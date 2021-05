Thời Sự Trong Tuần

Một người đàn ông đã nổ súng tại một bãi đất bảo trì nằm trên đường xe lửa chuyên chở công cộng tại thành phố San Jose, California, vào sáng Thứ Tư, 26 tháng 5 năm 2021, giết chết ít nhất 8 người và làm bị thương nhiều người khác. (nguồn: www.cnn.com)

Tình hình đại dịch trong tuần qua đã hầu như giảm xuống rất nhiều tại Mỹ và Châu Âu khi nhiều nơi cho mở cửa sinh hoạt trở lại, nhưng tại Việt Nam và một số nơi khác như Ấn Độ và Châu Mỹ La Tinh thì tình hình vẫn còn nghiêm trọng. Trong tuần qua cũng bùng lên lại chuyện nguồn gốc của vi khuẩn corona với lời bình luận giám đốc cơ quan CDC Hoa Kỳ nói rằng rất có thể vi khuẩn corona thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán của TQ.

Tình Hình Đại Dịch Covid-19 Tại Việt Nam Ngày Càng Nghiêm Trọng

Tình hình Covid-19 cực kỳ lo ngại, theo tin từ Bộ Y Tế và nhiều báo, đài quốc nội. Ngày Thứ Ba 25/5/, Việt Nam có số ca Covid-19 kỷ lục: 444 ca trong nước. Đêm 25/5/2021, Bộ Y tế công bố 284 bệnh nhân Covid-19 do lây nhiễm trong nước và 3 ca nhập cảnh. Như vậy, ngày 25/5, Việt Nam có số ca mắc trong nước kỷ lục: 444 bệnh nhân. Trong 284 ca mắc trong nước công bố tối 25/5 ghi nhận tại Bắc Giang (243), Bắc Ninh (26), Hà Nội (11), Lạng Sơn (3), Hà Nam (3), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1).





Trong khi đó, Tỉnh Bắc Giang yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, trừ trường hợp đi thực hiện công vụ, công nhân đi làm việc, đưa người đi cấp cứu, thành viên Tổ Covid cộng đồng đi hoạt động kiểm tra, giám sát. Nghiêm cấm người dân tụ tập nơi công cộng kể cả tập thể dục, thể thao.





Quyết định trên đưa ra sau khi Bắc Giang phát hiện 375 ca Covid-19 mới, một công ty có 79% F1 dương tính. Bộ Y tế cho biết tình hình Bắc Giang: lý do số lượng F1 chuyển thành FO lên tới 55% do lây từ trước, trong khu lưu trú, nhà máy nhưng vẫn lên xe đi làm. Với 50.000 người có yếu tố nguy cơ rất cao, yêu cầu xét nghiệm 3 ngày 1 lần bằng test kháng nguyên nhanh. Khi phát hiện dương tính, lập tức đưa đi ngay. Trường hợp âm tính chưa được coi là an toàn, thay vào đó tiếp tục cách ly, làm xét nghiệm 3 ngày 1 lần.





Bộ Y tế yêu cầu bộ phận công tác đặc biệt của Bộ đang chỉ đạo chống dịch tại Bắc Giang ngay lập tức "đóng băng" tất cả các khu nhà ở của công nhân; đảm bảo cách ly nghiêm ngặt, nhất là các khu nhà cao tầng nơi có đông công nhân sinh sống; áp dụng thiết chế về cách ly tập trung tại các khu vực này, coi như là nơi cách ly tập trung; tuyệt đối không cho người ở ra khỏi nhà, phòng ở và 3 ngày tổ chức xét nghiệm một lần.





Báo Lao Động cho biết, Sở Du lịch TPSG vừa có cuộc họp với các doanh nghiệp lữ hành có giới thiệu tour đi Mỹ tiêm vaccine kết hợp với thăm thân nhân. Tại buổi làm việc này, Sở Du lịch và các doanh nghiệp lữ hành có tổ chức tour, thống nhất tạm ngưng tổ chức tour này đến hết năm 2021.





Chiều 25.5, đại diện Sở Du lịch TPSG cho báo này biết rằng, sau khi trao đổi và phân tích những khó khăn, rủi ro có thể xảy ra khi tổ chức tour đi Mỹ tiêm vaccine, Sở Du lịch cùng các doanh nghiệp đã thống nhất tạm ngưng quảng cáo chương trình này trên các trang mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng đến hết năm 2021.

