Comcast RISE Hỗ Trợ 13,000 Doanh Nghiệp Nhỏ Do Cộng Đồng BIPOC Sở Hữu Các Dịch Vụ Công Nghệ, Tài Nguyên Tiếp Thị và Hàng Triệu Đô La Tài Trợ đến năm 2022

PHILADELPHIA – Ngày 27 tháng Tư, 2021 – Comcast hôm nay thông báo sẽ trao giải thưởng cho 13,000 doanh nghiệp nhỏ do cộng đồng Người Da Đen, Bản Địa và Da Màu (BIPOC) sở hữu, bao gồm các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Người Mỹ gốc Tây Ban Nha và Người Mỹ gốc Á, trên khắp đất nước với các khoản tài trợ bằng tiền, cải tiến công nghệ và dịch vụ tiếp thị từ Comcast RISE đến năm 2022.

Kể từ Tháng Mười Một, gần 2,500 doanh nhân trên toàn quốc đã được chọn là người hưởng lợi của Comcast RISE, trong đó gần 2,000 người đã nhận hoặc sẽ nhận một chiến dịch truyền hình, sản xuất quảng cáo truyền hình hoặc dịch vụ tư vấn từ Effectv, hoặc thiết bị máy tính, internet, giọng nói hoặc an ninh mạng từ Comcast Business. Ngoài ra, cũng bao gồm 500 doanh nghiệp từ Atlanta, Chicago, Detroit, Houston và Philadelphia, mỗi doanh nghiệp sẽ nhận được khoản tài trợ $10,000 vào Tháng Năm, từ Quỹ Đầu Tư Comcast RISE, với tổng giá trị 5 triệu USD được trao cho đến nay.

Ngoài ra, một thành phần quan trọng của Comcast RISE là đầu tư vào dịch vụ cố vấn liên tục và các nguồn lực để giúp doanh nghiệp thành công trong dài hạn. Để làm được như vậy, chương trình đã hợp tác với Ureeka, một nền tảng trực tuyến dành cho doanh nhân, để cung cấp cho người nhận tài trợ một chương trình huấn luyện kinh doanh nhằm giúp xây dựng các kỹ năng tập trung vào xây dựng nền tảng công ty, phát triển khách hàng và ổn định tài chính. Tất cả những người hưởng lợi của Comcast RISE đều sẽ có một cộng đồng mạng trực tuyến chuyên biệt trong Ureeka với quyền truy cập vào các nguồn tài nguyên giáo dục, nguồn vốn và các chuyên gia đã được kiểm định như U.S. Black Chambers, Phòng Thương Mại & Doanh Nhân Quốc Gia Châu Á Thái Bình Dương (National Asian Pacific Islander Chamber of Commerce & Entrepreneurship), Phòng Thương Mại Doanh Nghiệp Hoa Kỳ gốc Tây Ban Nha, Walker’s Legacy and Operation Hope.

“Comcast RISE đại diện cho một chương trình toàn diện có thể giúp các doanh nhân BIPOC thăng tiến. Cam kết về cung cấp việc huấn luyện, vốn và kết nối là rất quan trọng đối với các cộng đồng có lịch sử bị xem nhẹ trong việc đạt được sự thịnh vượng về kinh tế”, Melissa Bradley, Đồng Sáng Lập của Ureeka, cho biết. “Chúng tôi rất khiêm nhường và vui mừng được hợp tác trong chương trình này.”

Comcast RISE được thành lập vào cuối năm 2020 nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ thuộc sở hữu của cộng đồng BIPOC những công cụ cần thiết để không chỉ tồn tại mà còn phát triển, từ tiệm bánh và tiệm cắt tóc đến trung tâm chăm sóc trẻ em và dịch vụ dọn dẹp. 2,500 người hưởng lợi đến từ 422 thành phố trên 34 tiểu bang.

Lois Arnold, chủ sở hữu của Hairs 2 U, một ngân hàng tóc giả ở Philadelphia chuyên cung cấp tóc giả giá cả phải chăng cho phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi chứng rụng tóc chia sẻ: “Giải thưởng Cải Tiến Công Nghệ Comcast RISE thực sự là một yếu tố thay đổi cuộc chơi. Trang web được thiết kế lại của chúng tôi đang mang lại cho chúng tôi lợi thế vượt trội cùng với phương pháp tiếp thị trực tuyến và hiểu biết sẽ giúp thúc đẩy cả nhà tài trợ và khách hàng có nhu cầu đến với chúng tôi. Và công nghệ mới cho phép nhân viên của tôi cộng tác và làm việc hiệu quả hơn rất nhiều, một điều rất quan trọng trong thời kỳ đại dịch này.”

