Thời Sự Trong Tuần

Hình chụp được cho thấy Marc Knapper, phó trợ lý ngoại trưởng tại Nhật Bản và Nam Hàn, đang nói chuyện tại một cuộc hội luận mạng được tổ chức bởi Trung Tâm Báo Chí Ngoại Quốc tại Washingotn hôm 18 tháng 3 năm 2021, về các điểm nổi bật của chuyến công du của Ngoại Trưởng Antony Blinken tới Nhật và Nam Hàn, một ngày trước đó. (nguồn: https://en.yna.co.kr)

Tình hình đại dịch trong tuần qua có vẻ ảm đạm vì khắp thế giới chứng kiến sự gia tăng số người bị lây nhiễm Covid-19 và số tử vong, trong đó có Hoa Kỳ với 46 tiểu bang gia tăng ít nhất 10%, và đặc biệt tại Sài Gòn phải phong tỏa nhiều nơi để chận đà lây lan của vi khuẩn.

46 Tiểu Bang Mỹ Tăng Số Người Bị Dính Covid-19 Lên Ít Nhất 10%

Như các chuyên gia y tế đã tiên đoán, sự kết hợp của người không chích ngừa và biến thể Delta lây nhiễm nhiều hơn đã dẫn tới các gia tăng truyền nhiễm Covid-19 mới, theo CNN tường thuật hôm Thứ Tư, 14 tháng 7 năm 2021.





Tại 46 tiểu bang, số trường hợp lây nhiễm mới tuần vừa rồi ít nhất 10% cao hơn số trường hợp bị truyền nhiễm mới trong tuần trước đó, theo tài liệu của Đại Học Johns Hopkins cho biết.





Tại 31 tiểu bang, số trường hợp mới trong tuần rồi ít nhất 50% cao hơn các trường hợp lây nhiễm mới một tuần trước đó.





Chỉ có 2 tiểu bang – South Dakota và Iowa – chứng kiến sút giảm từ 10% tới 50%. Các trường hợp mới lây nhiễm tại Delaware và Arkansas tương tự tuần lễ trước đó.





Đại đa số của các trường hợp bị nhiễm Covid-19, vào bệnh viện và tử vong có cùng một điểm chung: Họ là những người không chích ngừa, theo các bác sĩ cho biết. Hơn 99% các trường hợp tử vong từ Covid-19 trong tháng 6 là những người không chích ngừa, theo Bác Sĩ Rochelle Walensky, giám đốc Cơ Quan CDC Hoa Kỳ, cho biết.





Trong khi đó, tình hình đại dịch trên toàn cầu cũng không khác Hoa Kỳ nghĩa là theo CNN tử vong từ Covid-19 trên toàn cầu gia tăng sau khi sút giảm 9 tuần liền, theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cho biết hôm Thứ Ba.





“Theo sau sự sút giảm liên tục 9 tuần, số tử vong đã tăng 3% trong tuần này so với tuần trước, với hơn 55,000 người chết được báo cáo,” theo WHO.

Tổng số người chết từ Covid-19 trên toàn thế giới hiện đã hơn 4 triệu người.





Khu vực Phi Châu báo cáo tăng 50% số tử vong so với tuần trước và khu vực Đông Nam Á tăng 26%. Khu vực Châu Mỹ báo cáo giảm 11% số tử vong trong tuần trước.





Số trường hợp bị truyền nhiễm Covid-19 cũng gia tăng, theo WHO, với gần 3 triệu trường hợp báo cáo trong tuần rồi. Đây là tăng 10% so với tuần trước. Tổng số trường hợp bị lây nhiễm Covid-19 trên toàn cầu tính đến nay là hơn 186 triệu.

Gẩn 3,000 Người Nhiễm Covid-19 Trong Một Ngày Tại VN, Nhiều Nhất Là Ở Sài Gòn; Hàng Trăm Ngàn Công Nhân Chờ Hoài Không Thấy Tiền Cứu Trợ

VIỆT NAM – Tình hình đại dịch tại Việt Nam vẫn chưa có gì khả quan vì chỉ ngày 14 tháng 7 năm 2021 cả nước đã có thêm 829 người bị nhiễm Covid-19, theo bản tin của Báo Dân Trí trong nước cho biết hôm Thứ Tư, 14 tháng 7 năm 2021. Bản tin Dân Trí còn cho biết thêm chi tiết như sau.





Bộ Y tế cho biết tối 14/7, cả nước có thêm 829 ca Covid-19, với 823 ca ở trong nước. Tính chung trong ngày, lần đầu tiên Việt Nam thêm gần 3.000 ca mắc mới trong ngày, trong đó TPHCM có 2.229 ca.





