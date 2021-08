Thời Sự Trong Tuần

Một người phụ nữ chích thuốc ngừa Covid hôm 4 tháng 8 năm 2021 tại Ferguson, Missiouri. Theo các con số mới nhất từ bộ y tế tiểu bang này, chỉ hơn 4/10 một chút người dân tiểu bang Missouri đã chích ngừa Covid trong khi đại dịch tiếp tục truyền nhiễm hàng ngàn người dân. Các cộng đồng có tỉ lệ cư dân không chích ngừa cao đã bị tổn hại đặc biệt nặng nề bởi biến thể Delta, những người không chích ngừa chiếm đại đa số các bệnh nhân vào bệnh viện điều trị. (Photo Getty Images)

Trong khi có nhiều nơi trên thế giới như Việt Nam không tìm ra đủ thuốc chích ngừa Covid-19 cho người dân thì tại Mỹ một số tiểu bang từ giới chức chính quyền xuống tới dân đã chống lại việc chích ngừa xem đó là nguy cơ cho sức khỏe vì họ nói thuốc vẫn còn đang thử nghiệm mà thực tế thì các thuốc chích ngừa Covid-19 được sử dụng lân nay cho hàng trăm triệu người đã kết thúc các giai đoạn thử nghiệm từ lâu.

Mỹ Đạt Tới Mức 70% Người Lớn Đã Chích Ngừa Covid-19 Đầy Đủ

Hôm Thứ Hai, 2 tháng 8 năm 2021, cuối cùng Hoa Kỳ đã đạt tới mục đích của Tổng Thống Joe Biden để chích ngừa Covid-19 cho 70% người lớn ở Mỹ -- trễ một tháng và giữa đợt gia tăng lây lan bởi biến thể delta đang tràn vào các bệnh viện và đưa tới việc công bố các lệnh đeo khẩu trang mới và thực hiện chích ngừa trên toàn quốc, theo bản tin của AP tường thuật hôm Thứ Hai.





Trong một hiệu triệu lớn tại Tận Cùng Miền Nam, Louisiana đã ra lệnh cho gần như mọi người, đã chích ngừa hay chưa, phải đeo khẩu trang trở lại trong những nơi đông người bên trong, gồm các trường học và đại học. Và những thành phố và tiểu bang khác cũng đã hành động tương tự để tái thực hiện các đề phòng chống lại cuộc khủng hoảng được cho là do biến thể lây lan nhanh và sự chống lại việc chích thuốc ngừa.





Hệ thống trung tâm y tế Florida đã báo cáo sự gia tăng hơn 140% trong 2 tuần qua trong số người hiện đã bào bệnh viện điều trị với vi khuẩn.





Biden đã đặt ra mục tiêu chích thuốc ngừa 70% vào Ngày Lễ Độc Lập 4 tháng 7. Số đó là tối thiểu mà các phỏng đoán ban đầu của chính quyền để cần đạt tới sự miễn dịch cộng đồng tại Hoa Kỳ. Nhưng điều đó đã không đủ bởi vì biến thể delta lây lan cao, mà đã khiến cho vi khuẩn trở lại bùng phát.





Không có việc ăn mừng tại Bạch Ốc hôm Thứ Hai, cũng không có việc đặt ra một mục tiêu mới, trong khi chính phủ đang chật vật để vượt qua sự nghi ngờ và thù ghét với thuốc chích ngừa, đặc biệt tại Miền Nam và những vùng miền quê và b3o thủ khác.





Các viên chức y tế tại San Francisco và 6 quận Vùng Vịnh khác hôm Thứ Hai đã tuyên bố họ đang phục hồi lại yêu cầu mọi người – đã chích ngừa hay chưa – đeo khẩu trang tại những nơi bên trong đông người.





Thống Đốc New York Andrew Cuomo nói rằng các nhân viên phi trường và vận chuyển tại Phố New York sẽ phải chích thuốc ngừa hay đối diện việc thử nghiệm hàng tuần. Ông ấy đã ngừng việc bắt buộc đeo khẩu trang hay chích ngừa cho công chúng, nói rằng ông không có thẩm quyền pháp lý để làm vậy.





Thị trưởng Denver nói rằng thành phố sẽ yêu cầu cảnh sát, lính cứu hỏa và một số công chức khác phải chích ngừa, cùng với các nhân viên tại các trường học, nhà điều dưỡng, bệnh viện và nhà tù.





Các trường cao đẳng và đại học công lập tại Minnesota sẽ yêu cầu đeo khẩu trang bên trong, bất kể tình trạng chích ngừa.





New Jersey nói rằng các nhân viên tại các nhà điều dưỡng công, các bệnh viện tâm thần và những cơ chế khác phải chích ngừa hay bị thử nghiệm thường kỳ.





Thống đốc North Carolina đã ra lệnh cho công chức tiểu bang trong các cơ quan dưới quyền kiểm soát của ông phải đeo khẩu trang bên trong nếu họ không chích ngừa đầy đủ.





Tại Florida chỉ có 27 ngày trong mùa hè này mà các bệnh viện đã chứng kiến sự gia tăng số người bị dính Covid-19 vào điều trị tương đương với con số 2 tháng của mùa hè năm ngoái, theo Chủ Tịch Hội Bệnh Viện Florida là Mary Mayhew cho biết.

