Lá Thư từ Đức Quốc

Đức thắt chặt chính sách tị nạn và quy định trục xuất nghiêm ngặt đối với các kẻ phạm tội

Lê Ngọc Châu

Dẫn nhập: Trước hết, nhân Năm mới 2019 xin chúc Quý Vị An Khang Thịnh Vượng và Vạn Sự Như Ý.

Như quý độc giả đã biết, nhập gia thì phải tùy tục. Đành rằng có thể nói là lòng nhân đạo ai cũng có nhưng nói cho cùng, những người lãnh đạo một quốc gia cũng như các chính trị gia trách nhiệm cho an ninh của người dân không thể nhắm mắt làm ngơ mãi đối với những kẻ phạm pháp hay gây bất ổn cho an ninh của dân chúng.

Luật pháp là do "chính phủ, cơ quan lập pháp hay Quốc hội" lập ra, được lưỡng viện (nếu có) duyệt xét và ban hành sau đó khi đa số chấp nhận. Tổng thống hay Thủ tướng chỉ là những người thi hành luật pháp ấn định. Xa hơn nữa, đôi khi còn phải tuân theo án quyết của toà án (ví dụ) liên quan đến việc trục xuất người nào đó. Tổng thống (ví dụ TT Mỹ) hay Thủ tướng của một quốc gia (ví dụ bà Merkel của Đức) vì vậy theo thiển ý không hay chưa có đủ tư cách để tự ý làm chuyện "trục xuất" này nên đừng vội kết án "họ là chủ chốt" cho chuyện trục xuất một tội nhân.

Mời đọc ba tin mới nhất đầu năm 2019 để biết thêm đâu là vấn đề dù sự kiện xảy ra ở Đức.

Bà Merkel cho đến nay bị chỉ trích nặng nề qua việc "mở cửa ngõ không kiểm soát làn sóng di dân cả triệu người ào ạt vào Đức năm 2015". Từ đó gây ra bao nhiêu phiền toái, bất ổn cho xứ Đức mà quý vị thế nào cũng đã nghe biết. Pháp lộn xộn chắc quý vị cũng nhìn thấy qua đài truyền hình, báo chí. Mới đây, ngày 23.12.2018, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder còn phán qua báo chí một câu chỉ trích rất nặng nề đối với bà Merkel liên quan đến vụ di dân với câu nói bất hủ của bà ta "Chúng ta có thể làm được" là "Mặc dù Merkel có trái tim, nhưng không có kế hoạch" (sic) => (Nguyên văn tiếng Đức: „Merkel hatte zwar Herz, aber keinen Plan / Although Merkel had heart, but no plan“.

Công tâm mà nói, không ai trong chúng ta "mời" người lạ đến ở để rồi sau đó họ đập phá nhà mình. Với các tin phía dưới, quý vị có thể nhận thấy một điều căn bản: Đức tìm cách bảo vệ người dân !.

- "Đức không muốn cấp hộ chiếu cho những kẻ gian lận và tội phạm"

- "Đức muốn có các quy định trục xuất những người xin tị nạn bạo lực hay phạm tội".

- CSU muốn cung cấp cho các cơ quan an ninh Đức "những công cụ phù hợp để giúp họ giữ đất Đức trong các điều kiện thay đổi cho công dân Đức được sống an toàn, hòa bình và tự do".

Trân trọng (LNC)

***

*1) Báo cáo: CSU muốn thắt chặt chính sách tị nạn



Theo một báo cáo phương tiện truyền thông, CSU (Christian Social Union) muốn làm gây go hơn trong việc giao tiếp với những người tị nạn phạm pháp. Báo "Muenchner Merkur" loan tin, trích dẫn bản dự thảo được quyết định trong buổi họp kín ở Seeon hôm kỳ thứ năm vừa qua. Theo đó, thủ phạm phải bị bắt ngay nếu họ đã bị kết án "quản chế" ở các quốc gia EU khác.



"Chúng tôi muốn chấm dứt việc áp đặt tiền tệ chuỗi", tờ báo trích dẫn từ bản dự thảo. Theo đó, CSU cũng đang thúc giục một trung tâm ghi danh toàn châu Âu dựa trên mô hình của Sổ đăng bộ trung ương liên bang. Cụ thể, nhóm đề cập đến vụ tấn công gần đây ở Straßburg (Strasbourg). "Nó không thể là trường hợp mà hình phạt đối với những kẻ tái phạm tội được theo sau bởi một án treo, cũng sẽ được áp dụng trên khắp châu Âu," theo bản dự thảo.