California Công Bố Kế Hoạch Mở Cửa Hoàn Toàn Vào Ngày 15 Tháng 6 Năm 2021



Jonathan Skogmo, tổng giám đốc và sáng lập công ty Jukin Media, Inc., đi bộ qua phẩn vắng của văn phòng công ty tại thành phố Culver hôm 20 tháng 5 năm 2021. (Photo: Francine Orr / Los Angeles Times)

Các viên chức tiểu bang California hôm Thứ Sáu, 21 tháng 5 năm 2021, đã công bố các hướng dẫn có lẽ được mong đợi nhất của họ liên quan đến đại dịch, mà sẽ hướng California sang một kỷ nguyên mới, mở cửa hoàn toàn, theo bản tin của báo Los Angeles Times tường thuật hôm Thứ Sáu.





Đến ngày 15 tháng 6, người dân California sẽ thức dậy với một thế giới trông không giống hơn một năm qua – các cơ sở kinh doanh có thể mở cửa mà không hạn chế vì Covid-19 về sức chứa người và các yêu cầu giữ khoảng cách vật lý, và nơi mà những người đã chích ngừa đầy đủ không còn cần đeo khẩu trang trong hầu hết các trường hợp.





California cũng sẽ tuân theo các khuyến cáo từ Cơ Quan CDC khi đi lại, theo Bác Sĩ Mark Ghaly, Bộ Trưởng Y Tế Tiểu Bang California, cho biết.





“Thông điệp lớn hôm nay là chúng ta đang ở chỗ mà trong đại dịch này những đòi hỏi của quá khứ không còn cần nữa cho tương lai trước mắt,” theo ông phát biểu trong một cuộc họp báo.





Bất kể nhiều luật lệ cập nhật, tiểu bang sẽ không loại bỏ sự tỉnh thức Covid. Ghaly nhấn mạnh rằng “chúng ta sẽ quan sát kỹ để quyết định có nên và khi nào chúng ta cần những bảo vệ sức khỏe công cộng khác để tái thực hiện.”

Châu Mỹ La Tinh Thê Thảm: Đã Có 1 Triệu Người Chết Từ Covid-19, Không Kiểm Soát Nổi Đại Dịch

Những ngôi mộ lộ thiên mới được đào nằm dọc theo một nghĩa trang tại Tijuana, chỉ là một trong hàng ngàn nơi chôn cất trên khắp Châu Mỹ La Tinh và Caribbean nơi những người bốc mộ đang tìm chỗ cho một triệu nạn nhân Covid-19 trong khu vực, theo bản tin của báo New York Post tường thuật hôm Thứ Bảy, 22 tháng 5 năm 2021.





Khu vực này đã chạm mốc nghiệt ngã hôm Thứ Sáu, với Nam Mỹ hiện ghi nhận con số tử vong cao nhất tính theo đầu người từ việc truyền nhiễm vi khuẩn corona trên thế giới.





Bệnh nhân bị dính Covid-19 đang tràn ngập các hệ thống chăm sóc sức khỏe mỏng manh và không có tài trợ tại nhiều nước nơi số phần trăm lớn của dân số sống trong nghèo khổ, và đã không thể phong tỏa, theo Reuters tường trình.





Các trường hợp bị nhiễm dịch bệnh sút giảm tại Bắc Mỹ và Châu Âu, và ổn định tại Phi Châu, trong khi tại vùng Caribbean và Châu Mỹ La Tinh thì không còn kiểm soát được nữa. Trong tháng 5, khu vực này báo cáo tử vong chiếm 31% tử vong trên thế giới, theo tường thuật. Khu vực này chiếm 8.4% tổng dân số toàn cầu.





Tổ Chức Y Tế Pan American Health Organization (PAHO) đã chỉ trích “sự chênh lệch lớn lao” trong việc tiếp cận các thuốc chích ngừa Covid-19 tại Châu Mỹ La Tinh.





“Chỉ 3% người dân Châu Mỹ La Tinh đã được chích ngừa Covid-19 đầy đủ. Chúng tôi rất cần thêm thuốc chích ngừa,” theo giám đốc của Tổ Chức PAHO là Carissa Etienne phát biểu trong một cuộc họp báo hồi tuần trước.





Các lãnh đạo như Jair Bolsonaro của Brazil đã coi thường tác hại của Covid-19. Brazil, một trung tâm của vi khuẩn, đã báo cáo 446,000 người chết – cao nhất trong khu vực.





Brazil là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều thứ ba trên thế giới về số người bị lây nhiễm Covid-19, chỉ sau Hoa Kỳ và Ấn Độ, theo Đại Học Johns Hopkins cho biết.