Sài Gòn Giảm Lây Nhiễm Covid-19 Gần 1/2 Trong 24 Giờ Tính Tới Ngày 4 Tháng 8, VN Tăng Tốc Mua Thuốc Chích Ngừa

Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong ngày 04/8 ghi nhận 7.623 ca nhiễm mới (giảm 754 ca so với hôm qua), trong đó 05 ca nhập cảnh và 7.618 ca ghi nhận trong nước TP. Sài Gòn (3.300-giảm gần 1/2 so với hôm 3/8), Bình Dương (2.143), Long An (427), Đồng Nai (389), Tây Ninh (194), Bình Thuận (161), Đồng Tháp (156), Cần Thơ (150), Khánh Hòa (150), Đà Nẵng (93), Phú Yên (61), Vĩnh Long (60), Sóc Trăng (49), Ninh Thuận (29), An Giang (24), Bến Tre (24); Hà Nội (24), Bình Định (23), Thừa Thiên Huế (19), Thanh Hóa (17), Quảng Ngãi (15), Đắk Lắk (15), Hà Tĩnh (14), Hậu Giang (10), Quảng Nam (10), Gia Lai (10), Nghệ An (6), Bình Phước (6), Bạc Liêu (5), Đắk Nông (5), Quảng Bình (5), Hải Dương (4), Hưng Yên (3), Quảng Trị (3), Kon Tum (2), Sơn La (2), Lào Cai (2), Bắc Ninh (2), Lâm Đồng (1), Lạng Sơn (1), Yên Bái (1), Vĩnh Phúc (1), Nam Định (1), Hà Giang (1) trong đó có 1.865 ca trong cộng đồng.





Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 04/8, Việt Nam có 177.813 ca nhiễm trong đó có 2.329 ca nhập cảnh và 175.484 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 173.914 ca, trong đó có 51.558 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.





SG gọi cấp cứu 5.000 cú/ngày. Số lượng ca bệnh cần hỗ trợ trong cộng đồng ngày càng lớn, Trung tâm Cấp cứu 115, TPHCM đang phải hoạt động với công suất gấp 10 lần so với thời điểm bình thường. Trung bình mỗi ngày, trung tâm đang tiếp nhận hơn 5.000 cuộc gọi từ thân nhân và người bệnh mắc COVID-19.





Xin hỗ trợ 465.150 lao động tự do ở SG. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TPHCM vừa chính thức đề xuất UBND TPHCM xem xét hỗ trợ lao động tự do nằm ngoài 6 nhóm hỗ trợ đã nêu trong Nghị quyết 09 của HĐND TPHCM. Sở đề xuất hỗ trợ thêm lao động tự do thuộc 5 nhóm công việc: Bảo mẫu, quét dọn, giúp việc gia đình thuê; bảo vệ, giữ xe, rửa xe thuê; sửa xe, vá xe nhỏ lẻ; bán báo dạo, đánh giày; hoặc công việc có tính chất tương tự. Điều kiện hỗ trợ là các đối tượng trên mất việc làm, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn 4 triệu đồng/tháng, cư trú tại TPHCM. Số người dự kiến hỗ trợ là 465.150 người với tổng kinh phí trên 465 tỉ đồng (1 triệu đồng/người).





Tăng tốc mua vaccine. Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã ký hợp đồng mua 31 triệu liều vắc-xin Covid-19 của Pfizer và đang làm thủ tục mua thêm 20 triệu liều. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long vừa có cuộc trao đổi với đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Mỹ. Bộ trưởng Y tế cảm ơn Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam trang thiết bị, ngân sách và hơn 5 triệu liều vắc-xin Moderna qua cơ chế COVAX. Tuy nhiên, dịch Covid-19 tại Việt Nam vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp với khả năng lây lan nhanh và mạnh của biến thể Delta, vì vậy rất cần thêm nguồn cung ứng vắc-xin Covid-19.





Khánh Hòa giãn cách. Ban đầu là Nha Trang, bây giờ toàn tỉnh. UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn khẩn báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 và Bộ Y tế về việc tỉnh sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn toàn tỉnh kể từ 0 giờ ngày 6-8.





Vắc xin ở Bình Dương đang nằm trong kho vì thiếu nhân lực. Với 311.000 liều vắc xin được Bộ Y tế phân bổ, Bình Dương hiện mới chỉ tiêm cho khoảng 88.500 người, trong đó chỉ có hơn 7.400 người được tiêm đủ cả hai mũi. Lý do triển khai tiêm vắc xin chậm của tỉnh này vì thiếu nhân lực. Như vậy, hiện Bình Dương đang “tồn kho” đến hơn 2/3 lượng vắc xin được phân bổ vì tốc độ tiêm vắc xin rất thấp so với nhu cầu cấp bách và kế hoạch đề ra của địa phương này.





