Thời Sự Trong Tuần

Một người đàn ông đẩy các túi xách ở tầng lầu máy bay cất cánh tại Phi Trường Quốc Tế Los Angeles (LAX) hôm 27 tháng 5 năm 2021 tại Los Angeles khi nhiều người đi lại vào cuối tuần Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, đánh dấu khởi đầu không chính thức mùa hè đi lại. (Photo Frederic J. Brown | AFP | Getty Images – nguồn: https://www.cnbc.com)

Tình hình đại dịch trên toàn thế giới trong tuần đã lắng dịu xuống rất nhiều, vì vậy cơ quan CDC của Mỹ đã nới lỏng việc đi lại đối với 110 quốc gia và lãnh thổ, cũng như Tổng Thống Joe Biden đã có thể thực hiện chuyến công du ngoại quốc đầu tiên trong tư cách tổng thống của ông kể từ ngày ông lên nhậm chức vào 10 tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, tình hình đại dịch lại chưa khả quan tại Việt Nam trong lúc nước này đang chật vật đối phó với đợt bùng phát mới.

Cơ Quan CDC Của Mỹ Nới Lỏng Đi Lại Đối Với 110 Quốc Gia

Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) đã nới lỏng các khuyến nghị đi lại cho hơn 110 nước và lãnh thổ, gồm Nhật Bản trước Thế Vận Hội, theo bản tin của CNBC tường thuật hôm Thứ Ba, 8 tháng 6 năm 2021.





Đánh giá mới của CDC, được Reuters đưa tin trước tiên và được đăng trên trang mạng của CDC hôm Thứ Hai, gồm 61 nước đã hạ thấp từ đánh giá “Bậc 4” cao nhất mà đã không khuyến khích tất cả đi lại tới việc khuyến khích đi lại cho những người đã chích ngừa đầy đủ, theo cơ quan này xác nhận hôm Thứ Ba.





Thêm 50 nước và lãnh thổ được hạ xuống “Bậc 2” hay “Bậc 1,” theo nữ phát ngôn viên của CDC cho biết. Các quốc gia xếp hạng thấp nhất đối với các nguy cơ Covid-19 hiện nay gồm Tân Gia Ba, Do Thái, Nam Hàn, Ái Nhĩ Lan, Belze và Albania.





Trong số những quốc gia nằm trong danh sách ở “Bậc 3,” là Pháp, Ecuador, Phi Luật Tân, Nam Phi, Gia Nã Đại, Mễ Tây Cơ, Nga, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Honduras, Hungary, và Ý.





Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói rằng bộ đã cập nhật các khuyến nghị để phản ảnh cập nhật có phương pháp gần đây, nhưng cho biết không phải tất cả đánh giá đều được sửa đổi bởi vì các yếu tố khác gồm “việc sẵn sàng chuyến bay thương mại, các hạn chế việc nhập cảnh của công dân Mỹ, và những trở ngại để có các kết quả thử nghiệm Covid trong 3 ngày.”





Bộ Ngoại Giao Mỹ đã nới lỏng các đánh giá của họ đối với 85 quốc gia và lãnh thổ, gồm Nhật Bản.

Đại Dịch Tại Việt Nam: Hơn 6,000 Người Bị Lây Nhiễm Covid-19, Sài Gòn Tập Trung 8 Chỗ Cách Ly, 323 Địa Điểm Bị Phong Tỏa

Tin về COVID-19 tại VN. Dựa theo tin Bộ Y Tế, báo, đài. Diễn biến dịch COVID-19 ngày 9.6: Việt Nam ghi nhận thêm 407 ca mắc mới trong ngày. Trong đó: 381 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (95 ca mới và 201 ca từ ngày 27-29/5 được lấy mã bổ sung), TP. Sài Gòn (40), Bắc Ninh (35), Hà Nội (5), Hà Tĩnh (3), Lạnh Sơn (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1); trong đó 370 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.// + 26 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.SG (15), Bà Rịa - Vũng Tàu (7), Tây Ninh (3), Long An (1).





Cách ly. Tính đến chiều 9/6, hơn 6.000 ca Covid-19 đang điều trị là con số bệnh nhân lớn nhất từ trước đến nay, trong đó hơn một nửa ở Bắc Giang với hơn 4.000 ca. Kế tiếp là Bắc Ninh, TP SG và Hà Nội. Tổng số hiện đang thực hiện cách ly tại TPSG là 27.343 trong đó 9.713 người đang cách ly tập trung, 17.630 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú. Tính đến tối 9/6, TP SG có 8 điểm cách ly tập trung, có tổng cộng 323 điểm phong tỏa, riêng Hóc Môn và TP Thủ Đức mỗi nơi thêm 4 điểm.





