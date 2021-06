Vaccine TQ vào VN, chích cho ai? SG phong toả 3 khu phố 60.000 dân. SG cấm tụ tập trên 3 người, xin dân ở nhà. Đà Nẵng tăng dịch, giãn cách. Đồng Nai: hơn 18.400 công nhân tạm nghỉ, ngừa dịch. Bình Dương phong tỏa phường 50.000 dân. Bà Rịa Vũng tàu xin mua 1,5 triệu liều vaccine bằng tiền dân. 1 cán bộ Bình Thuận chích ngừa xong là chết. - 2 lễ lớn cuối tuần này: Ngày Lễ Cha, Ngày Lễ Juneteenth mừ

Hình ảnh khuôn viên ngôi Chùa 1001 Buddhas tại Fremont, bị các quan chức thành phố đòi đập bỏ vì phạm luật xây dựng.

.

- Sài gòn lây COVID cao nhất VN. Vaccine TQ vào VN, chích cho ai? SG phong toả 3 khu phố 60.000 dân. SG cấm tụ tập trên 3 người, xin dân ở nhà. Đà Nẵng tăng dịch, giãn cách. Đồng Nai: hơn 18.400 công nhân tạm nghỉ, ngừa dịch. Bình Dương phong tỏa phường 50.000 dân. Bà Rịa Vũng tàu xin mua 1,5 triệu liều vaccine bằng tiền dân. 1 cán bộ Bình Thuận chích ngừa xong là chết.

- 2 lễ lớn cuối tuần này: Ngày Lễ Cha, Ngày Lễ Juneteenth mừng da đen thoát vòng nô lệ

- Fremont đòi đập bỏ Chùa 1001 Buddhas, bị kiện vi phạm Hiến pháp, kỳ thị gốc Á và tôn giáo

- đơn Smartmatic kiện: Fox News, Powell, Giuliani và nhiều CC sẽ ra tòa ngày 17/8/2021

- nhiều dân cử Cộng Hòa vu cáo: FBI đã nằm vùng kích động, xúi giục bạo loạn 6/1/2021

- trừng phạt các luật sư bịa đặt: tòa Michigan triệu tập Sidney Powell ngày 6/7/2021

- làng điện ảnh Hollywood kêu gọi ủng hộ dự luật bầu phiếu qua thư, Cộng Hòa chống dữ dội

- Biden: Mỹ tới một dấu mốc 300 triệu mũi vaccine trong vòng 150 ngày đầu nhậm chức

- Bộ y tế Tennessee mời các em trên 14 tuổi chích ngừa, Cộng Hòa nổi giận, hăm cắt ngân sách

- Florida: Mike Pence dự hội thảo, bị người Cộng Hòa cuồng nhiệt mắng "Đồ phản bội"

- HỎI 1: Năm đại dịch 2020 có số người di tản đông kỷ lục lịch sử? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có thể dùng chó để nhận ra người đang bệnh COVID-19? ĐÁP 2: Đang thử như thế.

.

QUẬN CAM (VB-19/6/2021) --- Chánh án David B. Cohen của Tòa Tối Cao tiểu bang New York đã ấn định ngày tranh luận đối với các đơn xin hủy đơn kiện do công ty Smartmatic đòi bồi thường 2.7 đôla từ các người bị kiện -- đài Fox News, Rudy Giuliani, Maria Bartiromo, Sidney Powell, Lou Dobbs và Jeanine Pirro --- vì những người bị kiện bịa đặt để vu khống công ty từ cuộc bầu cử 2020.

.

Chánh án Cohen sẽ nghe tranh luận lúc 9:30am ngày 17/8/2021 từ các luật sư đại diện những người bị kiện xin hủy bỏ đơn kiện từ Smartmatic. Một nhóm luật sư sẽ đại diện cho Fox, Bartiromo, Dobbs, và Pirro trong đơn nộp ngày 26/4/2021 xin bác bỏ đơn kiện. Trong khi

Giuliani và Powell, hai người hôm 8/4/2021 đều nộp đơn xin bác vụ kiện, mỗi người có luật sư riêng.

