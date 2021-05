trong hơn 3 triệu phiếu bầu 2020 tại Wisconsin, chỉ 27 phiếu nghi có thể gian lận - Trump: chuẩn bị biểu tình, vận động rầm rộ ở Florida, Ohio và North Carolina - Trump lên đài, mắng các dân cử Cộng Hòa không dám vu cáo "gian lận" bầu cử - nếu bị New York truy tố, Trump vẫn có thể ứng cử 2024, sẽ vu cáo Biden bôi nhọ

Trong hơn 3 triệu phiếu bầu trong kỳ bầu cử 2020 tại tiểu bang Wisconsin, chỉ có 27 phiếu nghi có thể gian lận, theo hồ sơ thông tấn AP có được.

.

QUẬN CAM (VB-23/5/2021) --- Trong hơn 3 triệu phiếu bầu trong kỳ bầu cử 2020 tại tiểu bang Wisconsin, chỉ có 27 phiếu nghi có thể gian lận, theo hồ sơ thông tấn AP có được. Trong đó, 16 phiếu có địa chỉ thư tín là 1 tiệm UPS, chứ không phải địa chỉ nhà như đòi hỏi. Thư ký đã gửi các cử tri này lá thứ yêu cầu trong 30 ngày phải ghi danh ở 1 địa chỉ nhà cho bầu cử tương lai.

.

Trong nhóm phiếu nghi vấn, 4 người bầu cả qua thư (khiếm diện) và tới phòng phiếu, 1 người là tội hình sự, và 1 phiếu khiếm diện bị trả về bởi chính con trai cử tri đó. Thêm nữa, 3 người bầu ở 2 nơi khác nhau, 1 người gửi về 2 phiếu khiếm diện, và 1 người không được phép bầu vì thiếu điều kiện. Không rõ họ bầu cho Dân Chủ hay Cộng Hòa, vì đó là yếu tố bí mật. Biden thắng Wisconsin với cách biệt hơn 20,000 phiếu.

.

AP phân tích như thế trong khi quốc hội do Cộng Hòa lãnh đạo tại Wisconsin thúc đẩy dự luật làm khó thủ tục xin bầu qua thư (khiếm diện), cùng lúc với Cộng Hòa toàn quốc rủ nhau siết quyền bầu cử của dân, lấy cớ theo lời Trump quy chụp về "gian lận" bầu cử 2020. Hiện thời Georgia, Texas và Florida đã ra luật siết quyền bầu phiếu, làm khó bầu qua thư.

.

--- Có 21 lực sĩ chạy cuộc thi siêu trường lực đường núi (mountain ultramarathon) đã chết sau khi mưa, lạnh và gió buốt ở độ cao ngập tràn vùng núi phía tây bắc Trung Quốc, theo tin nhà nước hôm Thứ Bảy. Hơn 700 lính cấp cứu làm việc suốt đêm, cứu được 151 lực sĩ về an toàn, trong tổng số 172 lực sĩ tham dự cuộc đua.

.

Có 21 lực sĩ chết, vì quá lạnh. Cuộc thi có phần khó là đi đường núi hẹp ở độ cao 2,000-3,000 meters (6,500-9,800 feet). Cuộc thi dài 100 kilometer (60-mile) tổ chức hôm Thứ Bảy ở vùng Núi Đá Sông Hoàng Hà (Yellow River Stone Forest) ở thị trấn Baiyin, tỉnh Gansu. Các lực sĩ tham dự đều dày kinh nghiệm. Một trong nhóm tử vong là Liang Jing, người đã thắng cuộc chạy 100-kilometer (62-mile) tại Ningbo.

.

--- Mục sư bảo thủ Andrew Wommack muốn rằng tất cả những người Mỹ LBGTQ (giới tính thứ 3) phải dán nhãn hiệu cảnh giác trên trán. Mục sư Wommack thuyết giảng trên chương trình "Truth & Liberty Livecast" đã nặng lời chỉ trích người đồng tính, chuyển giới, cho là kiểu sống giảm thọ 20 năm so với đời thường, gấp 3 lần giảm thọ so với hút thuốc lá.