TPSG khoanh vùng. Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, quận Bình Tân, đông công nhân nhất Sài Gòn với 56.000 lao động, xuất hiện ca nghi nhiễm khiến hơn 1.100 công nhân tạm nghỉ việc. TP Thủ Đức đang khoanh vùng lô C chung cư Bộ Công an do liên quan đến ca nhiễm COVID-19.





Đói. Quận Phú Nhuận cứu đói, khởi động ATM gạo. Sáng 9-6, ATM gạo quận Phú Nhuận đã được khởi động tại Nhà thiếu nhi quận (phường 8, quận Phú Nhuận). Người dân khó khăn trên địa bàn được phát phiếu nhận gạo trước đó 1 ngày. Mỗi phường được quy định một khung giờ nhận gạo, mỗi giờ không quá 5 người, mỗi người nhận được 2kg gạo.





Thú nhận: không vaccine thì kinh tế sẽ lỗi nhịp. Sáng 9-6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm trực tuyến với ngài Abdul Rahman Taib, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á 2021 (Chủ tịch AIPA 2021), nói rằng tình hình dịch bệnh hiện nay ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam, đang có diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lỗi nhịp với thế giới trong mở cửa và khôi phục lại nền kinh tế vì không có đủ nguồn cung vắc xin và có được công nghệ sản xuất vắc xin.





Australia giúp VN. Ngày 8-6, họp với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bà Mobyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam cho biết, Chính phủ Australia đã dành 130 triệu AUD cho chương trình Covax Facility. Riêng với Việt Nam, tổng giá trị hỗ trợ chương trình vắc xin của Australia cho Việt Nam là 40 triệu AUD trong 3 năm để mua vắc xin phòng Covid-19; triển khai tiêm chủng và tư vấn về chuyên môn, kỹ thuật thông qua đối tác UNICEF.





Sẽ chích ngừa cho trẻ em. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nói với Đại sứ Australia rằng VN mong muốn mở rộng đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi tại Việt Nam. Do đó, Bộ Y tế đề xuất khoản viện trợ 13,5 triệu AUD trong số 40 triệu AUD sẽ dành để mua vắc xin Pfizer để tiêm cho trẻ em Việt Nam.





Vaccine từ LHQ sẽ tới VN tháng 7. Tại buổi làm với bà Rana Flowers, Trưởng Đại diện UNICEF Việt Nam diễn ra chiều 8.6, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc UNICEF tăng cường trao đổi với COVAX để cung ứng vaccine phòng COVID-19 về Việt Nam càng sớm càng tốt. Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam nói đợt vaccine Covid chuyển cho các quốc gia thông qua cơ chế Covax đang được WHO xem xét phê duyệt, dự kiến cung ứng trong tháng 7.





Lào giúp VN. Thông tấn xã Việt Nam (VNA) ngày 9/6 đưa tin chính quyền tỉnh Luang Prabang của Lào một ngày trước đã tặng 10.000 USD cho Việt Nam thông qua Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, để hỗ trợ phòng dịch cho tỉnh Điện Biên, miền Bắc Việt Nam. Cùng ngày, chính quyền tỉnh Xayaburi cũng đã trao tặng 27.600 USD để hỗ trợ 5 tỉnh miền Bắc Việt Nam là Yên Bái, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình và Điện Biên.

Tổng Thống Joe Biden Bắt Đầu Chuyến Công Du Ngoại Quốc Đầu Tiên Để Họp Thượng Đỉnh Với G7, NATO và Tổng Thống Nga Putin



Tổng Thống Joe Biden trước khi lên máy bay đi công du ngoại quốc lần đầu tiên. (nguồn: www.bbc.com)

Joe Biden đã bắt đầu chuyến công du ngoại quốc đầu tiên trong tư cách tổng thống Hoa Kỳ, mà ông sẽ gặp các đối tác Châu Âu và Tổng Thống Nga Vladimir Putin, theo bản tin của BBC tiếng Anh tường thuật hôm Thứ Tư, 9 tháng 6 năm 2021.





Chuyến công du kéo dài 8 ngày sẽ bắt đầu với cuộc họp hôm Thứ Năm với Thủ Tướng Anh Boris Johnson, trước khi 2 nhà lãnh đạo tới dự thượng đỉnh G7.