.

Nhóm luật sư đai diện cho Fox, Bartiromo, Dobbs và Pirro lý luận rằng họ làm chức năng truyền thông, trong khi Smartmatic không chứng minh họ tường thuật ác ý để gây hại công ty này về cuộc bầu cử. Luật sư của Giuliani cũng lấy cớ không ác ý. Còn Luật sư của Powell nói tòa này không có thẩm quyền về Powell.

.

Còn vụ kiện khác do hãng Dominion kiện nhiều người liên hệ trên, đòi 1.6 tỷ đô bồi thường. Dominion kiện thêm Tổng quản trị công ty MyPillow là Michael Lindell. Lindell đã kiện ngược lại.

.

--- Chụp mũ là chiến thuật tiện lợi, vì không cần chứng cớ gì hết. Chúng ta đã từng thấy những màn chụp mũ cho ai đó là VC và bây giờ một số quan chức Cộng Hòa chơi y hệt như thế: chụp mũ rằng bạo loạn 6/1/2021 là do FBI nằm vùng kích động, xúi giục gài bẫy. Hôm Thứ Sáu trên CNN, phóng viên Jim Acosta loan tin rằng một số dân cử Cộng Hòa đưa ra thuyết âm mưu rằng các gián điệp FBI nằm vùng trong số người ủng hộ Trump để kích động bạo loạn ngày 6/1/2021.

.

Wolf Blitzer, người dẫn chương trình CNN, nhắc rằng vợ của cảnh sát Brian Sicknick, người đã chết vì cuộc tấn công bạo loạn 6/1/2021, nói rằng chính Trump là "lãnh tụ chủ mưu, dàn dựng ngày hôm đó. Vậy mà bây giờ một số dân cử Cộng Hòa quay sang thuyết âm mưu nhảm nhí."

.

Phóng viên Acosta nói: "Họ sống trong thế giới khác. Họ trong thế giới QAnon. Mà cũng một số dân cử Cộng Hòa đó trước đây chụp mũ cho Antifa là người bạo loạn 6/1/2021, bây giờ quay sang chụp mũ FBI. Bạn sẽ thắc mắc rồi họ sẽ chụp mũ cho ai kế tiếp. Trump sắp tiến hành cuộc vận động mới, kích động cùng những thứ mà chúng ta đã thấy ngày 6/1/2021. Chính ngày đó, ngày 6/1/2021 Trum đọc diễn văn, Trump xúi giục đám đông xông vào tòa nhà Quóc Hội. Các tay Cộng Hòa này thắc mắc ai tấn công tòa nhà Quốc Hội hì hãy nhìn vào kính. Đó những kẻ đó trong các videos được nhận diện bởi cảnh sát. Rõ như ban ngày."

.

--- Cuối tuần này là hai ngày lễ lớn. Chủ Nhật 20/6/2021 là Ngày Lễ Cha. Bạn hãy tới thăm thân phụ, hay điện thoại, mời bố ra quán cơm, nói rằng con yêu thương ba lắm. Nếu thân phụ đã vắng mặt trên cõi đời này, bạn hãy nghĩ tới công ơn những năm nuôi lớn bạn, hãy làm một việc phước đức trong ngày và hồi hướng cho người cha đã từ trần.

.

Hôm Thứ Bảy 19/6/2021 là lần đầu tiên chính thức có Lễ Juneteenth, mừng ngày những người nô lệ da đen cuối cùng được trả quyền tự do. Lễ này duyên khởi từ thị trấn Galveston, tiểu bang Texas và là tưởng nhớ ngày 19/6/1865, ngày Tướng Gordon Granger (của quân lực Bắc quân thời Nội Chiến Mỹ) ký Lệnh Số 3, tuyên bố trả tự do cho những người nô lệ da đen cuối cùng. Lễ Juneteenth được TT Biden chính thức thiết lập là lễ liên bang tuần này. Bạn sẽ thấy các hoạt động của người da đen tưng bừng trong lễ này.

.