- Trên toàn cầu hiện có 166,430,907 trường hợp, với 3,449,181 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 33,238,422 trường hợp, với 594,188 người thiệt mạng.

- Tại California hiện có 3,670,469 trường hợp, với 61,672 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 271,589 trường hợp, với 5,047 người thiệt mạng.

Thảm Sát Tập Thể Tại San Jose, Ít Nhất 8 Người Bị Giết Chết Gồm Hung Thủ

Một người đàn ông đã nổ súng tại một bãi đất bảo trì nằm trên đường xe lửa chuyên chở công cộng tại thành phố San Jose, California, vào sáng Thứ Tư, 26 tháng 5 năm 2021, giết chết ít nhất 8 người và làm bị thương nhiều người khác, theo Phó Sở Cảnh Sát Quận Santa Clara là Russell Davis cho biết qua tường thuật của CNN hôm Thứ Tư.





Người đàn ông nghi can, nhân viên của Sở Giao Thông Valley Transportation Authority (VTA), đã chết. Cảnh sát cũng đã nhận thông tin về các thiết bị nổ bên trong tòa nhà sở giao thông, và đội gỡ bom đang điều tra, theo Davis cho hay.





Các viên chức thẩm quyền đã nhận được cú điện thoại 911 vào khoảng 6 giờ 34 phút sáng giờ California báo cáo có nhiều tiếng súng nổ gần trung tâm kiểm soát VTA, trung tâm cất chứa các xe lửa đa dụng loại nhẹ và một khu đất bảo trì, theo Davis. Nhiều nhân viên của VTA nằm trong số các nạn nhân.

Nhiều cơ quan thực thi pháp luật và nhân viên Sở Cứu Hỏa đã đáp ứng sự kiện sử dụng “thể thức người nổ súng đang hoạt động,” theo Davis.





Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị VTA Glenn Hendricks nói rằng vụ nổ súng xảy ra trong bãi đất đường xe lửa – không phải trung tâm kiểm soát các hoạt động – vào lúc đường rầy xe lửa bắt đầu cho một ngày. Bãi đất là nơi các xe của VTA được bảo trì và đưa đi.

Bạch Ốc: TQ Không ‘Minh Bạch Hoàn Toàn’ Trong Cuộc Điều Tra Nguồn Gốc Covid; CDC: Có Thể Covid Thoát Ra Từ Phòng Thí Nghiệm Vũ Hán



Nhân viên an ninh tiếp tục theo dõi bên ngoài Viện Vi Trùng Học Vũ Hàn trong cuộc thăm viếng của nhóm thuộc Tổ Chức WHO làm nhiệm vụ điều tra các nguồn gốc của bệnh do vi khuẩn corona (Covid-19) gây ra, tại Vũ Hán, Tỉnh Hồ Bắc, TQ hôm 3 tháng 2 năm 2021. (Photo Thomas Peter | Reuters – nguồn: https://www.cnbc.com)

Các viên chức Bạch Ốc nói với các phóng viên hôm Thứ Ba, 25 tháng 5 năm 2021, rằng Trung Quốc đã không “hoàn toành minh bạch” trong cuộc điều tra toàn cầu vào các nguồn gốc của Covid-19, và rằng một cuộc điều tra toàn diện là cần để quyết định có phải vi khuẩn đã giết chết 3.5 triệu người đã đến từ thiên nhiên hay từ một phòng thí nghiệm, theo CNBC tường thuật hôm Thứ Ba.





“Chúng ta cần đi đến tận gốc vấn đề này, bất luận câu trả lời có thể là gì,” theo cố vấn cao cấp Covid-19 của Bạch Ốc là Andy Slavitt nói với các phóng viên tại cuộc họp báo về Covid hôm Thứ Ba. “Chúng ta cần một tiến trình minh bạch hoàn toàn từ TQ, chúng ta cần [Tổ Chức Y Tế Thế Giới – WHO] giúp trong vấn đề đó và chúng ta không cảm thấy như chúng ta có hiện nay.”





Lý thuyết cho rằng Covid-19 đã thoát ra từ Viện Vi Trung Học Vũ Hán lúc ban đầu đã bị bỏ qua bởi hầu hết các chuyên gia y tế và các viên chức y tế như là một lý thuyết âm mưu, nhưng các khoa học gia khả tín tiếp tục nêu nghi vấn về nguồn gốc thực sự của dịch bệnh này.