Ông Biden cũng sẽ gặp Nữ Hoàng Anh tại Tòa Lâu Đài Windsor và tham dự thượng đỉnh NATO lần đầu trong tư cách tổng thống.





Ông nói chuyến công du là về “việc Mỹ tập hợp các nền dân chủ trên thế giới.”





Một trong những mục tiêu chính của chuyến công du của Biden sẽ là thượng đỉnh G7.





G7 (Nhóm 7 Nước) là tổ chức gồm 7 nền kinh tế tiến bộ lớn nhất thế giới – Gia Nã Đại, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh Quốc và Hoa Kỳ.





Thượng đỉnh của G7 năm nay được tổ chức tại Cornwall, miền nam nước Anh. Các lãnh đạo sẽ đến vào Thứ Sáu, và các cuộc họp sẽ diễn ra vào sáng ngày hôm sau.





Chủ đề chính của đối thoại sẽ là sự phục hồi Covid, gồm “một hệ thống sức khỏe toàn cầu mạnh hơn để có thể bảo vệ tất cả chúng ta từ các đại dịch trong tương lai.”





Chương trình nghị sự cũng gồm biến đổi khí hậu và thương mại.





Cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Nga đầu tiên của chức vụ tổng thống của Biden sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 16 tháng 6.

PTT Kamala Harris Đang Bị Áp Lực Phải Thăm Biên Giới Mỹ-Mễ Và Bị Người Của Đảng Dân Chủ Chỉ Trích Về Việc Bà Chống Di Dân Lậu

Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã đối diện với áp lực phải đi thăm biên giới Hoa Kỳ-Mexico, khi bà giải quyết sự gia tăng di dân kỷ lục trong chuyến công du hải ngoại chính thức đầu tiên của bà, theo bản tin của BBC tiếng Anh tường thuật hôm Thứ Ba, 8 tháng 6 năm 2021.





Bà Harris đã có một cuộc trao đổi đầy thử thách với một nhà báo là người đã hỏi bà tại sao không đến biên giới phía nam của Hoa Kỳ.





Trong khi đó các thành viên của đảng Dân Chủ của bà Harris đã tấn công bà sau khi bà đã cảnh báo chống lại di dân bất hợp pháp.





Khoảng 178,000 di dân lậu đã đến biên giới trong tháng 4 vừa qua, là tổng số cao nhất trong hơn 2 thập niên.





Ban đầu văn phòng của phó tổng thống nói rằng biên giới là một phần của chương trình nghị sự của bà Harris khi Tổng Thống Joe Biden giao nhiệm vụ cho bà trong tháng 3 để ngăn chận di dân từ Châu Mỹ La Tinh. Nhưng các phụ tá gần đây đã tìm cách tách bà khỏi cuộc khủng hoảng chính trị độc hại.





Trong khi thăm dò công chúng gần đây cho thấy quan điểm hài lòng của công chúng về các chính sách của chính phủ Biden đối với vấn đề kinh tế và đại dịch, việc giải quyết của chính phủ này đối với cuộc khủng hoảng di dân đã chứng tỏ ít được ủng hộ hơn.





Được hỏi trong cuộc phỏng vấn với NBC News vào sáng Thứ Ba rằng bà có ý định thăm viếng biên giới không, bà Harris giơ tay lên và trả lời: “Vào lúc nào đó. Bạn biết … chúng tôi sẽ tới biên giới. Chúng tôi đã từng tới biên giới.”





Khi người điều hợp chương trình chỉ ra rằng bà đã không đích thân đến khu vực, bà đã phá vỡ câu hỏi với nụ cười, nói rằng: “Và tôi đã chưa tới Châu Âu. Tôi không hiểu ý của bạn.”

Thượng Viện Mỹ Đã Thông Qua Dự Luật Lưỡng Đảng Chi 200 Tỉ MK Cho Kỹ Thuật, Khoa Học, Nghiên Cứu Để Chống Lại Ảnh Hưởng Của TQ

Thượng Viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật lưỡng đảng hiếm có hôm Thứ Ba, 8 tháng 6 năm 2021, nhằm mục đích chống lại sự ảnh hưởng đang gia tăng của Trung Quốc bằng cách đầu tư hơn 200 tỉ đô la vào kỹ thuật, khoa học và nghiên cứu của Mỹ, theo CNN tường thuật hôm Thứ Ba.