Tính từ 12h30 đến 18h30 ngày 14/7, Việt Nam có 829 ca mắc mới (BN36606-37434), trong đó 6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thanh Hóa (3), Quảng Nam (2), Hà Nội (1). 823 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (592), Bình Dương (73), Đồng Tháp (42), Đồng Nai (38), Đà Nẵng (15), Sóc Trăng (12), Bình Thuận (9), Kiên Giang (9), Cần Thơ (8 ), Phú Yên (6), Hà Nội (4), Quảng Ngãi (4), Nghệ An (3), Trà Vinh (2), Hà Tĩnh (1), Cà Mau (1), Bắc Giang (1), Bắc Ninh (1), Lạng Sơn (1), Bình Phước (1); trong đó 726 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm Thứ Tư cho biết tính đến ngày 14 tháng 7 năm 2021, Việt Nam đã có tổng cộng 37,434 người bị nhiễm Covid-19, trong đó 2,934 trường hợp ghi nhận trong ngày, nhiều nhất là ở Sài Gòn. Tổng số người chết từ Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 135 người.





Bản tin của Đài VOA cũng cho biết thêm tin tức về việc nguồn thuốc chích ngừa mà Việt Nam sắp nhận được như sau.





Bộ Y tế Việt Nam hôm 14/7 nói rằng công ty Pfizer của Hoa Kỳ sẽ cung cấp thêm 20 triệu liều vắc-xin COVID-19 mà hãng này cùng sáng chế với BioNTech của Đức để tiêm cho người dân ở độ tuổi từ 12- 18 tuổi.





Việt Nam đã mua tổng cộng 31 triệu liều vắc-xin Pfizer-BioNTech.





Bộ Y tế cho biết trong một thông cáo rằng nguồn cung bổ sung sẽ nâng số liều lên 47 triệu và dự kiến được giao vào quý 4 năm nay.





Việt Nam cũng đang làm việc với Pfizer về khả năng chuyển giao công nghệ vắc-xin hoặc đặt nhà máy của Pfizer tại Việt Nam để sản xuất vắc-xin.





Sau khi ngăn chặn thành công dịch bệnh nhiều tháng qua, Việt Nam đã phải đối mặt với một đợt bùng phát nghiêm trọng hơn kể từ cuối tháng 4, với sự gia tăng các ca lây nhiễm hàng ngày lên mức kỷ lục, tạo thêm áp lực lên chính phủ phải đẩy nhanh việc tiêm chủng.





Chiến dịch tiêm chủng đại trà của Việt Nam đang trong giai đoạn đầu, và cho đến nay, chưa đầy 300.000 người được tiêm chủng đầy đủ.





Cho đến nay, Việt Nam đã sử dụng vắc-xin của AstraZeneca của Anh, và tuần trước đã nhận 97.000 liều vắc-xin Pfizer-BioNTech.





Chính phủ Việt Nam trong một tuyên bố riêng cho biết Bộ Y tế đang đàm phán với Ấn Độ để đảm bảo 15 triệu liều vaccine COVID-19 Covaxin.





Cho đến nay, Việt Nam đã nhận được khoảng 8 triệu liều vaccine từ nhiều nguồn, bao gồm từ cơ chế COVAX, tài trợ và tự mua.





Ngoài ra, hàng trăm ngàn công nhân tại Việt Nam đang kêu trời vì hãng xưởng đóng cửa không có lương mà chính quyền CSVN lại trì trệ trong việc cứu trợ. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm Thứ Tư, 14 tháng 7 năm 2021 cho biết rằng ngành lao động đòi thanh toán 26 ngàn tỉ đồng cứu trợ. Bản tin RFA tường thuật như sau.





Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Việt Nam trong cuộc họp ngày 14/7 đã đề nghị các địa phương giải ngân nhanh gói an sinh 26 nghìn tỷ đồng. Truyền thông nhà nước loan tin vừa nói cùng ngày.





Tin cho biết, hiện có 230 ngàn lao động tự do trên địa bàn TPHCM, nhưng mới chuyển được tiền cứu trợ đến khoảng 40%. Bộ LĐ-TB&XH dự kiến số còn lại sẽ nhận tiền trong ngày mai, còn các nhóm lao động khác sẽ nhận trong tháng 7 này. Trong khi đó, Hà Nội, Đà Nẵng chỉ mới đến bước ký quyết định và họp bàn triển khai gói cứu trợ.





Tỉnh Bắc Giang, một tỉnh có số ca nhiễm cao, nhưng thiếu ngân sách, phải đợi cân đối nguồn hỗ trợ lao động tư do.





Tương tự, tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh... chỉ mới trong giai đoạn rà soát, tổng hợp các nhóm người lao động cần hỗ trợ.





Trước tình hình này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng các địa phương không cần thêm điều kiện, thủ tục, thậm chí phải cắt bớt.





Theo Bộ LĐ-TB&XH, sau hơn hai tháng bùng phát đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, 1,8 triệu lao động tại Việt Nam đã mất việc làm.