.

Mục sư nói cần dán nhãn cảnh báo lên trán người LBGTQ rằng "Điều này có thể nguy hiểm cho sức khỏe quý vị." Mục sư kêu gọi giáo dân "tái chiếm Colorado từ tay những người Dân Chủ và người xã hội chủ nghĩa 'bị quỷ ám' đã chuyển tiểu bang đỏ này qua xanh. Mới tháng trước, lời kêu gọi đó đã ra thực tế, khi Wommack kêu gọi giáo dân chiếm lấy kiểm soát Woodland Park và Teller County," theo báo Colorado Springs Gazette hôm Thứ Bảy.

.

--- Có phải đã từng nhiễm COVID-19 là sẽ không bị tái nhiễm? Thượng nghị sĩ Rand Paul, Cộng Hòa-Ky., nói rằng ông sẽ không chích ngừa, vì đã có sức miễn nhiễm tự nhiên sau khi nhiễm dương tính siêu vi khuẩn này và vượt qua được. TNS Paul nói như thế trên đài WABC 770 AM-N.Y. hôm Chủ Nhật, theo báo The Hill. Paul là Thượng nghị sĩ đầu tiên dính COVID-19 hồi tháng 3/2020. Các nhà khoa học nói sức miễn nhiễm chỉ kéo dài 6 tháng thôi.

.

--- Cựu Tổng Thống Donald Trump đang lên kế hoạch tổ chức những cuộc biểu tình vận động nhiều nơi, một sở trường và yêu thích của ông. Trump nói với cơ quan truyền thông “One America News” rằng Trump đang lên kế hoạch biểu tình, tụ tập đông người ở Florida, Ohio và North Carolina.

.

Trump nói là sẽ đưa ra thời biểu sớm. Các phụ tá của Trump nói rằng Trump đang thảo luận về chương trình trợ giúp các ứng cử viên Cộng Hòa tranh cử trong bầu cử giữa kỳ 2022. Trong khi chưa nói chính thức, Trump đã gợi ý rằng Trump nghiêm túc suy tính ứng cử Tổng Thống 2024.

.

--- Trump hôm Thứ Bảy lên đài One America News Network, trong chương trình do Chanel Rion phỏng vấn, đã nặng lời chửi mắng các dân cử Cộng Hòa không muốn nói về đếm phiếu lại ở Arizona chính là bọn "yếu đuối và ngu ngốc" -- tiểu bang Arizona lần đầu Cộng Hòa thua phiếu trong 20 năm vào năm 2020.

.

Trump nói về cuộc kiểm toán phiếu bầu ở quận Maricopa County, nói rằng nơi này "là gian lận bầu cử mà các dân cử Cộng Hòa yếu đuối không muốn nói tới. Bọn yếu đuối hay ngu ngốc hay RINOs -- hãy gọi chúng bất cứ thứ gì tụi nó muốn, và đó là những gì cử tri Cộng Hòa muốn nghe." (Ghi chú: RINO là "Cộng Hòa giả danh" - viết tắt của ‘Republican in name only’.)

.

--- Viết trên báo USA TODAY ấn bản hôm Thứ Bảy, David Jackson đưa ra nhận xét rằng nếu Trump bị truy tố tội hình sự từ cuộc điều tra ở New York về hoạt động kinh doanh trốn thuế và lừa gạt tài chánh, Trump vẫn có thể tranh cử Tổng Thống 2024 với khẩu hiệu mới: quy chụp rằng Dân Chủ đã dùng thủ tục pháp lý để truy tố Trump, nhằm ngăn cản viễn ảnh Trump có thể thắng cử 2024.

.

Từ lâu, Trump đã chận đầu trước cho viễn ảnh bị truy tố, nói rằng cuộc điều tra của New York và Mahattan chỉ là trò câu cá ngoài biển, "tìm tòi tuyệt vọng một tội hình sự nào đó." Thậm chí bình luận gia Greg Jarrett của đài Fox News gọi cuộc điều tra nhắm vào Trump là "cú xúc phạm đối với pháp lý" và vu khống Bộ Trưởng Tư Pháp Letitia James của New York là truyt ố sai thủ tục hồ sơ.