Cuộc bỏ phiếu cuối cùng với tỉ số phiếu 68-32. Thượng Nghị Sĩ Độc Lập Bernie Sanders của Vermont là lá phiếu duy nhất của nhóm Dân Chủ chống lại dự luật. 9 Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa đã tham gia với Dân chủ để bỏ phiếu thông qua.





Việc thông qua là chiến thắng đối với Lãnh Đạo Dân Chủ Thượng Viện Chuck Schumer, DC-New York, là đồng tác giả và ủng hộ mãnh mẽ dự luật, và đối với Tổng Thống Joe Biden, là người đã thực hiện việc tiếp cận trên máy bay lời hứa trọng tâm của chiến lược điều hành việc nước của ông, dù ông đã đối diện sự chỉ trích đối với việc đơn phương thay đổi trên các điểm của chương trình nghị sự lớn nhất của ông cho đến nay.





Dự luật rộng lớn – gọi là US Innovation and Competition Act [Đạo Luật Đổi Mới và Cạnh Tranh Của Hoa Kỳ] – nhằm đương đầu với ảnh hưởng của TQ trên nhiều mặt trận và “sẽ thúc đẩy sự đổi mới của người Mỹ và duy trì lợi thế cạnh tranh của chúng ta đối với nhiều thế hệ mai sau,” theo Schumer phát biểu.





Dự luật còn cần được Hạ Viện thông qua trước khi đưa tới bàn giấy của Biden để ký ban hành.





Nhiều lãnh tụ Cộng Hòa tại Thượng Viện, gồm Lãnh Đạo Thiểu Số Mitch McConnell, đã cảnh báo nhiều tuần lễ rằng họ sẽ chận dự luật trừ khi có thêm sự bỏ phiếu các tu chính được Cộng Hòa ủng hộ.

Thu Âm Độc Quyền Của CNN Tiết Lộ Động Trời: Luật Sư Riêng Của Trup Là Rudy Giuliani Ép Ukraine Điều Tra Biden Về Các Âm Mưu Vô Căn Cứ



Cố vấn trong thời gian dài của cựu Tổng Thống Donald Trump là Rudy Giuliani. (nguồn: www.cnn.com)

Băng thu âm chưa bao giờ được nghe trước đây, mà CNN độc quyền có được, cho thấy cách cố vấn trong thời gian dài của cựu Tổng Thống Donald Trump là Rudy Giuliani đã liên tục áp lực và dụ dỗ chính quyền Ukraine trong năm 2019 để điều tra những âm mưu không có chứng cứ về ứng cử viên Joe Biden, theo CNN tường thuật hôm Thứ Hai, 7 tháng 6 năm 2021.





Băng thu âm là về cuộc điện đàm vào tháng 7 năm 2019 giữa Giuliani, nhà ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Volker, và Andriy Yermak, cố vấn cao cấp cho Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cuộc điện đàm là trước cuộc gọi nổi tiếng của Trump với Zelensky, và cả hai cuộc nói chuyện sau đó đã trở thành một phần chính của vụ luận tội đầu tiên của Trump, mà ông đã bị cáo buộc về việc kêu gọi sự giúp đỡ của Ukraine cho cuộc vận động của ông.





Trong cuộc điện đàm khoảng 40 phút, Giuliani lập đi lập lại với Yermak rằng Zelensky nên công khai tuyên bố các cuộc điều tra vào khả năng tham nhũng của Biden tại Ukraine, và vào tuyên bố rằng Ukraine đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 để làm thiệt hại Trump. (Cả hai việc tuyên bố này đều không thật.)





“Tất cả chúng tôi cần từ Tổng Thống [Zelensky] là nói rằng, tôi sẽ để một công tố viên trung thực chịu trách nhiệm, ông ấy sẽ điều tra và đào ra bằng chứng, mà hiện có và có bất kỳ bằng chứng nào khác về việc dính líu vào cuộc bầu cử năm 2016, và rồi Biden phải ra đi,” theo Giuliani nói, theo băng thu âm nghe được. “… Người nào đó tại Ukraine phải xem xét điều đó nghiêm túc.”









Băng thu âm mới cho thấy cách Giuliani đã hung hăng kêu gọi người Ukraine phải làm cho Trump thắng. Và nó phá hoại sự khẳng định lập đi lập lại của Trump rằng “không có sự ủng hộ nào” mà Zelensky có thể bảo đảm ủng hộ chính phủ Hoa Kỳ nếu ông ấy đã ủng hộ chính trị cho Trump.