Còn theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ riêng trong quý II năm 2021, đã có 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập…

California Yêu Cầu Giáo Viên, Học Sinh, Nhân Viên Trường Đeo Khẩu Trang Trong Niên Học Mới Vào Mùa Thu Này, Dù CDC Nói Không Cần



Hình hồ sơ cho thấy một trẻ em không xác định danh tánh đeo khẩu trang. Các học sinh và nhân viên điều hành trường học tại California sẽ vẫn đeo khẩu trang vào niên học mới trong mùa thu này, theo các viên chức tiểu bang tuyên bố hôm Thứ Sáu. (Photo Carolyn Cole/Los Angeles Times via Getty Images – nguồn: https://www.yahoo.com)

Các viên chức tại tiểu bang California hôm Thứ Sáu tuyên bố rằng học sinh và nhân viên trường học sẽ vẫn được yêu cầu đeo khẩu trang trong lớp học vào mùa thu này, theo báo Insider tường thuật được đăng trên trang mạng Yahoo.com.





Tuyên bố này đến cùng ngày khi hướng dẫn mới từ Cơ Quan CDC nói rằng các học sinh và nhân viên nhà trường là những người đã chích ngừa Covid-19 đầy đủ có thể không cần đeo khẩu trang trong lúc ở trường.





Cơ quan CDC trước đây đề nghị tất cả học sinh và nhân viên điều hành trường học đeo khẩu trang liên tục lúc ở trường ngoại trừ khi ăn uống.





“Đeo khẩu trang là sự ngăn ngừa đơn giản và hiệu quả mà không cản trở việc cung ứng dạy dỗ trực tiếp đầy đủ,” theo Bác Sĩ Mark Ghaly, Bộ Trưởng Y Tế California, cho biết trong một tuyên bố lúc công bố chính sách này. “Vào đầu niên học mới, các học sinh sẽ có thể bước vào trường mà không lo lắng về việc họ sẽ có cảm thấy khác biệt hay đơn lẻ vì đã chích ngừa hay chưa chích ngừa – đối xử với tất cả các em học sinh như nhau sẽ hỗ trợ một môi trường học đường bình lặng và được ủng hộ.”





Ghaly nói rằng tại những nơi việc giữ khoảng cách không thể thực hiện được, thì đeo khẩu trang là “biện pháp siêu đẳng của việc giảm bớt lây lan.”





“Vì thế bắt đầu niên học mới của chúng ta với các học sinh đeo khẩu trang, trở lại an toàn 100% của học sinh của chúng ta để có thể đến học trực tiếp, là chiến lược quan trọng,” theo ông nói.





Theo tài liệu từ CDC, khoảng 55% người dân tại Hoa Kỳ trên 12 tuổi đã chích ngừa Covid-19 đầy đủ.

CDC Ra Hướng Dẫn Mới: Học Sinh Và Giáo Viên Đã Chích Ngừa Đầy Đủ Không Cần Đeo Khẩu Trang Trong Trường

Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) hôm Thứ Sáu, 9 tháng 7 năm 2021, nói rằng những thầy cô giáo, học sinh và nhân viên nhà trường đã được chích ngừa đầy đủ có thể trở lại các trường từ lớp Mẫu Giáo tới lớp 12 mà không cần đeo khẩu trang, theo bản tin của Báo Politico tường thuật hôm Thứ Sáu.





Cơ quan sức khỏe này đã cập nhật hướng dẫn trường học của họ để giúp các viên chức tiểu bang và địa phương cũng như các nhà điều hành chuẩn bị cho niên học mùa thu. CDC nói rằng những người 2 tuổi trở lên chưa chích ngừa thì nên tiếp tục đeo khẩu trang tại trường, đặc biệt các tụ tập bên trong và đông người. Các học sinh và thầy cô giáo cũng nên cố gắng giữ khoảng cách ít nhất 3 feet để giảm lây lan, theo các hướng dẫn được cập nhật cho biết.





Hướng dẫn nói rằng các trường học không thể tái mở cửa bởi vì họ không thể giữ đúng giãn cách có thể xem xét các chiến lược khác, gồm việc đeo khẩu trang bên trong, thử nghiệm và nâng cấp thoáng khí.





Hướng dẫn mới đánh dấu lần đầu tiên CDC đã khuyến nghị rằng các học sinh và giáo viên đã chích ngừa đầy đủ không cần đeo khẩu trang trong lớp học. Các cập nhật này đến giữa lúc gia tăng số trường hợp bị nhiễm Covid-19 liên quan tới biến thể Delta lây lan nhiều hơn tại nhiều tiểu bang Miền Nam, Tây Nam và Trung Tây.





Tùy theo mức độ lây lan cộng đồng và tỉ lệ chích ngừa, các trường học có thể quyết định lệnh đeo khẩu trang phổ biến, theo CDC cho biết, thêm rằng tùy theo các viên chức địa phương quyết định cách tốt nhất để giảm và kềm chế vi khuẩn.

