Thời Sự Trong Tuần

Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden (trái) và Tổng Thống Nga Vladimir Putin họp thượng đỉnh tại Villa La Grange, Thụy Sĩ. (Photo Getty Imgages)



Lần đầu tiên, trong tư cách tổng thống Hoa Kỳ, Ông Joe Biden đã họp thượng đỉnh với Tổng Thống Nga Putin tại Thụy Sĩ dù kết quả không hoàn toàn khả quan nhưng điều đó đã phá vỡ mối căng thẳng diễn ra giữa Mỹ và Nga sau khi Biden lên nhậm chức. Ngoài ra tình hình đại dịch tại trên thế giới đã diễn ra không đồng đều vì có nơi thì đã mở cửa hoàn toàn như Mỹ, có nơi đang chật vật đối phó như Việt Nam.

Thượng Đỉnh Biden-Putin: Đồng Ý Gia Hạn Hiệp Ước Nguyên Tử

Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Tư, 16 tháng 6 năm 2021 nói rằng cuộc họp thượng định với Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden là “xây dựng,” và hai quốc gia đã đồng ý các đại sứ của họ nên lập tức trở về vị trí của hộ tại Moscow và Washington, theo bản tin của Yahoo News tường thuật hôm Thứ Tư.

Những gì ông nói là “Nhiều lập trường chung của chúng tôi thì khác nhau nhưng tuy nhiên tôi nghĩ hai bên đã biểu hiện sự quyết tâm để cố gắng và hiểu nhau và cố gắng tập trung vào các lập trường của chúng tôi,” theo Putin nói với các phóng viên tại cuộc họp báo theo sau cuộc họp, theo một người thông dịch cho biết.





Về tin tặc mạng, Putin nói rằng hai bên đã đồng ý mở “các tham vấn” về các cuộc tấn công tin tặc mà ông cho là rất quan trọng. Ông cũng cáo buộc hầu hết các cuộc tấn công tin tặc gần đây xả ra được thực hiện từ Hoa Kỳ.





Về kiểm soát vũ khí, Putin ca ngợi quyết định của Biden đồng ý gia hạn hiệp ước nguyên tử New START, và nói rằng Bộ Ngoại Giao Mỹ và Nga sẽ mở các cuộc thảo luận đồng cấp về “toàn bộ vấn đề sẽ xảy ra sau đó” đối với an ninh nguyên tử.





Về Ukraine, Putin nói rằng hai lãnh đạo đã thảo luận về Ukraine, nhưng không đưa ra bất kỳ chi tiết hay kết luận nào ngoài sự khẳng định của ông rằng Nghị Định Thư Minsk được thực hiện để chấm dứt cuộc chiến tại Donbass.





Về nhà đối lập Nga Navalny, Putin đã từ chối nói về tên người chỉ trích Điện Kremlin bị tù và tấn công ông ấy vì cố ý vi phạm sự đặc xá của ông để rời khỏi Nga để nhận điều trị sau khi bị đầu độc.





Trong khi đó, bản tin của CNN hôm Thứ Tư cho biết rằng Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có giọng thực tế nhưng lạc quan khi mô tả về cuộc họp thượng đỉnh với Tổng Thống Nga Putin và những gì sẽ diễn ra.





Biden nói rằng những tháng sắp tới sẽ đóng vai trò như là “thử” xem cuộc thảo luận của họ hôm nay có chứng thực mang hai nước lại gần nhau hơn hay không.





“Đó sẽ là thử nghiệm. Tôi không ngồi đây để nói bởi vì là tổng thống và tôi đồng ý rằng chúng ta sẽ làm những việc này rằng tất cả đột nhiên sẽ hoạt động. Tôi không nói thế. Điều tôi nói là tôi nghĩ có một viễn tượng thực sự để cải thiện đáng kể các mối quan hệ giữa hai quốc gia của chúng ta, không phải chúng ta từ bỏ một điều gì, mà đơn độc dựa trên nguyên tắc và các giá trị của chúng ta,” theo Biden nói.

Không Chích Ngừa Covid-19 Nguy Cơ Gấp Đôi Bị Truyền Nhiễm Biến Thể Mới Delta Với Khả Năng Lây Lan Nhanh, Bệnh Nặng Hơn Các Biến Thể Cũ

Biến thể Delta đang trên đường trở thành biến chủng thống trị của vi khuẩn corona tại Hoa Kỳ, làm tăng quan ngại rằng cuộc bùng phát có thể gây tổn thương cho những người không chích ngừa vào mùa thu này, theo CNN tường thuật hôm Thứ Hai, 14 tháng 6 năm 2021.





Và một nghiên cứu mới cho thấy biến thể Delta liên hệ tới việc gia tăng nguy cơ người bị lây nhiễm phải vào điều trị trong bệnh viện so với biến thể Alpha.





Biến thể Alpha (B.1.l.7), “dính hơn” và lây lan nhiều hơn chủng gốc của vi khuẩn corona, đã trở thành biến thể thống trị tại Hoa Kỳ trong mùa xuân này.