--- Tin COVID từ VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Sài gòn lây COVID tăng vọt, nhiều gấp 3 Bắc Giang. Trong ngày 19/6, Việt Nam ghi nhận thêm 308 ca mắc mới: + 15 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Ninh Bình (8 ), Đà Nẵng (2), Thanh Hoá (1), Hà Nam (1), Tây Ninh (1), An Giang (1), Quảng Nam (1).// + 293 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (135), Bắc Giang (49), Bắc Ninh (36), Bình Dương (30), Nghệ An (16), Đà Nẵng (6), Long An (6), Tiền Giang (3), Hà Tĩnh (3), Hoà Bình (2), Lạng Sơn (2), Đồng Nai (2), Lào Cai (1), Hà Nội (1), Nam Định (1); trong đó 258 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

.

Tính đến 18h ngày 19/6: Việt Nam có tổng cộng 11.213 ca ghi nhận trong nước và 1.687 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 9.936 ca, trong đó có 2.280 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

.

Vaccine từ TQ. Ngày 19/6, Bộ Y tế thanh minh thanh nga khi phải xài vaccine từ Hoa Lục: Viện Nghiên cứu Sinh phẩm Bắc Kinh thuộc Sinopharm CNBG đã tiến hành nghiên cứu và bào chế ra vắc xin Sinopharm. Vắc xin Sinopharm đã cung cấp tới hơn 70 quốc gia. Ngày 3/6/2021, vắc xin Sinopharm được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt sử dụng khẩn cấp, trở thành vắc xin thứ 3 được Việt Nam phê duyệt sau AstraZeneca và Sputnik V.

.

Vaccine TQ chích cho ai? Bộ Y tế ngày 19-6 cho biết dự kiến, sáng 20-6 sẽ có 500.000 liều vắc-xin Covid-19 Sinopharm, Trung Quốc sẽ về tới Việt Nam. Lô vắc-xin này sẽ được ưu tiên tiêm cho 3 nhóm: Người Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc tại Trung Quốc và người dân khu vực biên giới.

.

Miễn dịch 2022. Bộ trưởng Y tế VN cho biết, với mục tiêu tiêm vắc-xin cho khoảng 70 triệu người dân, Việt Nam đặt mục tiêu cuối năm 2021, đầu năm 2022 sẽ đạt miễn dịch cộng đồng. Bộ sẽ tổ chức chiến dịch tiêm chủng quy mô quốc lớn nhất trong lịch sử tất cả các địa phương và các điểm tiêm ở tất cả các xã, phường. Ngoài các điểm tiêm chủng đã triển khai lâu nay, chiến dịch sẽ có thêm các điểm tiêm chủng lưu động tại các nhà máy, trường học và một số khu vực khác để bảo đảm người dân được tiếp cận vắc-xin một cách thuận lợi nhất và dễ dàng nhất.

.

Sài Gòn siết kỹ hơn. TPSG ra lệnh:

. Tạm dừng các loại hình kinh doanh dịch vụ không cần thiết, giải tán chợ tự phát. Các chợ truyền thống sẽ được Sở Công thương hướng dẫn để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Dừng toàn bộ hoạt động của xe công nghệ, xe taxi, xe liên tỉnh và tất cả các tuyến xe bus

. Không tụ tập trên 3 người nơi công cộng ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu là 1,5m.

. Yêu cầu người dân ở nhà và chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm tại nhà máy, phân xưở

.

SG phong toả 3 khu phố 60.000 dân: Ba khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân, với khoảng 60.000 người, bị phong toả 14 ngày, từ 0h ngày 20/6 để phòng chống Covid-19. Lý do: ba khu phố này đã ghi nhận 127 ca Covid-19. Trong đó, ổ dịch lớn nhất quận tại chung cư Ehome 3, đường Hồ Học Lãm và khu tái định cư gần đó, phường 16, quận 8 với tổng cộng 93 ca. Ba khu phố cũng là nơi hơn 300 doanh nghiệp hoạt động và bốn cơ quan hành chính đặt trụ sở, gồm: Văn phòng tiếp công dân của Trung ương Đảng, Tòa án, Viện kiểm sát quận, Chi cục Thi hành án dân sự quận.

