Medicare Tip #3-Q2: Chương Trình Trợ Giúp Chi Phí Y Tế

Đối với những người sắp bước sang tuổi 65, quý vị sẽ cần có nhiều quyết định quan trọng về bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích về cách chi trả cho bảo hiểm sức khỏe của quý vị.





Quý vị có thể nhận được sự giúp đỡ từ tiểu bang khi chi trả cho phí bảo hiểm Medicare của quý vị. Trong một số trường hợp, Chương trình Tiết kiệm Medicare cũng có thể chi trả các khoản khấu trừ Medicare Phần A (Bảo Hiểm Bệnh Viện) và Medicare Phần B (Bảo Hiểm Y Tế), các khoản đồng bảo hiểm và đồng thanh toán nếu quý vị đáp ứng một số điều kiện nhất định. Đối với Phần C & D, nhiều người hiện ghi danh với chương trình Medicare Advantage của Clever Care để tiết kiệm chi phí với nhiều khoản đài thọ vượt ngoài những gì Medicare thông thường chi trả.





Những khoản sau đây là những tài khoản được tính:

Số tiền hiện có trong trương mục chi phiếu hay trương mục tiết kiệm

Chứng Khoán

Trái Phiếu





Nhà cửa, xe, bàn ghế, và những vật dụng sở hữu cá nhân khác được miễn tính.





Tên Chương Trình Giúp Đỡ để Chi Trả Giới Hạn Thâu Nhập cho mỗi Cá Nhân Hàng Tháng Giới Hạn Thâu Nhập Hàng Tháng cho Cặp Vợ Chồng Giới Hạn Số Tiền cho Mỗi Cá Nhân Giới Hạn Số Tiền cho Mỗi Cặp Vợ Chồng Chương Trình Thụ Hưởng Medicare Đủ Tiêu Chuẩn (QMB) Phần A & B Bảo Phí, Khoản Khấu Trừ, Khoản Đồng Bảo Hiểm & Đồng Chi Trả $1,094 $1,472 $7,970 $11,960 Người Thụ Hưởng Medicare Có Mức Thâu Nhập Thấp Nhất Định (SLMB) Phần B Bảo Phí $1,308 $1,762 $7,970 $11,960 Chương Trình Cá Nhân Đủ Tiêu Chuẩn (QI) Phần A Bảo Phí $1,469 $1,980 $7,970 $11,960





Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn nhận bất kỳ chương trình nào trên đây, quý vị tự động đủ tiêu chuẩn nhận thêm tài trợ chi trả cho bảo hiểm tiền thuốc Medicare.





Clever Care đặt niềm tin vào sự an vui của các thành viên vì vậy họ cung cấp nhiều quyền lợi hơn so với Original Medicare. Các chương trình của Clever Care cung cấp các lợi ích bổ sung để chăm sóc sức khỏe toàn diện của người cao tuổi, chẳng hạn như phụ cấp nha khoa lên đến $1600 một năm có thể được sử dụng để trám răng, làm răng, bắt cầu răng và rút gân máu. Họ cũng cung cấp một khoản phụ cấp cho các vật dụng y tế không theo toa, kính mắt, kính áp tròng và máy trợ thính. Nhưng điều thực sự làm cho Clever Care khác biệt so với các chương trình Medicare Advantage khác trên thị trường là việc họ tập trung vào việc kết hợp phương pháp chữa bệnh của Đông y với những tiến bộ của Tây y. Chương trình Clever Care Medicare Advantage chi trả cho các loại thuốc bổ dược thảo, châm cứu không giới hạn và thậm chí cả các liệu pháp chăm sóc sức khỏe phương Đông, như giác hơi, bấm huyệt, đá ghua sa, ngải cứu và liệu pháp hồng ngoại.





Hãy liên lạc với đường dây trợ giúp đa ngôn ngữ do Clever Care Health Plan cung cấp để tìm hiểu thêm về các chương trình Medicare Advantage Plans. Một chuyên gia nói tiếng Việt sẽ hướng dẫn cho quý vị quy trình và quý vị có thể tham khảo miễn phí. Gọi (833) 388-8852 (TTY: 711). Giờ làm việc là 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu,từ 1 tháng Tư đến 30 tháng Chín.

Clever Care of Golden State là một chương trình bảo hiểm HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh tùy thuộc vào gia hạn hợp đồng. Clever Care Medicare Advantage Plan chỉ cung cấp cho cư dân quận Los Angeles, quận Cam và quận San Diego mà thôi.