Một phúc trình của tình báo Hoa Kỳ được tiết lộ trước đây cho thấy rằng các nhà nghiên cứu tại viện Vũ Hán, nơi bùng phát đầu tiên vào cuối năm 2019, đã tìm kiếm sự chăm sóc bệnh viện sau khi bị bệnh “với các triệu chứng phù hợp với Covid-19 và bệnh thời tiết bình thường,” theo báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Chủ Nhật, trích thuật từ phúc trình.





Tuần trước, Giám Đốc Cơ Quan CDC Hoa Kỳ là Bác Sĩ Rochelle Walensky thừa nhận rằng có “một khả năng” là Covid-19 bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm.

Biện Lý Quận Manhattan Triệu Tập Đại Bồi Thẩm Đoàn Để Xử Tổ Chức Trump Organization Sau Cuộc Điều Tra Của Các Công Tố

Người đứng đầu công tố của Quận Manhattan đã triệu tập một đại bồi thẩm đoàn mà được dự kiến sẽ quyết định có nên truy tố cựu Tổng Thống Donald Trump hay không nếu các công tố viên trình ra các cáo buộc phạm tội trong cuộc điều tra của họ đối với Trump Organization, theo 2 người biết về vấn đề này nói với Báo The Washington Post, qua tường thuật của CNN hôm Thứ Ba, 25 tháng 5 năm 2021.





Nhóm, được triệu tập bởi Chánh Biện Lý Quận Manhattan Cyrus Vance, cũng có thể quyết định truy tố các giám đốc tại Trump Organization hay chính doanh nghiệp này nếu các cáo buộc phạm tội được trưng bày, theo Báo Post cho hay.





Đại bồi thẩm đoàn đã được sắp đặt cho 3 ngày một tuần trong vòng 6 tháng, theo báo Post, và sẽ nghe vấn đề ngoài cuộc điều tra Trump Organization trong thời gian đó.





CNN đã yêu cầu bình luận từ Trump Organization. Trump trước đây đã gọi cuộc điều tra của biện lý quận là trò “săn tìm phù thủy.”





Các công tố viên đang thu thập thông qua hàng triệu trang hồ sơ, gồm khai thuế của Trump, mà họ đã có được trong tháng 2 sau khi Tối Cao Pháp Viện chận đứng nỗ lực của Trump để ngăn cản trác đòi với công ty kế toàn lâu năm của ông.

1 Ông Gốc Việt Ăn Trộm Gần 200,000 MK Từ Các Máy ATM Đã Bị Bắt Bỏ Tù

QUẬN CAM (VB-25/5/2021) --- Vy Thac Nguyen, nhân viên kỹ thuật về các máy rút tiền ATM tại thành phố Redwood City, bị cáo buộc là đã trộm gần $200,000 tiền mặt trong khi phụ trách các máy rút tiền này ở Redwood City và San Mateo.





Ty cảnh sát Redwood City nói ngân hàng San Mateo County Credit Union đã báo cho cảnh sát vào sáng Thứ Sáu. Cuộc điều tar cho thấy Nguyen, 62 tuổi, đã trộm $145,000 từ các máy ATM của ngân hàng này tại Redwood City và khoảng $47,000 từ một máy ở San Mateo trong các ngày từ 16 tới 18/5/2021.





Cảnh sát đã lục soát nhà Nguyen ở thành phố San Jose, tịch thu các chứng cớ trong nhà. Nguyen bị đưa vào nhà tù quận San Mateo County Jail về 2 tội hình sự: trộm thương mại và biển thủ tiền công ty.

Reuters/Ipsos Thăm Dò: 25% Người Mỹ Tin Rằng Trump Vẫn Là Tổng Thống Thực Sự, 55% Dân Mỹ Nói Bầu Cử 2020 Là ‘Hợp Pháp và Chính Xác’

WASHINGTON – Một phần tư dân số Mỹ nói rằng Donald Trump là “tổng thống thực sự” của Hoa Kỳ, theo thăm dò của Reuters/Ipsos qua tường thuật của Báo USA Today được đăng trên Yahoo.com hôm Thứ Ba, 25 tháng 5 năm 2021.





Hơn 6 tháng sau cuộc bầu cử năm 2020 và 4 tháng sau chiến thắng của Joe Biden được Quốc Hội xác nhận, 25% người Mỹ được thăm dò, gồm 53% đảng viên Cộng Hòa, nói rằng Trump vẫn là “tổng thống thực sự,” một phát hiện song song với các cuộc thăm dò cho thấy rằng phần quan trọng của nước Mỹ không chấp nhận tính hợp pháp của cuộc bầu cử tổng thống.









Thăm dò với 2,007 người Mỹ, gồm 909 đảng viên Dân Chủ và 754 đảng viên Cộng Hòa, trong một mẫu qua mạng từ ngày 17 đến 19 tháng 5.

