Khí Công Hoàng Hạc và Y-Võ-Nhạc

Nói đến các môn thể dục ngày nay, người ta không thể kể hết tên các môn thể dục hiện có. Riêng tại Little Saigon có một môn thể dục mang tên Khí Công Hoàng Hạc do chưởng môn Bác sĩ, Võ sư Phạm Gia Cổn sáng lập, ra đời vào năm 2006. Tôi nghe đến môn thể dục này từ lâu, mãi hôm nay tôi mới có dịp tìm hiểu thêm nhờ dịp tham dự buổi kỷ niệm 11 năm Khí Công Hoàng Hạc tại võ đường Hapkido, Westminster, California. Có đến mới biết sự yêu thích môn thể dục đem lại sự khoẻ mạnh này đã lan ra nhiều nơi, và Gia Đình Hoàng Hạc cũng mở rộng hoạt động của mình bằng cách thành lập nhiều trung tâm huấn luyện ở Bắc Cali(San Jose) và các tiểu bang khác như: Texas(Houston), Florida(Orlando), Washington D.C., cùng một số các quốc gia khác như Canada (Montreal), Úc(Melbourne, Sydney), Pháp(Paris), Đức(Frankfurt), Đan Mạch(Copenhagen)….

Nhìn các thành viên Hoàng Hạc trong bộ quần áo đen với huy hiệu một con hạc vàng đang bay được in nổi trên nền đen, 3 chữ Y-Võ-Nhạc ở bờ ngực trái áo T shirt của họ, tôi không ngừng nghĩ ngợi. Hình ảnh hạc vàng bay, gợi cho tôi ý tưởng, tuổi hạc là tuổi xế chiều và cả bài thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu. “Hạc vàng ai cưỡi đi đâu?”. Tuổi xế chiều sầm sập đến, mà đặt vấn đề Y học ra thì quá đúng, lại còn tập Võ và vui thú cùng âm Nhạc nữa, chắc chắn 3 điều này khiến ai cũng lưu tâm. Trí tưởng tượng của tôi càng đi xa hơn. Khi bộ máy vận hành cơ thể con người bắt đầu rục rịch trở chứng đau nhức, tê mỏi thì thể dục sẽ làm giảm sự tê cứng và tăng cường thể lực. Lúc đau đớn, tinh thần con người sẽ xuống dốc tệ hại, âm nhạc, hát hò, ca múa sẽ khiến người ta thú vị và yêu đời hơn. Ba thứ này gộp chung lại, ôi chao thật có lý.





Thế là để trắc nghiệm điều mình nghĩ có đúng không, tôi liền hỏi chuyện một Hoàng Hạc trẻ đứng gần đấy là Ủy Viên Ngoại Vụ Kiều Hạnh về lứa tuổi thích hợp cho môn thể dục này. Chị cho biết đa số trên 60 tuổi, trẻ nhất hơn 40, lớn nhất 86 tuổi. Thấy chị là người trong ban tổ chức, tôi bắt đầu hỏi sâu vào chi tiết và được biết thêm “Gia đình Hoàng Hạc ở Nam Cali đông nhất khoảng trên trăm hội viên, các chi nhánh khác, mỗi nơi số hội viên khác nhau tùy theo mực độ cư dân VN của vùng đó. Tất cả đều chịu sự chi phối của Trung Tâm Hoàng Hạc ở đâỵ.”

Kiều Hạnh giải nghĩa sâu hơn về môn thể dục này cho tôi nghe một cách tận tường.

“Trong các môn tập thể dục, mỗi môn đều có những lợi ích riêng. Tuy nhiên, mỗi môn chỉ đáp ứng được một phần nào (không giúp toàn phần) cho sức khỏe của con người về tinh thần, thể chất và xã hội.

Vậy thì có môn tập nào lại có thể TỔNG HỢP tất cả những lợi ích về sức khỏe của các môn thể dục kể trên, lại không có một giới hạn nào về tuổi tác, sức khoẻ và thể chất của người tập? Thưa, đó chính là môn Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc.

Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc có 4 nguyên tắc căn bản mà những môn tập khác không có. Đó chính là: “BẤM, VÒNG, VƯƠN, BUÔNG”. 4 nguyên tắc này, áp dụng vào những thế tập, giúp cho bạn đốt được năng lượng dư thừa, làm cho bắp thịt bạn săn chắc, giúp cho bạn giảm bớt đau nhức, khỏe mạnh hơn, không mang lại những nguy hiểm, giới hạn kể trên, mà còn giúp cho tinh thần của bạn được thanh thản, sảng khoái, điềm tĩnh, vui vẻ và yêu đời hơn.

1. “Bấm”: mười ngón chân luôn bấm xuống đất khi tập Hoàng Hạc. “Bấm”, phối hợp với “vươn” sẽ tiêu bớt đi những mỡ thừa trên cơ thể bạn, đồng thời tạo cho các bắp thịt thêm săn chắc.Có nhiều bạn còn khá trẻ, khi mới gia nhập Hoàng Hạc thường hay bị đau đầu gối, chân nặng, không co hoặc nhấc chân lên được. Khi bước đi, đầu gối còn phát ra những tiếng “pop”. Sau một thời gian tập “bấm” theo lời BS Phạm Gia Cổn hướng dẫn, những vị này không còn thấy đau nữa, đầu gối không còn phát tiếng khi di chuyển.