Bình Dương cho biết ​thượng tá Phan Minh Phương (53 tuổi, trưởng Phòng an ninh đối nội Công an tỉnh Bình Dương) được xác định mắc COVID-19 từ ngày 23-7 khi xét nghiệm tại bệnh xá của cơ quan. Ông Phương được đưa đi cách ly điều trị ở bệnh viện dã chiến tại Đại học Quốc gia TP.HCM (thành phố Dĩ An, Bình Dương). Ngày 2-8, ông được chuyển tới bệnh viện dã chiến tại phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên. Hôm nay 4-8, ông tử vong.





Nhịn đói 3 ngày lái xe máy nghìn km về quê, người đàn ông kiệt sức gục bên đường. Do chạy từ miền Nam về quê tránh dịch, khi đến tại Hà Tĩnh, người đàn ông ngất xỉu bên vệ đường vì 3 ngày không ăn gì. Chiều 4/8, lãnh đạo UBND xã Nam Điền, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, hôm qua, một người đàn ông chạy xe máy từ miền Nam về Thanh Hóa, khi qua địa bàn bị ngất xỉu bên đường. Phát hiện sự việc, ngành y tế, công an đã đến hiện trường kiểm tra sức khỏe và hỗ trợ đồ ăn cho công dân.





Hà Nội từ thiện: 100 tài xế ở các tỉnh, thành nhận chở bệnh nhân miễn phí. Không quản ngại đường sá xa xôi, các tài xế của nhóm 'Những chuyến xe yêu thương' giúp hàng chục bệnh nhân về nhà mỗi ngày. Chia sẻ với Zing, anh Bình Minh cho biết anh cùng vợ lập nhóm “Những chuyến xe yêu thương” vào tháng 6/2020, xuất phát từ mong muốn làm việc thiện nguyện. Đến nay, nhóm có khoảng 100 thành viên ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Đối tượng ưu tiên của nhóm là bệnh nhân ngoại tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, điều trị lâu ngày trong các bệnh viện ở Hà Nội như Bệnh viện Nhi Trung ương hay Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Họ là những người kiệt quệ về sức khỏe, tinh thần lẫn kinh tế. Hơn 1 năm qua, các thành viên hoạt động đều đặn, dựa trên sự nhiệt tình và cái tâm của mỗi người.





Quy Nhơn: Đang dịch, giám đốc Sở, cục phó Cục Thuế tỉnh vẫn đi đánh golf và tiếp xúc với F0. Ngày 4-8, Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) có báo cáo nhanh về việc 4 người tiếp xúc với F0 trong khi đánh golf tại một khu du lịch ở Quy Nhơn. Trong đó có giám đốc Sở Du lịch tỉnh. Trong khi đó, ông Ngô Hoàng Nam - chủ tịch UBND TP Quy Nhơn - cho hay thời gian qua thành phố đã có thông báo tạm dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể dục thể thao (trong đó có golf) để phòng chống dịch.





Dệt may nguy ngập. Các doanh nghiệp dệt may đang đối mặt nỗi lo xuất khẩu sẽ giảm trong các tháng cuối năm, thậm chí "đứt" đơn hàng khi đối tác tìm kiếm thị trường khác. Có đơn hàng tới hết tháng 12 nhưng dịch bệnh khiến nguyên liệu về chậm, giá tăng, chi phí logistics tăng... khiến Công ty cổ phần Tập đoàn Gia Định gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết, nếu dịch bệnh kéo dài, đơn hàng sẽ không thực hiện được, hoặc chậm trễ, khách hàng sẽ cắt đơn hàng.





Hộ chiếu vaccine sẽ cứu du lịch? Nhiều chuyên gia dự báo bất động sản nghỉ dưỡng chỉ còn một kỳ vọng lách qua khe cửa thoát hiểm bằng chiến dịch vaccine thần tốc và áp dụng hộ chiếu vaccine để phục hồi thị trường đang khủng hoảng trầm trọng. Tại Việt Nam, Phú Quốc đang được đề xuất là địa điểm đầu tiên thực hiện thí điểm chương trình đón khách quốc tế. Theo chương trình thử nghiệm này, khách du lịch có thể đến Phú Quốc thông qua các chuyến bay thuê bao (charter flight) và sẽ lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng tách biệt với các hạn chế về mặt di chuyển. Hiện tại, chính quyền địa phương mong muốn khởi động kế hoạch thí điểm này với thị trường du khách Nga trước khi chào đón du khách quốc tế từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Hàn Quốc và Đài Loan. Để thực hiện chương trình này, chính quyền địa phương đề xuất ưu tiên tiêm phòng cho 100.000 cư dân của Phú Quốc.

TQ Ra Lệnh Thử Nghiệm Covid Toàn Thành Phố Vũ Hán, Biến Thể Delta Bùng Phát Tại 35 Thành Phố Trong 17 Tỉnh Của TQ



Một người phụ nữ chích thuốc ngừa Covid hôm 4 tháng 8 năm 2021 tại Ferguson, Missiouri. Theo các con số mới nhất từ bộ y tế tiểu bang này, chỉ hơn 4/10 một chút người dân tiểu bang Missouri đã chích ngừa Covid trong khi đại dịch tiếp tục truyền nhiễm hàng ngàn người dân. Các cộng đồng có tỉ lệ cư dân không chích ngừa cao đã bị tổn hại đặc biệt nặng nề bởi biến thể Delta, những người không chích ngừa chiếm đại đa số các bệnh nhân vào bệnh viện điều trị. (Photo Getty Images)

BẮC KINH – Trung Quốc đã đình hoãn nhiều chuyến bay và xe lửa, bãi bỏ các trận đấu bóng rổ chuyên nghiệp và công bố việc thử nghiệm vi khuẩn corona rộng rãi cho công chúng tại thành phố Vũ Hán hôm Thứ Ba, 3 tháng 8 năm 2021 khi các bùng phát của biến thể delta lan rộng tới thành phố nơi dịch bệnh lần đầu tiên đã được phát hiện vào cuối năm 2019, theo bản tin của Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Ba.