.

Đồng Nai: Vì vợ của người bị nghi nhiễm COVID làm việc tại Công ty Pousung, hơn 18.400 công nhân Công ty Pousung VN (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) được cho nghỉ. Nghỉ nhưng khuyến cáo công nhân "án binh bất động", ai ở đâu ở yên đó, hạn chế tiếp xúc, khai báo y tế và thực hiện nghiêm thông điệp 5K…

.

Đà Nẵng. Do phát hiện nhiều ca Covid-19 mới trong cộng đồng, TP Đà Nẵng đã quyết định tạm dừng hoạt động bán hàng ăn uống phục vụ tại chỗ và tắm biển kể từ 12 giờ ngày 20-6. Yêu cầu các nhà hàng, cửa hàng, quán ăn uống, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang đi; nghiêm cấm phục vụ tại chỗ kể từ 12 giờ ngày 20-6. Ngoài ra, hoạt động tắm biển cũng bị cấm kể từ thời điểm nói trên. 748 hộ với 3.028 khẩu khu vực tam giác đường Lý Thái Tổ - Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám (TP Đà Nẵng) bị phong tỏa do liên quan chuỗi lây nhiễm cộng đồng.

.

Bình Dương. Bình Dương phong tỏa phường 50.000 dân. Với 38 ca Covid-19 và 17 ca nghi nhiễm, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, bị phong tỏa để chống dịch từ 0h ngày 20/6.

.

Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa - Vũng Tàu xin mua 1,5 triệu liều vaccine COVID-19 bằng nguồn tiền xã hội hóa với lý do: “Đến nay có gần 1 triệu người dân của tỉnh này đăng ký mua vaccine”. Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị cho phép tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu được đăng ký mua 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong tháng 7/2021. Lý do mà tỉnh này xin được mua vaccine là gần 1 triệu người dân tại tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu đã đăng ký xin mua.

.

Bình Thuận. Một cán bộ ở Bình Thuận tử vong sau tiêm vaccine có thể do nhồi máu cơ tim cấp. Ông P. ở Bình Thuận có sức khỏe bình thường sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19, đến trưa hôm sau thì tử vong. Ông P. là cán bộ một công ty nhà nước (sinh năm 1966, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc). Báo cáo y tế ghi rằng, bệnh nhân không có triệu chứng phản ứng liên quan đến vaccine sau khi tiêm. Bệnh nhân có khả năng tử vong do nhồi máu cơ tim cấp.

.

--- Sidney Powell và các luật sư khác từng bênh vực những lời bịa đặt của Trump về "gian lận bầu cử" năm 2020 đã bị triệu hồi ra một phiên điều trần trước tòa liên bang Michigan. Hôm Thứ Năm 17/6/2021, Thẩm phán Linda Parker ra lệnh buộc các luật sư kia phải ra điều trần ngày 6/7/2021, theo hồ sơ tòa.

.

Bộ Trưởng Tư Pháp Michigan là Dana Nessel từ cuối tháng 1/2021 đã yêu cầu tòa trừng phạt Powell về đơn kiện [do Powell nộp] đòi lật ngược kết quả bầu cử 2020 ở tiểu bang này. Trước đó, Powell nộp đơn kiện hồi tháng 11/2020 quy chụp rằng chiến thắng của Biden là "gian lận" và yêu cầu các cử tri đoàn (còn gọi là: đại cử tri) phải tuyên bố sai trái rằng Trump thắng phiếu ở Michigan.

.

Biden thắng Trump hơn 150,000 phiếu tại Michigan. Thẩm phán Linda Parker đã phán lệnh một tháng sau đó, nói rằng phía Powell [và Trump] muốn quăng bỏ phiếu bầu của 5.5 triệu cử tri Michigan và tòa không chấp nhận như thế.

.