Gia Đình Họ Munn 5 Người Tại Texas Bị Bắt Do Đăng Bài và Hình Trên Facebook Có Mặt Trong Tòa Nhà Quốc Hội Hôm 6 Tháng 1



Kristi Munn, Tom Munn, Dawn Munn, Josh Munn và Kayli Munn tại Thủ Đô Hoa Kỳ hôm 6 tháng 1 năm 2021. Bộ Tư Pháp đã che một phần hình này để bảo vệ danh tánh của một vị thành niên. (nguồn: www.cnn.com)



Các nhà điều tra liên bang đã chỉ ra các bài đăng trên truyền thông xã hội rộng rãi từ nhiều thành viên của một gia đình để thực hiện các vụ bắt hôm Thứ Ba, 13 tháng 7 năm 2021, trong một trong những vụ càng quét lớn nhất các bị cáo trong một ngày trong vụ bạo loạn tại Tòa Nhà Quốc Hội từ trước tới nay, theo CNN tường thuật hôm Thứ Ba.

Bộ Tư Pháp nói rằng Thomas “Tom” Munn đã khuyến khích những người trên truyền thông xã hội đi về Thủ Đô trong những tuần lễ trước vụ bạo loạn. Trong một bài đăng trên Facebook vào tháng 12, Tom Munn đã viết rằng, “Tổng Thống của chúng ta chỉ yêu cầu 2 điều từ chúng ta, cho đến nay… #1 Bỏ phiếu #2 Ngày 6 tháng 1 năm 2021.” Trong một bài đăng khác được trích trong hồ sơ tòa án, Tom Munn đã viết “Thời điểm đã đến!”





Một ngày trước vụ bạo loạn, Tom Munn và điều được mô tả như là “gia đình hạt nhân” của ông – gồm những người xuất hiện là người bạn đời của ông Dawn, và các con Kristi, Josh và Kayli – đã lái xe từ Borger, Texas lên Washington, theo hồ sơ truy tố đã được sử dụng trong vụ án hình sự liên bang mới chống lại 5 thành viên gia đình.





Trong một bài đăng trên Facebook mà một người mách nước đã cung cấp cho FBI, Kristi Munn đã chia xẻ một tấm hình có vẻ là một trong những thành viên gia đình của bà mặc quần áo rằn ri tạo dáng, với lời bình luận, “Chúng tôi đã tới đây Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn !!! #StopTheSteal (Ngưng Đánh Cắp) #TrumpisMyPresident (Trump Là Tổng Thống Của Tôi).”





Một thành viên khác trong gia đình này, Kelsi Munn – người mà FBI không tin đã đi Thủ Đô và đã không bị truy tố tội hình nào – đã đăng các bức hình của gia đình của bà lên Facebook giữa cuộc bao vây, gọi đó là “sự trao quyền cho phụ nữ” bởi vì những người phụ nữ họ Munn “đã làm going bão thủ đô của Chúng Ta,” theo hồ sơ tòa án cho thấy.





Thành viên thứ 6 của gia đình, là vị thành niên, cũng đã đi Thủ Đô với gia đình, theo các nhà điều tra cho biết, trích các videos cho thấy gia đình Munn bên trong tòa nhà (Quốc Hội). Vị thành niên không bị truy tố và không nêu danh tánh hay hình ảnh trong hồ sơ tòa án.





Sau cuộc bạo loạn, tất cả 5 thành viên gia đình đã tiếp tục thảo luận trên truyền thông xã hội ngày của họ cho thấy sự ủng hội đối với Tổng Thống Donald Trump lúc đó.

Dân Chủ Tại Hạ Viện Texas Lén Bay Tới Thủ Đô Washington Để Làm Cho Cộng Hòa Tại Texas Không Thông Qua Được Dự Luật Hạn Chế Bỏ Phiếu

Các nhà lập pháp Dân Chủ tại Hạ Viện Texas đã rời khỏi tiểu bang hôm Thứ Hai, 12 tháng 7 năm 2021 để ngăn chận Cộng Hòa thông qua dự luật bỏ phiếu mới hạn chế trong 27 ngày còn lại của phiên họp quốc hội đặc biệt được triệu tập bởi Thống Đốc Greg Abbott, theo CNN tường thuật hôm Thứ Hai.

Đại đa số nhà lập pháp Dân Chủ đã bỏ đi khỏi Texas bằng cách bay tới Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, bằng 2 chiếc máy bay được thuê, theo 2 nguồn tin biết về các kế hoạch của Dân Chủ nói với CNN. Họ đã giữ kín kế hoạch này bởi vì họ có thể bị buộc phải quay trở lại thủ phủ tiểu bang và tin rằng cơ quan thực thi pháp luật có thể được gửi tới để theo dõi họ, theo các nguồn tin cho hay.





Nhóm này “hy vọng” gặp các nhà lập pháp Dân Chủ tại Thượng Viện Liên Bang trong khi họ ở tại Washington, theo một người biết về kế hoạch này cho biết.