Cuộc điện đàm này là việc công khai những bảo mật trong cuộc theo đuổi nhiều năm của Trump và các đồng minh của ông để làm tổn hại Biden và phá vỡ tiến trình bầu cử năm 2020 – bằng việc lôi kéo sự can thiệp của ngoại quốc, nói dối về sự gian lận bầu cử, cố đảo ngược các kết quả bầu cử, và xúi giục cuộc tấn công chết người vào ngày 6 tháng 1 vào Tòa Nhà Quốc Hội.





Cuộc điều tra hình sự đang diễn ra nhắm vào Giuliani và những thương lượng ở Ukraine của ông, gồm việc có phải ông đã vi phạm luật lệ vận động hành lang trong lúc hợp tác với các cựu viên chức là những người đã giúp ông ấy vấy bẩn lên Biden hay không.

Quận Cam: Sau Nhiều Tuần Điều Tra Đã Bắt 2 Nghi Can Bắn Chết Bé Trai 6 Tuổi Aiden Leos Trên Xa Lộ 55 Vào Tháng Trước



Wynne Lee, 23 tuổi, trái và Marcus Anthony Eriz, 24 tuổi, đã bị bắt tại nhà ở Costa Mesa vào xế trưa Chủ Nhật. (nguồn: https://www.latimes.com)

Các viên chức Kiểm Soát Xa Lộ California (CHP) hôm Thứ Hai, 7 tháng 6 năm 2021, nói rằng họ tin là họ đã khám phá khẩu súng được dùng để bắn chết Aiden Leos 6 tuổi trên Xa Lộ 55 vào tháng trước, cũng như chiếc xe mà một người hành khách đã nổ súng giết người, theo bản tin của Báo Los Angeles Times tường thuật hôm Thứ Hai.





Giám sát, điều tra và tiền thưởng tất cả đã đóng vai trò trong việc xác định các nghi can trong vụ giết chết Aiden, theo các viên chức cho hay. Sau vụ nổ súng ngày 21 tháng 5 trên Xa Lộ 55 khiến cho cộng đồng Quận Cam đau buồn và bị sốc, các nhà điều tra với Nha Kiểm Soát Xa Lộ California đã phát hành hình ảnh về chiếc xe màu trắng thuộc về các nghi can.





Trong nhiều tuần lễ sau đó, các viên chức đã nhận được hàng trăm cú điện thoại và email, theo họ cho biết. Tiền thưởng để bắt và kết án – được tài trợ bởi gia đình, hiến tặng, các viên chức quận và cơ sở kinh doanh địa phương – đã lên tới $500,000.





Nỗ lực đưa tới 2 nghi can, Marcus Anthony Eriz, 24 tuổi, và Wynne Lee, 23 tuổi, đã bị bắt tại nhà của họ ở thành phố Costa Mesa vào Chủ Nhật.





Hôm Thứ Hai, các viên chức CHP nói rằng họ đã nhận được tiền tip và đã làm việc để nâng cấp hình ảnh của bản số xe, làm cho họ xác định cặp nghi can này. Rồi họ bắt đầu điều tra lý lịch của cặp này và quyết định rằng họ đã lái xe đi theo xa lộ 91 tới 2 chỗ làm tại Inland Empire.





Các nhà điều tra sau đó đã xác định rằng cặp này ở trong vùng của vụ nổ súng vào lúc sự việc xảy ra.





Tại cuộc họp báo vào trưa xế Thứ Hai, Chánh Biện Lý Quận Cam Todd Spitzer nói rằng Eriz và Lee sẽ được sắp xếp lịch trình ra tòa vào Thứ Ba và quyết định truy tố được lập hồ sơ vào lúc đó.





Các viên chức tin rằng Lee là người lúc đó lái xe và Eriz đã nổ súng.

Bộ Trưởng Tài Chánh Mỹ Janet Yellen: Lãi Suất Cao Hơn Một Chút Sẽ Tốt, Chi Tiêu 4,000 Tỉ MK Của Biden Là Tốt Cho Nước Mỹ

Bộ Trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ Janet Yellen nói rằng kế hoạch chi tiêu 4,000 tỉ đô la của Tổng Thống Joe Biden sẽ là tốt cho Hoa Kỳ, ngay cả nó góp phần vào việc lạm phát tăng và đưa tới lãi suất cao hơn, theo Bloomberg News qua tường thuật của Reuters được đăng trên trang mạng Yahoo.com hôm Chủ Nhật, 6 tháng 6 năm 2021.