Nessel cũng xin tòa trừng phạt các luật sư [của Trump]: Greg Rohl, Scott Hagerstrom và Stefanie Junttila. Nessel tới tháng 4/2021 lại chuyển sang tòa đơn kiện của hãng Dominion đòi tòa phạt Powell 1.3 tỷ đôla. Tới khi Powell thú nhận chỉ có những kẻ khùng mới tin lời Powell thưa kiện cho Trump, Nessel cũng bổ túc hồ sơ tòa bằng lời thú nhận đó. Trước Nessel, thành phố Detroit cũng xin tòa trừng phạt Powell vì các bịa đặt về kết quả bầu cử.

.

--- Làng điện ảnh Hollywood đang rủ nhau kêu gọi vận động cho dự luật cải tổ bầu cử do Dân Chủ đưa ra. Dự luật có tên là For the People Act thu hút ủng hộ từ nhiều diễn viên điện ảnh nổi tiếng --- như Kerry Washington, Katy Perry, Orlando Bloom, John Legend... — chính thức lênt iếng xin Quốc Hội thông qua dự luật H.R. 1 (ở Hạ Viện) và S.1 (ở Thượng Viện).

.

Dự luật yêu cầu tất cả các tiểu bang cho dân bầu phiếu qua thư, và cho ghi danh cử tri tự động, cũng như dùng các máy bầu mới. Thêm nữa, sẽ lập 1 ủy ban độc lập để dẹp bỏ việc vẽ lại bản đồ địa hạt có tính đảng phái. Lãnh tụ đa số Thượng Viện Charles Schumer (Dân Chủ-N.Y.) nói Thượng Viện sẽ thảo luận từ Thứ Ba 22/6/2021. Cộng Hòa chống dữ dội vì muốn tăng nhiều biện pháp dìm phiếu.

.

--- Trong khi hầu hết nhân loại muốn chích ngừa mà không có thuốc chích ngừa, Cộng Hòa tiểu bang Tennessee lại hăm dọa cắt ngân sách Bộ Y Tế tiểu bang nếu không chịu ngưng chương trình chích ngừa cho thanh thiếu niên.

.

Bản tin của phóng viên Blake Farmer trên đài phát thanh Nashville Public Radio, ghi rằng Bộ Y Tế Tennessee đưa ra bản văn, nói thanh thiếu niên trên 14 tuổi là có thể chích ngừa không cần xin phép ba mẹ, vì đây là tuổi pháp lý tiền lệ của tiểu bang cho tự quyết định về y tế.

.

Nhiều dân cử Cộng Hòa nổi giận, nói rằng Bộ đi luồng sau lưng phụ huynh. Dân Biểu Cộng Hòa Iris Rudder chất vấn bác sĩ Lisa Piercey, Tổng giám đốc y tế tiểu bang, nói rằng Bộ không có quyền kêu gọi thanh thiếu niên chích ngừa mà không thông báo trước cho các bậc ba mẹ.

.

Trong hầu hết các tiểu bang, khi chưa có tiền lệ về tuổi pháp lý y tế, cần sự cho phép từ ba me để chích ngừa cho vị thành niên. Thực tế, nhiều thanh thiếu niên đã tự động đi chích ngừa mà không báo cho ba mẹ biết. Mục tiêu của Biden là cần 70% người thành niên chích ngừa trước ngày 4/7/2021. Hiện thời chỉ có 15 tiểu bang dự kiến đạt được mục tiêu, nhưng toàn quốc thì có lẽ bất khả.

.

--- Tổng Thống Biden hôm Thứ Sáu cho biết Hoa Kỳ đã tới một dấu mốc chống dịch COVID-19 với 300 triệu mũi chích ngừa đã thực hiện trong vòng 150 ngày đầu nhậm chức Tổng Thống, nhưng cũng cảnh báo cần thêm nỗ lực để xóa sổ đại dịch.

.

Trong bài diễn văn đọc từ Bạch Ốc, Biden ca ngợi các nhà khoa học Hoa Kỳ, các công ty Hoa Kỳ, các guồng máy công quyền liên bang, tiểu bang, quận hạt và thành phố đã tận lực, chung sức để chống dịch. Biden cũng ghi nhận rằng Hoa Kỳ tuần này vừa vượt qua dấu mốc 600,000 người chết vì COVID-19, Biden kêu gọi dân Mỹ ai chưa chích hay mau chóng đi chích ngừa.