Hành động cùa họ đặt Texas vào trung tâm của trận chiến quốc gia về các quyền bỏ phiếu, với các nhà lập pháp Cộng Hòa của tiểu bang đã biến những lời nói dối của cựu Tổng Thống Donald Trump về gian lận bầu cử ở diện rộng vào sự thúc đẩy tạo ra luật mới hạn chế việc bỏ phiếu bằng thư, bỏ phiếu sớm và nhiều thứ khác.





Trong năm nay, các tiểu bang do Cộng Hòa kiểm soát gồm Florida, Georgia và Iowa đã ban hành các luật bỏ phiếu mới hạn chế. Dân Chủ tại Quốc Hội đã thúc đẩy các dự luận mở rộng sự tiếp cận với thùng phiếu trên toàn quốc – nhưng sự chống đối của Cộng Hòa tại Thượng Viện đã không hội đủ 60 phiếu cần thiết để phá vỡ sự ngăn cản.

Lính Cứu Hỏa Vất Vả Kềm Chế Trận Cháy Rừng Bùng Nổ Tại Miền Bắc California Do Nhiệt Độ Tăng Cao Kỷ Lục Tại Miền Tây





Một người lính cứu hỏa xịt nước trong lúc cố gắng chận đứng Trận Cháy Rừng Sugar, một phần của Trận Cháy Beckwourth Complex Fire, từ sự lan rộng tới các căn nhà trong khu xóm Doyle, California, hôm Thứ Bảy. (Photo Noah Berger/AP – nguồn: https://www.theguardian.com)

Những người lính cứu hỏa đã vất vả để kềm chế đám cháy rừng bùng nổ tại miền bắc California dưới nhiệt độ nóng như lửa trong khi đợt nóng khác đã tràn tới miền tây, khiến cho độ nóng dữ dội tại các khu vực sâu trong nội địa và sa mạc, theo bản tin của báo The Guardian tường thuật hôm Chủ Nhật, 11 tháng 7 năm 2021.





Death Valley tại Sa Mạc Mojave nằm về phía đông nam của California đã nóng tới 128 độ F hôm Thứ Bảy, theo Sở Khí Tượng Quốc Gia tại sa mạc Furnace Creek cho biết. Nhiệt độ cao ngạc nhiên thực sự thấp hơn một ngày trước, khi nơi này đạt tới 130 độ F (tức 54 độ C).





Nếu được xác nhận là đúng, thì 130 độ là nóng kỷ lục tại đó kể từ tháng 7 năm 1913, khi sa mạc Furnace Creek đạt tới 134 độ F, được xem là nhiệt độ đo được cao nhất trên Trái Đất.





Khoảng 300 dặm (483 km) về hướng tây bắc của sa mạc, trận cháy rừng lớn nhất trong năm tại California đang hoành hành dọc theo biên giới với Nevada. Trận Cháy Beckwourth Complex Fire – kết hợp các đám cháy do sét gây ra đang thiêu rụi 45 dặm phía bắt của Lake Tahoe – cho thấy không có dấu hiệu chậm lại từ hướng đông bắt từ khu vực rừng Sierra Nevada sau khi tăng gấp đôi kích thước từ Thứ Sáu tới Thứ Bảy.





Vào cuối ngày Thứ Bảy, ngọn lửa nhảy sang Xa Lộ Liên Bang 395 và đã đe dọa nhiều tòa nhà tại quận Wahsoe của Nevada.





Ngọn lửa, chỉ được kềm chế 8%, đã gia tăng mạnh tới 86 dặm vuông khi lính cứu hỏa bị ngột ngạt trong nhiệt độ 100 độ.

Thành Phố Charlottesville Ở Virginia Đã Gỡ Bỏ Tượng Của 2 Tướng Liên Minh Miền Nam: Robert E. Lee Và Thomas J. “Stonewall” Jackson

Các tượng bằng đồng của 2 vị tướng Liên Minh Miền Nam đã bị gỡ bỏ hôm Thứ Bày, 10 tháng 7 năm 2021, khỏi khu vực đất công tại thành phố Charlottesville thuộc tiểu bang Virginia, gần 4 năm sau khi những tượng này là tiêu điểm cho một cuột tập họp bạo động có tên “Unite the Right” khiến cho một người thiệt mạng, theo bản tin của CNN tường thuật hôm Thứ Bảy.





Xe máy trước tiên gỡ tượng của Tướng Robert E. Lee tại Market Street Park khỏi bệ đá ngay sau 8 giờ sáng. Tượng của Tướng Thomas J. “Stonewall” Jackson đã được gỡ xuống từ Court Square Park gần 2 tiếng đồ hồ sau.





Một đám đông đã tụ tập để xem đã vỗ tay hoan nghênh cả hai lần.





Cả hai tượng sẽ được cất vào kho. Bệ đá để yên và sẽ được gỡ bỏ sau đó.