Nhưng các chuyên gia y tế lo ngại biến thể Alpha có thể bị đánh bại bởi biến thể Delta, mà có vẻ truyền nhiễm nhiều hơn và gây bệnh nặng hơn đối với những người không chích ngừa.





Hiện nay, khoảng 10% trường hợp bị lây nhiễm Covid-19 tại Hoa Kỳ có thể do biến thể Delta. Nhưng tỉ lệ đó đang tăng gấp đôi mỗi 2 tuần, theo Scott Gottlieb, cựu giám đốc Cơ Quan FDA, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ Nhật của Đài CBS.





Ông nói rằng biến thể Delta sẽ có thể trở thành biến thể thống trị của vi khuẩn corona tại Hoa Kỳ.





“Tôi nghĩ tại nhiều vùng ở Mỹ nơi có ít người chích thuốc ngừa – đặc biệt tại Miền Nam, nơi có một số thành phố tỉ lệ chích ngừa còn thấp – có nguy cơ mà bạn có thể thấy bùng phát với biến thể mới này,” theo Gottlieb phát biểu.





Trong khi 52.4% người Mỹ đã nhận ít nhất một liều thuốc chích ngừa, chỉ 43.4% đã chích ngừa đầy đủ, theo tài liệu hôm Chủ Nhật từ Trung Tâm CDC.





Nhiều nghiên cưu cho thấy những người đã chích ngừa đầy đủ có sự bảo vệ chống lại biến thể Delta.

Sài Gòn Tiếp Tục Đối Phó Với Đại Dịch Với Gần 1,000 Người Bị Lây Nhiễm, Hơn 33,000 Người Bị Cách Ly

Tin COVID tại VN. Theo Bộ y tế, báo, đài. Trong ngày 16/6, Việt Nam ghi nhận thêm 423 ca mắc mới: + 09 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (4), Kiên Giang (2), TP. Hồ Chí Minh (1), Quảng Nam (1), Khánh Hoà (1). + 414 ca ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (279), TP. Sài Gòn (99), Bắc Ninh (27), Hà Tĩnh (4), Nghệ An (3), Hà Nam (1), Bắc Kạn (1); trong đó 398 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.





Phong tỏa, cách ly. Tính đến 10h sáng ngàyy 15-6, TP.SG có thêm 47 điểm phải phong tỏa, khoanh vùng vì COVID-19. Hiện toàn thành phố có 382 điểm phong tỏa, trong đó TP Thủ Đức nhiều nhất với 86 điểm.// SG phát hiện nhiều ca nhiễm, thêm 6 nhà máy ở quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và Củ Chi với gần 3.000 công nhân bị phong tỏa.// Với gần 1.000 ca mắc, hơn 33.000 người phải cách ly y tế, TPSG sẽ thí điểm cách ly F1 tại nhà.// Bệnh viện Đại học Y Dược TPSG ra thông báo tạm ngưng tiếp nhận bệnh vì có ca dương tính, nhưng không gây ảnh hưởng đến người bệnh đang được điều trị tại đây.





Vaccine. Bộ Y tế quyết định chuyển 800.000 liều vaccine Covid-19 cho TP SG, khi số ca nhiễm tại thành phố vượt 1.000.// Chiều 16.6, Bộ Y tế đã làm việc với Công ty Cổ phần vaccine Việt Nam (VNVC), thống nhất phân bổ lô hàng 288.100 liều vaccine COVID-19 mà VNVC đã nhận được từ AstraZeneca, ưu tiên các tỉnh thành đang có dịch.





Cuba giúp vaccine. Ngày 16/6, Bộ trưởng Bộ Y tế VN đã làm việc trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Y tế Cuba về vấn đề cung ứng vắc xin phòng COVID-19 do Cuba sản xuất và chuyển giao công nghệ sản xuất, đóng ống vắc xin này tại Việt Nam.





Vaccine giả. Đại diện Pfizer cảnh báo VN, hãng trực tiếp cung cấp thông qua các thỏa thuận song phương với các Chính phủ, cho đến nay, không có một nguồn vắc xin tư nhân nào là hợp pháp. John Paul Pullicino, đại diện hãng dược Pfizer, nói: "...thời gian qua, chúng tôi đã ghi nhận nhiều vắc xin Pfizer giả trên thế giới. Tại Việt Nam, chúng tôi đã ghi nhận sự việc một số cá nhân tự nhận mình có quyền tiếp cận nguồn vắc xin Pfizer. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chúng tôi khẳng định Pfizer trên toàn cầu chỉ trực tiếp cung cấp thông qua các thỏa thuận song phương với các chính phủ."// Tương tự, Công an VN cũng cảnh báo: Việt Nam có nguy cơ nằm trong khu vực các đối tượng hướng đến trong thực hiện hành vi lừa đảo hoặc trở thành một trong điểm trung gian trung chuyển vaccine COVID-19 giả.





Đồng Nai. Tỉnh Đồng Nai đề nghị doanh nghiệp bố trí chỗ ở cho công nhân trong công ty, vì lo ngại công nhân đến từ TP.SG và thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) có thể làm lây lan dịch bệnh vào doanh nghiệp trên địa bàn.