“Nếu chúng ta đi tới môi trường lãi suất cao một chút thì sẽ thực sự là điểm cộng đối với quan điểm của xã hội và quan điểm của Quỹ Dự Trữ Liên Bang,” theo Yellen phát biểu trong cuộc phỏng vấn với báo chí hôm Chủ Nhật.





“Chúng ta đã và đang chống lại lạm phát mà rất thấp và lãi suất quá thấp hiện nay đối với một thập niên,” theo báo trích thuật lời của Yellen cho biết.





“Chúng ta muốn đem chúng trở lại” với môi trường lãi suất bình thường, “và nếu điều này giúp ích chút đỉnh để xoa dịu mọi thứ thì nó không phải là điều xấu – mà là điều tốt,” theo bà Yellen nói thêm.

Jared Kushner, Rể Của Trump, Chỉ Muốn Quan Hệ Đơn Giản Với Trump, Không Muốn Dính Vào Thế Giới Chính Trị Của Trump

Jared Kushner, rể của cựu Tổng Thống Donald Trump và là cựu cố vấn cao cấp của Bạch Ốc, được báo cáo đã nói với một số cố vấn thân cận của Trump rằng ông muốn “một mối quan hệ đơn giản hơn” với cựu tổng thống, theo Báo The New York Times tường thuật được Yahoo News đăng hôm Thứ Bảy, 5 tháng 6 năm 2021.





Trong khi các quản đốc ban vận động của Trump như Bill Stepien và Brad Parscale vẫn còn gắn bó trong thế giới của Trump, Kushner, là chồng của con gái của cựu tổng thống, Ivanka, đã rút lui.





Theo Báo The Times, Kushner “muốn tập trung vào việc viết sách và thiết lập mối quan hệ đơn giản hơn” với cựu tổng thống.





Với việc Kushner rút lui, Donald Trump Jr., con trai trưởng của tổng thống, đã trở thành thành viên tích cực nhất trong chính trị của gia đình trong quỹ đạo của cựu tổng thống vào lúc này.





Tin này xác nhận một quỹ đạo mới đối với Kushner, người có liên quan mật thiết trong vô số các sáng kiến lập pháp và chính chị trong những năm tại vị của Trump, từ việc tham gia đàm phán hòa bình tại Trung Đông tới giúp vận động tái tranh cử của tổng thống.

Chánh Án Liên Bang Roger Benitez Ra Phán Quyết Đảo Ngược Lệnh Cấm Súng Tấn Công Tại California

Một chánh án liên bang đã đảo ngược lệnh cấm từ lâu của California đối với các vũ khí tấn công hôm Thứ Sáu trong một phán quyết ví khẩu súng AR-15 như con dao của Quân Đội Thụy Sĩ, theo bản tin của CNN tường thuật hôm Thứ Bảy, 5 tháng 6 năm 2021.





Các vũ khí tấn công đã bị cấm tại California kể từ năm 1989, theo phán quyết. Luật này đã được cập nhật nhiều lần kể từ lúc nó được thông qua lần đầu.

Theo phán quyết được đưa ra bởi Chánh Án Địa Hạt Hoa Kỳ Roger Benitez của San Diego, việc cấm các vũ khí tấn công vi phạm quyền của Tu Chính Án Thứ Hai cho mang súng và không cho phép người dân California sở hữu các vũ khí loại tấn công mà thường được cho phép tại nhiều tiểu bang khác. Benitez đã ban hành lệnh vĩnh viễn để luật không thể được thi hành.





“Giống như Con Dao Quân Đội Thụy Sĩ, súng AR-15 phổ biến là một kết hợp hoàn hảo của vũ khí tự vệ ở nhà và dụng cụ phòng vệ nội an,” theo Benitez cho biết trong phán quyết. “Súng được coi là ‘vũ khí tấn công’ là các loại súng khá bình thường, phổ biến và hiện đại.”

Chánh Án Benitez trước đây đã phán quyết chống lại nhiều hạn chế vũ khí của tiểu bang. Năm ngoái, ông phán quyết lệnh cấm của California đối với băng đạn có khả năng cao là vi hiến. Ông cũng bãi bỏ việc hạn chế của tiểu bang đối với việc mua đạn dược từ xa.

Biểu Tình Bùng Nổ Tại Minneapolis Vì Một Người Đàn Ông Bị Cảnh Sát Bắn Chết

Những người biểu tình đã đối chọi với cảnh sát tại thành phố Minneapolis vào sáng Thứ Bảy về vụ lực lượng Marshals Hoa Kỳ bắn một người đàn ông, theo bản tin của báo The Guardian tường thuật hôm Thứ Bảy, 5 tháng 6 năm 2021.