“(Việc gỡ bỏ các tượng) là bước nhỏ gần tới mục tiêu của việc giúp Charlottesville, Virginia, và nước Mỹ vật lộn với tội lỗi muốn tiêu diệt người Da Đen để đạt được lợi ích kinh tế,” theo Thị Trưởng Nikuyah Walker nói với các phóng viên ngay trước khi tượng của Tướng Lee bị gỡ bỏ.





Thành phố cho biết họ đang tìm kiếm một chỗ mới để các tượng tại một bảo tàng, chiến trường quân đội hay hội lịch sử.





Hội Đồng Thành Phố đã bỏ phiếu hôm 7 tháng 6 để gỡ bỏ các tượng theo sau một cuộc chiến tại tòa kéo dài hơn 3 năm.

Ngoại Trưởng Mỹ Blinken Tái Khẳng Định Mỹ Sẽ Bảo Vệ Phi Luật Tân Nếu Bị TQ Tấn Công Qua Hiệp Ước Phòng Thủ Chung Mỹ-Phi Năm 1951

Washington – Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã tái khẳng định lời cam kết của Hoa Kỳ để bảo vệ quân đội Phi Luật Tân bị tấn công tại Biển Đông, theo hiệp ước phòng thủ chung có tuổi thọ 70 năm, theo bản tin của CNN cho biết.





Blinken đã đưa ra lời bình luận trên hôm Chủ Nhật, 11 tháng 7 năm 2021, trong một tuyên bố đánh dấu năm thứ 5 của phán quyết của tòa trọng tài độc lập bác bỏ các tuyên bố chủ quyền bành trướng của Trung Quốc trên vùng biển, đứng về phía Phi Luật Tân.





Căng thẳng tại Biển Đông, mà cũng bị tranh chấp bởi Brunei, Mã Lai Á, Đài Loan, và Việt Nam đã gia tăng trong năm nay, với Manila tố cáo Bắc Kinh cố gắng dọa nạt các tàu tuần duyên của họ, cũng như gửi tới “dân quân biển” để áp đảo các tàu đánh cá của Phi Luật Tân.





Người đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ có thể viện dẫn hiệp ước phỏng thủ chung Mỹ-Phi trong sự kiện bất cứ hành động quân sự nào của Trung Quốc chống lại các tài sản của Phi Luật Tân trong khu vực.





“Chúng tôi cũng tái khẳng định rằng một cuộc tấn công quân sự vào quân đội, các tàu công cộng, hay máy bay của Phi Luật Tân trên Biển Đông sẽ viện dẫn các cam kết phỏng thủ chung của Hoa Kỳ theo Điều IV của Hiệp Ước Phòng Thủ Chung Mỹ-Phi năm 1951,” theo Blinken phát biểu.





Blinken cũng kêu gọi chính quyền TQ “tuân thủ các nghĩa vụ của họ theo luật quốc tế và chấm dứt hành vi khiêu khích” tại Biển Đông.

Nhiều Viên Chức Mỹ Làm Việc Bí Mật Tại Haiti Có Liên Quan Đến Vụ Ám Sát Tổng Thống Haiti Jovenel Moise Trong Tuần Qua

Nhiều người đàn ông đã liên can trong vụ ám sát Thổng Thống Haiti đã làm việc trước đây trong vai trò những người cung cấp thông tin thực thi pháp luật Hoa Kỳ, theo người đã tóm tắt về vấn đề này, trong khi các nhà điều tra Mỹ vật lộn với số lượng ngày càng tăng của những liên kết từ Florida tới đội bị cáo buộc tấn công, theo CNN tường thuật hôm Thứ Ba, 13 tháng 7 năm 2021.





Tổng Thống Haiti Jovenel Moise đã bị giết chết hôm Thứ Tư tuần rồi trong một hoạt độngmà chính quyền Haiti nói đã liên quan tới ít nhất 28 người, đa phần trong số đó là những lính đánh thuê Colombia được thuê thông qua công ty an ninh có trụ sở tại Florida.





Ít nhất một người đàn ông đã bị bắt bởi chính quyền Haiti vì có liên hệ tới vụ ám sát mà trước đó đã làm việc như là một người đưa tin cho Cơ Quan US Drug Enforcement Administration (DEA), theo DEA cho biết trong một tuyên bố trả lời cho CNN.





“Có lúc, một trong những nghi can trong vụ ám sát Tổng Thống Haiti Jovenel MOise là một nguồn tin bí mật cho DEA,” theo DEA cho biết trong tuyên bố.

“Sau vụ ám sát Tổng Thống Moise, nghi can đã liên lạc với người liên lạc của ông ấy tại DEA. Một viên chức DEA được giao nhiệm vụ tại Haiti đã thúc giục nghi can ra đầu thú với chính quyền địa phương và, cùng với một viên chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, đã cung cấp thông tin cho chính quyền Haiti đã hỗ trợ việc ra đầu thú và bắt giữ nghi can và một người khác,” theo DEA cho biết.