Trong khi tổng số trường hợp bị lây nhiễm vẫn ở mức hàng trăm, chúng lan rộng hơn nhiều so với bất kỳ điều gì mà Trung Quốc đã đương đầu kể từ vụ bùng phát đầu tiên đã tàn phá Vũ Hán vào đầu năm 2020 và tất cả thời gian lây lan tới phần còn lại của đất nước này và thế giới.





TQ đã không loại bỏ nhưng phần lớn ngăn chận Covid-19 trong nước với những phong tỏa nhanh chóng và thử nghiệm đại chúng để cô lập những người bị lây nhiễm bất cứ khi nào có các trường hợp mới bộc phát. Hầu hết các vụ bùng phát trước đây đã không lây lan xa ra ngoài thành phố hay tỉnh. Lần này, các trường hợp truyền nhiễm đã được xác nhận tại hơn 35 thành phố tại 17 trong số 33 tỉnh và khu vực của TQ.





Các thành phố Nam Kinh và Dương Châu đã bãi bỏ tất cả các chuyến bay nội địa, và Bắc Kinh đã đình hoãn các chuyến xe lửa đường xa từ 23 trạm. Hội Bóng Rổ TQ nói rằng các trận đấu của liên hội chuyên môn nam giới sẽ bị đình hoãn bởi vì đại dịch.





Vũ Hán, thủ phủ 11 triệu dân tại miền trung TQ, là thành phố lớn nhất đang tiến hành thử nghiệm toàn thành phố. 3 trường hợp lây nhiễm được xác nhận tại đó hôm Thứ Hai, là các trường hợp đầu tiên sau hơn một năm không có ai bị dịch bệnh.





Chúng nằm trong số 90 trường hợp mới được xác nhận trên toàn quốc một ngày trước, theo Ủy Ban Y Tế Quốc Gia cho biết hôm Thứ Ba. Trong số đó, 61 trường hợp lây lan địa phương và 29 người mới đến từ ngoại quốc.

CDC Công Bố Lệnh Ngưng Đuổi Khỏi Nhà Cho Đến Ngày 3 Tháng 10 Giúp Ít Nhất 3.6 Triệu Người Mỹ Khỏi Bị Mất Nhà Ở

WASHINGTON – Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) hôm Thứ Ba, 3 tháng 8 năm 2021 đã đưa ra lệnh mới ngưng trục xuất mà sẽ có hiệu lực cho đến ngày 3 tháng 10, khi chính phủ Biden tìm cách dập tắt sự chỉ trích nặng nề rằng nó cho phép những người thuê nhà dễ bị tổn hại sẽ mất nhà trong thời đại dịch, theo AP tường thuật hôm Thứ Ba.





Lệnh ngưng trục xuất mới có thể giúp hàng triệu người có nhà ở trong khi biến thể delta của vi khuẩn corona đã lây lan và nhiều tiểu bang đã chậm chạp tài trợ tiền thuê nhà của liên bang. Nó tạm thời hoãn việc trục xuất tại những quận với “các mức nghiêm trọng và cao” của việc truyền nhiễm vi khuẩn và bao gồm các khu vực nơi 90% dân số Hoa Kỳ đang sinh sống.





Tuyên bố là điều đảo ngược đối với chính phủ Biden sau khi nói rằng phán quyết của Tòa Tối Cao đã ngăn chận lệnh đình hoãn trục xuất. Nhưng chọn lựa để công bố biện pháp mới trong lúc đối diện sự không chắc chắn về pháp lý cũng là một chiến thắng đối với các nhà lập pháp cấp tiến là những người thúc giục Bạch Ốc làm thêm nữa để ngăn chận 3.6 triệu người Mỹ khỏi bị mất nhà ở trong thời điểm khủng hoảng Covid-19.

Dân Sài Gòn Dù Cần Thuốc Chích Ngừa Trong Lúc Đại Dịch Đang Lan Tràn Vẫn Không Chịu Chích Thuốc Chích Ngừa Covid-19 Của TQ

SÀI GÒN, VN – Dường như cái gì thuộc về Trung Quốc người dân Việt Nam đều không thích mà cụ thể nhất là ngay cả trong lúc tình hình đại dịch đang gây khủng hoảng tại Sài Gòn nhưng thuốc chích ngừa Covid-19 hiệu Sinopharm của TQ cũng bị người dân chê, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Ba, 3 tháng 8 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về việc này như sau.