.

Thực ra cuộc điều tra đã có từ nhiều năm trước, từ thời Trump chưa dính vào chính trị. Năm 1973, Bộ Tư pháp kiện Trump Management Corporation vì cho là công ty Trump đã phân biệt chủng tộc. Năm 2002, Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ khởi xướng một vụ kiện tài chính chống lại Công ty Trump Hotels & Casino Resorts, nghi công ty đã công bố một số "thông tin sai lệch về thu nhập quý 3 năm 1999". Năm 2013, Bộ Trưởng Tư Pháp New York là Eric Schneiderman kiện Trump lừa đảo hơn 5.000 người với số tiền 40 triệu USD về học đầu tư bất động sản tại Trump University. Và bản thân Trump nhiều lần phá sản để quỵt nợ, và Trump kiện và bị kiện hàng trăm vụ kiện.

.

Tuy nhiên, lần này có lẽ Trump sẽ không thương lượng bồi thường được, vì Biện Lý Cy Vance của khu vực Manhattan hình như đã dò ra 2 bộ hồ sơ tài chánh khác nhau: khi khai thuế thì Trump khai sụt giá tài sản và thu nhập để giảm hay trốn thuế, khi vay tiền ngân hàng thì thổi phồng lên để vay càng nhiều càng tốt. Nếu CFO Allen Weisselberg khai hết thì Trump hết cãi. Lúc đó Trump sẽ vu khống cho Biden và Dân Chủ về tội bôi nhọ lãnh tụ Cộng Hòa?

.

--- Jason Miller, cựu phát ngôn nhân ban vận động 2016 của Trump và là cố vấn cấp cao của Trump trong ban tranh cử 2020 của Trump, đã bị quan tòa ra phán lệnh phải trả cho công ty Gizmodo Media Group số tiền $41,868.23 sau 1 đơn kiện về bôi nhọ uy tín thất bại.

.

Miller kiện báo Gizmodo về bản tin năm 2018 của thông tấn Splinter News, chi nhánh của Gizmodo, bài tường thuật nhan đề "Court Docs Allege Ex-Trump Staffer Drugged Woman He Got Pregnant With 'Abortion Pill." (Hồ sơ tòa nói rằng cựu viên chức của Trump đã gài thuốc phá thai cho 1 phụ nữ uống mà y đã làm cô này có thai).

.

Bài báo tường thuật vụ cô A.J. Delgado lãng mạn với Jason Miller (đã có vợ) rồi bị Miller làm cho có bầu, rồi Miller gài thuốc phá thai vào ly nước trái cây xay cho cô này uống, làm trục thai, cô nhập viện cấp cứu 2 ngày theo hồ sơ bệnh viện, suýt chết. Bản tin nói hồ sơ tòa Miami-Dade ngày 14/9/2018 kể rằng 2 người dan díu từ 2012 trong khi Miller làm cho công ty quảng cáo Cộng Hòa Jamestown Associates.

.

--- Tổng Thống Joe Biden nói hôm Thứ Sáu rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp thuốc chích ngừa COVID-19 cho toàn bộ 550,000 chiến binh hải, lục, không quân Nam Hàn, và sẽ hợp tác với Nam Hàn để cung cấp thuốc chích ngừa toàn cầu. Biden nói như thế trong buổi họp báo chung với Tổng Thống Moon Jae-in tại Bạch Ốc sau khi họ họp Thượng đỉnh.

.

Biden nói giúp thuốc chích ngừa quân Nam Hàn y hệt như 28,500 chiến binh Mỹ đang trú đóng ở Nam Hàn để ngăn chận Bắc Hàn. Moon cũng nói Mỹ-Hàn sẽ lập một đối tác toàn cầu để cung cấp thuốc chích ngừa COVID-19, nói kỹ thuật tân tiến của Mỹ kết hợp với khả năng sản xuất của Nam Hàn là thích nghi để khai tử đại dịch COVID-19. Nam Hàn hiện đang thiếu thuốc chích ngừa, và Moon nói kết quả chuyến công du Mỹ tốc đẹp hơn mong đợi.