Các nghi can khác cũng có quan hệ với Hoa Kỳ, gồm người làm việc như là những người đưa tin cho FBI, theo người tóm tắt vấn đề cho hay. FBI cho biết trong trả lời với báo cáo của CNN rằng họ đã không bình luận về những người đưa tin, ngoại trừ nói rằng họ sử dụng “các nguồn lực hợp pháp để thu thập tình báo” như một phần của các cuộc điều tra của họ.

Sét Đánh Chết 76 Người Tại Miền Bắc Ấn Độ, Có Người Đang Tự Chụp Hình Bằng Điện Thoại Cầm Tay

Nhiều người được báo cáo đã tự chụp hình gần một pháo đài lịch sử tại miền bắc Ấn Độ nằm trong số 76 người đã bị giết chết bởi sét đánh trong giai đoạn sớm của mùa gió mùa hàng năm, theo các viên chức cho biết hôm Thứ Hai, 12 tháng 7 năm 2021 qua tường thuật của Đài CBS News hôm Thứ Hai.

Các vụ sét đánh chết người là thường xảy ra tại quốc gia Châu Á rộng lớn này từ tháng 6 tới tháng 9, mang tới sự nghỉ ngơi từ mùa hè nóng dữ khắp bình nguyên miền bắc Ấn Độ.





Trong số 76 người bị giết, ít nhất 23 người chết tại tiểu bang sa mạc Rajasthan, gồm một chục người đang xem trận bão thổi qua thành phố Jaipur trên đài quan sát gần Pháo Đài Amer nổi tiếng thế kỷ 12 vào chiều tối Chủ Nhật, theo một viên chức của bộ thiên tai tiểu bang nói với AFP.





“Lúc đó trời đã mưa khi người dân ở đó. Họ tụ tập trong tháp khi trời mưa lớn,” theo viên chức cao cấp cảnh sát của Jaipur là Saurabh Tiwari cho biết.





Ông nói có tới 30 người ở trong các tháp khi sét đánh. Các nhóm cứu cấp đã kiểm tra xem có bất cứ nạn nhân nào té xuống hào sâu một bên của các tháp hay không.





Các viên chức nói với truyền thông địa phương rằng một số trong những người chết lúc đó đang tự chụp hình bằng điện thoại cầm tay trong lúc bão.

Hàng Ngàn Người Cuba Xuống Đường Biểu Tình Lớn Nhất Từ Trước Tới Nay Để Chống Thiếu Hụt Thực Phẩm Và Giá Cả Tăng Cao



Cảnh sát bắt một người biểu tình chống chính quyền trong cuộc biểu tình tại thủ đô Havana hôm Chủ Nhật. (Photo Ramon Espinosa/AP -- https://www.npr.org)

Hàng ngàn người Cuba đã tuần hành trên đường Malecon của thủ đô Havana và các nơi khác trên đảo quốc hôm Chủ Nhật, 11 tháng 7 năm 2021, để chống sự thiếu hụt lương thực và giá cả tăng cao giữa cuộc khủng hoảng vi khuẩn corona, trong một trong những cuộc biểu tình chống chính quyền lớn nhất trong ký ức, theo bản tin của Đài NPR tường thuật hôm Chủ Nhật.





Nhiều người trẻ đã xuống đường trong cuộc biểu tình vào trưa xế tại thủ đô, mà đã làm cản trở lưu thông cho đến khi cảnh sát dẹp đi trong nhiều giờ sau và phá vỡ cuộc biểu tình khi một vài người biểu tình ném đá.





Cảnh sát lúc đầu theo sau những người biểu tình hô vang “Tự Do,” “Đủ Rồi,” và “Đoàn Kết.” Một tài xế xe mô tô rút lá cờ Mỹ ra, nhưng nó đã bị người khác giật lấy từ ông ấy.





“Chúng tôi đã chán ngấy cảnh xếp hàng, thiếu thốn. Đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây,” theo một người biểu tình ở tuổi trung niên nói với AP. Ông từ chối cho biết danh tánh vì sợ bị bắt sau đó.





Cuba đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập niên, cùng với sự gia tăng của các trường hợp bị nhiễm vi khuẩn corona.





Dù nhiều người đã cố dùng điện thoại cầm tay của họ để phổ biến thông tin biểu tình sống, chính quyền Cuba đã đóng dịch vụ internet qua suốt buổi xế trưa.





Khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ trong cuộc biểu tình, một số người biểu tình đã ném đá vào cảnh sát, vào lúc cảnh sát bắt đầu bắt người và người biểu tình giải tán.

Ý Thắng Anh Bằng Hiệp Đá Luân Lưu Sau Khi Cả Hai Đều Giữ Tỉ Số 1-1 Qua 2 Giờ Thi Đấu Trong Trận Chung Kết Giải Túc Cầu Châu Âu 2020

Wembley Stadium, London – Vào một đêm đầy căng thẳng, Ý đã giành được chiến thắng lớn đầu tiên trong 15 năm với chiến thắng qua đá luân lưu với Anh tại trận chung kết Giải Túc Cầu Châu Âu 2020, theo CNN tường thuật hôm Chủ Nhật, 11 tháng 7 năm 2021.