Tiền Giang. Ngày 16/6, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến số 2 đặt tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi ở xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho: sẽ có chức năng tổ chức thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người nghi ngờ, người nhiễm COVID-19. Trước đó tỉnh Tiền Giang thành lập Bệnh viện dã chiến số 1, với quy mô 50 giường bệnh ở xã Long Định, huyện Châu Thành.





Vinh giãn cách xã hội. TP Vinh giãn cách xã hội: Ghi nhận 4 ca nhiễm nCoV, lãnh đạo Nghệ An quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 toàn thành





Doanh nghiệp. Hàng không Việt lỗ lớn, nguy cơ phá sản. Covid-19 khiến nhu cầu vận tải hàng không giảm mạnh 34,5- 65,9% so với năm 2019. Doanh thu dịch vụ vận tải hàng không năm 2020 sụt giảm trung bình trên 61% so với 2019. Vietnam Airlines đứng trước nguy cơ phá sản, cổ phiếu HVN có thể bị hủy niêm yết.

Dân Chủ Dự Định Sẽ Thông Qua Dự Luật Hạ Tầng Cơ Sở Mà Không Cần Sự Ủng Hộ Của Cộng Hòa

WASHINGTON – Các nhà lập pháp Dân Chủ đã ấn định thời gian hôm Thứ Tư để tiến tới dự luật hạ tầng cơ sở và việc làm mà sẽ không đòi hỏi sự ủng hộ của Cộng Hòa, làm rõ rằng họ tin việc thương lượng lưỡng đảng sẽ không đáp ứng đủ các ưu tiên lập pháp hàng đầu của Tổng Thống Joe Biden, theo NBC News tường thuật hôm Thứ Ba, 15 tháng 6 năm 2921.





Tiến trình này sẽ cho phép Dân Chủ tránh được ngưỡng 60 phiếu tại Thượng Viện, nhưng sẽ không bảo đảm rằng họ sẽ có thể thông qua đề xuất 4 ngàn tỉ đô la mà Biden đã yêu cầu.





Và trong việc tìm kiếm dự luật mà đòi hỏi sự ủng hộ của các thượng nghị sĩ theo phe Dân Chủ, đảng này đối diện với một bài kiểm tra lớn về việc liệu họ có giữ được toàn bộ thành viên đảng trọn vẹn không.





Lãnh Đạo Đa Số Thượng Viện Chuck Schumer, Dân Chủ-New York, nói với các phóng viên rằng ông sẽ triệu tập cuộc họp các thành viên của Ủy Ban Ngân Sách vào Thứ Tư để thảo luận việc phác thảo việc giải quyết ngân sách – là cách duy nhất mà Dân Chủ có thể vượt qua sự phản đối của Cộng Hòa – để bỏ phiếu vào tháng 7.

Miền Tây Nước Mỹ Nóng Kỷ Lục Có Nơi Lên Tới 118 Độ F, Miền Đông Bắc Thì Bị Gió, Mưa Và Gió Lốc



Tình trạng khô nước tại Hồ Lake Mead ở gần Las Vegas, nơi nước xuống thấp, tính tới ngày 10 tháng 6. (Photo BRIDGET BENNETT/AFP via Getty – nguồn: https://www.yahoo.com)

Đợt nóng nguy hiểm đang tràn khắp Miền Tây từ California tới Utah, theo bản tin của Yahoo News tường thuật hôm Thứ Hai, 14 tháng 6 năm 2021.





Nhiệt độ được dự đoán lên tới 105 độ F tại Thành Phố Salt Lake, 118 độ tại Phoenix và 123 độ tại Needles, California vào Thứ Ba.





Nếu Thành Phố Salt Lake đạt tới 105 độ, thì sẽ là mức nóng kỷ lục cho tháng 6 từ trước tới nay.





Las Vegas được tiên đoán đạt tới 115 độ vào Thứ Tư, gần mức cao nhất từ trước tới nay 117 độ của Thành Phố Tội Lỗi này.





Los Angeles cũng bị ảnh hưởng. Burbank, California, đạt tới 103 độ vào Thứ Ba.





Đợt nóng này đến khi các điều kiện khô, nóng và gió đang tiếp tay cho nhiều trận cháy rừng khắp Miền Tây.





Có ít nhất 28 vụ cháy rừng trong khu vực, hầu hết tại Utah và New Mexico.





Tại Quận Riverside, California, nơi đám cháy Flats Fire đã bùng lên hôm Chủ Nhật, thiêu rụi 400 mẫy tây, một số cư dân đang nằm dưới lệnh di tản, theo bản tin của Đài truyền Hình KABC của ABC Los Angeles.





Trong khi đó, tại Miền Đông Bắc, thời tiết khắc nghiệt có thể ảnh hưởng đến hành lang Xa Lộ Liên Bang 95 từ Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn tới Thành Phố New York hôm Thứ Hai. Những khu vực đó chứng kiến gió mạnh, mưa đá và có thể có gió lốc đơn độc.