Theo cuộc thăm dò, 32% người Mỹ đồng ý với tuyên bố rằng cuộc bạo loạn tại Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 “được lãnh đạo bởi những người ủng hộ thuộc cánh tả bạo động cố làm cho Trump trông xấu ác,” gồm 55% Cộng Hòa, 24% độc lập và 16% Dân Chủ.





Không có chứng cứ về các nhà hoạt động tả phái góp phần vào cuộc bạo động tại Điện Capitol. Các cuộc điều tra từ cơ quan chấp pháp liên bang, hệ thống tư pháp và truyền thông báo chí cho thấy rằng đại đa số người bạo loạn là những người ủng hộ Trump nói rằng họ bị xúi giục bởi các bình luận của tổng thống lên án cuộc bầu cử của ông bị đánh mất.





58% người được Ipsos thăm dò đồng ý Trump ít nhất chiệu một phần trách nhiệm đối với cuộc bạo loạn đó.

Thăm dò cho thấy rằng 55% người Mỹ cho biết họ tin rằng cuộc bầu cử là hoàn toàn “hợp pháp và chính xác.”

Texas Sẵn Sàng Cho Phép Người Dân Mang Súng Ngắn Không Cần Xin Giấy Phép Sử Dụng

AUSTIN, Texas – Texas đã sẵn sàng gỡ bỏ một trong những hạn chế súng lớn cuối cùng của họ sau khi các nhà lập pháp chấp thuận cho phép người dân mang súng ngắn không cần giấy phép, và kiểm tra lý lịch và huấn luyện đi đôi với nó, theo bản tin của AP tường thuật hôm Thứ Hai, 24 tháng 5 năm 2021.





Lập pháp do Cộng Hòa kiểm soát đã chấp thuận dự luật hôm Thứ Hai, gửi nó tới Thống Đốc Greg Abbott, là người đã nói rằng ông sẽ ký ban hành bất kể các chống đối của nhiều nhóm chấp hành luật pháp là những nhóm nói rằng nói sẽ tạo nguy hiểm cho công chúng và cảnh sát.





Các nhóm vận động kiểm soát súng cũng chống lại dự luật, nói rằng lịch sử gần đây của tiểu bang về các vụ thảm sát tập thể, gồm vụ tại tiệm Walmart ở El Paso, một nhà thờ tại Sutherland Springs, và một trường trung học bên ngoài Houston.





Texas đã có một số luật súng lỏng lẻo nhất trên toàn quốc và đã có hơn 1.6 triệu người sở hữu giấy phép súng ngắn.





Những người ủng hộ dự luật nói rằng nói sẽ cho phép người dân Texas tự vệ tốt hơn trong công cộng trong khi xóa bỏ những cản trở không cần thiết đối với quyền hiến pháp để mang súng. Một khi đã ký thành luật, Texas sẽ gia nhập vào gần 20 tiểu bang khác cho phép một số hình thức mang súng ngắn không theo luật, và cho đến nay là nơi đông dân nhất.

Lần Đầu Ở Mỹ, Thống Đốc Cộng Hòa Florida DeSantis Ký Luật Trừng Phạt Các Công Ty Truyền Thông Xã Hội Cấm Ứng Cử Viên Chính Trị



Thống Đốc Florida Ron DeSantis hôm Thứ Hai, 24 tháng 5 năm 2021, đã ký ban hành luật trừng phạt truyền thông xã hội cám ứng cử viện chính trị đăng bài. (Nguồn https://www.nbcnews.com)

Thống Đốc Florida Ron DeSantis hôm Thứ Hai, 24 tháng 5 năm 2021, đã ký ban hành luật giúp tiểu bang quyền hành để trừng phạt các công ty truyền thông xã hội khi họ cấm các ứng cử viên chính trị, làm leo thang cuộc chiến giữa ngành kỹ thuật và Cộng Hòa như DeSantis và cựu Tổng Thống Donald Trump, theo NBC News tường thuật hôm Thứ Hai.





Luật này sẽ cấm “việc ngăn cản” là lần đầu tiên lọi này được đưa ra trong nước Mỹ và có thể là kiểu mẫu cho các tiểu bang khác để làm theo, ngay cả một nhóm cơ sở kỹ thuật nói rằng luật chống lại Tu Chánh Án Thứ Nhất.





DeSantis tôn vinh luật này như là một đòn giáng mạnh vào “giới tinh hoa của Thung Lũng Silicon” là những người mà ông nói là đang tìm cách kiểm duyệt các quan điểm chính trị bảo thủ.