Thủ phạm của Strasbourg đã bị kết án 27 lần, bị phạt tiền và bỏ tù ở Pháp, Đức và Thụy Sĩ vì tội bạo lực, trộm cướp và trộm cắp. Ngoài ra, nhà nước nên "trong khi, nhưng muộn nhất ngay sau thời gian ở tù kẻ phạm tội bị trục xuất một cách kiên cường, theo nguyên tắc rõ ràng: Từ nhà tù trực tiếp đến cổng máy bay", báo "Munich Merkur" trích lời từ bản thảo. Trong trường hợp không thể, nghĩa vụ cư trú và báo cáo bắt buộc sẽ phải được áp dụng và sử dụng xiềng xích điện tử ở chân.



Đối với các tranh luận trong liên minh lớn, các ý tưởng của đảng CSU có khả năng dẫn đến một cuộc di dân lao động có kỹ năng hạn chế hơn. Nhóm xung quanh Alexander Dobrindt muốn "giới hạn nhập cư cho những người dưới 45 tuổi, những người có cơ hội thực tế để kiếm lương hưu trên mức an ninh cơ bản", báo "Muenchner Merkur" viết. Người ta phải "đảm bảo rằng chúng ta nhập cư vào thị trường việc làm chứ không phải đến văn phòng tìm việc làm".

Bất cứ ai nhập cư như một chuyên gia, không bao giờ nên được cấp tình trạng tị nạn. "Chúng ta từ chối một hỗn hợp di cư mua bán và tị nạn," bản dự thảo có ghi. "Chúng ta dẫn đến những người chúng ta cần và chúng ta trục xuất những kẻ lạm dụng lòng hiếu khách của chúng ta."



Những người có hai quốc tịch đã chiến đấu cho lực lượng dân quân khủng bố thì đảng CSU (Christian Social Union) muốn rút lại hộ chiếu Đức. Bởi luật pháp, thời hạn sẽ tăng gấp đôi lên mười năm, trong khi xin nhập quốc tịch có thể bị phế bỏ nếu được cấp dưới các cơ sở sai lầm. "Chúng ta không muốn cấp hộ chiếu Đức cho những kẻ gian lận và tội phạm", họ nói.

Ngay cả những người đã tham gia vào nhiều cuộc hôn nhân cũng không nên nhận hộ chiếu Đức, CSU yêu cầu. Người ta phải "viết rõ rằng nhiều và nhiều cuộc hôn nhân (Mehrehen / more marriages) trái ngược, không thích hợp với quốc tịch Đức". Dobrindt (ghi chú thêm: chính trị gia của CSU) nói với tờ báo: "Chúng ta đại diện cho một quốc gia mạnh mẽ." CSU muốn cung cấp cho các cơ quan an ninh "những công cụ phù hợp để từ đó giúp họ giữ đất của chúng ta trong các điều kiện thay đổi cho công dân của chúng ta được an toàn, hòa bình và tự do".

* 2) Hội đồng kinh tế CDU: Từ năm 2015, một triệu người nhập cư mới nhận trợ cấp Hartz IV



BERLINE (dpa-AFX) - Hội đồng kinh tế CDU trước sau vẫn thấy những thiếu sót đáng kể trong việc hội nhập của những người tị nạn đã đến Đức từ năm 2015. Tổng thư ký Wolfgang Steiger nói với cơ quan báo chí Đức rằng, lời tuyên bố "Chúng ta có thể làm được" của Thủ tướng Angela Merkel (CDU) từ mùa thu năm 2015 là "Thật không may, cho đến hôm nay không được thực hiện, tôi cảnh báo đừng để sự kiện xưa đó lại rơi vào mắt xanh."

Ông nói thêm, "Theo sự thật đầy đủ, kể từ năm 2015, khoảng một triệu người nhập cư đã rơi vào trong Hartz IV (ghi chú thêm: tiền trợ cấp để sống của chính phủ!)." May mắn thay, sự cần thiết của người dân địa phương đã giảm đáng kể. Mối quan hệ này thường xuyên bị che giấu trong các cuộc tranh luận. "Đặc biệt là hệ thống xã hội tốt của chúng ta rõ ràng thu hút những người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới."