Đó là đêm thứ hai của các cuộc biểu tình phải đối vụ nổ súng chết người hôm Thứ Năm trong khu xóm Uptown.





3 người đã bị giết chết trong các vụ nổ súng riêng biệt tại thành phố này vào sang Thứ Bảy, theo các viên chức thẩm quyền cho hay, dù không có người nào liên lệ tới các cuộc biểu tình.





Hình ảnh từ hiện trường theo sau cuộc thấp nến cho Winston Boogie Smith Jr, 32 tuổi, cho thấy các đám cháy trên đường phố và hàng cảnh sát đứng bảo vệ.





Các thành viên của Lực Lượng US Marshals Fugitive Task Force đã cố bắt Smith theo lệnh vì bị cáo buộc trọng tội sở hữu súng.





Các viên chức thẩm quyền nói rằng Smith đã nổ súng trước khi 2 cảnh sát bắn ông ấy trong khi ông ở trong xe hơi đang đậu.





Gia đình và bạn bè mô tả Smith là người cha của 3 đứa con thường bị sách nhiễu bởi cảnh sát. Họ đòi hỏi minh bạch trong cuộc điều tra và yêu cầu bất cứ ai có quay video nên cung cấp cho.





Cảnh sát nói rằng một số người phá hoại các tòa nhà và đánh cắp đồ đạc từ các cơ sở kinh doanh sau vụ nổ súng hôm Thứ Năm. 9 người đã bị bắt về các cáo buộc gồm tình nghi bạo động, tấn công, đốt nhà và làm thiệt hại nhà cửa.

Tổng Thống Pháp Macron Đã Bị 1 Người Đàn Ông Tát Vào Mặt Khi Ông Đi Thăm Thành Phố Valence Tại Đông Nam Nước Pháp

Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron đã bị tát vào mặt trong một cuộc thăm viếng chính thức tới miền đông nam của nước Pháp, theo bản tin của BBC tiếng Anh tường thuật hôm Thứ Ba, 8 tháng 6 năm 2021.





Trong một video đang lưu hành trên truyền thông xã hội, Ông Macron được nhìn thấy đã đi bộ tới hàng rào trong cuộc đến thăm Tain-l'Hermitage bên ngoài thành phố Valence.





Một người đàn ông mặc áo thun xanh đã tát vào mặt Ông Macron trước khi các cảnh sát nhanh chóng nhảy vào. Trong khi đó Tổng thống đã được kéo ra.

2 người đàn ông đã bị bắt theo sau sự việc này, theo truyền thông Pháp tường thuật.





Tổng Thống Macron sau đó gọi đây là một “sự kiện đơn độc.”





“Chúng ta phải không để những người quá bạo động chiếm lấy tranh luận công cộng: họ không xứng đáng cho điều đó,” theo ông nói với tờ báo Pháp Le Dauphiné.





Người đàn ông được báo cáo đã la to “Đả đảo chủ nghĩa Macron” trong lúc ông này tát tổng thống.





Trong video Ông Macron một thời gian ngắn sau đó đã trở lại hàng rào sau sự kiện và lại tiếp xúc với đám đông.





“Tôi tiếp tục và tôi sẽ tiếp tục,” theo ông nói với báo Le Dauphiné sau đó. “Không gì ngăn chận tôi được.”

Sắp Mất Chức Thủ Tướng, Netanyahu Bắt Chước Trump Nói Bầu Cử ‘Gian Lận Lớn Nhất’ Lịch Sử Do Thái

Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu nói rằng liên minh Do Thái mới thành lập đã sẵn sàng để bứng ghế thủ tướng của ông là kết quả của “sự gian lận bầu cử lớn nhất” trong lịch sử dân chủ, theo báo The Guardian tường thuật hôm Chủ Nhật, 6 tháng 6 năm 2021.





Sự cáo buộc xả lán, tương tự giọng điệu được tuyên truyền về cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ bởi cựu đồng minh thân cận Donald Trump, đến trong lúc cơ quan an ninh Do Thái đã cảnh báo về một sự leo thang trong tranh luận bạo động trong nước này.





Cầm quyền liên tục 12 năm, thủ tướng Do Thái đang đối diện bị bứng ghế bởi một liên minh đa dạng của các nhà lập pháp đã thống nhất bởi vì họ có chung sự thù ghét đối với ông.