2. “Vòng”: Những thế vòng cổ tay và các ngón tay. Các thế vòng này giúp giảm nhức mỏi các ngón tay, cổ tay, vai và khuỷu tay

3. “Vươn”: Vươn thẳng tay ra, vươn lên, vươn xuống, vươn ra trước và ra sau, vươn đến các đầu ngón tay giúp bạn giãn gân, giãn cốt. Phối hợp cả 3 thế “Bấm”, “Vòng”, “Vươn” khi tập Hoàng Hạc giúp bạn chuyển động CẢ CƠ THỂ: từ các ngón tay, cổ, khuỷu tay, đến vai, lưng, đầu gối, chân, làm rắn chắc những bắp thịt, khớp được chuyển động nhẹ nhàng, giúp cho những đau nhức trên cơ thể dần tan biến.

4. “Buông”: Buông lỏng cả người, từ tinh thần đến thể chất, buông lỏng vai. Thế này giúp bạn buông xả, thanh thản trong tĩnh lặng.



4 nguyên tắc “Bấm, Vòng, Vươn, Buông” đã được BS Phạm Gia Cổn ghép vào thành bài tập căn bản 7 thế giản dị, bài 18 thế phức tạp hơn, và bài 64 thế. Tất cả được thực tập một cách thật tự nhiên, khoan thai và liên tục, tạo nên những bài tập nhịp nhàng, hữu hiệu và đẹp mắt.”

Sau khi nói sơ về môn Khí Công Hoàng Hạc, Kiều hạnh đã chia sẻ về kinh nghiệm luyện tập của chị. Nhờ môn thể dục này chị đã hết bị đau nhức và kết luận đây là một môn tập rất khoa học điều hành được hơi thở và có tính Thiền trong đó mà chị gọi là “Thiền động”. Những đặc tính của Thiền như “Hơi thở, Biết và Buông” đều có trong các thế tập. Nó được gọi tắt là 3 T “Tâm, Thân, Thở”.

Chị cũng cám ơn BS Cổn là một bác sĩ, nguyên Giảng Sư tại Đại học UCLA, Nam California, Hoa Kỳ, chuyên ngành Anesthesiology, Critical care medicine. Ông đã sáng chế ra môn thể dục kết hợp từ nhiều thứ này do ông thu thập kinh nghiệm từ các môn võ học của ông. Ông từng là Chưởng môn kế thừa Việt Nam Thất Sơn Thiếu Lâm, Hapkido 9 đẳng, Taekwondo 8 đẳng. Ông còn sáng tác nhạc và sử dụng nhạc cụ Saxophone, Trumpet, Clarinet. Ông chủ trương với 3 chuyên ngành Y-Võ-Nhạc, môn thể dục trên sẽ phục vụ sức khỏe con người trên cả 3 phương diện tinh thần, thể chất và xã hội.

Buổi kỷ niệm được tổ chức theo đúng tinh thần Y-Võ-Nhạc nên ngoài những màn biểu diễn thể dục Hoàng Hạc, còn có phần văn nghệ ca hát và vũ múa có lồng những thế múa Hoàng Hạc vào bài múa.

Phần biểu diễn những màn vỗ ván hay đánh bể ván của học viên trông rất ngoạn mục. Nổi bật và tạo chú ý nhật là màn đánh bể ván của Hoàng Hạc Nguyễn Ngọc Cam. Không ai ngờ được cụ Ngọc Cam 86 tuổi chỉ vỗ nhẹ tay một cái, miếng ván đã gãy đôi. Qua thời gian 11 năm luyện khí công, quân bình hơi thở, nội lực của bà đã làm vỡ miếng ván dày.

Kết quả của sự tập luyện cũng chính là sự thành công của môn thể dục Hoàng Hạc. Trong bản tin sinh hoạt những cảm nghĩ của những người đã và đang theo đuổi môn học được chia sẻ.

Ông Kim Long Nguyễn, 66 tuổi hiện đang ở London Anh Quốc đã viết “Tôi có đôi lời cảm tạ BS Cổn về môn Hoàng Hạc Khí Công mà tôi đã tập trên youtube và muốn chia sẻ những kết quả tôi đã đạt được sau 2 năm tập luyện mỗi ngày 15 phút. Cách đây 2 năm tôi đi khám sức khỏe tổng quát thì biết đường huyết cao 6.7 phải uống thuốc, nhưng tôi đề nghị khám lại sau 6 tháng và tôi bắt đầu tập Hoàng Hạc Khí Công. Sau 6 tháng xét nghiệm lại đường huyết 6.2, và tiếp tục sau 1 năm đường huyệt 6.0 và sau 1 năm 6 tháng đường huyết 5.8 cho đến bây giờ, và huyết áp 145/90 lúc chưa tập, 120/75 sau khi tập.”

Một nữ Hoàng Hạc là Thục Nguyên đã theo đuổi môn thể dục trong suốt 10 năm qua, cũng phát biểu: “Có những ngày tôi phải làm lao động như cắt cây, nhổ cỏ …phải đứng lên, ngồi xuống mà không thấy mỏi lưng hay đau đầu gối gì cả. Lại có lần đi nghỉ hè với gia đình ở Utah, Colorado, được con trai thứ hai dẫn đi leo núi mà khi trở xuống mới nhận ra là chân không bị đau, đầu gối không bị mỏi, và không thở hổn hển như trước khi tập Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc.” Phu quân của bà và cậu con trai Nguyễn Michael Bảng, cũng là một đồng môn trẻ rất năng động của hội nhà.

Bạn đọc muốn biết thêm về môn thể dục Hoàng Hạc Khí Công, xin liên lạc võ đường Hapkido, 9032 Hazard Ave., Westminster, CA 92683. Điện thoại (562) 242-5876. hoặc ông Đức Trình (714) 717-4522.