Người dân có quyền từ chối tiêm vắc-xin Sinopharm của Trung Quốc mà không bị phạt, tuy nhiên vắc-xin này vẫn chưa được tiêm cho người dân TPHCM trong đợt tiêm mới nhất bắt đầu từ ngày 3/8 vì đang chờ Bộ Y tế kiểm định chất lượng. Truyền thông Nhà nước trích lời ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM trong buổi họp báo cung cấp thông tin về phòng, chống dịch COVID-19 ở thành phố vào cùng ngày.





Vào ngày 31/7 vừa qua, TPHCM đã tiếp nhận một triệu liều vắc-xin của hãng Sinopharm trong tổng số năm triệu liều do Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn (Sapharco) đàm phán, thương thảo và ký hợp đồng mua của Sinopharm theo sự uỷ quyền của UBND TPHCM.





Ngay sau khi có tin lô vắc-xin về thành phố, nhiều người dân TPHCM đã bày tỏ sự nghi ngờ về chất lượng và độ an toàn của vắc-xin Trung Quốc, và không muốn tiêm loại vắc-xin này.





Trong họp báo ngày 3/8, ông Dương Anh Đức cho báo chí biết việc tiêm vắc xin trên tinh thần tự nguyện, ai đồng ý sẽ được tiêm. Các loại vắc xin trước khi tiêm đều được Bộ Y tế thẩm định, sau khi xong thì đưa vào tổ chức tiêm.





Phó Bí thư TPHCM Phan Văn Mãi nói tại buổi họp báo rằng TPHCM đã có 15 đợt nhận vắc-xin từ trung ương cấp với tổng số trên 2,5 triệu liều của bốn hãng được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho phép lưu hành và Bộ Y tế phê duyệt sử dụng bao gồm AstraZeneca, Pfizer, Moderna và Vero Cell của Sinopharm. Đáng chú ý vắc-xin Sinopharm mà thành phố đã nhận trước đó nằm trong tổng số 500.00 liều vắc-xin mà Trung Quốc tặng Việt Nam với điều kiện ưu tiên tiêm cho người dân Trung Quốc ở Việt Nam và cho người dân ở chín tỉnh biên giới với Trung Quốc.





Hôm 3/6/2021, vắc-xin Verol Cell của Sinopharm đã được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt sử dụng khẩn cấp và vào ngày 20/6, lô vắc-xin gồm 500.000 liều của hãng Sinopharm đã về đến Việt Nam.





Hiện chưa rõ vì sao sau khi đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng và đã được tiêm cho nhiều người dân giờ vắc-xin Vero Cell lại phải kiểm định chất lượng. Bộ Y tế hiện cũng không cho biết thông tin cụ thể bao giờ thì thời gian kiểm định chất lượng hoàn tất.

Chuyên Gia Y Tế: Sự Gia Tăng Số Người Dính Covid-19 Mới Chỉ Bắt Đầu; Florida Thành Tâm Điểm Đại Dịch Ở Mỹ

ORLANDO, Fla. – Florida đã báo cáo 21,683 trường hợp mới bị lây nhiễm Covid-19, tổng số một ngày cao nhất của tiểu bang kể từ bắt đầu đại dịch tới giờ, theo tài liệu sức khỏe liên bang công bố hôm Thứ Bảy, 31 tháng 7 năm 2021, trong khi các khu giải trí nơi công viên đã bắt đầu yêu cầu khách đeo khẩu trang bên trong, theo bản tin của AP tường thuật hôm Thứ Bảy.





Tiểu bang Florida đã trở thành trung tâm mới trên toàn quốc đối với vi khuẩn, chiếm khoảng 1/5 tổng số trường hợp mới lây nhiễm tại Hoa Kỳ.





Thống Đốc Cộng Hòa Florida là Ron DeSantis đã phục hồi các lệnh đeo khẩu trang và yêu cầu chích thuốc ngừa, và cùng với Lập Pháp tiểu bang, đã hạn chế khả năng của các chính quyền địa phương để đưa ra các hạn chế nhằm ngăn chận sự lây lan của Covid-19. Hôm Thứ Sáu, DeSantis đã cấm các học khu yêu cầu học sinh đeo khẩu trang khi các lớp học mở lại vào tháng tới.





Các con số mới nhất đã được ghi nhận hôm Thứ Sáu và được công bố hôm Thứ Bảy trên trang web của Cơ Quan CDC. Các số liệu cho thấy số trường hợp bị lây nhiễm gia tăng nhanh như thế nào tại Florida: chỉ một ngày trước đó, Florida báo cáo 17,093 trường hợp mới bị lây nhiễm hàng ngày. Cao điểm trước đó tại Florida là 19,334 trường hợp được báo cáo hôm 7 tháng 1, trước khi chích ngừa trở thành phổ biến.





Trong khi đó, bản tin của CNN hôm Thứ Bảy cho biết với sự gia tăng truyền nhiễm Covid-19 hiện nay và số người vào bệnh viện do sự lây lan của biến thể Delta dễ lây nhiễm hơn, các chuyên gia sức khỏe và các viên chức dự đoán sự gia tăng tới mức tồi tệ hơn cho đến khi nào toàn quốc vẫn còn người chưa chích ngừa.