“Khi chúng tôi ra mắt Comcast RISE, chúng tôi biết rằng đang có nhu cầu to lớn trong nhiều cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Giờ đây, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến các nguồn lực tiếp thị và công nghệ của chương trình mang lại lợi ích như thế nào cho các chủ doanh nghiệp đang nỗ lực vươn lên trong năm 2020, cũng như các doanh nghiệp láng giềng mà dùng chung hành lang thương mại, các nhà cung cấp và khách hàng trong chuỗi cung ứng tài nguyên của họ,” Teresa Ward-Maupin, Phó Chủ Tịch Cao Cấp về Kỹ Thuật Số và Trải Nghiệm Khách Hàng tại Comcast Business.

Comcast RISE, viết tắt của “Representation, Investment, Strength and Empowerment” nghĩa là “Đại Diện, Đầu Tư, Sức Mạnh và Trao Quyền”, là một phần của cam kết Đa Dạng, Công Bằng và Hòa Nhập mở rộng mà Comcast đã công bố vào mùa hè năm ngoái, cũng như nỗ lực phối hợp giữa các công ty nhằm giải quyết bất bình đẳng kỹ thuật số thông qua các chương trình bền vững và các khoản đầu tư như Internet Essentials và Lift Zones. Các doanh nghiệp đủ điều kiện có thể đăng ký những chương trình sau đây.

Dịch Vụ Tiếp Thị : Các dịch vụ sau đây từ Effectv, bộ phận bán hàng quảng cáo của Comcast Cable cùng đại lý sáng tạo Mnemonic, được thiết kế để giúp doanh nghiệp nhận hỗ trợ thực hiện các chiến dịch tiếp thị và truyền thông, bao gồm: Truyền Thông: Chiến dịch truyền thông truyền hình theo lịch chiếu chạy trong khoảng thời gian 90 ngày. Sản Xuất Sáng Tạo: Sản xuất quảng cáo truyền hình dài 30 giây theo phương thức chìa khóa trao tay, cùng với tư vấn chiến lược truyền thông và chiến dịch truyền thông truyền hình tuyến tính kéo dài 90 ngày. Tư Vấn: Tư vấn về quảng cáo và tiếp thị với các nhóm tiếp thị, nghiên cứu và sáng tạo của Effectv tại địa phương để biết thêm nhiều thông tin về cách thúc đẩy kinh doanh.

Cải Tiến Công Nghệ: Việc nâng cấp công nghệ và thiết bị hiện đại từ Comcast Business bao gồm thiết bị máy tính cũng như các dịch vụ internet, thoại và an ninh mạng trong thời gian 12 tháng. (Thuế và các khoản phí khác vẫn có thể được áp dụng cho các dịch vụ cải tiến công nghệ.)

Ngoài ra, Quỹ Đầu Tư Comcast RISE, như đã đề cập ở trên, sẽ cung cấp 5 triệu USD tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ thuộc sở hữu của cộng đồng BIPOC tại 5 thành phố. Ngoài ra, một phần quan trọng của Comcast RISE là đảm bảo tính bền vững cho các doanh nghiệp ngoài các dịch vụ tiếp thị và cải tiến công nghệ. Như vậy, Comcast đã đầu tư hơn 2 triệu USD vào hơn 20 tổ chức dựa vào cộng đồng và các phòng thương mại đa dạng để cung cấp hỗ trợ thêm cho các doanh nghiệp nhỏ do cộng đồng BIPOC sở hữu.

Tất cả các chủ doanh nghiệp nhỏ đều có thể truy cập điểm đến Comcast RISE trên Xfinity X1, nơi có các tin tức tổng hợp về doanh nghiệp nhỏ, các tài nguyên, câu chuyện của người hưởng lợi của Comcast RISE và hơn thế nữa. Điểm đến được thiết kế để giúp các doanh nghiệp phát triển bằng cách trao quyền cho họ thông qua việc khơi gợi cảm hứng, giáo dục và giải trí. Chỉ cần nói “Comcast RISE” vào điều khiển từ xa bằng giọng nói X1.

Truy cập www.ComcastRISE.com để đăng ký, nhận thêm thông tin và cập nhật mới nhất.

