để bảo vệ công nhân. Cùng trong chiều hướng này, mức lương tối thiểu là một biện pháp cần thiết để bảo vệ công nhân.





Nếu Elder hợp lý và thành công trong việc xóa bỏ lương tối thiểu, ông có thể tiến tới đòi hỏi xóa bỏ trợ cấp thất nghiệp. Công nhân phải tự dành giụm và tìm việc làm mới. Nếu công nhân phải tự thương lượng với chủ, việc thành lập nghiệp đoàn và đình công sẽ không còn cần thiết.





CHỐNG VIỆC BẮT BUỘC ĐEO KHẨU TRANG VÀ CHÍCH NGỪA COVID-19





Trong một cuộc tập hợp tranh cử vào cuối tháng 8 vừa qua ở thành phố Fresno, ông Larry Elder tuyên bố rằng nếu đắc cử thống đốc California ông sẽ lập tức hủy bỏ lệnh bắt buôc đeo khẩu trang và chích thuốc chủng ngừa COVID-19 để bảo vệ quyền tự do của mỗi người. Khi đại dịch mới bắt đầu, ông từng nói rằng cần có sự bắt buộc để tránh làm cho hệ thống y tế tê liệt. Tuy nhiên theo ông hiện nay tình trạng này chưa xẩy ra.





Elder, 69 tuổi, nói với đám đông khoảng 750, người phần lớn không đeo khẩu trang, trong một hội trường, rằng “Tôi đã được chích ngừa. Tôi gần 70. Tôi trong nhóm có rủi ro cao. Tôi mang một bệnh máu bất thường. Bác sĩ của tôi khuyên tôi chích ngừa. Nhưng nhiều người cảm nhận khác. Đó không phải là nước Mỹ hay sao?”





Trong khi đó, những chuyên viên y tế đều nói rằng chích ngừa và đeo khẩu trang là rất cần thiết để ngăn chặn sự lan tràn của virus.





Elder không có kinh nghiệm nào về y khoa hay nghiên cứu khoa học. Ông nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn rằng những người trẻ không cần phải đeo khẩu trang tại trường học. Ông chỉ trích nghiệp đoàn giáo viên muốn duy trì cách dậy học từ xa và không muốn phụ huynh mang con trở lại trường.





Trong khi đó, Viện Hoa Kỳ Nghiên Cứu Y Học Trẻ Em (American Academy of Pediatrics - AAP) với 67,000 hội viên bác sĩ nhi khoa, hoàn toàn bất đồng ý kiến với ông. Vào mùa hè năm nay, AAP đã khuyến cáo rằng tất cả mọi người trên 2 tuổi cần đeo khẩu trang, bất kể đã chích ngừa hay chưa. Tất cả những trẻ em đủ đều kiện để chích ngừa nên chích ngừa.





Theo CDC, trên 52,000 trẻ em đã phải nhập viện vì COVID-19 kể từ tháng 8, 2020. Mỗi ngày trung bình có khoảng 338 trẻ em nhập viện vì COVID-19 trong thời gian 23-29 tháng 8 vừa qua.





CHỐNG PHÁ THAI





Elder tuyên bố ông là một người tôn trọng mạng sống (pro-life). Ông chủ trương nên lật ngược quyết định hợp pháp hóa quyền phá thai của Tối Cao Pháp Viện vào năm 1973 qua án lệ Roe v. Wade. Theo ông vấn đề phá thai nên do mỗi tiểu bang quyết định. Elder nhận định thêm rằng California sẽ không có gì thay đổi. Tiểu bang này nghiêng về cánh tả, với một ngành lập pháp Đảng Dân Chủ chiếm ưu thế, sẽ không cho phép thông qua những giới hạn mới. Nếu trở thành thống đốc, ông cũng không thể đem luật chống phá thai vào California.





Không có một cơ may nào California sẽ có một luật chống phá thai như của Texas.Thật vậy, Hiến Pháp Texas nêu rõ quyền riêng tư và Tối Cao Pháp Viện Texas tuyên bố quyền riêng tư bao gồm quyền phá thai của phụ nữ.





ỦNG HỘ TRUMP





Larry Elder là một người ủng hộ Trump hết mình. Ông từng vận động cho Trump tranh cử nhiệm kỳ II. Trong bài góp ý trên báo Joplin Globe, ông tin rằng Donald Trump xứng đáng làm tổng thống thêm bốn năm nữa. Ông vắn tắt đưa ra một vài lý do mà không giải thích chi tiết như chính quyền Trump đã tạo được một nền kinh tế tốt trước khi có đại dịch, di chuyển tòa đại sứ Hoa Kỳ về Jerusalem, giúp đạt được hiệp định hòa bình giữa Irael và hai nước Hồi giáo, bảo vệ được biên giới miền nam, giúp những người Mỹ da đen. Elder chỉ trích việc hạch tội Trump là thiếu căn bản.





Tuy nhiên trong một cuôc phỏng vấn của CNN, Elder tuyên bố “Tôi không bỏ phiếu cho Dân Chủ từ 1976 … Nói tôi là người ủng hộ Trump là hơi không công bằng.” Giống Donald Trump, Elder không tin vào hiện tượng thay đổi khí hậu. Ông tin rằng có sự thay đổi khí hậu nhưng nguyên do là con người. Trong khi các khoa học gia nhận định cháy rừng một phần do khi hậu thay đổi, Elder tin rằng xây nhà tại những vùng dễ cháy đã gây ra nhiều vụ cháy rừng. Ngoài ra những hãng bảo hiểm còn bị hạn chế tăng tiền đóng bảo hiểm. Cũng như Trump, ông cho rằng cần dọn dẹp những cây cỏ khô ở trong rừng và những vùng đất hoang.