+++++

Cựu Cố Vấn Đại Dịch Của Trump Là Bác Sĩ Birx Nói Bà Đã Từng Mong Cho Trump Thất Cử Trong Cuộc Bầu Cử 2020



Bác Sĩ Deborah Birx. (nguồn: www.cnn.com)

Một cuốn sách mới được viết bởi một trong những cố vấn về vi khuẩn corona hàng đầu của Tổng Thống Joe Biden cho thấy rằng Bác Sĩ Deborah Birx đã hy vọng cựu Tổng Thống Donald Trump sẽ bị thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, theo CNN tường thuật hôm Thứ Bảy, 12 tháng 6 năm 2021.





Trong cuốn sách “Preventable” [Có Thể Ngăn Ngừa], ông đã viết chi tiết về những thất bại của chính phủ liên bang trong việc làm giảm bớt đại dịch, Andy Slavitt viết rằng ông đã gặp Bác Sĩ Birx vào tháng 8 năm rồi tại Minnesota sau khi bà họp với các viên chức địa phương. Đã từng là cố vấn thân cận cho Trump, bà đã bị loại khỏi vòng trong của ông vào lúc đó và được thay thế bởi Bác Sĩ Scott Atlas, một bác sĩ về quang tuyến không có kinh nghiệm về bệnh truyền nhiễm là người Trump đã mướn sau khi xem ông trên Fox News.





Trung thành từ vai trò đã từng nổi bật của bà, Birx bỏ ra nhiều ngày đi khắp nước và cung cấp các tài liệu chi tiết cho các viên chức chính quyền. Đó là một trong những cuộc trình bày ngắn tại Minnesota mà bà đã mời Slavitt tham dự.





“Tôi muốn biết rằng chuyển tiếp chính quyền mới, bà có giúp Biden và nhóm của ông để có cơ hội hiệu quả tốt nhất không,” theo Slavitt viết trong sách mới, dù lúc đó chưa biết kết quả bầu cử ra sao.





“Có một lúc, sau buổi trình bày, bà nhìn vào mắt tôi và nói rằng, “Tôi hy vọng cuộc bầu cử sẽ diễn ra một cách nhất định,” theo Slavitt viết. “Tôi đã có thông tin quan trọng nhất mà tôi cần.”

Bộ Tư Pháp Đang Điều Tra Vụ Chính Phủ Trump Thu Giữ Trái Pháp Các Hồ Sơ Của 2 Dân Biểu Và Các Ký Giả Vì Liên Quan Đến Vụ Điều Tra Trump

Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr hôm Thứ Sáu, 11 tháng 6 năm 2021, đã tách ông ra khỏi các báo cáo nói rằng Bộ Tư Pháp của Trump đã thu giữ các hồ sơ thông tin thuộc về 2 nhà lập pháp Dân Chủ nổi tiếng là những người lúc đó đang dẫn đầu các cuộc điều tra vào Tổng Thống Donald Trump khi đó, theo bản tin của Báo Politico tường thuật hôm Thứ Sáu.





Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại, Barr nói rằng ông đã không nhớ đã nhận được bản tóm tắt về các hành động.





Bình luận của Barr đến sau khi báo The New York Times tường thuật rằng trong năm 2017 và 2018, Bộ Tư Pháp đã bí mật thu giữ các hồ sơ của ít nhất 12 người liên hệ tới Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, gồm vị chủ tịch hiện nay của ủy ban này. Barr đã trở thành bộ trưởng tư pháp vào năm 2019.





Cơ quan theo dõi nội bộ của Bộ Tư Pháp đã tuyên bố hôm Thứ Sáu rằng họ sẽ mở cuộc duyệt xét các vụ chiếm giữ hồ sơ, và các nhà lãnh đạo Dân Chủ đang tự đứng ra điều tra riêng. Theo Báo Times, cuộc điều tra rò rỉ đã càng quét các siêu dữ liệu của người đứng đầu Dân Chủ của ủy ban, Dân Biểu Adam Schiff của California, là người đã trở thành chủ tịch kể từ đó, và Dân Biểu Eric Swalwell của California, ngưởi chỉ trích Trump nổi tiếng ngồi trong ủy ban.





Barr nói rằng trong lúc ông làm bộ trưởng tư pháp, ông đã “không biết về bất cứ hồ sơ của nhà lập pháp nào được tìm kiếm trong vụ rò rỉ.”

Tổng thanh tra Bộ Tư Pháp, Michael Horowitz, đang thực hiện cuộc điều tra riêng. Bộ này hôm Thứ Sáu cho biết rằng việc xem xét của Horowitz sẽ tập trung vào “việc sử dụng các trác đòi của Cộng Hòa và các viên chức pháp lý thẩm quyền khác” để có được các hồ sơ của những nhà lập pháp, các ký giả, và những người khác liên quan với những cuộc điều tra liên tục trong những vụ rò rỉ trái phép.

41 Trong Số 58 Quận Của California Bị Đặt Trong Tình Trạng Thiếu Nước Khẩn Cấp Vì Hạn Hán

Gần 2 triệu người dân California tại Vùng Vịnh San Francisco đã bị đặt trong tình trạng thiếu nước khẩn cấp khi tiểu bang tiếp tục trải qua nạn hạn hán nặng nề, theo bản tin của Yahoo News tường thuật hôm 11 tháng 6 năm 2021.