“Chúng ta sẽ thấy sự gia tăng rất lớn này,” theo Bác Sĩ Peter Hotez, đồng giám đốc Trung Tâm Phát Triển Thuốc Chích Ngừa tại Bệnh Viện Nhi Đồng Texas, nói với Anderson Cooper của CNN hôm Thứ Sáu.





Bản tin của Bloomberg hôm Thứ Bảy cho biết các con số về Covid-19 tính tới 31 tháng 7 năm 2021 như sau:





- Trên toàn cầu có 739,604 trường hợp mới bị lây nhiễm hôm 30 tháng 7.

- Tổng số người chết vì Covid-19 trên toàn cầu tính tới 31 tháng 7 là 4,215,715.

- Tại Hoa Kỳ có 194,608 trường hợp bị lây nhiễm một ngày 31 tháng 7.

Fauci Lo Đại Dịch Sẽ Tồi Tệ Hơn Vì Biến Thể Delta Lây Lan Người Chưa Chích Ngừa Hiện Nay Rồi Sẽ Lây Lan Cho Những Người Đã Chích Ngừa

Trong khi nước Mỹ vật lộn với sự gia tăng trong biến thể delta của vi khuẩn Covid-19, Bác Sĩ Anthony Fauci tin rằng việc phong tỏa đất nước đã chứng kiến vào năm ngoái thì không thể trở lại, dù ông cảnh báo “nhiều thứ sẽ tồi tệ hơn” trong lúc phỏng vấn với chương trình “This Week” của Đài ABC hôm Chủ Nhật, 1 tháng 8 năm 2021, theo bản tin Yahoo News cho biết hôm Chủ Nhật.





“Tôi không nghĩ chúng ta sẽ phải thấy sự phong tỏa. Tôi nghĩ chúng ta có đủ phần trăm số người trong nước – không đủ để đè bẹp sự bùng phát – nhưng tôi tin đủ để không cho chúng ta đi vào tình huống mà chúng ta đã ở trong mùa đông năm rồi. Nhưng các thứ sẽ còn tồi tệ hơn,” theo Fauci nói với xướng ngôn viên Jonathan Karl của chương trình “This Week” hôm Chủ Nhật.





“Nếu bạn nhìn vào sự leo thang con số các trường hợp bị lây nhiễm, trung bình 7 ngày đã tăng đều. Bạn biết điều gì chúng ta thực sự cần làm, Jon, chúng ta lập đi lập lại và nó là sự thật, chúng ta có 100 triệu người trong nước này là những người có đủ điều kiện để được chích ngừa mà không chịu chích ngừa. Chúng ta đang nhìn thấy sự bùng phát của những người không chích ngừa,” theo ông phát biểu.





“Từ quan điểm về bệnh tật, việc vào bệnh viện điều trị, đau khổ và chết, những người không chích ngừa dễ tổn thương nhiều hơn nữa bởi vì những người đã chích ngừa được bảo vệ khỏi bị bệnh nghiêm trọng đối với phần đông nhất, nhưng khi bạn nhìn toàn diện vào đất nước. Và việc chúng ta trở lại cuộc sống bình thường, những người không chích ngừa, với những người không chích ngừa, đang cho phép sự lây lan của bùng phát là những ảnh hưởng sau cùng,” theo Fauci.





Các quan ngại về vi khuẩn corona đã gia tăng trong tuần này, khi các chi tiết mới về bùng phát của vi khuẩn tại Provincetown, Massachusetts đã làm tăng thêm lo ngại rằng biến thể delta hiện đang chiếm ưu thế có thể sẽ lây lan trong những người đã chích ngừa.

Thống Đốc New York Andrew Cuomo Bị Áp Lực Từ Chức Gồm TT Biden Vì Sách Nhiễu Tình Dục 11 Phụ Nữ



Thống Đốc New York Andrew Cuomo. (nguồn: https://apnews.com

NEW YORK – Thống Đốc New York Andrew Cuomo đang đối diện áp lực gia tăng hôm Thứ Ba, 3 tháng 8 năm 2021, để từ chức, gồm từ Tổng Thống Joe Biden và các đồng minh Dân Chủ khác, sau cuộc điều tra cho thấy rằng ông đã sách nhiễu tình dục gần một tá phụ nữ và đã làm việc để trả đũa một trong những tố cáo ông, theo bản tin của Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Ba.





“Tôi nghĩ ông ấy nên từ chức,” theo Biden nói với các phóng viên hôm Thứ Ba, tương tự như Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và các Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ ở New York Chuck Schumer và Kirsten Gillibrand, tất cả đều là Dân Chủ.





Lãnh đạo Hạ Viện tiểu bang NY, mà có quyền mang đến các cáo buộc luận tội, nói rằng đã rõ ràng Cuomo không còn có thể tại chức được nữa. Chủ Tịch Hạ Viện Tiểu Bang Carl Heastie, Dân Chủ, nói rằng ông sẽ tiến hành để hoàn tất cuộc điều tra luận tội “nhanh nhất có thể.”





Cuomo vẫn thách thức, phát biểu được thu âm phản ứng lại các phát hiện rằng “các sự kiện khác rất nhiều so với những gì đã được miêu tả” và rằng ông “không bao giờ đụng tới bất cứ người nào không thích hợp hay thực hiện các hành vi tình dục không thích đáng.”