Tờ báo Los Angeles times nhắc lại rằng sau khi Trump thắng cử vào 2016, Elder gọi Donald Trump là người Thượng Đế phái xuống trần (almost God-sent) và thắng lợi của Trump là “một sự can dự siêu phàm” (divine intervention).





Elder nhận định rằng Trump bị buôc tội bất công về cuộc bạo loạn tại Washington-DC vào đầu năm nay. Trong khi đó Hilary Clinton khi bị chỉ trích về những cuộc bạo loạn vào 2016 sau khi Trump thắng cử. Chúng ta thấy có sự khác biệt rõ ràng trong hai trường hợp. Trump kích động cuộc bạo loạn. Trong khi đó, Clinton không hề có một hành động vô trách nhiệm nào.





Ít nhất có một điểm quan trọng Elder bất đồng ý kiến sâu sa với Trump. Đó là Elder tin rằng Biden đã thắng Trump trong cuộc bầu cử công bằng và rõ ràng (fairly and squarely). Biden đã hơn Trump 7 triệu phiếu phổ thông và chiếm đa số phiếu đại cử tri với tỉ lệ 306/232.





Tờ báo Anh Sunday Times mới đây gọi ông là “Black Trump”. Nhân vật Donald Trump xem ra không phổ thông lắm tại California. Do đó, trong thời gian gần đến ngày bầu cử mãn nhiệm thống đốc California, Elder xem ra muốn giữ khoảng cách với cựu Tổng Thống Donald Trump để câu phiếu của khối cử tri Dân Chủ chiếm khoảng 2/3 số cử tri của tiểu bang.





KẾT LUẬN





Từ 1911 khi có luật bãi nhiệm viên chức chính phủ đến nay, California đã chứng kiến ít nhất 179 vụ đòi bãi nhiệm và kể từ 1960 đến nay mỗi thống đốc California đều phái đối phó với thử thách này ít nhất một lần, nhưng chỉ có hai trường hợp đòi bãi nhiệm dẫn tới cuộc bầu cử. Một lần với Thống Đốc Gray Davis vào 2003 và lần này với Gavin Newsom. Năm lần đòi bãi nhiệm Newsom ngay trong hai năm đầu ông làm thống đốc, nhưng thất bại, liên quan đến các vấn đề bao gồm án tử hình, di trú, kiểm tra võ khí và thuế. Lần thử thách hiện tại lúc đầu liên quan đến việc chính quyền Newsom đối sử nhân đạo di dân bất hợp pháp, chống lại những biện pháp cứng rắn của Trump. Sau đó những bất mãn của dân chúng liên quan đến những biện pháp chống đại dịch đã đổ thêm dầu vào lửa.





Cuộc bầu cử bãi nhiệm thống đốc California tuy mặt ngoài có tính cách địa phương nhưng thực sự có một tầm vóc quốc gia quan trọng. Tuy rằng Trump đã bị thất sủng, nhưng chủ nghĩa Trump vẫn còn tồn tại. Đảng Cộng Hòa thúc đẩy việc bầu cử bãi nhiệm với hơn 1.7 triệu chữ kỹ cốt là để đưa chủ nghĩa Trump vào California với bóng dáng của Donald Trump qua Larry Elder. Thống Đốc Gavin Newsom cảnh báo rằng những gì Cộng Hòa đang làm ở Florida và Texas cũng có thể xẩy ra tại California.





Một trong hai nghị sĩ Dân Chủ của California là Bà Dianne Feinstein, 88 tuổi. Nhiệm kỳ hiện tại của bà đến 2024 là chấm dứt, lúc đó bà 91 tuổi. Hiện nay chưa rõ bà có tái ứng cử hay không. Cách đây ba ngày trong cuộc phỏng vấn của Mark Levin Show, Elder tuyên bố rằng nếu thắng cử ông sẽ thay thế bà Feinstein bằng một người Cộng Hòa nếu bà này từ chức. Elder trong dịp này đã tấn công Feinstein như bà đã vóng bóng nhiều tuần lễ và tình trạng trí óc của bà tồi tệ hơn cả Joe Biden. Nếu Feinstein bị thay thế bởi một người Cộng Hòa khác, cả Thượng Viện sẽ rơi vào tay Cộng Hòa với tỉ lệ 51 / 49.





Với một chủ trương vừa thiếu thực tế vừa cực đoan như trên Elder khó mà thắng cử trong cuộc bầu cử bãi nhiệm thống đốc vào ngày 14/9 sắp tới. Những cuộc thăm dò dư luận gần đây đều cho thấy Newsom đang thắng thế. Tuy nhiên khó khăn nhất của đương kim thống đốc là vận động sao cho các cử tri Dân Chủ đi bầu.





Cái giá phải trả cho cuộc bầu cử bãi nhiệm này là $276 triệu phí tổn cho ngân sách tiểu bang. Hai ưu tiên của California là chống đại dịch COVID-19 và việc phục hồi kinh tế trở thành thứ yếu.