Lọt lưới vào khung thành của Luke Shaw chỉ trong 2 phút đầu trận đấu đã giúp đội tuyển Anh dẫn đầu mà họ mong là sẽ giữ được suốt trận đấu của đêm nay, trước khi một pha tranh chấp trước khung thành vào giữa hiệp hai đã cho phép Leonardo Bonucci chọc thủng lưới đội Anh giúp tỉ số 1-1 đều cho đội Ý.





Suốt phần còn lại của trận đấu với 30 phút đá thêm hai đội vẫn giữ tỉ số 1-1 và chuyện đá luân lưu đã không thể tránh khỏi, khi không bên nào có vẻ muốn hay đủ cam đảm để tìm đủ cầu thủ thực sự gây khó khăn cho thủ môn bên kia.





Đội tuyển Anh đã chịu đựng vô số đau lòng với cách đá luân lưu trong năm qua và lần này đến lượt Ý gây thêm đau đớn cho các cổ động viên Anh khi cả 3 cầu thủ đội nhà là Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka đều bỏ lỡ cơ hội ngay từ đầu.





Trong màn ăn mừng cuồng nhiệt của người Ý, Bonucci - người đã đá cả đêm và giành được giải thưởng người đàn ông của trận đấu - đã hét lên “đã tới La Mã” vào máy quay bên sân vận động để xát muối thêm vào các vết thương của những cổ động viên Anh.

Đại Sứ Mỹ Tại VN Được Biden Đề Cử Điều Trần Tại Thượng Viện: Khi Nào Hà Nội Tôn Trọng Nhân Quyền Đầy Đủ Thì Quan Hệ Mỹ-VN Mới Trọn Vẹn

WASHINGTON – Người được Tổng Thống Joe Biden đề cử làm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam kế tiếp đã cam kết tại buổi điều trần chuẩn thuận tại Thượng Viện hôm Thứ Ba, 13 tháng 7 năm 2021 sẽ đẩy mạnh quan hệ an ninh với Hà Nội trong khi tìm kiếm sự tiếp cận thị trường bình đẳng và áp lực Hà Nội tôn trọng nhân quyền, theo bản tin của Reuters tường thuật hôm Thứ Ba.





Marc Knapper, nhà ngoại giao chuyên nghiệp hiện đang là phó trợ lý ngoại trưởng tại Nhật Bản và Nam Hàn, đã nói với Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện về mối quan hệ giữa Washington và cựu thù Chiến Tranh Việt Nam đã trải qua một “chuyển đổi sâu sắc” kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1995.





“2 quốc gia của chúng ta đã thay đổi từ một lịch sử xung đột sang hợp tác toàn diện mở rộng các quan hệ chính trị, an ninh, kinh tế, và hai dân tộc,” theo ông phát biểu, trong lúc nói thêm rằng mối quan hệ không phải không có các thách thức.





“Chúng ta có những mối quan tâm rất nghiêm trọng,” theo Knapper nói. “Chỉ khi nào chúng ta nhìn thấy tiến trình có ý nghĩa về nhân quyền có thể sự hợp tác mới đạt tới tiềm năng trọn vẹn nhất của nó.”





Knapper đã nêu ra những hạn chế của Hà Nội đối với tự do internet và đề cập tới “chiều hướng đáng lo ngại về sự sách nhiễu, bắt giữ tùy tiện trái pháp luật, các kết án bất công, và những bản án nghiêm khắc đối với các nhà báo và các nhà hoạt động.”





Ông nói rằng ông sẽ “áp lực” Hà Nội “để tôn trọng tự do ngôn luận, lập hội, tụ họp ôn hòa, và tự do tôn giáo hay tín ngưỡng.”





Knapper, nhà ngôn ngữ nói được tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Việt, nói rằng thương mại song phương với Việt Nam đã gia tăng từ gần như không có gì trong năm 1995 lên hơn 90 tỉ đô la trong năm 2020, nhưng cho biết cũng có những thách thức.





Ông nói ông sẽ “cổ võ cho một sân chơi bình đẳng đối với các công ty và các nhà đầu tư Hoa Kỳ, gồm việc thúc giục Việt Nam duy trì sự tiếp cận thị trường bình đẳng cho các dịch vụ kỹ thuật số và các nông sản Hoa Kỳ.”





Knapper, là con trai của một cựu chiến binh Chiến Tranh Việt Nam, đã cam kết sẽ tăng cường mối quan hệ an ninh, nói rằng Hà Nội và Washington đều tin “không có thách thức nào” lớn hơn thách thức mà Trung Quốc đã phô lộ ra, gồm tại Biển Đông, nơi Việt Nam và TQ có các tuyên bố chủ quyền quan trọng.