Trong cuộc trao đổi qua điện thoại với Heastie, Cuomo khẳng định rằng ông sẽ không từ chức và đã nói với chủ tịch Hạ Viện tiểu bang là ông cần làm việc với những người cùng Đảng Dân Chủ và thu thập đủ lá phiếu để chận đứng cuộc luận tội, theo một người biết rõ cuộc điện đàm cho hay.





Nhưng Heastie nói rằng ông ấy không thể làm thế, theo người, không thể công khai cuộc điện đàm riêng tư và nói với AP trong điều kiện ẩn danh.





Gần 5 tháng, cuộc điều tra không phải tội hình sự, được giám sát bởi bộ trưởng tư pháp New York và được lãnh đạo bởi 2 luật sư bên ngoài, đã kết luận rằng 11 phụ nữ từ trong và ngoài chính quyền tiểu bang đã nói lên sự thật khi họ nói rằng Cuomo đã đụng chạm họ một cách không thích hợp, nhận xét về hình dáng của họ hay đưa ra những bình luận khiêu gợi về cuộc sống tình dục của họ.

Trận Cháy Rừng Dixie Fire Lớn Nhất California Đã Đốt Ra Tro 45 Tòa Nhà, Thiệu Rụi 244,000 Mẫu Tây



Trận Cháy Dixie Fire thiêu đốt trong rừng tại Thung Lũng Meadow hôm 31 tháng 7 năm 2021. (Photo: Ty O'Neil/SOPA Images/Shutterstock – nguồn: https://nypost.com)

Hàng ngàn người dân California đã bị buộc di tản ra khỏi nhà của họ khi trận cháy rừng lớn nhất tiểu bang trong năm nay đã đốt sạch gần ¾ triệu mẫu tây đất đai, theo các viên chức cho biết qua bản tin của báo New York Post tường thuật hôm Chủ Nhật.





Ngọn lửa, được biết là Dixie Wildfire, có ít nhất 4,000 người được đặt dưới các lệnh di tản khi nó hoành hành trong các dãy núi tại các quận Butte và Plumas, theo Bộ Nông Nghiệp và Bảo Vệ Cháy Rừng California cho hay.





Hơn 244,000 mẫu tây trong khu vực đã bị thiêu rụi bởi trận cháy kể từ khi nó bắt đầu trong Rừng Quốc Gia Fremont-Winema National Forest hôm 6 tháng 7, theo Trung Tâm National Interagency Fire Center cho biết.





Trận lửa đã đốt cháy ít nhất 45 tòa nhà và đã đe dọa hơn 10,000 tòa nhà khác.





Lính cứu hỏa đã chạy đua để ngăn chận đám cháy tràn tới thị trấn Paradise, mà đã bị thiêu rụi vào năm 2018 bởi trận cháy rừng chết người nhất trên toàn quốc trong một thế kỷ.





Tuy nhiên, chính quyền đã cảnh báo rằng gió không tiên liệu được và các điều kiện cực kỳ khô hạn có thể tạo ra thêm nhiều đợt bùng cháy trong khu vực.

Ngoại Trưởng Mỹ Dự 5 Cuộc Họp Cấp Bộ Với Các Nước Vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương Về Các Vấn Đề Cấp Bách Của Khu Vực Và Quốc Tế





Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony J. Blinken sẽ tham dự 5 cuộc họp cấp bộ qua mạng liên quan tới Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) từ ngày 2 tới 6 tháng 8, theo bản tin của trang mạng https://www.state.gov cho biết hôm 31 tháng 7 năm 2021.

Các cuộc họp nảy sẽ là các cuộc họp cấp bộ của Hoa Kỳ-ASEAN, Thượng Đỉnh Đông Á (EAS), Diễn Đàn Khu Vực ASEAN (ARF), Đối Tác Mekong-Hoa Kỳ, và Những Người Bạn Mekong.





Trong các cuộc họp này, Ngoại Trưởng Mỹ sẽ tham dự với các lãnh đạo từ khắp khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương về các vấn đề cấp bách của khu vực và quốc tế. Ngoại Trưởng Mỹ sẽ tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với sự trung lập của ASEAN để làm việc với ASEAN và các đối tác quốc tế để chống lại đại dịch Covid-19 và ủng hộ việc phục hồi kinh tế.





Ngoại Trưởng Mỹ cũng sẽ nêu ra tầm quan trọng của việc hai bên cùng hành động để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Ông sẽ nhắc lại rằng Hoa Kỳ đứng cùng với cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ tự do hàng hải và luật quốc tế, gồm Công Ước Về Luật Biển Của Liên Hiệp Quốc (UNCLOS). Ông cũng sẽ bày tỏ sự quan tâm nghiêm trọng về cuộc đảo chánh quân sự tại Miến Điện và kêu gọi ASEAN cùng hành động để thúc giục giới quân sự chấm dứt bạo động, thả hết tù bất công, và tái lập con đường tới dân chủ của Miến Điện.