“Điều chúng tôi thấy khắp Hoa Kỳ là nỗ lực để bịt miệng, đe dọa và xóa bỏ các tiếng nói bất đồng bằng truyền thông cánh tả và các đại công ty,” theo DeSantis cho biết trong một tuyên bố.





Nghiên cứu về truyền thông xã hội thường cho thấy ngược lại: các chính trị gia và các trang web bảo thủ có thể rất hữu hiệu trên truyền thông xã hội mà họ thường thống trị các biện pháp như xếp hạng của Facebook về các đường links hàng đầu. Facebook cũng đã thả lỏng các luật lệ của họ để các trang bảo thủ không bị trừng phạt vì những vi phạm.





Facebook, Twitter, YouTube và nhiều công ty lớn khác đã khóa trung mục của Trump ngay sau cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 vào Tòa Nhà Quốc Hội bởi những người ủng hộ của ông. Trumgp đã vi phạm các điều luật của công ty mà người sử dụng đồng ý khi họ ký ghi danh, gồm các điều khoản cấm cổ võ bạo động, theo các công ty cho biết.





Luật mới của Florida nói rằng các công ty truyền thông xã hội có thể không “xóa vĩnh viễn hay cấm” một ứng cử viên tranh ghế. Đình chỉ tới 14 ngày được cho phép, và công ty có thể gỡ bỏ các bài đăng riêng tư mà vi phạm các điều khoản của công ty.

Chuyện Thương Tâm: Bé Trai 6 Tuổi Bị Bắn Chết Trong Xe Trên Đường Đến Trường, $200,000 Tiền Thưởng Để Bắt Hung Thủ



Cảnh sát điều tra tìm tang vật trên xa lộ nơi xảy ra vụ em bé 6 tuổi bị bắn chết. (https://www.usatoday.com)

Nhiều giờ sau khi cảnh sát cho biết một bé trai 6 tuổi đã bị bắn chết trong một sự kiện gây phẫn nộ trên đường tại Miền Nam California hôm Thứ Sáu, chị của bé trai đã rơi lệ cầu xin sự giúp đỡ của công chúng trong khi cảnh sát tiếp tục tìm kiếm tay súng, theo báo USA Today tường thuật hôm Thứ Bảy, 22 tháng 5 năm 2021.





Bé trai, được gia đình xác nhận là Aiden Leos, lúc đó đang ngồi trong ghế sau của chiếc xe của người mẹ khi một tài xế khác bắn chết em, theo các viên chức thẩm quyền cho biết. Aiden đã được tuyên bố chết tại một bệnh viện gần đó.





Em học sinh mẫu giáo lúc đó được mẹ chở tới trường khi vụ nổ súng xả ra.





Alexis Cloonan, chị của bé trai, kể rằng Aiden đã nói với mẹ rằng, “Mẹ ơi, bụng con đau quá” sau khi em bị bắn, theo Đài Fox 11 Los Angeles phát trực tiếp trong giờ họp báo hôm Thứ Sáu. Mẹ của bé trai đã thấy máu chảy ra từ bụng của em và nhận thấy em bắt đầu biến thành màu xanh.





“Và đó là lần sau cùng mẹ tôi thấy em còn sống,” theo Cloonan nói.





“Em chỉ có 6 tuổi, và em rất dễ thương,” Cloonan nói. “Em là một em trai rất, rất đáng yêu, vì thế xin hãy giúp chúng tôi tìm ra người đã giết em.”

Cloonan nói mẹ cô “rất quẫn trí.”





“Bà đã ôm đứa con trai nhỏ bé vào lòng khi nó chế,” Cloonan kể tiếp.





Một trang GoFundMe đã được lập ra để giúp mẹ của Aiden trả tiền đám tang và sửa lại chiếc xe của bà đã nhận được hơn $100,000 tiền hiến tặng.





Chú/bác của bé trai, John J. Cloonan III, phát biểu tại buổi họp báo rằng các hình ảnh cho thấy viên đạn bắn xuyên qua xe truck và đúng Aiden.





Trong khi đó, bản tin của CNN hôm Thứ Tư, 26 tháng 5 năm 2021 cho biết số tiền thưởng để tìm hung thủ bắn chết bé trai Aiden Leos đã lên tới $200,000, theo gia đình của cậu bé loan báo hôm Thứ Ba.





Tiền thưởng để cho việc bắt giữ và kết án bất cứ ai đã giết Aiden Leos trên Xa Lộ Tiểu Bang 55, được biết là 55 Freeway, tại Quận Cam vào sáng Thứ Sáu.

