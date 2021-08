Lá Thư Từ Đức Quốc: Tổng Thống Đức Steinmeier: Ngày 13 Tháng 8 Năm 1961 Là "Ngày Định Mệnh Cho Thế Giới"

Lời mở đầu: Khi nói hay nhắc đến nước Đức hoặc Đại Hàn, người Việt Nam thường nghĩ đến một quốc gia cũng chiến chinh và đặc biệt, cũng bị chia đôi như Việt Nam. Một bên là Cộng Hòa Liên Bang Đức (gọi nôm na là BRD hay Tây Đức) và Nam Hàn, nửa bên kia là DDR (Cộng Sản Đông Đức cũ) và Bắc Hàn. Trừ Đại Hàn vẫn còn bị chia đôi, Việt Nam và Đức đều đã thống nhất đất nước, VN năm 1975 và Đức từ 1990.



Và như chúng ta biết, Việt Nam sau khi Hiệp Định Gene được ký kết thì bị chia đôi từ 1954.

Miền Nam theo chế độ Việt Nam Cộng Hòa và miền Bắc thì theo chủ nghĩa Cộng Sản, với danh xưng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong khi đó thì Đức bị chia đôi sớm hơn sau khi nhà độc tài Hitler bị các cường quốc đánh bại và do tứ cường Nga, Mỹ, Anh và Pháp kiểm soát. Dưới sự đòi hỏi và xếp đặt của Anh, Pháp và Mỹ, Tây Đức hay Cộng Hòa Liên Bang Đức (BRD) được thành lập ngày 24.5.1949. Cuộc bầu cử quốc hội BRD lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 14.8.1949. Ba đảng CDU, CSU và FDP liên minh thành lập chính phủ và Konrad Adenauer được bầu lên làm vị thủ tướng đầu tiên của Tây Đức ngày 15.09.1949.





Nga cũng đâu vừa, sau đó thì vùng Nga chiếm đóng cũng cho thành lập một quốc gia theo chủ nghĩa Cộng Sản, DDR vào ngày 7.10.1949, rập khuôn theo đường lối của Nga sô, dưới sự lãnh đạo của Ulbricht, mãi tới năm 1971 mới bị Honecker thay thế cho đến khi Honecker từ chức, trước khi DDR bị sụp đổ. Mỗi nước đều có quốc kỳ và quốc ca riêng tương tự như hai nước Việt Nam trước 1975.



Nhằm bảo vệ chế độ chuyên chế vô sản và ngăn chận dân tìm cách trốn khỏi Đông Đức để sang Tây Bá Linh hay Tây Đức, cộng sản Đông Đức, dưới sự điều hành và kiểm soát của cảnh sát và quân đội nhân dân, DDR đã cho xây bức tường ngăn cách hai bên Đông-Tây Bá Linh mà người Việt mình hay gọi là bức tường ô nhục vào ngày 13 tháng 8 năm 1961! Dầu vậy, vẫn có nhiều người dân DDR vì không chịu nổi sự kềm kẹp của cộng sản đã tìm cách vượt hàng rào kẻm gai, vượt qua bức tường ô nhục đi tìm Tự Do. Một số ít may mắn trốn thoát. Nhưng đa số bất hạnh bị bắt cầm tù hay bị bắn chết "giữa vùng đất cấm" giống như số phận những người Việt Nam từ Bắc, trước 1975 muốn tìm cách vượt qua vĩ tuyến 17 để vào Nam tìm tự do, trước khi Nam Việt Nam chưa bị cộng sản cưỡng chiếm.





Tuy nhiên, sau hơn 40 năm theo chủ nghĩa cộng sản, dưới sự chỉ đạo của đàn anh Nga sô, cộng sản (cs) Đông Đức, một thời đã được xem như là thiên đàng của các nước cộng sản vẫn bị sụp đổ!





Ngày 13.8.2021 là ngày Đức tưởng niệm 60 năm xây Bức Tường Bá Linh tôi phóng dịch nhanh tin liên quan và giới thiệu để rộng đường dư luận. (LNC_Ger.)





TT Steinmeier tại lễ tưởng niệm





Tổng Thống Cộng Hòa Liên bang Đức, Frank-Walter Steinmeier mô tả ngày 13 tháng 8 năm 1961, ngày bắt đầu xây dựng Bức tường Berlin (ghi chú thêm: Người Việt Nam gọi là Bức Tường Ô Nhục Bá Linh), là "một ngày định mệnh cho người Đức chúng tôi và cho thế giới". Vào thời điểm đó, "sự phân chia thế giới trong Chiến tranh Lạnh đã được củng cố theo đúng nghĩa đen", ông nói hôm thứ Sáu 13.8.2021 tại lễ niệm xây dựng Bức tường Berlin.





Ngày 13 tháng 8, 60 năm trước, là một ngày "chia cắt con cái khỏi cha mẹ, cháu khỏi ông bà, và đã can thiệp một cách đau đớn và đau đớn vào cuộc sống của vô số cá nhân," Steinmeier nói tiếp. Qua đó, bức tường "đi qua giữa một thành phố đang sống, nó tự ý phân chia đường phố và lối đi, quảng trường và đường rày xe lửa, sông ngòi và nghĩa trang, mọi người có thể thấy sự phân chia này 'bạo lực và vô nhân đạo' như thế nào".





Tổng thống Cộng Hòa Liên bang Đức cho biết bức tường được xây dựng bởi Cộng Hoà Dân Chủ Đức (Cộng sản Đông Đưc /DDR cũ) như một nhà nước "phải nhốt công dân của mình trong đất nước của mình để có thể hoạt động trong một thời gian". Công trình xây dựng là "bằng chứng cho một thất bại vô vọng" và "dấu hiệu không thể nhầm lẫn của một quốc gia bất công, không có chủ quyền cũng như không hợp pháp trong mắt người dân của chính nó".





Về cơ bản, Bức tường là khởi đầu cho sự kết thúc của Cộng Hoà Dân Chủ Đức, "tuy nhiên, còn lâu mới đến". Steinmeier nhớ lại trong 28 năm tồn tại, bức tường đã "mang lại vô vàn đau khổ cho con người". "Bức tường ấy chia cắt gia đình, đã chia cắt bạn bè, bức tường đã làm cho những cuộc gặp gỡ không thể xảy ra." Nhiều cố gắng trốn chạy đã kết thúc một cách thảm khốc.





“Ký ức về Bức tường Berlin không được dừng lại khi bạn nhìn lại,” Steinmeier đồng thời yêu cầu. Đúng hơn, đó là một " thách thức dài hạn". Tổng thống Đức cảnh báo: Tự Do và Dân Chủ "không bao giờ được ban tặng bởi thiên nhiên, không bao giờ đạt được một lần và mãi mãi". Tự Do và Dân Chủ phải được "chiến đấu, nhưng sau đó cũng phải được bảo vệ và giữ gìn".





Steinmeier nhấn mạnh: Tự Do và Dân Chủ cần có "cam kết và niềm đam mê quyết đoán" - bắt đầu bằng việc tham gia vào các cuộc bầu cử dân chủ, "điều mà bức tường và những gì nó đại diện đã cấm đoán rất nhiều người trong suốt thời gian dài".





"Mọi người nên nhớ điều này khi một Quốc Hội (Bundestag) mới sắp được bầu lại."







