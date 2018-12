Khoa Học Gia Đổi Gene Em Bé Sinh Đôi Mất Tích Ở Hongkong

HONG KONG - Khoa học gia He Jiankui không được nhìn thấy từ sau 1 hội nghị quốc tế họp tại Hong Kong – tại đây, He loan báo đã thực hiện việc thay đổi nhiễm sắc thể di truyền với 2 nữ hài nhi song sinh.

Có thể He đã bị bắt cóc. Báo Apple Daily xuất bản tại Hong Kong đưa tin: khoa học gia He bị chủ nhân Chen Shiyi của cơ sở nghiên cứu Southern University mà He giúp việc áp giải trở về biên giới Shenzhen – có thể quy chế hiện tại của He là “quản thúc tại gia”.

Tin này không đuợc ABC xác nhận.

Phát ngôn viên của Southern University cho hay: trường không trả lời các câu hỏi về He.

Khoa học gia He bị công luận lên án sau khi loan báo bằng YouTube: 2 bé gái song sinh được thay đổi hệ thống nhiễm sắc thể di truyền để có sức đề kháng HIV mạnh hơn.

He tuyên bố “tự hào” về thành tích này – ông ta được trông đợi phát biểu trên diễn đàn vào ngày kế tiếp, nhưng không thấy đến.

Tin từ Beijing cho hay: Bộ khoa học kỹ thuật tuyên bố ngưng cuộc nghiên cứu của He để điều tra.