Thảm Sát Tập Thể Tại Minneapolis Làm 2 Người Bị Giết Chết và 8 Người Bị Thương

Hai người bị giết chết và 8 người khác bị thương trong một vụ nổ súng hôm Thứ Bảy, 22 tháng 5 năm 2021, tại trung tâm thành phố Minneapolis, theo sở cảnh sát thành phố cho biết, là vụ thảm sát tập thể mới nhất được báo cáo trong năm nay, qua tường thuật của báo The Hill hôm Thứ Bảy.





Cở Cảnh Sát Minneapolis thông báo về các nạn nhân bị thương, một người đàn ông bị thương nặng, trong khi những người khác được điều trị các vết thương không đeo dọa tính mạng.





Vụ nổ súng bắt đầu vào lúc 2 giờ sáng sau sự kiện có vẻ như là cãi lộn nhau.





Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc nhưng cho biết rằng trật tự đã được khôi phục tại hiện trường và khu vực chung quanh.





Danh tánh của các nạn nhân vẫn chưa được công bố hôm Thứ Bảy, theo các viên chức thẩm quyền cho hay.





Các vụ nổ súng theo sau nhiều vụ khác trong năm rồi tại nhiều nơi như Atlanta, Boulder, Colorado, Indiapolis và nhiều nơi khác trong đợt gia tăng các vụ thảm sát tập thể sau khi ngưng trong thời đại dịch vi khuẩn corona trong năm 2020.





Cơ Quan Nghiên Cứu của Quốc Hội định nghĩa các vụ thảm sát tập thể là khi liên quan đến từ 4 nạn nhân trở lên.

Việt Nam Bị Mỹ Tố Cáo Trợ Giá Vỏ Xe Hơi Bán Qua Mỹ; TQ Dùng VN Làm Bàn Đạp Tuồng Hàng Qua Lào, Cam Bốt

VIỆT NAM, MỸ -- Kết quả điều tra của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ tố cáo Việt Nam đã trợ giá vỏ xe hơi qua việc định giá thấp đồng tiền, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 25 tháng 5 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin về việc này như sau.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ hôm 24/5 kết luận vỏ xe hơi và vỏ xe xe tải nhẹ từ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đang được trợ cấp không công bằng do đồng tiền định giá thấp.





Reuters hôm 25/5 loan tin, dẫn kết quả điều tra từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết, vỏ xe hơi Việt Nam được trợ cấp với tỷ lệ từ 6,23% đến 7,89% thông qua việc chuyển đổi USD sang VND với tỷ giá hối đoái thấp hơn giá trị thực của đồng VND.





Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, không chỉ Việt Nam, vỏ xe xuất khẩu từ Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan cũng đã được bán phá giá ở mức thấp hơn giá thị trường tại Mỹ.





Tỷ lệ bán phá giá vỏ xe Hàn Quốc lên tới 27%, từ Đài Loan lên tới 102%, từ Thái Lan lên tới 21% và từ Việt Nam lên tới 22%.





Năm 2020, nhập khẩu vỏ xe hơi và xe tải nhẹ của Mỹ từ Hàn Quốc trị giá khoảng 1,2 tỷ USD, 373 triệu USD từ Đài Loan, 2 tỷ USD từ Thái Lan và 470 triệu USD từ Việt Nam, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết.





Trả lời báo chí nhà nước Việt Nam hôm 25/5, bà Phạm Châu Giang - Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại - Bộ Công Thương cho biết đã nhận được thông tin về việc Mỹ cáo buộc Việt Nam trợ cấp, bán phá giá vỏ xe và đang xử lý vấn đề này.





Trong khi đó một bản tin khác của Đài RFA hôm Thứ Ba cho biết rằng Trung Quốc đã dùng Việt Nam làm bàn đạp để xuất cảnh hàng hóa TQ sang Lào và Cam Bốt. Bản tin của Đài RFA cho biết thêm về vụ này như sau.





Việt Nam hiện có 129 doanh nghiệp hoạt động phân phối hàng hoá từ Trung Quốc sang Lào và Campuchia với hàng chục nghìn container mỗi năm. Hoạt động này cũng dẫn đến tình trạng lạm dụng mượn đường Việt Nam để xuất hàng lậu của Trung Quốc.





Truyền thông Nhà nước vào ngày 25/5 trích báo cáo Thủ tướng Chính phủ của Bộ Tài chính Việt Nam cho biết, các mặt hàng từ Trung Quốc quá cảnh ở Việt Nam đi Lào và Campuchia chủ yếu là hàng tiêu dùng, hàng điện tử, điện lạnh, linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, hàng may mặc.