Thống Đốc Gavin Newsom đã đặt 41 trong số 58 quận của tiểu bang trong tình trạng khẩn cấp tiểu bang vì hạn hán, chiếm khoảng 30% dân số California, theo một thông cáo báo chí được công bố từ văn phòng thống đốc cho biết. Vào đầu tuần này, các viên chức địa phương tại Quận Santa Clara đã tuyên bố tình trạng thiếu nước khẩn cấp, công bố các hạn chế nước đối với 2 triệu cư dân của quận.





“Chúng tôi không thể chờ đợi để hành động trong khi nguồn cung cấp nước của chúng tôi đang bị đe dọa ở địa phương và khắp tiểu bang California,” theo Tony Estremera, giám đốc Địa Hạt Nước Thung Lũng Santa Clara, cho biết trong một thông cáo báo chí. “Chúng tôi đang trong tình trạng khẩn cấp và Valley Water phải làm mọi việc mà chúng tôi có thể làm để bảo vệ nguồn nước ngầm dưới đất và bảo đảm chúng tôi có thể cung cấp nước an toàn, sạch cho các cư dân và cơ sở kinh doanh Quận Santa Clara.”





Theo tuyên bố, các cư dân phải giảm việc sử dụng nước của họ 15% và được yêu cầu hạn chế thường xuyên việc họ tưới nước cỏ và đổ đầy nước trong hồ.





Các viên chức Quận Santa Clara cũng đang đối phó với khủng hoảng bằng việc chuyển sang các nguồn cung cấp ngân hàng và mua nước khẩn cấp.





Toàn thể Califoria đang vật lộn với hạn hán đặc biệt sau 2 mùa đông không có mưa, theo báo The New York Times. Các nhà khí tượng tiên đoán hạn hán sẽ kéo dài tới cuối mùa hè, tạo ra điều kiện khô nóng khắp Miền Tây trong vòng vài tháng tới.

Biden Lần Đầu Dự Họp NATO, Cảnh Báo Mối Đe Dọa Quân Sự Của Trung Quốc

Các nhà lãnh đạo NATO họp thượng đỉnh tại Brussels đã cảnh báo về mối đe dọa quân sự được đưa ra bởi Trung Quốc, nói rằng hành vi này là “sự thách thức có hệ thống,” theo bản tin của BBC tiếng Anh tường thuật hôm Thứ Hai, 14 tháng 6 năm 2021.





Họ nói rằng TQ đã bành trướng nhanh chóng kho vũ khí nguyên tử của họ “mờ ám” về việc hiện đại hóa quân sự và đã cấu kết quân sự với Nga.





Tổng Thư Ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo Trung Quốc “đã đến gần hơn” với NATO trong lãnh vực quân sự và kỹ thuật.





Nhưng ông nhấn mạnh rằng liên minh này không muốn một Chiến Tranh Lạnh mới với TQ.





NATO là liên minh chính trị và quân sự hùng mạnh giữa 30 quốc gia Châu Âu và Bắc Mỹ. Tổ chức này đã được thành lập sau Thế Chiến Thứ Hai nhằm đối phó với mối đe dọa về sự bành trướng của cộng sản.





Trong nhiều năm gần đây, liên minh này nằm dưới sự căng thẳng khi các lãnh đạo tranh cãi nhau về mục đích và kinh phí của nó.





Các căng thẳng đã gia tăng trong thời kỳ Tổng Thống Donald Trump, người phàn nàn về các đóng góp tài chánh của nước ông đối với liên minh và bị nghi ngờ về sự cam kết của Mỹ để bảo vệ các đối tác Châu Âu.





Đây là cuộc họp đầu tiên của Joe Biden kể từ khi ông lên nhậm chức, và là vị tổng thống mới tìm cách khẳng định sự trở lại của Mỹ đối với liên minh có tuổi thọ 72 năm này.





Được hỏi về thượng đỉnh sắp tới của ông với Putin tại Geneva vào Thứ Tư, Biden mô tả tổng thống Nga là một “đối thủ đáng gờm.”





Ngoài ra, các lãnh đạo NATO cũng đã đồng ý chi trả để giữ phi trường Kabul tiếp tục hoạt động tại Afghanistan, khi Hoa Kỳ và các đồng minh rút quân ra khỏi nước này.





Thành viên của NATO là Thổ Nhĩ Kỹ hứa cung cấp việc bảo vệ cho phi trường hoạt động sau khi quân đội rút khỏi.

Ông Ấn Độ Lãnh Đạo Một Giáo Phái, Với 39 Người Vợ, 94 Người Con, 33 Người Cháu Đã Qua Đời





Ziona Chana được báo cáo đã rởi bỏ 39 bà vợ, 94 đứa con và 33 đức cháu. (https://www.usatoday.com)

Một người đàn ông Ấn Độ và lãnh đạo của một giáo phái thực hành chế độ đa thê đã chết hôm Chủ Nhật, theo báo USA Today tường thuật hôm Thứ Ba, 15 tháng 6 năm 2021.