Bị lôi kéo trong cuộc chiến tại tòa về những cáo buộc tham nhũng có thể dẫn đến án tù, chính trị gia kỳ cựu này đã vận động những người ủng hộ ông moi ra cái xấu của những người đào tẩu trước khi cuộc bỏ phiếu xác nhận.





Netanyahu tập trung những cáo buộc của ông vào sự thất hứa lúc vận động từ một người đàn ông sẽ thay thế ông ở chức vụ thủ tướng, là người theo chủ nghĩa dân tộc Naftali Bennett.

Hơn 132 Thường Dân Đã Bị Giết Chết Tại Quốc Gia Tây Phi Burkina Faso

NIAMEY, Niger – Nhiều đàn ông có súng đã giết chết ít nhất hơn 132 người tại một ngôi làng ở miền bắc của quốc gia Tây Phi Burkina Faso, theo chính quyền cho biết hôm Thứ Bảy, 5 tháng 6 năm 2021, là cuộc tấn công đẫm máu nhất của nước này trong nhiều năm qua, theo bản tin của AP tường thuật hôm Thứ Bảy.





Vụ tấn công xảy ra vào chiều tối Thứ Sáu tại làng Solhan, trong tỉnh Sahel’s Yagha, theo phát ngôn viên chính quyền là Ousseni Tamboura cho biết trong một tuyên bố đổ tội cho các thánh chiến quân. Ngôi chợ địa phương và nhiều nhà cũng bị đốt cháy rụi trong khu vực gần biên giới Niger, theo ông cho biết thêm.





Tổng Thống Roch Marc Christian Kabore gọi vụ tấn công là “dã man.”





Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất được ghi nhận tại Burkina Faso kể từ khi quốc gia Tây Phi này bị tấn công bởi các thánh chiến quân liên hệ với al-Qaida và Nhà Nước Hồi Giáo khoảng 5 năm trước, theo Heni Nsaibia, nhà nghiên cứu kỳ cựu tại tổ chức Armed Conflict Location & Event Data Project, cho biết.

Không có nhóm nào tuyên bố chịu trách nhiệm đối với vụ tấn công.

Các Bộ Trưởng Tài Chánh G-7 Đồng Ý Đánh Thuế Ít Nhất 15% Lợi Tức Doanh Nghiệp Các Đại Công Ty Đa Quốc Trốn Thuế Ở Nước Nghèo

Nhóm Bảy nền dân chủ giàu có hôm Thứ Bảy, 5 tháng 6 năm 2021, đã đồng ý ủng hộ mức thuế doanh nghiệp tối thiểu trên toàn cầu ít nhất 15% để chấm dứt việc trốn thuế của các công ty đa quốc bằng việc giấu lợi tức tại những quốc gia nghèo, theo bản tin của Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Bảy.





Các bộ trưởng tài chánh của G-7 họp tại London cũng đã ủng hộ các đề xuất để bắt các đại công ty trên thế giới – gồm các đại công ty kỹ thuật ở Mỹ -- đóng thuế tại những nước nơi mà họ có nhiều thương vụ nhưng không có trụ sở chính.





Bộ Trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ Janet Yellen, người đứng đầu các cuộc thương lượng của Hoa Kỳ trong các cuộc họp tại London, nói rằng thỏa thuận “cung cấp xung lực to lớn” hướng tới việc đạt được thỏa thuận toàn cầu mà “sẽ chấm dứt cuộc đua tận đáy trong thuế doanh nghiệp, và bảo đảm sự công bằng đối với giai cấp trung lưu và người lao động tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới.”





Trong cuộc họp báo hôm Thứ Bảy tại London, bà cho biết các thành viên của G-7 đã đồng ý “thế giới hậu đại dịch phải công bằng hơn, đặc biệt đối với việc đóng thuế trên toàn cầu.”





“Tôi nghĩ chúng ta sẽ đi tới một hệ thuống thuế công bằng hơn,” theo bà Yellen cho biết.





Bà nói rằng các chi tiết vẫn còn “cần được giải quyết” và chúng sẽ được thảo luận trong các cuộc hóp sắt tới của Nhóm G-20. Bà tin rằng họ sẽ đạt được sự đồng thuận cơ bản với nhóm nhóm lớn hơn vào tháng 7 với các chi tiết được đúc kết vào mùa thu.





Các thảo luận quốc tế về vấn đề thuế đạt được xung lực sau khi Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden ủng hộ ý tưởng về mức tối thiểu toàn cầu của ít nhất 15% -- và có thể cao hơn – trên các lợi tức của doanh nghiệp.