.

Bạch Ốc nói rằng tính tới hôm Thứ Sáu 18/6/2021, 65% người thành niên Hoa Kỳ đã chích ngừa ít nhất 1 mũi, nghĩa là Hoa Kỳ khó đạt mục tiêu Biden muốn là 70% dân số chích ngừa trước ngày 4/7/2021.

.

--- Môt ngôi chùa Phật giáo với nhiều cấu trúc trang nghiêm trên một ngọn đồi vắng lặng ở thành phố Fremont cơ nguy bị đập bỏ, theo lệnh thành phố, lấy cớ là vi phạm luât xây dựng. Tuy nhiên luật sư Angela Alioto, có văn phòng chính ở San Francisco, hôm Thứ Năm 17/6/2021 đã nộp đơn kiện rằng thành phố Fremont vi phạm dân quyền, đã có nhiều hành vi kỳ thị và vi phạm quyền tự do tôn giáo.

.



Báo San Francisco Chronicle ghi rằng đơn kiện của LS Alioto nói rằng thành phố Fremont đã vi pạm quyền Hiến Pháp của ngôi chùa Temple of 1001 Buddhas và người trụ trì là nữ tu MiaoLan Lee, người mua khu đất rộng 29-acre từ năm 2010 trên đường vắng Mill Creek Road và bắt đấu sửa chữa khu địa ốc này. Ngôi chùa bao gồm nhiều tòa nhà và dùng như một nơi cho các thiền thất, và là nơi tới để cầu nguyện, không phải nơi tụ họp đông như một nhà thờ.

.

Như các quan chức thành phố Fremont nói rằng ngôi chùa là bất hợp pháp, rằng nhiều cấu trúc trong chùa không theo luật xây dựng (building codes) của thành phố và xây không có giấy phép, không kiểm tra. Sau nhiều buổi họp và 2 lần tới xem xét từ các thanh tra và cảnh sát vũ trang, một số cảnh sát dã chiến và một đội cảnh khuyến, thành phố ra lệnh chùa đập bỏ 3 tòa nhà, theo đơn kiện.





.

Geneva Bosques, phát ngôn nhân thành phố Fremont, đưa ra bản văn nói rằng "rất là buồn khi thấy đơn kiện chống thành phố. Chúng tôi là một cộng đồng hoan hỷ vui mừng với sự đa dạng của chúng tôi và chúng tôi tự hào có một khối dân số gốc Á đông nhất trong vùng Vịnh [Bắc Cali]."

.

Bosques nói rằng thành phố bắt đầu soi ngôi chùa sau khi có một đơn khiếu nại về xây dựng không giấy phép năm 2017. Bà nói thành phố đã làm việc với chủ khu tự viện để sửa chữa các vi phạm đó. Bà từ chối bình luận thêm vì đơn kiện.

.

Một bản văn do thành phố đưa ra hồi tháng 3/2021 dẫn ra 13 điểm vi phạm [luật xây dựng]. Từ ngôi nhà trên cây (treehouse) không giấy phép cho tới nơi trữ nước không thích nghi, tới toàn bộ khu nhà xây mà không đưa duyệt xét trước. Ngôi chùa cũng xây trên triềnd ốc nguy hiểm, có thể sạt lở khi động đất. Tuy nhiên, đơn kiện do luật sư Alioto đưa ra không nói về luật xây dựng, chỉ tập trung là vi phạm dân quyền của Lee và đối tác là Tu Nguyen.

.

Đơn kiện nói rằng Lee và Nguyen bị kỳ thị vì tôn giáo, vì sắc tộc, vì nguồn gốc quốc gia, vì trả thù, tịch thu vô lý, xâm phạm riêng tư, phạm luật về dùng đất cho tôn giáo và các quyền tự do tôn giáo đã ghi trong Hiến Pháp California.

.