Ziona Chana được báo cáo đã rởi bỏ 39 bà vợ, 94 đứa con và 33 đức cháu. Số con chính xác của ông còn bị tranh cãi, với một số báo chí Ân Độ cho rằng ông có 89 người con.





Tuy nhiên, Chana tự cho rằng mình có “một gia đình lớn nhất thế giới, đó là một tuyên bố khó xác nhận, và những tuyên bố khác gồm báo Winston Blackmore của Canada được tin là có hơn 100 người con.





Channa là dân của tiểu bang miền đông bắc của Mizoram và lãnh đạo giáo phái gọi là Chana Pawl, được sáng lập bởi người cha của ông vào năm 1942, theo báo Aljazeera. Chana Pawl có khoảng 2,000 thành viên, hầu hết đều sống tại làng Baktawang của Mizoram.





Hôm Chủ Nhật, Bộ Trưởng Mizoram là Zoramthanga đã tuyên bố về cái chết của Chana trên Twitter.





Theo các viên chức, Chana đã chết vì bệnh tiểu đường và cao huyết áp, theo truyền thông Ấn Độ tường trình.

Một Tuần Lễ Tồi Tệ Nhất Cho Trung Quốc Khi Các Nhà Lãnh Đạo G7 Cùng Đưa Ra Các Kế Hoạch Chống Lại Sự Bành Trướng Và Toàn Trị Của Nước Này

Tuần này các nhà lãnh đạo của thế giới Tây Phương đã để mắt tới Trung Quốc, và kết quả đó là một trong những tuần lễ tồi tệ nhất cho Bắc Kinh trên sân khấu thế giới trong một thời gian, theo báo Business Insider tường thuật hôm Chủ Nhật, 13 tháng 6 năm 2021.





Tại Washington, Dân Chủ và Cộng Hòa tại Thượng Viện đã gác bỏ dị biệt của họ sang một bên để thông qua dự luật chính sách kỹ nghệ 250 tỉ đô la nhằm vào việc sửa soạn cho thương mại và chính phủ Hoa Kỳ cạnh tranh với Bắc Kinh. Và trong khi đó trong chuyến công du ngoại giao tại Châu Âu, Tổng Thống Joe Biden đang củng cố lại mối quan hệ đối với các đồng minh tại Châu Âu, nhóm các quốc gia G7, và NATO. Trên đỉnh cao của chương trình nghị sự tại những cuộc họp này là câu hỏi làm sao để chống lại một Trung Quốc bành trướng, toàn trị đang trỗi dậy.





Điều này đến khi mọi dấu hiệu đều cho thấy TQ đang đi xa hơn và tách khỏi xa hơn là một xã hội dân chủ cởi mở.





Trong đầu tuần này Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế đã công bố cái nhìn sâu hơn vào cuộc sống của người Hồi Giáo tại Khu Vực Tự Trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, gọi đó là “cảnh địa ngục tồi tệ” nơi mà người Hồi Giáo đã bị khủng bố và ép buộc vào các trại lao động như một phần của “phần của chiến dịch lớn hơn nhằm khúc phục và đồng hóa cưỡng bức.” Báo Times cũng tường trình việc chính quyền TQ đang truy bắt những người Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ bỏ trốn ra ngoại quốc.





Trên mặt trận kinh tế, lập pháp TQ thúc giục thông qua một dự luật mở rộng các phương tiện và phương pháp của chính quyền để trả đũa chống lại các trừng phạt của ngoại quốc gồm khả năng chiếm cứ tài sản TQ của các công ty ngoại quốc, từ chối visa, và phong tỏa khả năng thương lượng tại TQ.

Trung tâm của hành vi hung hang của TQ là niềm tin, nằm trong số nhiều tầng lớp của Đảng CSTQ, rằng Hoa Kỳ và các đối tác của nó tại Tây Phương đang ở trạng thái suy thoái. Ý tưởng này bắt rễ trong thời gian khủng hoảng tài chánh năm 2008, và rồi đã được tái khẳng định bởi cuộc khủng hoảng nợ nần của Châu Âu, sự đắc cử của Donald Trump và sự hung hang của ông ấy đối với các đồng minh Châu Âu, và sự giải quyết của Mỹ đối với đại dịch vi khuẩn corona.





Những cách quan trọng nhất mà Mỹ có thể chống lại Trung Quốc là tăng cường sức mạnh trong nước và chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất với các đồng minh của mình. Nếu con quái vật khổng lồ thời tiền sử vẫn chưa thức tỉnh, tuần này cho thấy rằng nó hiện ít nhất đã mở một mắt.





Thông cáo chung của G-7 vào Chủ Nhật kêu gọi nghiên cứu “kịp thời, minh bạch, do chuyên gia lãnh đạo và dựa trên khoa học do WHO triệu tập” về nguồn gốc của COVID-19 ở Trung Quốc.





Thông cáo chung cũng kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng nhân quyền, đặc biệt là liên quan đến các cáo buộc về các trại lao động cưỡng bức của họ ở Tân Cương, và ở Hồng Kông, nơi Bắc Kinh đã đàn áp quyền tự trị của lãnh thổ này.





