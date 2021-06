Facebooker Cao Văn Dũng Đã Bị Kết Án Tù 9 Năm và 3 Năm Quản Chế Vì Tội Danh ‘Chống Nhà Nước’

Chỉ vì một lời khen mỉa mai rằng “bầu cử Việt Nam văn minh hơn bầu cử Mỹ” mà Facebooker Trần Ngọc Sơn đã bị công an CSVN tỉnh Vĩnh Phúc bắt giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân,” hôm 21 tháng 5 năm 2021, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Sáu.