.

--- Báo Anh quốc Independent hôm Thứ Bảy 22/5/2021 loan tin rằng Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump, nói rằng dịch coronavirus chỉ là âm mưu để cuộc bầu cử ngày 3/11/2020 phân tán và bị trộm cắp. Flynn là tướng hồi hưu Hoa Kỳ, trả lời phỏng vấn theo thuyết âm mưu QAnon, nói rằng ông đã uống thuốc hydroxychloroquin (ngừa sốt rét) trong hơn 30 năm.

.

Flynn cũng chỉ trích các phong trào phụ nữ, chỉ trích các phụ nữ đấu tranh cho nữ quyền, nhại lời khẩu hiệu nữ quyền "Thânt hể tôi, lựa chọn của tôi" và Flynn nói rằng người ta có quyền không chích ngừa vì đây là thân thể tôi, và chỉ trích các cơ quan chính quyền "họ muốn chích kim vào cánh tay tôi và bảo rằng nếu không chích ngừa thì sẽ không có thẻ căn cước chích ngừa, và không thể đi đâu cả."

.

--- HỎI 1: Các cơ sở kinh doanh không được phép hỏi khách hàng đã chích ngừa chưa (vì đã có luật HIPPA)?

.

ĐÁP 1: Có quyền hỏi. Luật HIPAA không cấm hỏi. HIPAA là viết tắt nhóm chữ "Health Insurance Portability and Accountability Act" (Luật về Trách Nhiệm và Chuyển Trách Nhiệm về Bảo Hiểm Y Tế) còn gọi tắt là Privacy Rule (Luật Giữ Kín Thông Tin về Sức Khỏe). Luật này chỉ cấm phổ biến thông tin y tế (hay sức khỏe) của người khác, nhưng không cấm các cơ sở kinh doanh (như tiệm ăn, rạp hát, phi cơ...) hỏi rằng khách hàng có chích ngừa hay chưa. Nếu bạn từ chối trả lời câu hỏi về chuyện chích ngừa hay chưa, bạn sẽ không được phép lên phi cơ hay vào một sở làm, theo lời Kayte Spector-Bagdady, luật sư tại viện nghiên cứu khoa học xã hội của University of Michigan’s Center for Bioethics and Social Sciences in Medicine, nói với đài WKYC, chi nhánh NBC News tại Cleveland. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/21/viral-image/no-hipaa-doesnt-prohibit-businesses-asking-about-y/

.

--- HỎI 2: Với người từ 40 tuổi trở lên, uống cà phê 3 tách/ngày sẽ sống lâu?

.

ĐÁP 2: Đúng, rủi ro chết vì mọi duyên cớ sẽ giảm 21%. Đó là nghiên cứu của các nhà nghiên cứu Nam Hàn tại đại học Chung-Ang University trong khảo sát kết hợp với Sở Phòng Chống Bệnh Nam Hàn (Korea Disease Control and Prevention Agency). Nghiên cứu thực hiện với 110,920 người (không bị nan y) tuổi từ 40 trở lên, theo dõi lượng cà phê các bệnh nhân này uống và tỷ lệ chết trong trung bình 9.1 năm. Nghiên cứu này không chọn người đã có bệnh tiểu đường, tim và ung thư. Kết quả: rủi ro chết vì mọi cớ giảm 21% đối với người uống cà phê hơn 3 tách/ngày. Cà phê đặc biệt làm giảm bệnh tim. Uống cà phê 1 tách/ngày sẽ làm giảm chết vì bệnh tim tới 42%. Lợi ích cà phê cũng y hệt với cà phê hòa tan (cà phê uống liền) có đường và creamer. Ước tính 2/3 dân Nam Hàn uống cà phê hòa tan (instant coffee) thường xuyên. Kết quả nghiên cứu ấn hành trên số mới của tạp chí Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Chi tiết ở đây:

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210521000509

.

.