LS Alioto nói rằng cảnh sát và thanh tra bố ráp mà không có giấy tòa cho phép, và đã bố ráp 2 lần như thế, lúc 8 giờ sáng. Alioto cũng nói cảnh sát gắn camera bên ngoài cổng chùa để chụp hình bảng số xe mọi người vào và ra. LS Alioto nói như thế không dính gì tới chuyện giấy phép hay luật xây dựng, vì "Họ không muốn có 1 ngôi chùa Phật giáo, họ không muốn có 1 nhóm Phật tử, họ không muốn người gốc Á. Điều này không dính gì tới giấy phép, chỉ là làm mọi điều để làm cho họ sợ thôi."

.



Đơn kiện cũng nói những người hàng xóm quanh chùa được thành phố đối xử khác biệt về giấy phép và luật xây dựng. Ngôi chùa có nhiều kiến trúc nhỏ bên trong khuôn viên, trên sườn dốc giữa 2 ngọn đồi lớn, có một căn nhà để ở, một chính điện lớn, một hội trường cho thiền đường, một nhà nguyện, một nhà trên cây cho trẻ em chơi trong khi ba mẹ cầu nguyện, và một nhà cây cảnh.

.

Trong chùa và quanh chùa là hàng trăm tượng Phật. Một cầu trên hồ nước đầy, và nhiều lối đi nhỏ uốn khúc trong cảnh u tịch núi rừng. Đơn kiện xin tòa buộc thành phố thu hồi lệnh phá bỏ chùa, buộc thành phố bồi thường (khoản tiền không ghi rõ) các thiệt hại đã phá bỏ và vì các căng thẳng tinh thần, và đòi phạt ít nhất $4,000 cho mỗi hành vi kỳ thị.

.

Luật sư Alioto nói: "Tôi thiệt sự là vui với đơn kiện này. Đập bỏ ngôi chùa à? Vụ này thiệt là lớn kinh khủng."

.

--- Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence hôm Thứ Sáu 18/6/2021 được mời phát biểu trong hội nghị Faith and Freedom Coalition (Liên đoàn Tín Ngưỡng và Tự Do) tại Florida. Thoạt tiên là nhiều người hoan hô, vỗ tay. Pence nói: "Rất hân hạnh trở lại với quá nhiều người yêu ngước muốn làm việc vì đức tin và tự do và vì con đường để thắng đa số [lưỡng viện]."

.

Thế nhưng, một số người hô lớn, "Đồ phản bội!" nhắm vào Pence. Trong khi Pence tiếp tục nói, thêm một số người hô lớn "Không" và một số người bước ra khỏi phòng hội, một số bị áp giải ra khỏi phòng hội. Những người ủng hộ Trump cuồng nhiệt không vui với Pence vì Pence đã xác định phiếu đại cử tri để công nhận Biden thắng cử Tổng Thống hồi tháng 1/2021.

.

Cuối bài diễn văn, Pence tập trung chỉ trích Biden và các dân cử Dân Chủ. Pence chơi màn chụp mũ rằng Biden và Đảng Dân Chủ là "một đêm đen xã hội chủ nghĩa." Tuy nhiên, Pence tránh nói về bạo loạn ngày 6/1/2021, khi người bạo loạn xông vào tòa nhà Quốc hội và đòi treo cổ Pence.

.

--- HỎI 1: Năm đại dịch 2020 có số người di tản đông kỷ lục lịch sử?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Liên Hiệp Quốc nói hôm Thứ Sáu 18/6/2021 rằng đã đạt tới con số kỷ lục số người khắp thế giới bị ép buộc rời khỏi nhà tính vào cuối năm 2020 vì chiến tranh và bạo lực mới. Bản báo cáo của Cao Ủy Tỵ Nạn UNHCR, nói rằng 82.4 triệu người đã chạy khỏi nơi cư trú. Con số kỷ lục này, tăng từ năm 2012 khi 41 triệu người phải di tản và 79.5 triệu người trong năm 2019. Báo cáo cũng nói nhiều người di tản vì bão lụt và hạn hán, không bảo đảm là có thể về lại quê cũ nhanh chóng. Do vậy, hiện thời thế giới có gần 92 triệu người quan tâm (tỵ nạn, vô tổ quốc, bị mất nơi cư trú trong nội địa quê hương của họ...). Chi tiết ở:

https://www.unhcr.org/flagship-reports/

.