Mỗi ngày ở Thành phố Hồ Chí Minh và Lạng Sơn hiện có khoảng 100 đến 150 container hàng hoá khai nhận quá cảnh xuất khẩu đi Lào và Campuchia, chủ yếu qua các cửa khẩu đường bộ các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An.





Tổng cục Hải quan Việt Nam nhận định hoạt động quá cảnh hàng hoá có nhiều rủi ro như hàng cấm, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ qua lãnh thổ Việt Nam.

Lực lượng Hải quan nói tình trạng hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng cấm đang được bày bán công khai như hiện nay một phần là vì do hoạt động quá cảnh.





Hồi tháng 4/2020, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu lên kế hoạch kiểm tra 4/129 doanh nghiệp vận tải hàng hoá.





Kết quả điều tra chỉ từ ngày 13 đến 17/7/2020 với 132 trong tổng số 647 container hàng hoá cho thấy, có đến gần 76% container vi phạm, 1/3 số hàng hoá quá cảnh là hàng giả, 2/3 là hàng hoá không khai báo hoặc khai báo sai thông tin.





Tổng cục Hải quan khẳng định chỉ mới kiểm tra 20% số container nhưng tỉ lệ vi phạm chiếm gần 76%. Đã có ít nhất 4 công ty bị kiểm tra từ 2017 đến 2019 vi phạm liên tục 10 lần và đã bị xử phạt hành chính.

Bà Aung San Suu Kyi Lần Đầu Tiên Ra Tòa Nói Rằng Ngày Nào Dân Tộc Còn Thì Đảng NLD Của Bà Còn

BANGKOK – Lãnh đạo bị lật đổ của Miến Điện, Aung San Suu Kyi, đã xuất hiện trực tiếp tại tòa hôm Thứ Hai, 24 tháng 5 năm 2021, là lần đầu tiên kể từ khi quân đội bắt giam bà khi họ đảo chánh vào ngày 1 tháng 2, theo Đài NPR tường thuật hôm Thứ Hai.





Một trong những luật sư của bà, Min Min Soe, nói với Hãng Thông Tấn Mỹ AP qua điện thoại rằng Suu Kyi đã có thể gặp nhóm biện hộ của bà khoảng 30 phút trước phiên tòa đặc biệt được sắp xếp bên trong tòa nhà hội đồng thành phố tại thủ đô Naypyitaw.





Các luật sư cũng gặp Min Myint, là người làm tổng thống mà Suu Kyi lãnh đạo như là cố vấn quốc gia và đối diện cùng các truy tố.





Những lần xuất hiện tại tòa trước đây của bà Suu Kyi đã được nối kết qua video và bà đã không được phép gặp trực tiếp với bất cứ luật sư nào của bà.





Min Min Soe nói rằng bà Suu Kyi muốn nói với người dân Miến Điện rằng Đảng Liên Minh Dân Chủ Quốc Gia (NLD) của bà sẽ đứng về phía họ.





Bà cho biết rằng “kể từ khi Đảng Liên Minh Dân Chủ Quốc Gia được thành lập vì dân tộc, NLD sẽ tồn tại cho đến bao lâu dân tộc còn,” theo Min Min Soe cho biết sau phiên tòa. Bà dường như nói đến mối đe dọa của giới quân sự cầm quyền muốn giải tán đảng của bà.





Khin Maung Zaw, lãnh đạo nhóm pháp lý của bà Suu Kyi, nói rằng “bà trông khỏe mạnh, tỉnh táo và thông minh như mọi khi.”





Phiên tòa hôm Thứ Hai liên quan đến nhiều trong số 6 truy tố mà bà Suu Kyi đối diện và phần lớn là thủ tục.





Có hai tội vi phạm Luật Quản Trị Thiên Tai vì bị cáo buộc vi phạm các hạn chế về đại dịch COVID-19 trong cuộc vận động bầu cử năm 2020; nhập cảng bất hợp pháp máy bộ đàm dùng cho cận vệ của bà; sử dụng radio không có giấy phép; và lan truyền thông tin có thể gây ra cảnh báo hoặc bất ổn cho công chúng.





Truy tố nghiêm trọng nhất mà bà Suu Kyi đối diện là xâm phạm Luật Bí Mật Chính Phủ thời thuộc địa, có hình phạt tới 14 năm tù, nhưng đó thuộc thẩm quyền giải quyết của một tòa án khác.