Ngoài ra, hôm Thứ Bảy, các nhà lãnh đạo của Nhóm G7 đã tiết lộ một kế hoạch nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc đối với các quốc gia đang phát triển thông qua một sáng kiến có tên là Xây Dựng Lại Thế Giới Tốt Đẹp Hơn, hay còn gọi là B3W.

Tân Thủ Tướng Do Thái Naftali Bennett Tuyên Thệ Nhậm Chức Kế Thúc 12 Năm Nắm Quyền Của Cựu Thủ Tướng Netanyahu

Jerusalem -- Naftali Bennett đã tuyên thệ nhậm chức tân thủ tướng Do Thái hôm Chủ Nhật, 13 tháng 6 năm 2021, sau khi giành chiến thắng cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với số chênh lệch nhỏ nhất, 60-59, theo bản tin của CNN tường thuật hôm Chủ Nhật. Chiến thắng của ông đã kết thúc 12 năm nắm quyền của cựu thủ tướng Benjamin Netanyahu là nhà lãnh đạo phục vụ đất nước lâu năm nhất.





Sau 4 cuộc bầu cử trong 2 năm, chính phủ sắp tới của Bennett phá vỡ sự bế tắc chính trị lâu dài và mở ra trong liên minh đa dạng nhất từ trước tới nay tại Do Thái, gồm đảng Ả Rập lần đầu ti6n phục vụ trong chính phủ. Trong bài diễn văn trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, Bennett ca ngợi sự đa dạng và cảnh báo sự phân cực trong đất nước.





Bennett trở thành thủ tướng như là lãnh đạo của Yamina, đảng hữu khuynh với chỉ có 7 ghế trong nghị viện Do Thái, Knesset, làm cho ông trở thành thủ tướng duy nhất trong lịch sử đất nước này với phe nhỏ như thế. Ngược lại, đảng Likud của Netanyahu thắng 30 ghế trong cuộc bầu cử vào tháng 3. Tuy nhiên, một lần nữa, Netanyahu đã không thể tập hợp một liên minh cầm quyền với đại đa số của 120 thành viên của Knesset.





Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm Chủ Nhật đã chúc mừng Bennett trong tuyên bố đầu tiên của ông về tình hình chính trị tại Do Thái, nói rằng ông mong đợi để làm việc với tân thủ tướng.

Giải Tennis French Open: Barbora Krejcikova Của Tiệp Lần Đầu Thắng Giải Grand Slam, Novak Djokovic Đánh Bại Rafael Nadal

Barbora Krejcikova đã đánh bại Anastasia Pavlyuchenkova với tỉ số 6-1, 2-6, 6-4 để đoạt chức vô địch giải tennis French Open năm 2021 hôm Thứ Bảy, 12 tháng 6 năm 2021, theo CNN tường thuật hôm Thứ Bảy.





Cầu thủ 25 tuổi, được xếp hạng ngoài top 100 của thế giới chỉ một năm trước, đã trở thành cây vợt Tiệp Khắc đầu tiên thắng giải lớn đơn nữ kể từ khi Petra Kvitova nâng cao chiếc cúp Wimbledon lần thứ hai của cô vào năm 2014.





Hai hiệp mở màn chao đảo mạnh từ tay vợt này sang tay vợt khi đến mức không thể chọn người nào chiến thắng trong hiệp đấu quyết định, nhưng Krejcikova đã giữ vững phong độ để sống lâu hơn đối thủ của mình, người bắt đầu vật lộn với chấn thương vào cuối hiệp thứ hai.





Trong khi đó bên cây vợt nam, Novak Djokovic đã đánh bại Rafael Nadal để giành chiến thắng Giải French Open 2021 trong cuộc đấu đơn nam.





Novak Djokovic đã kết thúc 4 năm thống trị tại French Open của Rafael Nadal với 4 hiệp thắng trong trận bán kết kinh điển hôm Thứ Sáu kéo dài 4 giờ đồng hồ.





Djokovic chiến thắng Nadal với tỉ số 3-6, 6-3, 7-6 (4), 6-2 làm cho Nadal phải chịu thua lần đầu trong giải French Open.





Tính đến nay, Nadal đã thắng 35 trận liên tiếp tại giải thi đấu này kể từ năm 2017. Trận thua trước đây của tay vợt này là vào năm 2016 khi bị thương ở cổ tay buộc anh phải rút lui trước khi vào vòng ba đấu với Marcel Granollers.

Không Có Trump, Các Nhà Lãnh Đạo G7 Thoải Mái Và Thân Thiện, Đã Đồng Ý Các Kế Hoạch Rộng Lớn Chống Lại TQ

Falmouth, England – Khi Tổng Thống Donald Trump dùng khủy tay tại các thượng đỉnh quốc tế, là để ném họ -- về thương mại, về Nga và, một lần nọ để giúp không cho thủ tướng Montenegrin chụp hình chung, theo CNN tường thuật hôm Thứ Bảy, 12 tháng 6 năm 2021.