1 Vận Động Viên Chạy Nước Rút Của Belarus Tham Dự Thế Vận Hội Tokyo 2020 Đã Không Về Nước Và Đang Tìm Cách Xin Tị Nạn



Vận động viên chạy nước rút Krystsina Tsimanouskaya của Belarus. (Photo: AP Photo/Martin Meissner – nguồn: https://apnews.com)



TOKYO – Một vận động viên chạy nước rút người Belarus cáo buộc nhóm Olympic của cô đã cố bứng cô ra khỏi Nhật Bản trong một tranh luận dẫn tới bế tắc vào chiều tối Chủ Nhật, 1 tháng 8 năm 2021 tại phi trường chính của Tokyo, theo bản tin của AP tường thuật hôm Chủ Nhật.





Nhóm hoạt động ủng hộ Krystsina Tsimanouskaya nói rằng cô tin là cuộc sống của cô đã gặp nguy hiểm tại Belarus và sẽ tìm tị nạn với Tòa Đại Sứ Áo tại Tokyo.





Tsimanouskaya cho biết trong một thông điệp được thu hình đã được phổ biến trên truyền thông xã hội rằng cô đã bị ép buộc bởi các viên chức của nhóm Belarus và đã yêu cầu Ủy Ban Thế Vận Hội Quốc Tế giúp đỡ.





“Tôi đã bị đặt dưới áp lực và họ cố gắng kéo tôi bằng sức mạnh ra khỏi Nhật Bản mà không có sự bằng lòng của tôi,” theo vận động viên chạy nước rút 24 tuổi cho biết.





Tsimanouskaya, sẽ chạy trong cuộc đua 200 mét Thế Vận Hội vào Thứ Hai, đã chỉ trích các viên chức của đội Belarus trên trương mục của cô. Cô nói rằng cô đã bị đưa vào chạy tiếp sức 4x400 dù chưa bao giờ chạy đua như thế.





Tổ Chức Belarusian Sport Solidarity Foundation (BSSF) nói rằng những người ủng hộ chính quyền đã tấn công lực sĩ, và Tsimanouskaya đã liên lạc với nhóm để nhờ giúp đỡ để tránh điều mà cô sợ là bị trục xuất ép buộc về Minsk.





Tsimanouskaya đã gặp cảnh sát Nhật Bản tại Phi Trường Haneda và đã không lên máy bay đi tới Istanbul. Các viên chức bộ ngoại giao đã tới phi trường sau đó, theo Opeikin cho biết.





Trong một tuyên bố được BSSF công bố, Tsimanouskaya cho biết cô đã ở trong một trạm cảnh sát vào sáng Thứ Hai.

Người Tù Lương Tâm Trần Huỳnh Duy Thức Đang Đối Diện Với Cái Chết Cận Kề Vì Tuyệt Thực Dài Hạn Để Đòi Hỏi Được Tự Do

VIỆT NAM – Người tù lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đang đối diện với cái chết cận kề sau khi ông đã thực hiện cuộc tuyệt thực dài hạn để đòi hỏi được tự do bất kể đến sự sống còn của bản thân, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 2 tháng 8 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về việc này như sau.





Ngày 30 tháng 7, tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức gọi điện từ trại giam về cho gia đình và thông báo sức khoẻ của ông đã suy kiệt sau đợt tuyệt thực kéo dài, nhưng ông sẽ tiếp tục đấu tranh để được tự do dù có phải mất đi tính mạng.





Theo gia đình, trong cuộc gọi thì ông Thức cho biết rằng ông “vừa từ mép cõi chết trở về”. Cụ thể, do tuyệt thực kéo dài nên ông hiện đang rất yếu, không thể tự đi lại và trong thời gian vừa qua đã bị ngã và ngất đi nhiều lần trong buồng giam, thậm chí có lúc đã nhìn thấy ảo giác.





Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức cho RFA biết thêm về tình hình của ông Thức:





“Ngày 2 tháng 7 thì trại giam họ có vào và khuyên anh Thức là nên ăn lại đi để giữ tính mạng, nhưng mà lúc đó thì ảnh vẫn tuyên bố là sẽ tuyệt thực tới chí mạng.





Anh không có lấy tính mạng của mình ra đùa, và lúc này là lúc anh không chấp nhận cái việc ở tù vô lý nữa.





Hoặc là ảnh được giải thoát, hoặc là siêu thoát!” - ông Tân thuật lại lời anh trai của mình cho hay.





Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức hiện đang thụ án tù 16 năm với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân sau phiên toà xét xử hồi năm 2010.





Ông đã nhiều lần tiến hành tuyệt thực để phán đối và đòi Toà án xem xét đơn yêu cầu mãn hạn tù cho ông theo những thay đổi trong Bộ Luật Hình sự năm 2015.





Lần tuyệt thực mới đây nhất của ông Trần Huỳnh Duy Thức là từ ngày 20/2/2021. Gia đình ông Thức cho biết ông áp dụng phương pháp tuyệt thực do ông sáng tạo ra gọi là quán định đến ngày 24/5 thì ngưng, và từ đó đến ngày 8/7 thì ông hoàn toàn không ăn gì. RFA không thể liên hệ với phía trại giam để xác định thông tin này, ngoài thông tin từ gia đình ông cung cấp.