Steiger không đồng ý với chủ tịch hiệp hội chủ nhân, Ingo Kramer, người đã nói rằng trong số khoảng một triệu người đã đến Đức kể từ năm 2015, khoảng 400.000 người có chỗ đào tạo nghề nghiệp hoặc việc làm. Phần lớn trong số họ là đối tượng của bảo hiểm xã hội. Bà Merkel đã đúng với câu "Chúng ta có thể làm được", Kramer nói.

Tổng thư ký Hội đồng Kinh tế hoan nghênh là luật về nhập cư lao động lành nghề cuối cùng đã có. Nhưng phải rõ ràng: "Chúng ta cần những người lao động có kỹ năng thực sự chứ không phải những ai có tay nghề thấp, những người ngay lập tức mất việc trong thời kỳ suy thoái kinh tế tiếp theo, điều mà chúng ta rất tiếc đang vấp phải" - và sau đó phải được hỗ trợ vĩnh viễn.

Steiger trước sau đòi hỏi một chính sách nhập cư đáng tin cậy, cả bên trong và bên ngoài. Bên trong, bởi vì công dân đã mất niềm tin thông qua sự phát triển của các tội phạm đặc biệt và trục xuất chậm chạp đối với những người xin tị nạn bị từ chối hay phạm tội hình sự. Ra bên ngoài, thông điệp phải là: "Đức chọn những người đến đây vì trình độ của họ hoặc vì một lý do nhân đạo thuyết phục".

* 3) Seehofer lại kêu gọi quy định trục xuất nghiêm ngặt hơn

Bộ trưởng Nội vụ Đức, Horst Seehofer (CSU) muốn có các quy định trục xuất nghiêm ngặt hơn đối với những người xin tị nạn bạo lực.

Sau các cuộc tấn công ẩu đả của những người xin tị nạn tại Amberg/Đức, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Horst Seehofer muốn thay đổi luật pháp nếu cần thiết để thắt chặt các quy tắc trục xuất. Ông tuyên bố là ông sẽ đưa ra đề nghị cho liên minh chính phủ.

Amberg / Berlin (dpa) - Sau các cuộc tấn công đánh đập của những người xin tị nạn ở Amberg, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Horst Seehofer đã xác nhận ý định thắt chặt các quy tắc trục xuất.

Chính trị gia của đảng CSU nói qua tờ báo "Bild" : "Nếu những người xin tị nạn phạm tội bạo lực, họ phải rời khỏi đất nước chúng ta. Nếu các luật hiện hành không đủ, chúng phải được thay đổi". Ông sẽ đưa ra đề nghị cho liên minh chính phủ. Seehofer đã công bố một khoản tạm ứng như vậy vào giữa tháng 12.2018 cho đầu năm 2019.

Bốn nghi phạm tuổi từ 17 đến 19 đến từ Syria, Afghanistan và Iran đã bất ngờ tấn công người qua đường vào tối thứ Bảy 29.12.2018 dưới ảnh hưởng của rượu. Mười hai người bị thương nhẹ. Các bị cáo đã bị đưa vào nhà giam để thẩm xét.

"Các sự kiện ở Amberg đã làm tôi thất vọng rất nhiều", Seehofer nói. «Đây là những sự thái quá dữ dội mà chúng tôi không thể chịu đựng được!»

Người đứng đầu Công đoàn Cảnh sát Đức (DPolG), Rainer Wendt, đòi hỏi Chính phủ Liên bang phải trình bày quan điểm: "Người phát ngôn của Chính phủ Liên bang phải tự giải thích về sự việc. Nó không thể nào chỉ là một "cuộc săn lùng" khi nói đến những tội nhân cực đoan, ông nói với tờ báo. Người ta nói rằng động cơ của thủ phạm không được biết đến. "Hãy để tôi nêu ra cho bạn động lực: đó là một sự khinh miệt sâu sắc đối với nhà nước của chúng ta và cho những người sống với chúng ta. Bốn thủ phạm chỉ có thể được thả ra khi chúng bước vào đất nước quê hương của họ. »

Chính trị gia nội điạ của đảng CDU (Christian Democratic Union), Patrick Sensburg nói với nhật báo "Bild": "Theo quan điểm của tôi, những người đó mất quyền ở lại và phải bị trục xuất. Tình hình pháp lý hiện tại đồng ý làm điều này ».

© Lê Ngọc Châu – (Nam Đức, Đầu Năm 2019, chiều tối ngày 02.01.2019)