Người kế nhiệm ông là Joe Biden đã dùng khủy tay một cách khác trong tuần này. Đến dự thượng đỉnh toàn cầu lần đầu, ông dùng khủy tay để chào theo kỷ nguyên đại dịch với nhóm các nhà lãnh đạo không còn phải rón rén quanh một tổng thống Mỹ khó tánh và thường nổi giận.





Các viên chức tham dự thưởng đỉnh G7 tuần này tại bờ biển Cornish tại Anh đang ngạc nhiên sau 4 năm đối phó với một tổng thống Mỹ thường có ý đưa sự thù địch vào trong các cuộc họp của họ. Trước ống kính và nơi hậu trường trong cuối tuần này, các viên chức nói rằng những can thiệp thô bạo và những đoạn kéo dài mà Trump mang đến các thượng đỉnh thế giới đã vắng mặt, được thay vào bởi chương trình nghị sự biết cách làm việc và dễ đoán hơn, gồm các lãnh vực bất đồng nghiêm trọng về Trung Quốc.





Được hỏi cùng với Biden hôm Thứ Bảy rằng có phải Hoa Kỳ đã trở lại không, Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron đã trả lời là đúng.





Ngay cả vị khách đặc biệt trong bữa tiệc chiêu đãi tối Thứ Sáu – là Nữ Hoàng AnhElizabeth -- cũng nói đến sự rung cảm mới. Bà sau đó đã chụp hình chung và trò chuyện thân tình với Biden và đệ nhất phu nhân bên ngoài phòng tiệc, Hoàng Tử Charles và công nương Camila cũng có mặt.





Cuộc họp thứ nhất vào chiều Thứ Sáu thảo luận về đại dịch với sự đồng thuận rất cao, theo các viên chức thông thạo về chuyện này cho hay.





Cuộc họp thứ hai hôm Thứ Bảy có nhiều khác biệt nghiêm trọng giữa các lãnh đạo thế giới về cách nào tốt nhất để đối phó với TQ.





Sự bất đồng và căng thẳng có lúc đã phải cắt đường internet và đóng cửa phòng họp, trong lúc Hoa Kỳ, Anh và Canada đòi hành động mạnh hơn chống lại TQ vì các hành vi độc tài, gồm cưỡng bức lao động tại Tân Cương. Có lúc Biden đã mạnh mẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo phải lên án và hành động chống lại TQ vì phản dân chủ.





Dù những lúc căng thẳng vì những bất đồng như thế các nhà lãnh đạo vẫn tôn trọng và cùng nhau làm việc.





Trên đường trở vào phòng họp, Biden đi bộ và tay trong tay với Macron. Hai nhà lãnh đạo có cuộc họp riêng vào sáng Thứ Bảy.





Trong khi đó bản tin mới nhất của báo The Guardian vào Thứ Bảy cho biết rằng Nhóm G7 đã đồng ý các kế hoạch tạo ra để đối trọng với sáng kiến ‘một đai một đường’ [Nhất đới nhất lộ] của TQ như một phần của kế hoạch rộng lớn chống lại Bắc Kinh trong vấn đề nhân quyền, các hệ thống cung cấp, ủng hộ Đài Loan và yêu cầu công khai nhiều hơn về các nguồn gốc của đại dịch Covid-19.

Facebooker Cao Văn Dũng Đã Bị Kết Án Tù 9 Năm và 3 Năm Quản Chế Vì Tội Danh ‘Chống Nhà Nước’



Facebooker Cao Văn Dũng tại phiên toà ở Quảng Ngãi ngày 9/6/2021. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

QUẢNG NGÃI, VN – Dưới chế độ độc tài đảng trị CSVN, bất cứ người dân nào lên tiếng chỉ trích cá nhân cán bộ và chế độ về sai trái của họ đều bị kết tội “chống nhà nước” và bỏ tù, mà trường hợp mới nhất là Facebooker Cao Văn Dũng vừa bị tòa án CSVN tại tỉnh Quảng Ngãi kết án tù 9 năm và 3 năm quản chế, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 11 tháng 6 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về vụ này như sau.





Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 9/6 tuyên án chín năm tù và ba năm quản chế đối với ông Cao Văn Dũng theo cáo buộc ‘làm tàng trữ phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam’.





Mạng báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh loan tin nói, ông Cao Văn Dũng, sinh năm 1968, đã sử dụng tài khoản Facebook ‘Dung Caovan’ để đăng tải cũng như chia sẻ nhiều bài viết bị cho có nội dung chống Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam.





Ngoài ra, cũng theo tin từ mạng báo Pháp Luật TPHCM, ông Cao Văn Dũng còn tham gia thành lập nhóm có tên ‘Hội anh em yêu dân chủ và nhân quyền cho nhân dân Việt Nam. Ông Cao Văn Dũng còn tham gia với những người sử dụng Facebook khác để livestream với nội dụng bị cho là ‘bôi nhọ danh dự, uy tín của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam’.





Trước đây ông Cao Văn Dũng tham gia biểu tình chống dự luật An Ninh Mạng và Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều tổ chức tại Việt Nam hồi năm 2019.