--- HỎI 2: Có thể dùng chó để nhận ra người đang bệnh COVID-19?

.

ĐÁP 2: Đang thử như thế. Bản tin từ SBS Australia có nhan đề "Nam Úc thử nghiệm triển khai chó ‘đánh hơi’ COVID-19 tại phi trường Adelaide" -- trong đó ghi nhận như sau.

Một nhóm sáu chú chó labrador đang tham gia vào giai đoạn mới nhất của một nghiên cứu toàn cầu, nhằm tìm hiểu xem liệu chúng có thể phát hiện những hành khách dương tính với COVID-19 bằng mùi hay không.

“Những thử nghiệm này vẫn còn ở giai đoạn đầu, nhưng nếu chúng thành công, những chú chó nghiệp vụ có thể cung cấp một phương pháp sàng lọc quan trọng để bảo vệ Úc chống lại COVID-19,” Bộ trưởng Nội vụ Karen Andrews nói.

Bà Andrews cho biết chó nghiệp vụ có thể được triển khai “tại nhiều môi trường như sân bay, sân vận động và các địa điểm đông đúc để sàng lọc một số lượng lớn người một cách nhanh chóng, giảm nguy cơ virus lây lan tại các sự kiện lớn.”

Giai đoạn ba của nghiên cứu này theo sau một cuộc thử nghiệm tại Phi trường Quốc tế Sydney hồi tháng Ba, và là “một phần của liên minh nghiên cứu quốc tế do Pháp dẫn đầu”, theo Bộ trưởng Y tế Nam Úc Stephen Wade.

Kết quả dự kiến sẽ có vào cuối năm nay, và cuộc thử nghiệm đang được tiến hành bởi Lực lượng Bảo vệ Biên giới Úc (ABF) phối hợp với một số tổ chức bao gồm khoa thú y của Đại học Adelaide.

“Hiện tại, đó là một quá trình tự nguyện và những con chó không tương tác với hành khách,” ông Brett Liebich thuộc ABF nói.

Giảng viên sức khỏe Anne-Lise Chaber cho biết những chú chó đã được chứng minh là “vô cùng chính xác” trong việc xác định virus trong những môi trường được kiểm soát.

“Con chó không tự phát hiện ra virus,” Tiến sĩ Chaber nói với đài ABC.

“Khi bạn bị nhiễm SARS-CoV-2, cơ thể bạn tiết ra một mùi nhất định và đó là những gì con chó phát hiện ra. Nó phát hiện ra mùi hương.

“Khi chúng phát hiện một ca dương tính, chúng sẽ thực hiện hành vi có điều kiện là ngồi và nhìn chằm chằm, để biểu thị rằng ‘chúng tôi đã tìm thấy’. Độ chính xác nằm trong khoảng từ 96 đến 98%.”

Tiến sĩ Chaber cho biết phương pháp này là nhằm bổ sung thay vì thay thế các công cụ phát hiện khác.

Trưởng ban Y tế Cộng đồng Nam Úc Nicola Spurrier cho biết những chú chó nghiệp vụ có thể bổ sung một lá chắn bảo vệ đáng kể cho các nỗ lực kiểm soát coronavirus tuyến đầu của Úc.

“Điều này có nghĩa là nếu mọi thứ diễn ra theo cách mà chúng tôi hy vọng và đang lên kế hoạch, chúng tôi sẽ có thể phát hiện rất sớm những người bị nhiễm bệnh,” bà nói.

“Chúng tôi có thể hướng dẫn họ vào cơ sở cách ly và nó rất quan trọng về mặt kiểm soát lây nhiễm và bảo vệ toàn bộ cộng đồng Nam Úc.” Chi tiết ở:

https://www.sbs.com.au/language/vietnamese/nam-uc-thu-nghiem-trien-khai-cho-danh-hoi-covid-19-tai-phi-truong-adelaide

.

.